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شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو طريف وثقه مواطن أثناء وجوده بجانب أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .
وخلال الفيديو قال المواطن للأمير : “أمي تقدرك وتحبك، ولو إنها مو على ذمة الوالد كنا نزوجك إياها”، ليرد عليه الأمير قائلاً : “على أساس تكون قريب مني ودائما أأدبك”.
وما أن رد أمير الرياض على المواطن إلا وبدأ الحضور في الضحك .
التعليقات
61 -2017-09-28 02:08:21
دبدوب خفيف دم
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60 - NHA2017-09-28 02:08:09
لاحول ولا قوة إلا بالله ***
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59 - دحدريشن2017-09-28 01:48:24
***وسخيف ومنحط ... وكان يجب على الأمير أن***في وجهه وإلا يسطره بمخمس يخليه يلف في مكانه
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58 - لل2017-09-28 01:47:27
الظاهر صنفه مضروب بقوووووة
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57 - تأصيل2017-09-28 01:42:21
سخيف هذا الشخص .... بالله هذا كلام ينقال لأي شخص ؟؟؟ وخاصة عندما يكون مثل الأمير المحبوب بندر ؟؟؟؟
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56 - معليق2017-09-28 01:33:01
الله لا يبلانا
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55 - ابوسعد الدوسري2017-09-28 01:24:51
الله المستعان شيء محزن
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54 - الفارس2017-09-28 01:24:26
هذا يذكرنا بالي يبي يثبت لجماعته انه قريب من طويل العمر يقول لجماعته ايش أبشركم فيه قالو بخير قال الْيَوْمَ طويل العمر ***
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53 -2017-09-28 01:23:16
تعليق مخالف
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52 - الفارس2017-09-28 01:21:29
المصيبه والطامة الكبرى انه هو المصور وهو الي موزع المقطع
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51 -2017-09-28 01:21:25
فيه نوعيه من الناس ممكن يقول او يعمل اي شيء امام المشاهير والكاميرا وكأنه حقق انجاز لم يسبقه اليه أحد
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50 - خالد2017-09-28 01:21:17
تعليق رقم (28) أبوعتب .....قلم (الخمبقه)الحقيقه رجل عاقل راشد يزن الأمورويعلق ويحلل الأمور في نصايها والدليل على عدم نضج بعض أفراد المجتمع لايتقبلون أي تعليق ............ شاهد ردودهم المتشنجه !
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49 -2017-09-28 01:20:02
معقوله وصل الانحطاط ببعض الشباب الى هذا الحضيض يعني ممكن يجي منه اكثر
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48 - الفارس2017-09-28 01:18:13
يستاهل ابوه ماجاه هذا بسبب عدم حسن التربية وترك التربية لسواقبن والشغالات
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47 - ابو بدر2017-09-28 01:18:11
ابت البلاهه انت تفارق اهلها ..ا حم ق
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46 - رحمه ⭐️⭐️⭐️2017-09-28 01:16:50
كلم الحكيكه 14 تعليقك هذا وخصوصاً السطر الأول يدل على انك مصاب بمتلازمة إستكهولم حافظ على تناول الدواء وحتبقى من جرف لدحديرة وادي دئني اذا ما زرت شهار خلال سنه بالكثير وبيمنحوك بطاقة العضوية الذهبية
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45 -2017-09-28 01:16:26
هذا الي جانا من عيال الشغالات الأندونيسيات على الأقل الي مربيته شغالة سيريلانكية او أفريقية عنده رجوله وغيرة
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44 - ***2017-09-28 01:14:04
اول مرة قلم الحقبقة يقول شي صح زين ماقال عن الورع انه اخونجي
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43 - ابومحمد الشمري2017-09-28 01:12:05
نسئل الله السلامه حاجه مقززه
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42 - ***2017-09-28 01:11:47
ههههههههههههه
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41 -2017-09-28 01:11:46
لاحول ولاقوة الا بالله
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40 -2017-09-28 01:11:22
أن لم تستحي افعل ماشءت
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39 - رحمه ⭐️⭐️⭐️2017-09-28 01:10:52
وضحك الجميع هيء هيء هيء هيء
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38 - هام السحب2017-09-28 01:09:44
ساذج هالورع وماصخ
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37 - ا2017-09-28 01:09:43
باين من ضحكة انه ابله
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36 - .....2017-09-28 01:09:29
الله يعطيك العافيه ياقلم الحقيقة على التعليق
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35 -2017-09-28 01:08:49
اهم حاجة حب الله ورسوله ثم الوالدين ثم الوطن وحكومنا ال سعود وإلباقي خفايف عادي تحصل في كل مكان
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34 -2017-09-28 01:08:03
تعليق مخالف
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33 - مطراش2017-09-28 01:07:53
حكييييم ي شييييخ :)
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32 -2017-09-28 01:06:24
هههه والله فيه خبال يوزع على بلد
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31 - ابوعادل2017-09-28 01:02:36
هذا ينفع تاخذه في طلعة شباب ويجلسوا يطقطقوا عليه
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( عدد التعليقات 28,988 )30 - قلم الحقيقه
كيف يالسلقه يالسفلة تعرض أمك على الآخرين وتسقط والدك من حساباتك وتهين كرامته ورجولته وهو حي يرزق وأنت من لحمه ودمه وصلبه. والله كلامك مايقوله ولايتحدث فيه غير الرخوم لكن كفو ومقدي فيك سمو الأمير.
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29 - العيد2017-09-28 01:00:44
اللهم لاتبتلينا
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28 - ابو عتب2017-09-28 01:00:14
اعجبني قلم الحقيقة في تعليقه اول مره ادري انه صاحي عقليٱ
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27 - سي كومبليه2017-09-28 00:59:47
يالله لا تبلانا والله من البلاهة بعض الهروج مالها داعي
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26 - ابوعادل2017-09-28 00:58:58
هههههههه كليوم تسمع نكته يلا ضحكونا هاذا من الترفيه
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25 - ابراهيم السويلم2017-09-28 00:58:57
بدايه
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24 - أبو جواهر2017-09-28 00:58:39
ههخخخ متاكد ان امك تقدر تحب اﻻمير في الله او تحب الورق اﻻزرق توف بحجم راسك راس ***على وجهك
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23 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-28 00:57:35
الميزاني : مطفوق نوعاً ما .. بس ترى هو اللي شايل البيت شيل 👍 و ترى هالسنتين الأخيرة طفشان من اخوانه .. ساعدوه استحوا على وجيهكم ..
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22 - ح.م.ح العمري2017-09-28 00:57:09
مزح ولا فيه شي يعيب الموضع ولا عيب في نفسه او ابو او امه شي عادي يمزح ور الامير بمزح
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21 - ابوعادل2017-09-28 00:56:16
الضحكه كوم والكلام كوم اخر
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20 -2017-09-28 00:55:31
اﻻمير أعطاك الرد الكافي قليل تربيه كيف تقول عن امك تحبك هل اباك فيه عيب او نقص
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19 - القناعه كنز لا يفنى2017-09-28 00:54:02
أستح على وجهك يارجال
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18 - ابوعادل2017-09-28 00:53:20
واحد يقول والله خفيف دم..انا اقول والله انه خبل
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17 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-28 00:52:28
الميزاني : خبل انت 😂 ؟!
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16 -2017-09-28 00:52:00
ما هو صاحي إن شاء الله ابوه يجلده
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15 -2017-09-28 00:51:29
أضحكو ياجماعه هههههههههههه
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( عدد التعليقات 28,988 )14 - قلم الحقيقه
وشـــــــ تضحك عليه يالخايب على خيبتك بعد أن صفعك سمو سيدي الأمير على وجهك لكلامك السامج الذي لايمكن أن يقوله ويردده رجل فيه خير يحترم نفسه.كلام الأمير أنك سفلة وغير متربي من ابوك لذلك هو من سيربيك.
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13 -2017-09-28 00:50:54
انها ***يا ساده
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12 - مانع القحطاني2017-09-28 00:49:45
والله انه جابها الامير ولكن مدري حس ذا ولا ما حس انه يبغاله تأديب على ذا الكلام والهرقله!! فعلاً الرجل مخبوء تحت لسانه لايُعلم من هو حتى يتكلم مثل الصندق لايُعلم مافيه حى يُفتح
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11 - ابوعادل2017-09-28 00:49:10
لا ويضحك يا خبل
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10 -2017-09-28 00:45:48
هل تعيب في ابوك ام انك لاتحترم امك عجبا لجيل فقد معنى الاحترام لنفسه ولغيره هذا جيل تربية الخدم فلا عجب
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9 - زائر2017-09-28 00:42:23
قطع عاد منكم يالمعلقين كل شي تاخذونه بجد ولا تعرفون المزح
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8 - ابو رياض2017-09-28 00:40:48
رب كلمة قالت لصاحبها .. دعني
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7 - كفى كذب2017-09-28 00:40:34
ونعم التربيه ونعم الكلام هذا اذا انت ولدها صحيح فاالله يعينها هي ووالدك عليك بئس الابن الهلامه
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6 - ابوورد2017-09-28 00:40:10
والله انه خفيف دم والرجال يمزح
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5 - ونعم التربية2017-09-28 00:38:23
هذي امك وتقول عنها كذا. يارب سترك من الجاي. بس عجبني رد الامير. كنه يقول والله ماحد عرف يربيك امك وتقول عنها كذا
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4 -2017-09-28 00:37:03
ايوالله صادق انه يبغاله تأديب ذا الورع
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3 - محمد بن سعد2017-09-28 00:33:24
ههههههههههه
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2 - علي2017-09-28 00:33:21
الله ياخذه على كلامه انسان **** يقول الكلام
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1 - نفسيه2017-09-28 00:33:20
لو كان هذا ولدي لتبريت منه إلى يوم القيامه. وساعتبره ابن ***
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