شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!

حجم الخط A A A المرصد 61 3٬868 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو طريف وثقه مواطن أثناء وجوده بجانب أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

وخلال الفيديو قال المواطن للأمير : “أمي تقدرك وتحبك، ولو إنها مو على ذمة الوالد كنا نزوجك إياها”، ليرد عليه الأمير قائلاً : “على أساس تكون قريب مني ودائما أأدبك”.

وما أن رد أمير الرياض على المواطن إلا وبدأ الحضور في الضحك .