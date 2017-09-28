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بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !
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المرصد 9 1٬516 2 ساعتين

صحيفة المرصد-وكالات : تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل مصري يدعى أحمد الهلالي، بالغ من العمر 8 سنوات، أثار الجدل والإعجاب، بفضل قدراته “الخارقة”، التي تشمل أكل الزجاج ورفع أطفال بأسنانه، والقدرة على تحمل النار على جلده.

وقال كريم الهلالي، والد أحمد، إنه اكتشف قدرات ابنه الخارقة قبل 3 سنوات، عندما رآه يأكل لحما نيئا ويستعرض قوة “غير عادية” مع أقرانه وأكد “الهلالي” على أنه لم يُدرب ابنه، لكنه أرجع قدرات أحمد الخارقة “الجينات الوراثية”، لافتا إلى أنه شعر بالقلق في البداية عندما شاهد قدرات ابنه، الأمر الذي دفعه لأخذه إلى أطباء، الذين أكدوا بدورهم أن أكل الزجاج لم يسبب أذى لابنه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-28 08:04:33
لاحول ولا قوة إلا بالله. ماعندهم منظمه لحقوق الأطفال تفتك الطفل المغلوب ع أمره من أبوه ***
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8 - فيصل
2017-09-28 07:54:41
شعب مهرج..وكذاب..
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7 -
2017-09-28 07:24:48
هؤلاء هم الفراعنه ابناء الفرعون وليد الإيراني هههه
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6 -
2017-09-28 07:06:18
كل هذا وما دربه مسكين الولد شكله سارقه مش ولده
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5 - جبال سدير
2017-09-28 06:46:11
فترة ويتبركون بة المصارية \ الجهل الله يفينا شرة
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4 - اللهيبي
2017-09-28 06:40:04
العافيه يا زينب احمد الله عليها
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3 - رايق
2017-09-28 06:36:42
الولد شكله مغصوب باين من وجهه
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2 -
2017-09-28 06:33:39
هولاء مرضى بالقوه هي الولد مسكين شكله مجبور ويتلوى من الالم مع ضرب المطرقه هههههه
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1 - hima
2017-09-28 06:24:14
بلاهة.
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آخر تعليق
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