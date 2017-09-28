شاهد.. إصابة أحد الجنود في الحد الجنوبي أثناء تفكيك لغم زرعه حوثي !

حجم الخط A A A المرصد 26 2٬622 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه أحد الجنود بالحد الجنوبي وهو يقوم بتفكيك ألغام زرعها متسللون حوثيون، وبعد تفكيك أحدها فوجئ بلغم آخر تحته انفجر به، مما أدى لإصابته.

وكشف الفيديو لحظة قيام جندي يدعى علي عمر العتودي بتفكيك “لغم” مدفون وبعد رفعه من الأرض تفاجأ بوجود آخر تحته لم ينتبه له .

يذكر أن الجندي العتودي من كتيبة المهندسين المتخصصة في تفكيك الالغام.