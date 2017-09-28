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الرئيسية / فيديو: أول تعليق للداعية “العريفي” على قرار السماح بقيادة المرأة .. وهذا ماقاله عن المحتشمة!

فيديو: أول تعليق للداعية “العريفي” على قرار السماح بقيادة المرأة .. وهذا ماقاله عن المحتشمة!

فيديو: أول تعليق للداعية “العريفي” على قرار السماح بقيادة المرأة .. وهذا ماقاله عن المحتشمة!
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المرصد 59 2٬023 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال الداعية محمد العريفي أن المرأة السعودية ستتعامل مع قرار قيادة السيارة بما يخدم مصالح عائلتها ويحقق أغراضها حيث جاء القرار ليساعدها على قضاء متطلبات حياتها مؤكداً ثقته الكاملة في استخدام المرأة السيارة بشكل صحيح.

وأضاف العريفي في مداخلة مع القناة السعودية أن إصدار ولي الأمر قراراً بالسماح للمرأة بقيادة السيارة ينهي الخلاف الذي تشهده بعض القضايا الخلافية والجدلية بناءً على التوجيهات القرآنية في هذا الإطار مشيراً إلى أن المرأة والرجل على حد سواء لهما حرية التنقل والسعي في الأرض واستخدام وسائل المواصلات.

وأشار العريفي أن المرأة المحتشمة ستظل هكذا سواء قادت السيارة أو لم تقدها خاصةً مع تنوع وتعدد وسائل التواصل بين الناس كافة ومن ثم يبقى إيمان الفتاة بحماية نفسها هو الأصل .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

59 - سعد بن فهد
2017-09-28 04:23:13
الان النساء يقولون طالبنا في القيادة عشان مانختلط مع السائق طيب ووافقت الدولة على ذالك لكن الخادمة مع الزوج والاب والاخ والابن في المنزل اليس اختلاط وتحدث بعض حالات التحرش تصل الى الزنا لدرجة الحمل
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58 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-28 04:01:59
الكثير كانوا يطالبون بالقيادة والأن يستنكرون السماح هؤلاء أهل فتنة وليس لهم قرار القيادة ليست حرام وتقضي على خلوة الأجنبي الحرام بالاجماع فما رأيكم وتحل مشاكل الكثير من النساء
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57 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-28 03:59:11
لم يقل أحد من العلماء السابقين أن أصل القيادة حرام بل قالوا يترتب عليها فساد ومشاكل الأن ولي الأمر سوف يتكفل بأمن المرأة في حال للتحرش وضوابط لقيادتها فأين المشكلة!! ثم نساء البادية يقدن منذ زمن
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56 - فهد12
2017-09-28 03:48:14
ربي يكملك بعقلك ياشيخ ايش هذه الدرر وايش هذه الفصاحة... زيدنا ياشيخهم زيدنا فنحن بحاجة ماسة لنصائخك
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55 - كلام
2017-09-28 03:46:42
من خاف سلم ....
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54 - الى محب المرصد
2017-09-28 03:35:01
انتبه من هذي الكلمة انتبه اشوفها انتشرت اتقو الله ياناس
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53 - الى 47
2017-09-28 03:31:27
انا معك وصدقيني قريب قريب راح يحدث هذا الشي وراح نتبادل التهاني هينا قريبا باذن الله
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52 - عبادي الهلالي
2017-09-28 03:23:01
تعليق مخالف
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51 -
2017-09-28 03:18:43
اكثروا من قول حسبنا الله ونعم الوكيل
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50 -
2017-09-28 03:14:52
تعليق مخالف
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49 - امل
2017-09-28 03:14:06
احس اني في حلم هل سيتغيرحالنا*** علينابالدعاءوالبعدعن الواقع
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48 - ضايع
2017-09-28 03:10:47
هل نحن بحاجه لبيان ان قياده السياره تجوز اولاتجوز لا يوجد احد من الاولين او الاخرين قال ان قياده العربه حرام لاي من الجنسين ولاكن يوجد ترهيب وتخويف ان المرئه سوف تسقط برذيله بمجرد القياده
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47 - تحية الى سمو الامير محمد بن سلمان
2017-09-28 03:08:30
سمو ولي العهد حفظه الله رجل المواقف الصعبه وفي النهايه ما يصح الا الصحيح ونتمنى من سمو ولي العهد تجنيس ازواجنا وابنائنا أسوة بالرجل الذي يجنس زوجته وأبناءه فهذا هو العدل
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46 - محاكيكم
2017-09-28 03:02:37
من اين اتيت بهذا
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45 - ابو عادل
2017-09-28 03:01:31
تعليق مخالف
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44 - ابوعبدالله
2017-09-28 02:53:55
ههههههههههه سورة التفاحه
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43 - محاكيكم
2017-09-28 02:53:40
اللي بعده
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42 - ولد شقراء
2017-09-28 02:53:19
تعليق مخالف
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41 - الازدي
2017-09-28 02:52:59
الخيزران يحرق
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40 - الغامدي
2017-09-28 02:52:27
طيب و السينما يا شيخ؟ لازالت حرام ولا مكروهه ولا المحتشمة لا مشكلة؟
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39 - ابوفهد
2017-09-28 02:49:07
تعليق مخالف
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38 - ولد شقراء
2017-09-28 02:47:00
تعليق مخالف
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37 - قلم الحقيقه
2017-09-28 02:45:53
ههههههههههههههههههههههههههههههه وفهم يافهيم ليش اضحكة الطويله
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36 - ولد شقراء
2017-09-28 02:44:48
تعليق مخالف
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35 - مانع القحطاني
2017-09-28 02:43:47
قيادة المرأة للسيارة شكرا للبقره الي حجت السنه هذي على قرونها 😂😂
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34 - ولد شقراء
2017-09-28 02:42:46
تعليق مخالف
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33 - عبادي الهلالي
2017-09-28 02:42:43
كنا معك ضد فتوى جهاد النكاح وادعيت انه تهمه اللصقوها بك .. فهل هذه تهمه ايضا الصقوها بك ام باقرار منك كا سابقتها
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32 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-28 02:42:17
بيض الله وجهك يالشيخ العريفي
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31 - ولد شقراء
2017-09-28 02:40:55
تعليق مخالف
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30 - ايمان
2017-09-28 02:40:23
يا خساره شبابنا ***
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29 -
2017-09-28 02:39:45
فيه شيئ غير مفهوم قاعد يسير
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28 - كاشف
2017-09-28 02:39:06
اشعلتم من صدقكم وحان وقت كشف حالكم
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27 - ...
2017-09-28 02:38:45
تعليق مخالف
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26 - عبادي الهلالي
2017-09-28 02:37:34
حتى انت تغيرت علينا .. خلاص امسح رقمي من جوالك وانا بالغي المتابعه لك
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25 -
2017-09-28 02:36:57
20 - تأدب في تسبيحك لله سبحانه واستغفر ربك مماكتبت
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24 - سوط الحق
2017-09-28 02:34:52
العريفي قلب حسابه تجاره ماهو فاضي لكم
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23 - ولد شقراء
2017-09-28 02:31:12
العريفي اكبر***
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22 - سوط الحق
2017-09-28 02:30:14
اماراتيه روحي انصحي بديرتك لا تغثينا
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21 - رفيق الدرب
2017-09-28 02:29:36
اللحق الجماعه ***
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20 - محب المرصد
2017-09-28 02:17:08
سبهان الله / تحيه للمرصد والمرصداويين في كل العالم
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19 - بوفيه
2017-09-28 02:16:07
على حسب الطلب
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18 - كلام
2017-09-28 02:13:58
سبحان مغير الأحوال.
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17 - اماراتيه
2017-09-28 02:13:26
سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الأَشِرُ)
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16 - اماراتيه
2017-09-28 02:13:01
فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ *أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
15 - جنزير
2017-09-28 02:12:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - اماراتيه
2017-09-28 02:12:26
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ * وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ*كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ
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13 - اماراتيه
2017-09-28 02:11:32
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ * تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ
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12 -
2017-09-28 02:11:10
تعليق مخالف
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11 - اماراتيه
2017-09-28 02:11:01
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ *وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ *كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
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10 - اماراتيه
2017-09-28 02:10:18
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ *تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ *وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
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9 - عياد
2017-09-28 02:09:59
وفقك الله
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8 - حنظل
2017-09-28 02:09:42
***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - اماراتيه
2017-09-28 02:09:28
فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ*وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ
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6 - صالح الحربي
2017-09-28 02:09:00
وفق الله ولاةامرنا وعلمائنا ومشائخنا الحمدلله صار مالم يتوقعه الخنابيق يريدون الفتنه بيننا وبين ولاة امرنا ولم يقدرو علماء مشائخ شعب كلنا مع ولاة امرنا بالسراء والضراء ولاعزاء للخنابيق اللبرنج
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
5 - اماراتيه
2017-09-28 02:08:52
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ*فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ
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4 - شك ما ن
2017-09-28 02:06:42
جزاك الله *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ***
2017-09-28 02:05:13
***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - فهد العتيبي
2017-09-28 02:05:02
***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - مطنش
2017-09-28 02:04:51
هههههههههه الله كريم
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ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

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بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

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“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

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مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

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شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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