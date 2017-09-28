رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو: كويتيات يقدمن التهاني للسعوديات بقيادة السيارة ويوجهن نصائح مرورية!

بالفيديو: كويتيات يقدمن التهاني للسعوديات بقيادة السيارة ويوجهن نصائح مرورية!

بالفيديو: كويتيات يقدمن التهاني للسعوديات بقيادة السيارة ويوجهن نصائح مرورية!
حجم الخط A A A
المرصد 30 2٬411 2 ساعتين

صحيفة المرصد : قامت مواطنات كويتيات بتهنئة السعوديات بالسماح للمرأة بالقيادة في المملكة وذلك بعد صدور أمر سامٍ يوم الثلاثاء ، وقدمن بعض النصائح لهن، تمحورت حول التدريب على القيادة، وعدم الاندفاع، واتباع تعليمات المرور.

ودعت كويتية الفتيات السعوديات إلى ضرورة اتباع تعليمات المرور بالكامل، فيما أكدت أخرى على الرويّة وعدم الاندفاع أثناء القيادة، وقالت إحداهن: (لا تحط رجلها على البنزين من الفرحة).

ونصحت فتاة كويتية بألا تقوم السعوديات بالقيادة إلا بعد التدريب الكامل، والتمكن من القيادة بدرجة عالية، لأن القيادة ليست سهلة، مع عدم استعمال الجوال، لكي لا يتشتت الانتباه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 -
2017-09-28 08:20:58
ت24 المفروض الحين ما يقولوا يرقمها! ؟ المفروض نقول يوتسأبها هههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - سوط الحق
2017-09-28 08:12:32
ت23 ..تعليقك غبي وساذج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - محمد
2017-09-28 08:10:16
أتمنى يمنع الرجال من قيادة السيارة منذ بداية السماح للنساء لمدة 28 سنة كما منع النساء حتى تتاح لهم نفس الفرصة ويتعلمون القيادة بشكل جيد ونظامي وتتخلص الشوارع من فوضى وهمجية الرجال وأنصاف الرجال .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
27 - سوط الحق
2017-09-28 08:06:39
الله يسعدهن ويوفقهن..كلهن جميلات خصوصآ خامس وحده💔
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
26 - بوعزام
2017-09-28 08:04:57
بدايت التعري للمرءة افرحو لهم عشان متصير السعودية ينظرب بها المثل بين نساء العالم لاكن لابد ان يعرفة الجميع ان السعودية الاصلية لاتقبل الى بظوابط تحفض كرمتها من المستهترين
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
25 - سبحان الله وبحمده
2017-09-28 07:59:22
تعليق 23 .. قمة في السخافة والعبط .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
24 - المتيم
2017-09-28 07:56:08
اتوقع راح يكثر الترقيم في الشوارع وخاصه مع النبشري والعسكري بعدين لا تقولون السعوديات انما بعض السعوديات لانه الاغلبيه محتشمه ومحافظه اتوقع تطلع رادي عليهم
لا يعجبني(11) اعجبني(0)
23 -
2017-09-28 07:51:16
لاتستغرب في يوم من الايام وانت ماشي بسيارتك تشوف وحده مرميه عند سيارتها يامذبوحه او مغتصبه او او والسبب السماح لها بالقياده
لا يعجبني(15) اعجبني(5)
22 - شابت لحانا مالحقنا هوانا
2017-09-28 07:51:07
الله يعين بنات السعوديه ع الدرباااويه هههههههههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,361 )
21 - العنيد
2017-09-28 07:45:03
الحمدلله..بناتنا عاقلات و متفتحات و ذوات عقل و دين و غير ناقصات عن غيرهن و الفتيات عندنا يقدن السيارات في محيطات محدودة مما تطلب ألأمر للظهور للملأ وقتا للتريث فقط لا غير و شكرا للنصيحة يا أخوات العرب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - مواطن
2017-09-28 07:44:38
الي بيشوفهم ويسمعهم يقل البنات وثقين طابور عند الوكالات بيشترون سيارات ما يدرون ان الي طالب بسوقة هم مجموعه قلة من بنات من بعض العوئل المخملية الى كل سنة برى السعودية ويسقون هناك و ينصدمو لساقو عندنا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
19 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-28 07:42:55
مع تحفظي الشدييييد طبعاً على الموضوع برمته .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-28 07:42:24
سيارة وهي لاتسكن أساساً في بيت ملك وليس لديها راتب ربة بيت ولاتملك ثمن بنزين ناهيك عن امتلاكها ثمن سيارة ! 🤦🏻‍♀️ أليس أمر يدعو للصداع والحيرة ؟ تُهَنّأ على كماليات وليس لديها أساسيات !!!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 11,361 )
17 - العنيد
2017-09-28 07:41:49
باالله صباح خير 🌹
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - عــــــهــــــــــود
2017-09-28 07:40:33
الكويتيات ميسورات الحال وربة البيت تعطى ٣٠٠٠ ريال أو أكثر بقليل ومعظم البيوت الكويتية لديهم خادمتان وبيوتهم كبيرة وأثاثها فاخر .. العجيب أن تهنيء ميسورة الحال (الكويتية )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -
2017-09-28 07:36:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-28 07:35:35
شكرا شعور جميل من نساء الكويت وتوجيهات سديدة لامسة شغاف قلوبنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - الفارس
2017-09-28 07:34:38
اللهم لل تجعلهن قدوة لبنات المسلمين بعد ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - أبو سحاااب
2017-09-28 07:27:49
الخطورة التي ستظهر وخاصة في بعض المدن تشبه بعض الشباب بالنساء والتحرش بالشباب نسأل الله العافية لذا نطالب بعقاب صارم ومنعه من قيادة سيارته .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - ابو. بدر.
2017-09-28 07:06:33
قال. من شاهدك. يا أبا الحصين. قال ؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - محمد
2017-09-28 06:56:48
اقول لو فكينا من بعض الدول ولا نسمع كلامهم ولا نقلدهم كان الحرمه ماتخرج من بيتها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
9 - الفارس
2017-09-28 06:54:39
للأسف بناتنا الطاهرات تنصحهم هذه النوعيات. نقول خلو نصحكم لكم فالبنت السعودية تعلم شعب بكاملة
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
8 -
2017-09-28 06:49:53
شوف ***الي في الكويت الي كان سبب في ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
7 - ايمان
2017-09-28 06:45:12
ههههه فاهمه الموضوع غلط تقول مهنه وأيد صعبه .وبعدين ايش كيف لازم نتدرب هم شكله متخيلين ان السعوديات بيسوقوا كذا بدون تدريب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - مغربية وافتخر
2017-09-28 06:44:14
الف مبروك لشقيقاتي السعوديات على السماح لهم بقيادة السيارة في وطنهم واخيراً اصبحتوا متساويات معنا في هادا الشي♥️
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
5 - زائر
2017-09-28 06:43:25
الآن عجبتهم فتاوى الشيوخ بعد التعديل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,803 )
4 - بيتر
2017-09-28 06:39:47
مفروض بدايه الانطلاق يمنع الذكور من القياده لفتره من العصر لحد صلاه العشاء نخفف عليهن الزحمه ونتيح لهن فرصه القياده والتدريب ب اريحيه
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
3 -
2017-09-28 06:39:47
اهم شيء الرصيف لا يزعل تراه وحنا خبره فيهن كم رصيف اشتكى الله يعين الحكومه على الرصيف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -
2017-09-28 06:38:54
لهذا سيكون الاحمر ل1.60 والأخضر ب1.30
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - hima
2017-09-28 06:34:53
ايش اللقافه دي,شكرا للتهنئه,اما النصايح خلوها لنفسكم.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : شايم

يامن ٠٠٠٠٠٠ أغناه ويامن٠٠٠٠وداه النقري...
بواسطة : كويتي

نسينا ما كالينا...
بواسطة : أبو هلول

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ...
بواسطة : ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼

اصبر ففي الصبر خيرٌ لو علمت به… … لكنت باركت شكراً صاحب النعم....
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

الشاعر الخالد
10 0
mm

عبدالرحمن الراشد

أكثر من قيادة السيارة
32 0
mm

محمد الساعد

ملك حازم.. وولي عهد جسور
28 0
mm

قينان الغامدي

حق طبيعي للمرأة حان وقته: قيادة طموحة ووطن يستحق
86 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

أعياد المرأة السعودية تتواصل !
120 0
mm

د. محمد العوين

نحن نتغير إلى الأفضل!
145 0
mm

سمر المقرن

تغيّرنا!
242 0
mm

قينان الغامدي

لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز
591 21
mm

أ.د.صالح بن سبعان

نسيج وحدتنا الوطنية !
126 0
mm

مشعل السديري

بين الخبث والذكاء
312 1
كتاب الرياضة
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
109 2
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
268 1
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
700 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
600 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
123 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
315 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
593 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
516 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
655 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
169 1
الاخبار الدولية
بالفيديو: عراك و تمزيق للملابس بين سياسيين أوغنديين في حفل للمعارضة !

بالفيديو: عراك و تمزيق للملابس بين سياسيين أوغنديين في حفل للمعارضة !

 المرصد 1 1٬011 4 ساعات
مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

 المرصد 44 11٬831 20 ساعة
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

 المرصد 43 5٬135 يوم واحد
بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

 المرصد 40 9٬546 يومين
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 95 7٬811 يوم واحد
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 154 15٬524 يومين
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 71 10٬046 يومين
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 147 5٬970 يومين
اخبار فنية
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 140 17٬423 يوم واحد
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 110 20٬790 3 أيام
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 11٬236 4 أيام
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬640 5 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !

بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !

 المرصد 59 3٬132 5 ساعات
شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”

شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”

 المرصد 62 5٬836 6 ساعات
شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

 المرصد 9 5٬159 9 ساعات
شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

 المرصد 45 10٬216 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

 المرصد 9 1٬518 2 ساعتين
بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

 المرصد 109 2٬811 5 ساعات
شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

 المرصد 5 2٬499 7 ساعات
شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!

شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!

 المرصد 97 9٬583 8 ساعات
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬684 4 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬743 4 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬070 5 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬444 5 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 38 19٬550 22 ساعة
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬304 4 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬709 7 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬929 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 9 1٬895 3 ساعات
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬253 14 ساعة
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬727 3 أيام
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 33 10٬023 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬103 3 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬222 5 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬663 5 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 14٬070 أسبوع واحد
الاخيرة
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

 المرصد 21 8٬008 9 ساعات
“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

 CNN 2 1٬509 11 ساعة
مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

 المرصد 58 2٬467 يوم واحد
شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

 المرصد 17 2٬719 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 388 3٬964 22 ساعة