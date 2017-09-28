شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

حجم الخط A A A المرصد 2 877 1 ساعة

صحيفة المرصد : هربت فتاة شابة مع كلبين من منزل، بعد رصد شبح مخيف في خلفية فيديو. ووفقاً لما ذكره موقع ذا صن، وقع المشهد المخيف في مدينة سينسيناتي الأمريكية بأوهايو، وتظهر اللقطات كلبين يركضان داخل المنزل، لكن عند إمعان النظر في الخلف، يمكن رؤية شبح يتحرك في الردهة.

تم نشر اللقطات في البداية عبر موقع لايف ليك قبل انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق” تواجدت فتاة داخل منزل لتعتني بكلاب إحدى العائلات عندما سجلت الفيديو وأرسلته إلى المالك لتظهر له أنها تعامل الكلاب بشكل جيد”.

وأوضحت الصحيفة أن الفتاة كانت وحدها وقت تسجيل الفيديو، ولم تلاحظ شيئا غريبا حتى طلب منها صاحب المنزل بالخروج من المنزل على الفور والاتصال بالطوارئ.