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بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !
صحيفة المرصد : علقت المهرة البحرينية، على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة، مٌعبرة عن سعادتها وفرحها من هذا القرار.
وهنأت المهرة السعوديات بهذا القرار مؤكدة أنه جاء انصافًا لحقوق السعوديات وخاصة التي لا تملك أموال لتدفع للسائق أو ليس لديها ولي أمر وأن هذا القرار سيغير حياة جميع مواطني المملكة.
وقالت المهرة: “أنا أول واحدة راح أقود عندكم مرسيدس على طول لما بينفذ القرار”.
وأضافت: “بعد القرار هذا راح نتسوق عنكم ونأكل عندكم وكل أسبوع سنقضي الإجازة في شارع التحلية”.
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التعليقات
21 - ايمان2017-09-28 04:23:10
غير مرحب بك وإذا انجبرنا نستقبلك تعالي بأدب
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20 - رفيق الدرب2017-09-28 04:08:16
ياالله كلنا منتظرين لا تتاخرو
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19 - ٧٧2017-09-28 04:03:10
الله لا يحييك روحي زوري زوجك احسن
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18 - حفظك الله ياسلمان2017-09-28 04:01:56
قللعك ربي وش نبغى فيك الدنيا ماهي سيبه حنا بلاد الحرمين السواقه حتكون منضبطه ماهي فللته حمى الله بلاد الحرمين من كل من اراد بها سؤ حدك الساعه ثمانيه وبعدين مافيه وحده تسوق خلليك برضك وهم يجونك
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17 - سوط الحق2017-09-28 04:00:45
ياهلا بالمهره الاصيله ..وحن نرحب بك وعين لك لحاف وعين لك غطاء💔💕
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16 - أبو مصلفح الرياض2017-09-28 03:58:15
روحي شارع المعارض عندكم في البحرين احنا نجيكي صح اني يمني بس ماعليه بجيكي ماله داعي تجين التحلية انا وكل الشباب السعوديين الطيبين عندكم ونفلها ونونسك طال عمرك
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15 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-28 03:40:35
روحي شارع الهرم بمصر شكلك مضيعة ؟
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14 - احمد ابو نايف2017-09-28 03:33:02
مايحتاج تتعبي نفسك وتتكبدي عنا السفر ابد يجونك الى البحرين برسم الخدمة
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13 - عائشه العنزي حائل2017-09-28 03:27:22
لايكون حاطه السعوديه هيصه كل اسبوع تقول وش ذا الخرابيط والسوالف ليه حنا *** او طقطقه او انفلات وتفحيط ودوران ترا الموضوع في نظام انتي بلاد الحرمين وبضوابط شرعيه يارب تشفيكي قولي امين
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12 - نفسيه2017-09-28 03:25:31
انصحك بشارع السويدي العام. وكذلك الدخل المحدود.
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11 - الغربي2017-09-28 03:21:35
نبي نشوف وجية ******
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10 - عبادي الهلالي2017-09-28 03:17:58
ناقصين مهربين بضاعه المسلم
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9 - عبادي الهلالي2017-09-28 03:15:57
البلد مليانه من بضاعه الحبيب كلمي الباقي انتي
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8 -2017-09-28 03:15:50
حي الله كل اهل الخليج عندنا والأمر عادي بس يبي لنا نتعود
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7 - ابو الليل2017-09-28 03:15:46
المثل يقول امشي عدل يحتار عدوك فيك اما غير ذلك تحملي النتيجه
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6 - انـــــــــــا2017-09-28 03:15:27
الله لا يحييك
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5 - عبادي الهلالي2017-09-28 03:15:20
تعليق مخالف
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4 - عبادي الهلالي2017-09-28 03:14:35
جايبه نفس البطاعه اللي كان يتاجر بها المذكور الاول
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3 - عبادي الهلالي2017-09-28 03:12:53
ناقصين ***
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2 - ولد أمه2017-09-28 03:09:23
الله جيب خير
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1 - امل2017-09-28 03:08:58
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة : ولد أمه
يا زين التيس المندي...
بواسطة : ايمان
غير مرحب بك وإذا انجبرنا نستقبلك تعالي بأدب...
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