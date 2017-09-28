بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

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صحيفة المرصد-وكالات : تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل مصري يدعى أحمد الهلالي، بالغ من العمر 8 سنوات، أثار الجدل والإعجاب، بفضل قدراته “الخارقة”، التي تشمل أكل الزجاج ورفع أطفال بأسنانه، والقدرة على تحمل النار على جلده.

وقال كريم الهلالي، والد أحمد، إنه اكتشف قدرات ابنه الخارقة قبل 3 سنوات، عندما رآه يأكل لحما نيئا ويستعرض قوة “غير عادية” مع أقرانه وأكد “الهلالي” على أنه لم يُدرب ابنه، لكنه أرجع قدرات أحمد الخارقة “الجينات الوراثية”، لافتا إلى أنه شعر بالقلق في البداية عندما شاهد قدرات ابنه، الأمر الذي دفعه لأخذه إلى أطباء، الذين أكدوا بدورهم أن أكل الزجاج لم يسبب أذى لابنه.