رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد.. إصابة أحد الجنود في الحد الجنوبي أثناء تفكيك لغم زرعه حوثي !

شاهد.. إصابة أحد الجنود في الحد الجنوبي أثناء تفكيك لغم زرعه حوثي !

شاهد.. إصابة أحد الجنود في الحد الجنوبي أثناء تفكيك لغم زرعه حوثي !
حجم الخط A A A
المرصد 26 2٬622 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه أحد الجنود بالحد الجنوبي وهو يقوم بتفكيك ألغام زرعها متسللون حوثيون، وبعد تفكيك أحدها فوجئ بلغم آخر تحته انفجر به، مما أدى لإصابته.

وكشف الفيديو لحظة قيام جندي يدعى علي عمر العتودي بتفكيك “لغم” مدفون وبعد رفعه من الأرض تفاجأ بوجود آخر تحته لم ينتبه له .

يذكر أن الجندي العتودي من كتيبة المهندسين المتخصصة في تفكيك الالغام.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - العطوي
2017-09-28 08:18:37
اللهم من اراد بجنود الوطن ومملكتنا سوء اللهم فحرق قلبه واذهب عقله واجعله في حيره من أمره واقتله شر قتله شرد به من خلفه واجعله لغيره عظه وعبره وشتت شمله وفتت عظمه ياقوي يامتين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - مطقطق
2017-09-28 08:15:54
ناس يدافعون عن الوطن ع الحدود وناس يستعرضون بسياراتهم وتفاهتهم في بلاد الفرنجه وياقلبي لا تحزن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-28 08:06:26
الله يشفيه ماقام إلا بواجبه المقدس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 -
2017-09-28 08:03:03
اللهم انزل على ايران الكوارث والزلازل والبراكين واقلب عليهم عاليها سافلها ونجي منهم عبادك الموحدين الذين شهدوا لك بالوحدانية عاجلا غير اجل امين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
22 - الهوي شمالي
2017-09-28 08:02:43
تجمع الجنود في منطقه تفكيك الألغام اكبر خطاء وامر خطير على رجالنا إثنين تصوير عمليه التفكيك تبين نوع التكتيك المستخدم وسوف يقوم المجوس بأخذ الحطياطات بالمستقبل في زرعهم الألغام.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - العطوي
2017-09-28 08:00:26
مابيدينا غير الدعاء لهم وإذا نداء الملبي نلبيه اللي يسمع يقول ماسك ارجيه معاهم وتنصح ياكثر العالم تصداد في الماء العكر في الوقت هذا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -
2017-09-28 08:00:22
اسأل الله ان يشفيه ويعافيه ويشفي جميع المصابين في الحد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - جليس الليل
2017-09-28 07:59:35
الله يومك بالسلامه يابطل قريه العتاوده بجازان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
18 - بوعزام
2017-09-28 07:56:05
من المخجل امام هولا الرجال جلسين على النت ونبربر والرجل يقدمون اروحهم عشان امن الوطن والمواطنيين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 -
2017-09-28 07:56:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - بوعزام
2017-09-28 07:53:26
الله يشفيك ويعافيك يابطل انت من تحفذ بعد الله الوطن والى ننساكم ابدا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 2,005 )
15 - نبرااس
2017-09-28 07:47:03
سلامته والله يعطيه العافيه,,مثل هؤلاء من يجب ان نفخر بهم من يضعون اجسادهم درعا لحمايتنا.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
14 -
2017-09-28 07:45:49
اللهم عليك بالحوثيين واتباعهم وايران وارنا بهم عجايب قدرتك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واقطع نسلهم واقضي على رجالهم وشبابهم واجعلهم عبره لغيرهم امين امين
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
13 - ام خالد
2017-09-28 07:41:28
يارب تحفظهم وتنصرهم على أعداء الدين ولا حول ولاقوة الا بالله هذا المناظر إلى تخلي الواحد يبكي يا أعضاء مجلس الشورى عندما يستشهد ويصاب الابطال دفاع عن الدين والوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 11,361 )
12 - العنيد
2017-09-28 07:39:58
اسال الله رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقمه وينصر جنودنا البواسل على الحدود ويسدد رميهم ويرد كيد الحوثين الكفره في نحورهم ...
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
11 -
2017-09-28 07:36:51
استودعنا الله جنودنا في الحد الجنوبي استودعت الله اخواني واخوالي في الحد الجنوبي ان يحفظهم هو خير الحافظين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
10 - دكتور الحب
2017-09-28 07:35:59
الحوثي مكار بعدين حتي في تفكيك اللغم يفترض مافي الا عسكري واحد ...ويتم استخدام بكلين مصفح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 -
2017-09-28 07:30:30
حفظك الله يابطل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - حائل
2017-09-28 07:29:08
الله يحفظهم وينصرهم ويعينهم على احفاد إيران و نتمنى الهم السلامة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - رفيق الدرب
2017-09-28 07:28:28
اللهم انصرهم وشتت شمل اتباع المجوس
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
6 -
2017-09-28 07:27:13
الله يشفيه ونشكر امهات هؤلاء الابطال الذي ربو رجال لخدمة الدين والوطن وياليت اللي طالبت بقيادة النساء تشارك بالحد الجنوبي طالما تبحثن عن حقوق فماذا قدمتن وما عساكن ستقدمون؟
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
5 -
2017-09-28 07:24:44
الله يشفيه وياليت اللي طالبت بقيادة النساء تشارك بالحد الجنوبي طالما تبحثن عن حقوق
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - سامي عنان
2017-09-28 07:24:36
تلغيم راح يفيد في وقف المتسللين..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - العطوي
2017-09-28 07:19:44
والله العظيم هضولا رجال العز اللي يفتخر الواحد فيهم خطاك السوء وكلنا تحت امركم سمع وطاعة الله يحفظكم ويرعاكم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 - راعي القلاده
2017-09-28 07:11:35
الله. يشفيه ويقوم سالم البطل باذن الله ربي ينصر نصرا مؤزر عاجلا غير اجل ويخذل الحوثي ومن معه يارب
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
1 - خشنال
2017-09-28 07:06:47
الله يقومه بالسلامه ويحفظ جنودنا جميعهم بحفظه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : شايم

يامن ٠٠٠٠٠٠ أغناه ويامن٠٠٠٠وداه النقري...
بواسطة : كويتي

نسينا ما كالينا...
بواسطة : أبو هلول

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ...
بواسطة : ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼

اصبر ففي الصبر خيرٌ لو علمت به… … لكنت باركت شكراً صاحب النعم....
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

الشاعر الخالد
10 0
mm

عبدالرحمن الراشد

أكثر من قيادة السيارة
32 0
mm

محمد الساعد

ملك حازم.. وولي عهد جسور
28 0
mm

قينان الغامدي

حق طبيعي للمرأة حان وقته: قيادة طموحة ووطن يستحق
86 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

أعياد المرأة السعودية تتواصل !
120 0
mm

د. محمد العوين

نحن نتغير إلى الأفضل!
145 0
mm

سمر المقرن

تغيّرنا!
242 0
mm

قينان الغامدي

لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز
591 21
mm

أ.د.صالح بن سبعان

نسيج وحدتنا الوطنية !
126 0
mm

مشعل السديري

بين الخبث والذكاء
312 1
كتاب الرياضة
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
109 2
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
268 1
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
700 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
600 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
123 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
315 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
593 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
516 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
655 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
169 1
الاخبار الدولية
بالفيديو: عراك و تمزيق للملابس بين سياسيين أوغنديين في حفل للمعارضة !

بالفيديو: عراك و تمزيق للملابس بين سياسيين أوغنديين في حفل للمعارضة !

 المرصد 1 1٬011 4 ساعات
مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

 المرصد 44 11٬831 20 ساعة
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

 المرصد 43 5٬135 يوم واحد
بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

 المرصد 40 9٬546 يومين
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 95 7٬811 يوم واحد
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 154 15٬524 يومين
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 71 10٬046 يومين
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 147 5٬970 يومين
اخبار فنية
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 140 17٬423 يوم واحد
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 110 20٬790 3 أيام
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 11٬236 4 أيام
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬640 5 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !

بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !

 المرصد 59 3٬132 5 ساعات
شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”

شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”

 المرصد 62 5٬836 6 ساعات
شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

 المرصد 9 5٬160 9 ساعات
شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

 المرصد 45 10٬216 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

 المرصد 9 1٬523 2 ساعتين
بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

 المرصد 109 2٬811 5 ساعات
شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

 المرصد 5 2٬499 7 ساعات
شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!

شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!

 المرصد 97 9٬583 8 ساعات
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬684 4 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬743 4 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬070 5 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬444 5 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 38 19٬550 22 ساعة
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬304 4 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬709 7 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬929 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 9 1٬895 3 ساعات
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬253 14 ساعة
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬727 3 أيام
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 33 10٬023 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬103 3 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬222 5 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬663 5 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 14٬070 أسبوع واحد
الاخيرة
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

 المرصد 21 8٬008 9 ساعات
“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

 CNN 2 1٬509 11 ساعة
مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

 المرصد 58 2٬467 يوم واحد
شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

 المرصد 17 2٬719 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 388 3٬964 22 ساعة