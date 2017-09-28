فيديو: أول تعليق للداعية “العريفي” على قرار السماح بقيادة المرأة .. وهذا ماقاله عن المحتشمة!

حجم الخط A A A المرصد 59 2٬023 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال الداعية محمد العريفي أن المرأة السعودية ستتعامل مع قرار قيادة السيارة بما يخدم مصالح عائلتها ويحقق أغراضها حيث جاء القرار ليساعدها على قضاء متطلبات حياتها مؤكداً ثقته الكاملة في استخدام المرأة السيارة بشكل صحيح.

وأضاف العريفي في مداخلة مع القناة السعودية أن إصدار ولي الأمر قراراً بالسماح للمرأة بقيادة السيارة ينهي الخلاف الذي تشهده بعض القضايا الخلافية والجدلية بناءً على التوجيهات القرآنية في هذا الإطار مشيراً إلى أن المرأة والرجل على حد سواء لهما حرية التنقل والسعي في الأرض واستخدام وسائل المواصلات.

وأشار العريفي أن المرأة المحتشمة ستظل هكذا سواء قادت السيارة أو لم تقدها خاصةً مع تنوع وتعدد وسائل التواصل بين الناس كافة ومن ثم يبقى إيمان الفتاة بحماية نفسها هو الأصل .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )