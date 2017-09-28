شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”
صحيفة المرصد : انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للفنان محمد عبده والفنان عبد المجيد عبدالله ، وعبادي الجوهر داخل طائرة خاصة أثناء توجههم لإحياء الحفل الذي أعده أهالي الجوف يوم الثلاثاء ، للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني .
أظهر الفيديو لقطات طريفة للمتواجدين داخل الطائرة ، وتبادل للضحكات بشكل واسع بينهم ، وخاصة الفنان عبدالمجيد عبدالله حيث كان يضحك بطريقة هستيرية .
وحرصت المضيفات على أخذ الصور التذكارية مع الفنان محمد عبده ، كما أظهرت إحدى لقطات الفيديو ، فيما طلب أحد الفنانين من المضيفة تصويرهم قائلاً لها : ” يازينب .. نريد صورة جماعية .. صورينا يازينب ” ، لتظهر المضيفة وهي تصورهم صورة جماعية وهي غير قادرة على منع نفسها من الضحك .
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التعليقات
الله يحسن لهم الختام أحدهم يضحك بأسلوب غير طبيعي هداه الله يارب ثبتنا على دين حتى نلقاك يارب ثبت عقولنا يارب أصلح أحوال المسلمين
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اللهم احسن خاتمتنا
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باي
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الملح والقبله دائما ما اشوفك في برنامج الهوز تتميلحي انتبهي لنفسك لايجرونك من سموعك
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بشرى ساره تم اكتشاف برج جديد اسمه الزعنفه من بيت الابراج وهو عباره عن مسار واحد وتتشابه البيوت والفرق في المنعطفات البرجيه فالمسار يوصل فقط اما البرج فيتمدد عكس المسار وهذا يؤرقني كثير..
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احمدواالله على العافية ونسال الله حسن الخاتمة الحياةقصيرة
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عبدالله: اسم قوي .. واحساسي يقول انك ثور .. ممكن برجك ومسارك ..💃💃
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يالله حسن الخاتمة
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يازين *****
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الناس طايرين فيهم ما ادري ع ايش
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(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41)
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وزينب تضحك والله تضحك***
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يبغالهم هراوه ع روؤسهم
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فيه ناس تكبر ***
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نعم أصبح الممثلين والفنانين هم واجهة المجتمع***
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الله المستعان
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ياناس استتروا والله ***
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محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله مايستحون شيبان ولحد الان يدقدقو العود وحقين طرب كم دافعين لكم
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صورينا يا زينب 📸
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ياالله كبر بهدى الله المستعان ياشين الشي اللي موبوقته
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الحفله زينه لكن اثناء العرضه السعوديه معاد نسمع صوت الطبول كنت اشاهدها على قناة روتنا لانها هي راعية الحفل خل فني في النقل المخرج ماانتبه له مع اسف
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طلعها كأنه رؤوس الشياطين
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