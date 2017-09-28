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بالفيديو: كويتيات يقدمن التهاني للسعوديات بقيادة السيارة ويوجهن نصائح مرورية!
صحيفة المرصد : قامت مواطنات كويتيات بتهنئة السعوديات بالسماح للمرأة بالقيادة في المملكة وذلك بعد صدور أمر سامٍ يوم الثلاثاء ، وقدمن بعض النصائح لهن، تمحورت حول التدريب على القيادة، وعدم الاندفاع، واتباع تعليمات المرور.
ودعت كويتية الفتيات السعوديات إلى ضرورة اتباع تعليمات المرور بالكامل، فيما أكدت أخرى على الرويّة وعدم الاندفاع أثناء القيادة، وقالت إحداهن: (لا تحط رجلها على البنزين من الفرحة).
ونصحت فتاة كويتية بألا تقوم السعوديات بالقيادة إلا بعد التدريب الكامل، والتمكن من القيادة بدرجة عالية، لأن القيادة ليست سهلة، مع عدم استعمال الجوال، لكي لا يتشتت الانتباه.
التعليقات
30 -2017-09-28 08:20:58
ت24 المفروض الحين ما يقولوا يرقمها! ؟ المفروض نقول يوتسأبها هههههه
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29 - سوط الحق2017-09-28 08:12:32
ت23 ..تعليقك غبي وساذج
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28 - محمد2017-09-28 08:10:16
أتمنى يمنع الرجال من قيادة السيارة منذ بداية السماح للنساء لمدة 28 سنة كما منع النساء حتى تتاح لهم نفس الفرصة ويتعلمون القيادة بشكل جيد ونظامي وتتخلص الشوارع من فوضى وهمجية الرجال وأنصاف الرجال .
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27 - سوط الحق2017-09-28 08:06:39
الله يسعدهن ويوفقهن..كلهن جميلات خصوصآ خامس وحده💔
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26 - بوعزام2017-09-28 08:04:57
بدايت التعري للمرءة افرحو لهم عشان متصير السعودية ينظرب بها المثل بين نساء العالم لاكن لابد ان يعرفة الجميع ان السعودية الاصلية لاتقبل الى بظوابط تحفض كرمتها من المستهترين
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25 - سبحان الله وبحمده2017-09-28 07:59:22
تعليق 23 .. قمة في السخافة والعبط .
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24 - المتيم2017-09-28 07:56:08
اتوقع راح يكثر الترقيم في الشوارع وخاصه مع النبشري والعسكري بعدين لا تقولون السعوديات انما بعض السعوديات لانه الاغلبيه محتشمه ومحافظه اتوقع تطلع رادي عليهم
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23 -2017-09-28 07:51:16
لاتستغرب في يوم من الايام وانت ماشي بسيارتك تشوف وحده مرميه عند سيارتها يامذبوحه او مغتصبه او او والسبب السماح لها بالقياده
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22 - شابت لحانا مالحقنا هوانا2017-09-28 07:51:07
الله يعين بنات السعوديه ع الدرباااويه هههههههههههههههههه
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( عدد التعليقات 11,361 )21 - العنيد
الحمدلله..بناتنا عاقلات و متفتحات و ذوات عقل و دين و غير ناقصات عن غيرهن و الفتيات عندنا يقدن السيارات في محيطات محدودة مما تطلب ألأمر للظهور للملأ وقتا للتريث فقط لا غير و شكرا للنصيحة يا أخوات العرب
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20 - مواطن2017-09-28 07:44:38
الي بيشوفهم ويسمعهم يقل البنات وثقين طابور عند الوكالات بيشترون سيارات ما يدرون ان الي طالب بسوقة هم مجموعه قلة من بنات من بعض العوئل المخملية الى كل سنة برى السعودية ويسقون هناك و ينصدمو لساقو عندنا
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19 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-28 07:42:55
مع تحفظي الشدييييد طبعاً على الموضوع برمته .
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18 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-28 07:42:24
سيارة وهي لاتسكن أساساً في بيت ملك وليس لديها راتب ربة بيت ولاتملك ثمن بنزين ناهيك عن امتلاكها ثمن سيارة ! 🤦🏻♀️ أليس أمر يدعو للصداع والحيرة ؟ تُهَنّأ على كماليات وليس لديها أساسيات !!!
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( عدد التعليقات 11,361 )17 - العنيد
باالله صباح خير 🌹
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16 - عــــــهــــــــــود2017-09-28 07:40:33
الكويتيات ميسورات الحال وربة البيت تعطى ٣٠٠٠ ريال أو أكثر بقليل ومعظم البيوت الكويتية لديهم خادمتان وبيوتهم كبيرة وأثاثها فاخر .. العجيب أن تهنيء ميسورة الحال (الكويتية )
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15 -2017-09-28 07:36:33
تعليق مخالف
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14 - جون كنيدي اليعربي2017-09-28 07:35:35
شكرا شعور جميل من نساء الكويت وتوجيهات سديدة لامسة شغاف قلوبنا
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13 - الفارس2017-09-28 07:34:38
اللهم لل تجعلهن قدوة لبنات المسلمين بعد ***
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12 - أبو سحاااب2017-09-28 07:27:49
الخطورة التي ستظهر وخاصة في بعض المدن تشبه بعض الشباب بالنساء والتحرش بالشباب نسأل الله العافية لذا نطالب بعقاب صارم ومنعه من قيادة سيارته .
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11 - ابو. بدر.2017-09-28 07:06:33
قال. من شاهدك. يا أبا الحصين. قال ؟؟؟؟؟؟؟
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10 - محمد2017-09-28 06:56:48
اقول لو فكينا من بعض الدول ولا نسمع كلامهم ولا نقلدهم كان الحرمه ماتخرج من بيتها
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9 - الفارس2017-09-28 06:54:39
للأسف بناتنا الطاهرات تنصحهم هذه النوعيات. نقول خلو نصحكم لكم فالبنت السعودية تعلم شعب بكاملة
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8 -2017-09-28 06:49:53
شوف ***الي في الكويت الي كان سبب في ***
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7 - ايمان2017-09-28 06:45:12
ههههه فاهمه الموضوع غلط تقول مهنه وأيد صعبه .وبعدين ايش كيف لازم نتدرب هم شكله متخيلين ان السعوديات بيسوقوا كذا بدون تدريب
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6 - مغربية وافتخر2017-09-28 06:44:14
الف مبروك لشقيقاتي السعوديات على السماح لهم بقيادة السيارة في وطنهم واخيراً اصبحتوا متساويات معنا في هادا الشي♥️
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5 - زائر2017-09-28 06:43:25
الآن عجبتهم فتاوى الشيوخ بعد التعديل
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( عدد التعليقات 15,803 )4 - بيتر
مفروض بدايه الانطلاق يمنع الذكور من القياده لفتره من العصر لحد صلاه العشاء نخفف عليهن الزحمه ونتيح لهن فرصه القياده والتدريب ب اريحيه
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3 -2017-09-28 06:39:47
اهم شيء الرصيف لا يزعل تراه وحنا خبره فيهن كم رصيف اشتكى الله يعين الحكومه على الرصيف
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2 -2017-09-28 06:38:54
لهذا سيكون الاحمر ل1.60 والأخضر ب1.30
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1 - hima2017-09-28 06:34:53
ايش اللقافه دي,شكرا للتهنئه,اما النصايح خلوها لنفسكم.
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بواسطة : شايم
يامن ٠٠٠٠٠٠ أغناه ويامن٠٠٠٠وداه النقري...
بواسطة : كويتي
نسينا ما كالينا...
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اصبر ففي الصبر خيرٌ لو علمت به… … لكنت باركت شكراً صاحب النعم....
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