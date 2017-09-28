بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !

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صحيفة المرصد : علقت المهرة البحرينية، على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة، مٌعبرة عن سعادتها وفرحها من هذا القرار.

وهنأت المهرة السعوديات بهذا القرار مؤكدة أنه جاء انصافًا لحقوق السعوديات وخاصة التي لا تملك أموال لتدفع للسائق أو ليس لديها ولي أمر وأن هذا القرار سيغير حياة جميع مواطني المملكة.

وقالت المهرة: “أنا أول واحدة راح أقود عندكم مرسيدس على طول لما بينفذ القرار”.

وأضافت: “بعد القرار هذا راح نتسوق عنكم ونأكل عندكم وكل أسبوع سنقضي الإجازة في شارع التحلية”.

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