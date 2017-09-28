بالفيديو: كويتيات يقدمن التهاني للسعوديات بقيادة السيارة ويوجهن نصائح مرورية!

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صحيفة المرصد : قامت مواطنات كويتيات بتهنئة السعوديات بالسماح للمرأة بالقيادة في المملكة وذلك بعد صدور أمر سامٍ يوم الثلاثاء ، وقدمن بعض النصائح لهن، تمحورت حول التدريب على القيادة، وعدم الاندفاع، واتباع تعليمات المرور.

ودعت كويتية الفتيات السعوديات إلى ضرورة اتباع تعليمات المرور بالكامل، فيما أكدت أخرى على الرويّة وعدم الاندفاع أثناء القيادة، وقالت إحداهن: (لا تحط رجلها على البنزين من الفرحة).

ونصحت فتاة كويتية بألا تقوم السعوديات بالقيادة إلا بعد التدريب الكامل، والتمكن من القيادة بدرجة عالية، لأن القيادة ليست سهلة، مع عدم استعمال الجوال، لكي لا يتشتت الانتباه.