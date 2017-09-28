بالفيديو: عراك “بالكراسي” بين سياسيين أوغنديين في حفل يتسبب في إضاعة مساعيهم هباءاً!

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو لعراك سياسي في حفل لبعض السياسيين المعارضين في أوغندا.

نسق أحد كبار المعارضين السياسيين الأوغنديين حفل للعديد من الكوادر المعارضة المهمة بالبلد، و حدثت مشادة بين بعضهم تطورت بشكل كبير لتصل إلى الركل و تطاير الكراسي و الطاولات الخاصة بالقاعة و تمزيق للملابس و الأزياء الرسمية التي كانوا يرتدونها، تدخلت قوات خاصة بأمن المكان لمحاولة فض العراك و تخليص منسق الحفل من بين الملحمة الحادثة.

ذلك و كان هناك قانون أوغندي سعت المعارضة لتنفيذه و أقرته الدولة بالفعل من منع الكوادر السياسية المسنة من إدارة مقاليد الدولة مما يعني أن الرئيس الحالي يويري موسيفيني البالغ من العمر 75 عاما غير مؤهل لتجديد مدته الانتخابية،ولكن بعد هذا النزاع بين المعارضه فتح الباب مجددا لكسر ذلك القانون و إتاحة الفرص لمن يظفر بإدارة الدولة من الحكم إلى ما لا نهاية.