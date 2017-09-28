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بالفيديو .. المتحدث باسم الحكومة البريطانية يعلق على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة

بالفيديو .. المتحدث باسم الحكومة البريطانية يعلق على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة
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المرصد 9 1٬057 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو للمتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، خلال تعليقه على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة .

وقال إدوين صامويل خلال الفيديو : ” هذا خير جيد جداً ، ويعكس شغف القيادة السعودية لتحديث المجتمع” .

كما أضاف صامويل : ” أعلم أن هناك تحفظات كثيرة عند البعض من ناحية قيادة المرأة للسيارة ، لكن هناك تطوراً وتقدماً يحدث في مجالات عدة ” .

وتابع : “أنه الآن جاء الدور على المرأة السعودية لتلعب دورها الفعال في الاقتصاد والمجتمع ” .

واختتم المقطع قائلاً : ” بما إنني عشت في المملكة من قبل فأنا أعرف جيداً أن القرار هذا مثير جداً للاهتمام” .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - wad
2017-09-28 01:39:33
الدور الفعال يكون بالقيادة ..؟ هههههههههههههاي ***
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8 - خيال
2017-09-28 00:50:37
يعطيه العافيه كلام جميل
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7 -
2017-09-28 00:37:02
طيب الفكة منكم غنيمه اتركو السعودي بقراراتها في شؤونها الداخليه لا نريد منكم مدح او ذم اتركونا في حالنا لإغلاقه لكم بِنَا
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6 -
2017-09-28 00:31:44
تعليق مخالف
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5 - فهد العتيبي
2017-09-28 00:29:49
***قرار داخلي يخص اهل البلد
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4 - منصف
2017-09-28 00:27:06
ماقد فرحوا لنا بشي .. وش معنى هالموضوع؟؟
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3 - محمد
2017-09-28 00:24:35
تعليق مخالف
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2 - مهموم والسجن ينتظرني وابااترك اسرتي للهم المسؤلين
2017-09-28 00:24:01
طاق طاق طاقية حتى الخوارج تدخلؤ فية
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1 - مفسر أحلام
2017-09-28 00:23:17
مبسوط مفرح هههههههههههههههههه
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