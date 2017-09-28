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الرئيسية / ما حقيقة ” لطش” “طارق الحبيب” تغريدة قيادة المرأة من بتال القوس ؟.. وكيف علق الأخير؟

ما حقيقة ” لطش” “طارق الحبيب” تغريدة قيادة المرأة من بتال القوس ؟.. وكيف علق الأخير؟

ما حقيقة ” لطش” “طارق الحبيب” تغريدة قيادة المرأة من بتال القوس ؟.. وكيف علق الأخير؟
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المرصد 24 2٬638 3 ساعات

صحيفة المرصد : علق الإعلامي بتال القوس على قرار قيادة المرأة للسيارة عبر تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، قائلاً : ” «قيادة المرأة ملف اجتماعي صغير، أُستخدم كثيرا كسهام لانتقادنا.. اغلق الآن والقرار الفردي شأن كل أسرة»

ولكن جاءت تغريدة طارق الحبيب ، لتثير الجدل حول نوع التوارد الفكري الذي حدث بينهما هل هو حقيقي، أم أنه “الحبيب” قام بنسخ تغريدة بتال القوس .

إذ علق الحبيب على نفس القرار قائلاً : «قيادة المرأة ملف اجتماعي صغير، تم استخدامه كثيرا كسهام لانتقادنا.. انتهى الأمر الان والاستفادة من القرار شأن كل أسرة بذاتها».

فيما لم يقتنع بتال القوس بتوارد الأفكار ، حيث علق قائلاً : «تويتر لا يحفظ الحقوق، لكن هذا ينبع من داخل الانسان ذاته غالبا..لعل له عذر وأنت تلوم», متسائلاً هل يصل توارد الخواطر إلى التشابه حتى في النقاط والفواصل.

وتبدو قضية «الملكية الفكرية» موضوعاً جيداً يخوض فيه السعوديين بعد أن فرغوا من قضية قيادة المرأة، آملين أن تحضى هذه القضية بنفس النهاية السعيدة التي انتهت فيها قيادة السيارة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - جبال سدير
2017-09-28 06:23:53
اتوقع الاثنين كلهم لاطشينها من واحد ثالث
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23 - المنتصر بالله
2017-09-28 06:22:43
شتان بين الثرى والثريا هههههههههه
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( عدد التعليقات 1 )
22 - المنتصر بالله
2017-09-28 06:20:47
الدكتور طارق الحبيب أكبر من بتال القوس في كل شيء شتان بين وبين والمقارنه بينهم خطأ %
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21 - ابو مهند
2017-09-28 06:16:51
الحبيب هامه كبيره انصح بتال يزوره في العياده
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20 - loving liberal
2017-09-28 06:14:51
طارق متشدد ونتقاده لم يلقاء قبول في المجتمع وافتكرانه كويتي والكويت من قبل افضل منها ذا الحين في الثقافه والاقتصاد والامن وكل الدول التي تحتضن المتشددين سوف يكون مصيرها الفشل في الامن والحقوق والاقتصا
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19 - نيدو
2017-09-28 05:56:03
طارق الحبيب برفسورطبيب ... وبتاال القوس اعلامي كوره شوفوا الفرق وأحكموا .. اظن ان بتال القوس هو اللي اخذ التغريده
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18 - تبوكاتو
2017-09-28 05:55:04
فيه ناس تسرق ملايين وما احد كلمها جت على كلمتين معروف ان الغرب والناس من حولنا يدندنون على هذا الملف من زمان واغلق وكل له حرية الاختيار
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17 - مواطن
2017-09-28 05:45:57
مع الاسف هذا حد عقول بعض من هم محسوبين على المجتمع هل وصل الحال الى منازعات في من يكتب قبل الاخر هل يعتبر تويتر حقوق فكريه ام هو مجرد منصه للمهاترات بين محدودي العقول والمرتزقه وطالبين الشهره السخيفه
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16 - XYZ
2017-09-28 05:31:33
تصحيح: الإنسان البائس وليس اليائس.
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15 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-28 05:29:11
ليس غريب .. فلا تثق بمن له مظهر يوحي بالطاعه والتدين .. فهناك من صدر ضده قرار من وزارة الاعلام يثبت سرقته الادبية .. ومع ذلك لايستحي من فعلته
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14 - XYZ
2017-09-28 05:21:27
إذا كانت حياة الإنسان لطش في لطش فهو إنسان بائس و الإنسان اليائس يصنف في علم النفس بـ "المبتز".
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13 - خان شاه
2017-09-28 05:17:57
علي بابا كبير
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12 - بندر
2017-09-28 05:17:19
تعليق 2 نفسية
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11 - الطب النفسي
2017-09-28 05:16:57
الله يشفيه على إيدك يابتال
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10 - الحرفي
2017-09-28 05:16:13
اعتقد الموضوع عادي واقل من عادي ليس براءة اختراع من شأن تسجل للاستفاده منها مستقبلا ولكن الله يعين القراء على ذلك منهم من يوئد ذلك والعكس والسلام0
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9 - وسع صدرك
2017-09-28 05:12:23
لا تحزن لاتحزن
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8 - محماس السادس عشر
2017-09-28 04:56:52
كم من عقل قد لطشه ، حسبنا الله و نعم الوكيل
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
7 - saad
2017-09-28 04:34:59
صدقت يابتال على قولة المثل .......عيني عينك
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6 - محماس السادس عشر
2017-09-28 04:31:28
ليتها جت على لطش تغريدة فقط ، لقد لطش أشياء أهم ، أرى أن لطش العقول أهم من لطش تغريدة
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5 - محامي
2017-09-28 04:21:34
مهرجون اخر زمن نحن نعلم هذا وندرك كل شيء بيعوا كلامكم في سوق ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - وسع صدرك
2017-09-28 04:15:48
فيه واحد لطش كتاب كامل من صاحبة الكتاب (( ***)) وحطه باسمه عيني عينك... ماحد قال له شي... وين الامانه يافضيلة الشيخ الداعيه.... وانت يابتال تغريده فضحتنا عليها.... 😂😂😂😂
لا يعجبني(3) اعجبني(13)
3 - wad
2017-09-28 03:56:33
فتح البارات أيضا ليست قضيه والقرار الفردي شأن كل واحد يريد الذهاب او لا
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
2 - Noura
2017-09-28 03:48:26
لك الشرف ي بتال انو الدكتور طارق الحبيب غرد بنفس كلامك
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
1 - كلام
2017-09-28 03:41:10
اللي يسمعك يا بتال .. يقول لطش منك براءة إختراع ...
لا يعجبني(2) اعجبني(15)

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