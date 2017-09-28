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الداعية “عادل الكلباني”: أنا من المطبلين للوطن وولاة الأمر .. ويُسعدني ذلك!

الداعية “عادل الكلباني”: أنا من المطبلين للوطن وولاة الأمر .. ويُسعدني ذلك!
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المرصد 53 2٬398 3 ساعات

صحيفة المرصد: افتخر الداعية عادل الكلباني، بأنه “من المطبلين للوطن وولاة الأمر . مشيرا إلى أن القيادة والشعب خير هذا الزمان من المسلمين.

وفي مقال له بصحيفة “الرياض”، قال: “يسعدني أن أكون للوطن من المطبلين، فوطني درة الأوطان، وفضل الرحمن، وتاج الأمان، وقلادة الإحسان، ليس قادته من الخلفاء الراشدين، وليست رعيتهم من الصحابة المرضيين، لكنه قيادة وشعباً خير هذا الزمان من المسلمين”.

وشبه “الكلباني” الوطن بالأم والأب، وقال: “لا أخال أحداً يلوم أحداً في مدحه لأمه، وثنائه على أبيه، فهو يثني على ما يراه من جانبه، وما يبصره بعينه، وما يراه الآخرون فيه من مثالب، فليس ذاك إلا لتحديقهم فيه بعين حقود، ونظر حسود”.

وأضاف: “من أهم مزايا وطني الحبيب أنه الموجه إليه نقد الناقدين في كل مشكلات الأمة! ويراد منه أن يتولى زمامها، وأن يكون عوناً لها في كل مصيبة، وفي كل نائبة، ويراد منه أن ينفق عليها، ويسد خللها، ويؤوي مستضعفها، ويحارب عنها، ويتحمل كل التبعات! وفوق ذلك، تجد الازدواجية عند الكثيرين، فهم يشكرونه باللسان، وكثير يحرص على أذيته ليس إلا لأنهم لم يبلغوا ما بلغ، ولا يتسعون لما اتسع”.

وتابع: “هم يريدونه الأب الروحي، ويريدونه الأخ الأكبر، والأصغر، يريدونه أماً حنوناً، ويريدونه ابناً باراً! لهذا هم يحملونه كل إخفاقات الأمة، وكل سلبياتها، يحملونه ضعفها وتفرقها، ويحملونه فقرها وسوء إدارة بعض دولها أو كلهم، ويحملونه أيضاً عبء غناه، وكأنه السبب في فقرهم!”.

وبرر “الكلباني” تطبيله بالقول: “أليس الوطن بهذه الأحمال الثقال جديراً بالاحترام، وأهلاً للحب والتضحية، ألا تعد نصرته والدفاع عنه وبناؤه، طواعية بغير تكلف؟ ومهما بلغ بنا الكد في الدفاع والبناء”.

وأضاف: “ومع كونه لا يتعدى أن يكون وطناً ضمن الأوطان، وجزءاً من الأمة، فهو للأمة بمنزلة الرأس فإن الرأس يحتاج إلى جسد، ولكن الجسد ضعيف لا يعين الرأس المفكر على المضي قدماً، وكيف يمشي المقعد، وكيف يجري المشلول؟”.

وتابع إمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض سابقًا: “فليعذرني المتشائمون، وليخسأ الحاقدون، فأنا في كل يوم وفي كل آن، يسعدني أن أكون للوطن من المطبلين”.

ووجه رسالة لمن يتهه بالعمالة، بالقول: “وأما من يتهمنا بالعمالة للوطن، أو لقيادته، فهذا وسام فخر، وتهمة لا نرجو البراءة منها، بل نعترف بها، ونصر عليها، وإنه من عجيب هذا الزمان، أن يكون حب الوطن، والولاء لقادته، تهمة يخاف من التلبس بها الحمقى، وهي علامة صدق على الإيمان، ووسم يعرف بين أهل الوفاء للأوطان”.

يذكر أن الكلباني كُلِّف بإمامة المصلين في صلاة التراويح من عام 1429هـ من شهر رمضان بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.وشارك في الكثير من البرامج التلفزيونية من خلال عدة قنوات كـ”الإخبارية” السعودية (حكومية)، وقناة “الكويت” (حكومية)، وقناة “العربية” من خلال برنامج “إضاءات” وغيرها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

53 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-28 08:21:04
تعجني صراحة الشيخ عادل الكلباني ..
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52 - وطن بلا سكن
2017-09-28 08:13:08
ما معني مطبل إذا عرفنا معناها يعني انت تقول عكس الصحيح
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51 - عايد
2017-09-28 08:01:15
الكل يتفق معك طااااال عمرك
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50 - اخونجية بني سرور لهم طبول ومزامير تختلف ؟!
2017-09-28 07:56:46
وإذا كنت تسيء لمطبل لوطنه !! (( فأعلم أن فيك من أخونة ))
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49 - اخونجية بني سرور لهم طبول ومزامير تختلف ؟!
2017-09-28 07:55:00
تذكرت تطبيل الخونة الاخونجية السرورية لأردوغان وقطر ومرسي (( فسكت !! ))
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( عدد التعليقات 8,808 )
48 - الرحااال
2017-09-28 07:46:31
ونحن كذلك يا شيخ عادل..سوف نطبل للوطن و لحكامنا..ولنا الشرف في ذلك..الوطن عشقه ليس في مجرد كلمات..بل عشق ارتويناه داخل عروقنا..الله يحفظ الوطن ويحغظ ملكنا الأسد الهمام سلمان ومحمد بن سلمان 💚
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47 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-28 07:42:54
هذي خطبة ماهي مقال. أسلوب الشيخ عادل و الشيخ الشريم اسلوبهم في كتابة المقال والتغريد لازم يتغير ويتطور فإننا ننصحهم بأخذ دورة في كيفية كتابة المقاله وخاصة الشيخ عادل حفظه الله
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46 - قلم الحقيقه
2017-09-28 07:35:26
اصلن ماجبت شي جديد
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45 - محمد
2017-09-28 07:33:52
من أجمل الكلمات التي كتبت في حب الوطن والدفاع عنه . للأسف المتطرفون غرسوا في الناس أن حب الوطن والدفاع عنه والفخر به ومواجهة العملاء والخونة والمتطرفين إنما هو تطبيل ليخرسونهم ويجعلون ذلك عارا ومسبة .
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44 -
2017-09-28 07:33:33
رأيي المحبين افضل من المطبلين والله أعلم
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43 -
2017-09-28 07:33:23
ما شاء الله والنعم من متى يالطيب
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42 -
2017-09-28 07:29:49
المحبين افضل من المطبيلين والله أعلم
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41 - لاتفتي وانت مانت مفتي
2017-09-28 07:27:16
انت تقول الغناء مباح وهناك حديث رواه الامام البخاري بتحريم الغناء
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40 -
2017-09-28 07:24:58
هل هذا يعني ان فيه محبين ومطبلين
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39 - سعيد الفهمي الزهراني
2017-09-28 07:24:54
قواك الله يا شيخ كلباني نحن نشاطرك الولاء والطاعة لولاة امرنا ونحب الوطن فهو بمثابة الحضن الدافيئ محضن الام ،،،ونحن لا ندعي لهم الكمال فالله وحده هو الكامل والمنزه ..الوطن ما ذنبه اذا اخطأ احد بحقه .
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38 -
2017-09-28 07:23:57
هل هذا يعني ان فيه محبين ومطبلين
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37 -
2017-09-28 07:21:53
وماهو الفرق بين المحبين والمطبلين هل من توضيح
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36 - اخونجية بني سرور لهم طبول ومزامير تختلف ؟!
2017-09-28 07:21:43
والخونة الخائنون لأوطانهم تطبيلهم لخونتهم
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35 - اخونجية بني سرور لهم طبول ومزامير تختلف ؟!
2017-09-28 07:20:34
الاخونجية الخونة طبولهم ومزاميرهم ليست لأوطانهم
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34 -
2017-09-28 07:18:46
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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33 - ادهم
2017-09-28 07:12:36
اشهد الله اني****
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32 - منتحي
2017-09-28 07:11:17
مافي شك
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31 - نجداوي
2017-09-28 07:04:57
ما احلى صوت الطبل خاصه اذا كان سامري😂
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30 - فاطمه
2017-09-28 07:03:29
الوضع متغير والمشايخ معاد نثق فيهم من يوم عاد فيه اختلاط وذلحين يشجعون على سواقة المرأة وانا عارفه واتحداهم يسوقون بناتهم والا اي قريبه لهم بسراحه مااقول الا اللهم اني اعوذ بك من فجائة نقمتك
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29 - 112
2017-09-28 06:56:18
جاك المنتصر بالله مستخف دمه
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28 - موريتاني
2017-09-28 06:54:36
ايه يا الكلباني طبل ونحن معك من المطبلين .. طبلى طبل على طبلى خليك حنين داب طبلى من يوم ما عينك نظرت لى ولا حد غيرك يوم طاب لى الرحمة يا سيد الملاح طبلى طبل على طبله
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27 -
2017-09-28 06:54:15
انت يوم انك تفتي وش دخلك في الفتوى انت امام مسجد
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26 -
2017-09-28 06:53:15
وبتجي حاجات بعد في الطريق وبتقولون مافيها شي اجل وش الي فيه شي
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25 - هندي فاهم
2017-09-28 06:52:10
***********
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24 -
2017-09-28 06:50:55
ياشيخ عادل مع احترامي تراك زودتها حبتين..مترزز في تويتر كل يوم وفي القنوات..خلاص عارفين أنك تبحث عن العودة إلى الأمانة في الحرمين.وتبحث عن منصب.وتريد الظهور الإعلامي.وترى هذا ينافي سلوك العالم والقارئ
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23 - Visitor
2017-09-28 06:49:38
و الله إن ما كتبته يا شيخ هو الحقيقة!! فبارك الله فيك ... و ياليت واحد على بالي ترك طاغوت الحزبية و طابور الحاقدين على وطننا و كان معول بناء لا هدم و لكن إنك لا تهدي من أحببت...
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22 - حنبلي
2017-09-28 06:46:11
ماهي غريبه منك فهناك من كنا نظن فيه خيرا فاصبح عازفا لامطبلا
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( عدد التعليقات 9,008 )
21 - المنتصر بالله
2017-09-28 06:44:17
مامثل الصراحه فليكن الناس على بينه في المهن وووووو وووووو وووووو
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20 - جبال سدير
2017-09-28 06:38:39
هو اساسا داخل تخصص ومجال غير مجالة ولكن الانسان مهما حاول لابد ان يعود الى مجالة وتخصصة الطبيعي الذي لايستطيع التخلي عنة
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19 - ر ح ي م
2017-09-28 06:37:56
كلامك جميل بل اجمل من الجميل فلله درك ياشيخ ماقلت الا الحق . فقد شخصت العلة ووصفت الدواء فلك شكرنا وكامل تقديرنا .
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18 - ابوعبدالله
2017-09-28 06:34:58
العتب ع الشيوخ الربانين اما انت واشكالك اذ لم تطبلو فمن يطبل وستتذكر اذا كنت وحدك باللحدونسئل الله لى ولكم الهدايه وان يصلح شان البلاد والعباد حكام ومحكومين ويكفينا شر الشرو
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17 - اااااه يااااوطن ..
2017-09-28 06:32:23
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 9,008 )
16 - المنتصر بالله
2017-09-28 06:31:49
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله صباحكم بكل خير و بركة وعسسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🌲🌱⚘🌷🌼🌻🌺🌹🏵💮🌸💐🍃🍂🍁🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳
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15 - قلم الحقيقه
2017-09-28 06:29:00
خلها سامري ياشيخ باقي إباحة الطرب وسينما
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14 -
2017-09-28 06:28:38
شيء طبيعي انك تطبل لأنك ترى السعادة في ****
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13 -
2017-09-28 06:27:01
انت من زمان غاسلين يدنا منك أصلا مثلك مثل الغامدي لكن العتب على غيركم
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12 - مشاكل
2017-09-28 06:26:40
الخير في أمة محمد جميعها ولا فضل لأحد علي احد الا بتقواه
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( عدد التعليقات 9,008 )
11 - المنتصر بالله
2017-09-28 06:26:27
سجل معك واحد طبال محترف ⚘🌷🌺🍂🍁🌹🏵💮🌸
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10 - مواطن سعودي✨✨
2017-09-28 06:24:52
عن بن مسعود رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن من ورائكم أيام الصبر،الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيها أجر خمسين قالوا:يا رسول الله أجر خمسين منهم أو خمسين منا قال :خمسين منكم)
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9 - Saeed
2017-09-28 06:22:54
كلام من ذهب
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8 -
2017-09-28 06:22:23
الشيخ المقريء عادل الكلباني كسرالبريستيج الذي يعرف به الشيوخ وبرز متفتحا واضحا متصالح مع نفسه مندمجا مع مجتمعه مناكفا صلبا وفكاهيا بظرف البلغاء ومحاورا حذقا وماقاله هنا حقا عجزغيره عن الصدع به !!!
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7 -
2017-09-28 06:19:16
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 15,803 )
6 - بيتر
2017-09-28 06:14:30
تعليق مخالف
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5 - المتيم
2017-09-28 06:08:03
وحنا مع الحكومه ومع الدوله قلبا وقالبا ولكننا ضد الفساد ومن يدعي الى الفساد والانحطاط. الاخلاقي وما يسبب الفساد في هذه البلاد
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4 - طبل يامطبل
2017-09-28 06:05:24
*****************
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3 - لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
2017-09-28 06:04:54
طبل منا لين بكره محد درى عنك
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2 - ابوصالح سكري
2017-09-28 05:57:48
كفو الشيخ عادل
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1 - الخطاب
2017-09-28 05:55:13
تقدّم المرأة بالحجاب وحضارتها بالعفاف، وتخلّفها بالتبرّج وإن قُلبت الموازين فقد سمّى الله التبرج جاهلية (ولا تبرّجن تبرُّج الجاهلية الأُولى)
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تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 9 1٬895 3 ساعات
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬253 14 ساعة
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬727 3 أيام
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 33 10٬023 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬103 3 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬222 5 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬663 5 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 14٬070 أسبوع واحد
الاخيرة
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

 المرصد 21 8٬008 9 ساعات
“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

 CNN 2 1٬510 11 ساعة
مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

 المرصد 58 2٬467 يوم واحد
شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

 المرصد 17 2٬719 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 388 3٬964 22 ساعة