ما حقيقة ” لطش” “طارق الحبيب” تغريدة قيادة المرأة من بتال القوس ؟.. وكيف علق الأخير؟

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صحيفة المرصد : علق الإعلامي بتال القوس على قرار قيادة المرأة للسيارة عبر تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، قائلاً : ” «قيادة المرأة ملف اجتماعي صغير، أُستخدم كثيرا كسهام لانتقادنا.. اغلق الآن والقرار الفردي شأن كل أسرة»

ولكن جاءت تغريدة طارق الحبيب ، لتثير الجدل حول نوع التوارد الفكري الذي حدث بينهما هل هو حقيقي، أم أنه “الحبيب” قام بنسخ تغريدة بتال القوس .

إذ علق الحبيب على نفس القرار قائلاً : «قيادة المرأة ملف اجتماعي صغير، تم استخدامه كثيرا كسهام لانتقادنا.. انتهى الأمر الان والاستفادة من القرار شأن كل أسرة بذاتها».

فيما لم يقتنع بتال القوس بتوارد الأفكار ، حيث علق قائلاً : «تويتر لا يحفظ الحقوق، لكن هذا ينبع من داخل الانسان ذاته غالبا..لعل له عذر وأنت تلوم», متسائلاً هل يصل توارد الخواطر إلى التشابه حتى في النقاط والفواصل.

وتبدو قضية «الملكية الفكرية» موضوعاً جيداً يخوض فيه السعوديين بعد أن فرغوا من قضية قيادة المرأة، آملين أن تحضى هذه القضية بنفس النهاية السعيدة التي انتهت فيها قيادة السيارة.

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