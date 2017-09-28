الإمارات : ” خليجية”.. تختلس 20 مليون درهم من أجل عشيقها .. وهكذا خدعها !

حجم الخط A A A المرصد 16 1٬125 3 ساعات

صحيفة المرصد: استأنفت محكمة جنايات أبوظبي، النظر في قضية موظفة خليجية تعمل في أحد البنوك، تتهمها النيابة العامة، باختلاس مبلغ 20 مليون درهم، وإنفاق هذه الملايين برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، أوهمها بالزواج.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضي،حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بالبنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.وفقاً لـ “صحيفة البيان”.

وتبين من خلال التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على شاب خليجي يصغرها بـ7 سنوات، وشقيقه، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.

وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.وتم ضبط المتهمة وإحالتها إلى المحكمة المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة .