شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”

حجم الخط A A A المرصد 24 1٬649 2 ساعتين

صحيفة المرصد : انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للفنان محمد عبده والفنان عبد المجيد عبدالله ، وعبادي الجوهر داخل طائرة خاصة أثناء توجههم لإحياء الحفل الذي أعده أهالي الجوف يوم الثلاثاء ، للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني .

أظهر الفيديو لقطات طريفة للمتواجدين داخل الطائرة ، وتبادل للضحكات بشكل واسع بينهم ، وخاصة الفنان عبدالمجيد عبدالله حيث كان يضحك بطريقة هستيرية .

وحرصت المضيفات على أخذ الصور التذكارية مع الفنان محمد عبده ، كما أظهرت إحدى لقطات الفيديو ، فيما طلب أحد الفنانين من المضيفة تصويرهم قائلاً لها : ” يازينب .. نريد صورة جماعية .. صورينا يازينب ” ، لتظهر المضيفة وهي تصورهم صورة جماعية وهي غير قادرة على منع نفسها من الضحك .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )