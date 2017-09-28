رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!

شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!

شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!
حجم الخط A A A
المرصد 61 3٬868 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو طريف وثقه مواطن أثناء وجوده بجانب أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

وخلال الفيديو قال المواطن للأمير : “أمي تقدرك وتحبك، ولو إنها مو على ذمة الوالد كنا نزوجك إياها”، ليرد عليه الأمير قائلاً : “على أساس تكون قريب مني ودائما أأدبك”.

وما أن رد أمير الرياض على المواطن إلا وبدأ الحضور في الضحك .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

61 -
2017-09-28 02:08:21
دبدوب خفيف دم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - NHA
2017-09-28 02:08:09
لاحول ولا قوة إلا بالله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - دحدريشن
2017-09-28 01:48:24
***وسخيف ومنحط ... وكان يجب على الأمير أن***في وجهه وإلا يسطره بمخمس يخليه يلف في مكانه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - لل
2017-09-28 01:47:27
الظاهر صنفه مضروب بقوووووة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - تأصيل
2017-09-28 01:42:21
سخيف هذا الشخص .... بالله هذا كلام ينقال لأي شخص ؟؟؟ وخاصة عندما يكون مثل الأمير المحبوب بندر ؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - معليق
2017-09-28 01:33:01
الله لا يبلانا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - ابوسعد الدوسري
2017-09-28 01:24:51
الله المستعان شيء محزن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
54 - الفارس
2017-09-28 01:24:26
هذا يذكرنا بالي يبي يثبت لجماعته انه قريب من طويل العمر يقول لجماعته ايش أبشركم فيه قالو بخير قال الْيَوْمَ طويل العمر ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 -
2017-09-28 01:23:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - الفارس
2017-09-28 01:21:29
المصيبه والطامة الكبرى انه هو المصور وهو الي موزع المقطع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 -
2017-09-28 01:21:25
فيه نوعيه من الناس ممكن يقول او يعمل اي شيء امام المشاهير والكاميرا وكأنه حقق انجاز لم يسبقه اليه أحد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - خالد
2017-09-28 01:21:17
تعليق رقم (28) أبوعتب .....قلم (الخمبقه)الحقيقه رجل عاقل راشد يزن الأمورويعلق ويحلل الأمور في نصايها والدليل على عدم نضج بعض أفراد المجتمع لايتقبلون أي تعليق ............ شاهد ردودهم المتشنجه !
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
49 -
2017-09-28 01:20:02
معقوله وصل الانحطاط ببعض الشباب الى هذا الحضيض يعني ممكن يجي منه اكثر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
48 - الفارس
2017-09-28 01:18:13
يستاهل ابوه ماجاه هذا بسبب عدم حسن التربية وترك التربية لسواقبن والشغالات
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
47 - ابو بدر
2017-09-28 01:18:11
ابت البلاهه انت تفارق اهلها ..ا حم ق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
46 - رحمه ⭐️⭐️⭐️
2017-09-28 01:16:50
كلم الحكيكه 14 تعليقك هذا وخصوصاً السطر الأول يدل على انك مصاب بمتلازمة إستكهولم حافظ على تناول الدواء وحتبقى من جرف لدحديرة وادي دئني اذا ما زرت شهار خلال سنه بالكثير وبيمنحوك بطاقة العضوية الذهبية
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
45 -
2017-09-28 01:16:26
هذا الي جانا من عيال الشغالات الأندونيسيات على الأقل الي مربيته شغالة سيريلانكية او أفريقية عنده رجوله وغيرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - ***
2017-09-28 01:14:04
اول مرة قلم الحقبقة يقول شي صح زين ماقال عن الورع انه اخونجي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
43 - ابومحمد الشمري
2017-09-28 01:12:05
نسئل الله السلامه حاجه مقززه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
42 - ***
2017-09-28 01:11:47
ههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 -
2017-09-28 01:11:46
لاحول ولاقوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 -
2017-09-28 01:11:22
أن لم تستحي افعل ماشءت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - رحمه ⭐️⭐️⭐️
2017-09-28 01:10:52
وضحك الجميع هيء هيء هيء هيء
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
38 - هام السحب
2017-09-28 01:09:44
ساذج هالورع وماصخ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 - ا
2017-09-28 01:09:43
باين من ضحكة انه ابله
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
36 - .....
2017-09-28 01:09:29
الله يعطيك العافيه ياقلم الحقيقة على التعليق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 -
2017-09-28 01:08:49
اهم حاجة حب الله ورسوله ثم الوالدين ثم الوطن وحكومنا ال سعود وإلباقي خفايف عادي تحصل في كل مكان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 -
2017-09-28 01:08:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - مطراش
2017-09-28 01:07:53
حكييييم ي شييييخ :)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 -
2017-09-28 01:06:24
هههه والله فيه خبال يوزع على بلد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
31 - ابوعادل
2017-09-28 01:02:36
هذا ينفع تاخذه في طلعة شباب ويجلسوا يطقطقوا عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 28,988 )
30 - قلم الحقيقه
2017-09-28 01:01:20
كيف يالسلقه يالسفلة تعرض أمك على الآخرين وتسقط والدك من حساباتك وتهين كرامته ورجولته وهو حي يرزق وأنت من لحمه ودمه وصلبه. والله كلامك مايقوله ولايتحدث فيه غير الرخوم لكن كفو ومقدي فيك سمو الأمير.
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
29 - العيد
2017-09-28 01:00:44
اللهم لاتبتلينا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 - ابو عتب
2017-09-28 01:00:14
اعجبني قلم الحقيقة في تعليقه اول مره ادري انه صاحي عقليٱ
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
27 - سي كومبليه
2017-09-28 00:59:47
يالله لا تبلانا والله من البلاهة بعض الهروج مالها داعي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
26 - ابوعادل
2017-09-28 00:58:58
هههههههه كليوم تسمع نكته يلا ضحكونا هاذا من الترفيه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
25 - ابراهيم السويلم
2017-09-28 00:58:57
بدايه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
24 - أبو جواهر
2017-09-28 00:58:39
ههخخخ متاكد ان امك تقدر تحب اﻻمير في الله او تحب الورق اﻻزرق توف بحجم راسك راس ***على وجهك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-28 00:57:35
الميزاني : مطفوق نوعاً ما .. بس ترى هو اللي شايل البيت شيل 👍 و ترى هالسنتين الأخيرة طفشان من اخوانه .. ساعدوه استحوا على وجيهكم ..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - ح.م.ح العمري
2017-09-28 00:57:09
مزح ولا فيه شي يعيب الموضع ولا عيب في نفسه او ابو او امه شي عادي يمزح ور الامير بمزح
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
21 - ابوعادل
2017-09-28 00:56:16
الضحكه كوم والكلام كوم اخر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 -
2017-09-28 00:55:31
اﻻمير أعطاك الرد الكافي قليل تربيه كيف تقول عن امك تحبك هل اباك فيه عيب او نقص
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
19 - القناعه كنز لا يفنى
2017-09-28 00:54:02
أستح على وجهك يارجال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - ابوعادل
2017-09-28 00:53:20
واحد يقول والله خفيف دم..انا اقول والله انه خبل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-28 00:52:28
الميزاني : خبل انت 😂 ؟!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 -
2017-09-28 00:52:00
ما هو صاحي إن شاء الله ابوه يجلده
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
15 -
2017-09-28 00:51:29
أضحكو ياجماعه هههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,988 )
14 - قلم الحقيقه
2017-09-28 00:51:05
وشـــــــ تضحك عليه يالخايب على خيبتك بعد أن صفعك سمو سيدي الأمير على وجهك لكلامك السامج الذي لايمكن أن يقوله ويردده رجل فيه خير يحترم نفسه.كلام الأمير أنك سفلة وغير متربي من ابوك لذلك هو من سيربيك.
لا يعجبني(2) اعجبني(11)
13 -
2017-09-28 00:50:54
انها ***يا ساده
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - مانع القحطاني
2017-09-28 00:49:45
والله انه جابها الامير ولكن مدري حس ذا ولا ما حس انه يبغاله تأديب على ذا الكلام والهرقله!! فعلاً الرجل مخبوء تحت لسانه لايُعلم من هو حتى يتكلم مثل الصندق لايُعلم مافيه حى يُفتح
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
11 - ابوعادل
2017-09-28 00:49:10
لا ويضحك يا خبل
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
10 -
2017-09-28 00:45:48
هل تعيب في ابوك ام انك لاتحترم امك عجبا لجيل فقد معنى الاحترام لنفسه ولغيره هذا جيل تربية الخدم فلا عجب
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
9 - زائر
2017-09-28 00:42:23
قطع عاد منكم يالمعلقين كل شي تاخذونه بجد ولا تعرفون المزح
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - ابو رياض
2017-09-28 00:40:48
رب كلمة قالت لصاحبها .. دعني
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
7 - كفى كذب
2017-09-28 00:40:34
ونعم التربيه ونعم الكلام هذا اذا انت ولدها صحيح فاالله يعينها هي ووالدك عليك بئس الابن الهلامه
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
6 - ابوورد
2017-09-28 00:40:10
والله انه خفيف دم والرجال يمزح
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
5 - ونعم التربية
2017-09-28 00:38:23
هذي امك وتقول عنها كذا. يارب سترك من الجاي. بس عجبني رد الامير. كنه يقول والله ماحد عرف يربيك امك وتقول عنها كذا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 -
2017-09-28 00:37:03
ايوالله صادق انه يبغاله تأديب ذا الورع
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
3 - محمد بن سعد
2017-09-28 00:33:24
ههههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
2 - علي
2017-09-28 00:33:21
الله ياخذه على كلامه انسان **** يقول الكلام
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - نفسيه
2017-09-28 00:33:20
لو كان هذا ولدي لتبريت منه إلى يوم القيامه. وساعتبره ابن ***
لا يعجبني(19) اعجبني(15)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : كلام

سبحان مغير الأحوال....
بواسطة : ولد شقراء

شوف *** الاخونجية سوف يردن ***...
بواسطة : اماراتيه

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الأَشِرُ)...
بواسطة : ابو عتب

تعليق مخالف...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

أعياد المرأة السعودية تتواصل !
110 0
mm

د. محمد العوين

نحن نتغير إلى الأفضل!
139 0
mm

سمر المقرن

تغيّرنا!
230 0
mm

قينان الغامدي

لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز
551 17
mm

أ.د.صالح بن سبعان

نسيج وحدتنا الوطنية !
122 0
mm

مشعل السديري

بين الخبث والذكاء
303 1
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة كوريا و إيران
188 1
mm

محمد آل الشيخ

البي بي سي صدقيّةٌ سادت ثم بادت
325 5
mm

هيلة المشوح

ولادة وطن.. في يوم الوطن!
90 0
mm

عقل العقل

تغلغل «الإخوان» في جامعاتنا
292 12
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
251 1
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
679 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
594 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
122 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
311 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
587 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
511 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
651 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
167 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
645 8
الاخبار الدولية
مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

 المرصد 43 11٬050 14 ساعة
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

 المرصد 43 5٬117 يوم واحد
بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

 المرصد 40 9٬519 يوم واحد
السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

 د ب أ 14 2٬307 يومين
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 95 7٬753 يوم واحد
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 154 15٬481 يومين
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 71 10٬026 يومين
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 147 5٬965 يومين
اخبار فنية
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 139 17٬050 يوم واحد
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 110 20٬765 3 أيام
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 11٬214 4 أيام
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬610 5 أيام
اخبار منوعة
شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

 المرصد 9 3٬233 3 ساعات
شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

 المرصد 45 10٬199 يوم واحد
شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

 المرصد 33 11٬702 يومين
فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

 المرصد 130 19٬779 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

 المرصد 2 875 1 ساعة
شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!

شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!

 المرصد 61 3٬868 2 ساعتين
بالفيديو .. المتحدث باسم الحكومة البريطانية يعلق على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة

بالفيديو .. المتحدث باسم الحكومة البريطانية يعلق على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة

 المرصد 9 1٬056 2 ساعتين
بالفيديو.. عالم مصري: فرعون موسى أصله إيراني واسمه وليد !

بالفيديو.. عالم مصري: فرعون موسى أصله إيراني واسمه وليد !

 المرصد 102 3٬065 4 ساعات
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬663 3 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬730 4 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬054 5 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬443 5 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 38 18٬397 16 ساعة
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬301 4 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬702 6 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬907 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 10 2٬021 8 ساعات
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬725 3 أيام
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 33 10٬019 3 أيام
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬545 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬070 3 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬214 4 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬663 5 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 14٬061 أسبوع واحد
الاخيرة
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

 المرصد 16 5٬193 3 ساعات
“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

 CNN 2 1٬343 5 ساعات
مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

 المرصد 58 2٬413 20 ساعة
شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

 المرصد 17 2٬699 23 ساعة
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 328 3٬663 16 ساعة