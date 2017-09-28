الإمارات : ” خليجية”.. تختلس 20 مليون درهم من أجل عشيقها .. وهكذا خدعها !
صحيفة المرصد: استأنفت محكمة جنايات أبوظبي، النظر في قضية موظفة خليجية تعمل في أحد البنوك، تتهمها النيابة العامة، باختلاس مبلغ 20 مليون درهم، وإنفاق هذه الملايين برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، أوهمها بالزواج.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضي،حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بالبنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.وفقاً لـ “صحيفة البيان”.
وتبين من خلال التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على شاب خليجي يصغرها بـ7 سنوات، وشقيقه، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.
وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.وتم ضبط المتهمة وإحالتها إلى المحكمة المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة .
التعليقات
جنت على نفسها براغش
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ملح وقبلة عزيزتي جنوبية اخترته لاني من الجنوب فقط اسم مستعار في المرصد ولا أعرف برجي ولا اقتنع بهذه الأشياء شكرا لك
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ضاعت فلوسك ياصابر
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*** معي ولاضدي
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تعليق مخالف
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7 - اكذب ويصدقونك على طول
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هذا من ضمن الادله على نقص عقل المرأه تبعت عاطفتها وم ح ن تها ووهقت نفسها لااجل تتزوج من شاب يصغرها بعد ب٧ سنين الحراره وماتفعل لكن الوجل غالبياً فحل وذكي يحكم عقله ناقصات عقل ودين😜😜😜👌👉
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النساء ناقصات دين وعقل قلناكم ماصدقتو
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جنوبيه:اسم ضعيف ومشاكل نفسية و محمّل فوق طاقته .. ويجامل حتى على حساب نفسه فلو غير ل(جنبات) يصبح قوي جدآ.. جنوبيه ممكن برجك ومسارك ..💃💃
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ل5 هذا انا اعلق عن الابراج ويقولو شعوذه .. ومافيه وحده تصدقني ..
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ل 5 ذاك نساء اول اما نساء اليوم فمثل ماقلت
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وين اللي يقول ناقصات عقل ودين الصراحة مافيهن عقل ولا دين
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معقولة في ناس بهذا ***م أصدق
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برج الحوت: مايشبع من الفلوس نوعاً ما .. ومجرد خروجه من رحم البرج يبقى كذا 👍 لانه سيصادف دخوله مجره غير التبانه .. لذلك سيكون هناك خروج جماعي من المسار المعاكس وقد لايعود ..
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... واضح ان الشباب ماسكين عليها شي !
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بشرى ساره لثيران والحمل: غير مسارهم ويطلع الثور منتصف .. نهاية 2018 حيطلع عطارد من بيت الابراج ويحل العقرب.. وتبدى تنتهي الاختلاسات وتحسون بالشبع.. و بيجي الدور على اورانس..
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