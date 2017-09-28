فيديو: أول تعليق للداعية “العريفي” على قرار السماح بقيادة المرأة .. وهذا ماقاله عن المحتشمة!
صحيفة المرصد: قال الداعية محمد العريفي أن المرأة السعودية ستتعامل مع قرار قيادة السيارة بما يخدم مصالح عائلتها ويحقق أغراضها حيث جاء القرار ليساعدها على قضاء متطلبات حياتها مؤكداً ثقته الكاملة في استخدام المرأة السيارة بشكل صحيح.
وأضاف العريفي في مداخلة مع القناة السعودية أن إصدار ولي الأمر قراراً بالسماح للمرأة بقيادة السيارة ينهي الخلاف الذي تشهده بعض القضايا الخلافية والجدلية بناءً على التوجيهات القرآنية في هذا الإطار مشيراً إلى أن المرأة والرجل على حد سواء لهما حرية التنقل والسعي في الأرض واستخدام وسائل المواصلات.
وأشار العريفي أن المرأة المحتشمة ستظل هكذا سواء قادت السيارة أو لم تقدها خاصةً مع تنوع وتعدد وسائل التواصل بين الناس كافة ومن ثم يبقى إيمان الفتاة بحماية نفسها هو الأصل .
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د.محمد العريفي— القناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧
جاء القرار لمساعدة المرأة على قضاء متطلبات حياتها#الحدث#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة#القناة_السعودية pic.twitter.com/Oqa2EiX4Mu
التعليقات
الان النساء يقولون طالبنا في القيادة عشان مانختلط مع السائق طيب ووافقت الدولة على ذالك لكن الخادمة مع الزوج والاب والاخ والابن في المنزل اليس اختلاط وتحدث بعض حالات التحرش تصل الى الزنا لدرجة الحمل
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الكثير كانوا يطالبون بالقيادة والأن يستنكرون السماح هؤلاء أهل فتنة وليس لهم قرار القيادة ليست حرام وتقضي على خلوة الأجنبي الحرام بالاجماع فما رأيكم وتحل مشاكل الكثير من النساء
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لم يقل أحد من العلماء السابقين أن أصل القيادة حرام بل قالوا يترتب عليها فساد ومشاكل الأن ولي الأمر سوف يتكفل بأمن المرأة في حال للتحرش وضوابط لقيادتها فأين المشكلة!! ثم نساء البادية يقدن منذ زمن
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ربي يكملك بعقلك ياشيخ ايش هذه الدرر وايش هذه الفصاحة... زيدنا ياشيخهم زيدنا فنحن بحاجة ماسة لنصائخك
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من خاف سلم ....
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انتبه من هذي الكلمة انتبه اشوفها انتشرت اتقو الله ياناس
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انا معك وصدقيني قريب قريب راح يحدث هذا الشي وراح نتبادل التهاني هينا قريبا باذن الله
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اكثروا من قول حسبنا الله ونعم الوكيل
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احس اني في حلم هل سيتغيرحالنا*** علينابالدعاءوالبعدعن الواقع
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هل نحن بحاجه لبيان ان قياده السياره تجوز اولاتجوز لا يوجد احد من الاولين او الاخرين قال ان قياده العربه حرام لاي من الجنسين ولاكن يوجد ترهيب وتخويف ان المرئه سوف تسقط برذيله بمجرد القياده
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سمو ولي العهد حفظه الله رجل المواقف الصعبه وفي النهايه ما يصح الا الصحيح ونتمنى من سمو ولي العهد تجنيس ازواجنا وابنائنا أسوة بالرجل الذي يجنس زوجته وأبناءه فهذا هو العدل
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من اين اتيت بهذا
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ههههههههههه سورة التفاحه
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اللي بعده
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الخيزران يحرق
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طيب و السينما يا شيخ؟ لازالت حرام ولا مكروهه ولا المحتشمة لا مشكلة؟
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ههههههههههههههههههههههههههههههه وفهم يافهيم ليش اضحكة الطويله
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قيادة المرأة للسيارة شكرا للبقره الي حجت السنه هذي على قرونها 😂😂
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كنا معك ضد فتوى جهاد النكاح وادعيت انه تهمه اللصقوها بك .. فهل هذه تهمه ايضا الصقوها بك ام باقرار منك كا سابقتها
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بيض الله وجهك يالشيخ العريفي
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يا خساره شبابنا ***
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فيه شيئ غير مفهوم قاعد يسير
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اشعلتم من صدقكم وحان وقت كشف حالكم
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حتى انت تغيرت علينا .. خلاص امسح رقمي من جوالك وانا بالغي المتابعه لك
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20 - تأدب في تسبيحك لله سبحانه واستغفر ربك مماكتبت
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العريفي قلب حسابه تجاره ماهو فاضي لكم
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العريفي اكبر***
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اماراتيه روحي انصحي بديرتك لا تغثينا
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اللحق الجماعه ***
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سبهان الله / تحيه للمرصد والمرصداويين في كل العالم
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على حسب الطلب
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سبحان مغير الأحوال.
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سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الأَشِرُ)
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فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ *أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ
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فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ * وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ*كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ
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إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ * تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ
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فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ *وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ *كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
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وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ *تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ *وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
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وفقك الله
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فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ*وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ
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وفق الله ولاةامرنا وعلمائنا ومشائخنا الحمدلله صار مالم يتوقعه الخنابيق يريدون الفتنه بيننا وبين ولاة امرنا ولم يقدرو علماء مشائخ شعب كلنا مع ولاة امرنا بالسراء والضراء ولاعزاء للخنابيق اللبرنج
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كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ*فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ
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جزاك الله *****
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هههههههههه الله كريم
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