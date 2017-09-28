الداعية “عادل الكلباني”: أنا من المطبلين للوطن وولاة الأمر .. ويُسعدني ذلك!
صحيفة المرصد: افتخر الداعية عادل الكلباني، بأنه “من المطبلين للوطن وولاة الأمر . مشيرا إلى أن القيادة والشعب خير هذا الزمان من المسلمين.
وفي مقال له بصحيفة “الرياض”، قال: “يسعدني أن أكون للوطن من المطبلين، فوطني درة الأوطان، وفضل الرحمن، وتاج الأمان، وقلادة الإحسان، ليس قادته من الخلفاء الراشدين، وليست رعيتهم من الصحابة المرضيين، لكنه قيادة وشعباً خير هذا الزمان من المسلمين”.
وشبه “الكلباني” الوطن بالأم والأب، وقال: “لا أخال أحداً يلوم أحداً في مدحه لأمه، وثنائه على أبيه، فهو يثني على ما يراه من جانبه، وما يبصره بعينه، وما يراه الآخرون فيه من مثالب، فليس ذاك إلا لتحديقهم فيه بعين حقود، ونظر حسود”.
وأضاف: “من أهم مزايا وطني الحبيب أنه الموجه إليه نقد الناقدين في كل مشكلات الأمة! ويراد منه أن يتولى زمامها، وأن يكون عوناً لها في كل مصيبة، وفي كل نائبة، ويراد منه أن ينفق عليها، ويسد خللها، ويؤوي مستضعفها، ويحارب عنها، ويتحمل كل التبعات! وفوق ذلك، تجد الازدواجية عند الكثيرين، فهم يشكرونه باللسان، وكثير يحرص على أذيته ليس إلا لأنهم لم يبلغوا ما بلغ، ولا يتسعون لما اتسع”.
وتابع: “هم يريدونه الأب الروحي، ويريدونه الأخ الأكبر، والأصغر، يريدونه أماً حنوناً، ويريدونه ابناً باراً! لهذا هم يحملونه كل إخفاقات الأمة، وكل سلبياتها، يحملونه ضعفها وتفرقها، ويحملونه فقرها وسوء إدارة بعض دولها أو كلهم، ويحملونه أيضاً عبء غناه، وكأنه السبب في فقرهم!”.
وبرر “الكلباني” تطبيله بالقول: “أليس الوطن بهذه الأحمال الثقال جديراً بالاحترام، وأهلاً للحب والتضحية، ألا تعد نصرته والدفاع عنه وبناؤه، طواعية بغير تكلف؟ ومهما بلغ بنا الكد في الدفاع والبناء”.
وأضاف: “ومع كونه لا يتعدى أن يكون وطناً ضمن الأوطان، وجزءاً من الأمة، فهو للأمة بمنزلة الرأس فإن الرأس يحتاج إلى جسد، ولكن الجسد ضعيف لا يعين الرأس المفكر على المضي قدماً، وكيف يمشي المقعد، وكيف يجري المشلول؟”.
وتابع إمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض سابقًا: “فليعذرني المتشائمون، وليخسأ الحاقدون، فأنا في كل يوم وفي كل آن، يسعدني أن أكون للوطن من المطبلين”.
ووجه رسالة لمن يتهه بالعمالة، بالقول: “وأما من يتهمنا بالعمالة للوطن، أو لقيادته، فهذا وسام فخر، وتهمة لا نرجو البراءة منها، بل نعترف بها، ونصر عليها، وإنه من عجيب هذا الزمان، أن يكون حب الوطن، والولاء لقادته، تهمة يخاف من التلبس بها الحمقى، وهي علامة صدق على الإيمان، ووسم يعرف بين أهل الوفاء للأوطان”.
يذكر أن الكلباني كُلِّف بإمامة المصلين في صلاة التراويح من عام 1429هـ من شهر رمضان بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.وشارك في الكثير من البرامج التلفزيونية من خلال عدة قنوات كـ”الإخبارية” السعودية (حكومية)، وقناة “الكويت” (حكومية)، وقناة “العربية” من خلال برنامج “إضاءات” وغيرها.
التعليقات
تعجني صراحة الشيخ عادل الكلباني ..
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ما معني مطبل إذا عرفنا معناها يعني انت تقول عكس الصحيح
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الكل يتفق معك طااااال عمرك
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وإذا كنت تسيء لمطبل لوطنه !! (( فأعلم أن فيك من أخونة ))
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تذكرت تطبيل الخونة الاخونجية السرورية لأردوغان وقطر ومرسي (( فسكت !! ))
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ونحن كذلك يا شيخ عادل..سوف نطبل للوطن و لحكامنا..ولنا الشرف في ذلك..الوطن عشقه ليس في مجرد كلمات..بل عشق ارتويناه داخل عروقنا..الله يحفظ الوطن ويحغظ ملكنا الأسد الهمام سلمان ومحمد بن سلمان 💚
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هذي خطبة ماهي مقال. أسلوب الشيخ عادل و الشيخ الشريم اسلوبهم في كتابة المقال والتغريد لازم يتغير ويتطور فإننا ننصحهم بأخذ دورة في كيفية كتابة المقاله وخاصة الشيخ عادل حفظه الله
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اصلن ماجبت شي جديد
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من أجمل الكلمات التي كتبت في حب الوطن والدفاع عنه . للأسف المتطرفون غرسوا في الناس أن حب الوطن والدفاع عنه والفخر به ومواجهة العملاء والخونة والمتطرفين إنما هو تطبيل ليخرسونهم ويجعلون ذلك عارا ومسبة .
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رأيي المحبين افضل من المطبلين والله أعلم
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ما شاء الله والنعم من متى يالطيب
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المحبين افضل من المطبيلين والله أعلم
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انت تقول الغناء مباح وهناك حديث رواه الامام البخاري بتحريم الغناء
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هل هذا يعني ان فيه محبين ومطبلين
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قواك الله يا شيخ كلباني نحن نشاطرك الولاء والطاعة لولاة امرنا ونحب الوطن فهو بمثابة الحضن الدافيئ محضن الام ،،،ونحن لا ندعي لهم الكمال فالله وحده هو الكامل والمنزه ..الوطن ما ذنبه اذا اخطأ احد بحقه .
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هل هذا يعني ان فيه محبين ومطبلين
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وماهو الفرق بين المحبين والمطبلين هل من توضيح
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والخونة الخائنون لأوطانهم تطبيلهم لخونتهم
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الاخونجية الخونة طبولهم ومزاميرهم ليست لأوطانهم
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لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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اشهد الله اني****
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مافي شك
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ما احلى صوت الطبل خاصه اذا كان سامري😂
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الوضع متغير والمشايخ معاد نثق فيهم من يوم عاد فيه اختلاط وذلحين يشجعون على سواقة المرأة وانا عارفه واتحداهم يسوقون بناتهم والا اي قريبه لهم بسراحه مااقول الا اللهم اني اعوذ بك من فجائة نقمتك
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جاك المنتصر بالله مستخف دمه
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ايه يا الكلباني طبل ونحن معك من المطبلين .. طبلى طبل على طبلى خليك حنين داب طبلى من يوم ما عينك نظرت لى ولا حد غيرك يوم طاب لى الرحمة يا سيد الملاح طبلى طبل على طبله
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انت يوم انك تفتي وش دخلك في الفتوى انت امام مسجد
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وبتجي حاجات بعد في الطريق وبتقولون مافيها شي اجل وش الي فيه شي
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ياشيخ عادل مع احترامي تراك زودتها حبتين..مترزز في تويتر كل يوم وفي القنوات..خلاص عارفين أنك تبحث عن العودة إلى الأمانة في الحرمين.وتبحث عن منصب.وتريد الظهور الإعلامي.وترى هذا ينافي سلوك العالم والقارئ
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و الله إن ما كتبته يا شيخ هو الحقيقة!! فبارك الله فيك ... و ياليت واحد على بالي ترك طاغوت الحزبية و طابور الحاقدين على وطننا و كان معول بناء لا هدم و لكن إنك لا تهدي من أحببت...
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ماهي غريبه منك فهناك من كنا نظن فيه خيرا فاصبح عازفا لامطبلا
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مامثل الصراحه فليكن الناس على بينه في المهن وووووو وووووو وووووو
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هو اساسا داخل تخصص ومجال غير مجالة ولكن الانسان مهما حاول لابد ان يعود الى مجالة وتخصصة الطبيعي الذي لايستطيع التخلي عنة
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كلامك جميل بل اجمل من الجميل فلله درك ياشيخ ماقلت الا الحق . فقد شخصت العلة ووصفت الدواء فلك شكرنا وكامل تقديرنا .
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العتب ع الشيوخ الربانين اما انت واشكالك اذ لم تطبلو فمن يطبل وستتذكر اذا كنت وحدك باللحدونسئل الله لى ولكم الهدايه وان يصلح شان البلاد والعباد حكام ومحكومين ويكفينا شر الشرو
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله صباحكم بكل خير و بركة وعسسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🌲🌱⚘🌷🌼🌻🌺🌹🏵💮🌸💐🍃🍂🍁🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳
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خلها سامري ياشيخ باقي إباحة الطرب وسينما
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شيء طبيعي انك تطبل لأنك ترى السعادة في ****
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انت من زمان غاسلين يدنا منك أصلا مثلك مثل الغامدي لكن العتب على غيركم
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الخير في أمة محمد جميعها ولا فضل لأحد علي احد الا بتقواه
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سجل معك واحد طبال محترف ⚘🌷🌺🍂🍁🌹🏵💮🌸
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عن بن مسعود رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن من ورائكم أيام الصبر،الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيها أجر خمسين قالوا:يا رسول الله أجر خمسين منهم أو خمسين منا قال :خمسين منكم)
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كلام من ذهب
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الشيخ المقريء عادل الكلباني كسرالبريستيج الذي يعرف به الشيوخ وبرز متفتحا واضحا متصالح مع نفسه مندمجا مع مجتمعه مناكفا صلبا وفكاهيا بظرف البلغاء ومحاورا حذقا وماقاله هنا حقا عجزغيره عن الصدع به !!!
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وحنا مع الحكومه ومع الدوله قلبا وقالبا ولكننا ضد الفساد ومن يدعي الى الفساد والانحطاط. الاخلاقي وما يسبب الفساد في هذه البلاد
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طبل منا لين بكره محد درى عنك
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كفو الشيخ عادل
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تقدّم المرأة بالحجاب وحضارتها بالعفاف، وتخلّفها بالتبرّج وإن قُلبت الموازين فقد سمّى الله التبرج جاهلية (ولا تبرّجن تبرُّج الجاهلية الأُولى)
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