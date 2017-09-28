بالفيديو .. المتحدث باسم الحكومة البريطانية يعلق على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة

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صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو للمتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، خلال تعليقه على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة .

وقال إدوين صامويل خلال الفيديو : ” هذا خير جيد جداً ، ويعكس شغف القيادة السعودية لتحديث المجتمع” .

كما أضاف صامويل : ” أعلم أن هناك تحفظات كثيرة عند البعض من ناحية قيادة المرأة للسيارة ، لكن هناك تطوراً وتقدماً يحدث في مجالات عدة ” .

وتابع : “أنه الآن جاء الدور على المرأة السعودية لتلعب دورها الفعال في الاقتصاد والمجتمع ” .

واختتم المقطع قائلاً : ” بما إنني عشت في المملكة من قبل فأنا أعرف جيداً أن القرار هذا مثير جداً للاهتمام” .