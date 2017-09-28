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شاهد.. إصابة أحد الجنود في الحد الجنوبي أثناء تفكيك لغم زرعه حوثي !
صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه أحد الجنود بالحد الجنوبي وهو يقوم بتفكيك ألغام زرعها متسللون حوثيون، وبعد تفكيك أحدها فوجئ بلغم آخر تحته انفجر به، مما أدى لإصابته.
وكشف الفيديو لحظة قيام جندي يدعى علي عمر العتودي بتفكيك “لغم” مدفون وبعد رفعه من الأرض تفاجأ بوجود آخر تحته لم ينتبه له .
يذكر أن الجندي العتودي من كتيبة المهندسين المتخصصة في تفكيك الالغام.
التعليقات
26 - العطوي2017-09-28 08:18:37
اللهم من اراد بجنود الوطن ومملكتنا سوء اللهم فحرق قلبه واذهب عقله واجعله في حيره من أمره واقتله شر قتله شرد به من خلفه واجعله لغيره عظه وعبره وشتت شمله وفتت عظمه ياقوي يامتين
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25 - مطقطق2017-09-28 08:15:54
ناس يدافعون عن الوطن ع الحدود وناس يستعرضون بسياراتهم وتفاهتهم في بلاد الفرنجه وياقلبي لا تحزن
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24 - جون كنيدي اليعربي2017-09-28 08:06:26
الله يشفيه ماقام إلا بواجبه المقدس
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23 -2017-09-28 08:03:03
اللهم انزل على ايران الكوارث والزلازل والبراكين واقلب عليهم عاليها سافلها ونجي منهم عبادك الموحدين الذين شهدوا لك بالوحدانية عاجلا غير اجل امين
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22 - الهوي شمالي2017-09-28 08:02:43
تجمع الجنود في منطقه تفكيك الألغام اكبر خطاء وامر خطير على رجالنا إثنين تصوير عمليه التفكيك تبين نوع التكتيك المستخدم وسوف يقوم المجوس بأخذ الحطياطات بالمستقبل في زرعهم الألغام.
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21 - العطوي2017-09-28 08:00:26
مابيدينا غير الدعاء لهم وإذا نداء الملبي نلبيه اللي يسمع يقول ماسك ارجيه معاهم وتنصح ياكثر العالم تصداد في الماء العكر في الوقت هذا
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20 -2017-09-28 08:00:22
اسأل الله ان يشفيه ويعافيه ويشفي جميع المصابين في الحد
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19 - جليس الليل2017-09-28 07:59:35
الله يومك بالسلامه يابطل قريه العتاوده بجازان
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18 - بوعزام2017-09-28 07:56:05
من المخجل امام هولا الرجال جلسين على النت ونبربر والرجل يقدمون اروحهم عشان امن الوطن والمواطنيين
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17 -2017-09-28 07:56:05
تعليق مخالف
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16 - بوعزام2017-09-28 07:53:26
الله يشفيك ويعافيك يابطل انت من تحفذ بعد الله الوطن والى ننساكم ابدا
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( عدد التعليقات 2,005 )15 - نبرااس
سلامته والله يعطيه العافيه,,مثل هؤلاء من يجب ان نفخر بهم من يضعون اجسادهم درعا لحمايتنا.
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14 -2017-09-28 07:45:49
اللهم عليك بالحوثيين واتباعهم وايران وارنا بهم عجايب قدرتك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واقطع نسلهم واقضي على رجالهم وشبابهم واجعلهم عبره لغيرهم امين امين
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13 - ام خالد2017-09-28 07:41:28
يارب تحفظهم وتنصرهم على أعداء الدين ولا حول ولاقوة الا بالله هذا المناظر إلى تخلي الواحد يبكي يا أعضاء مجلس الشورى عندما يستشهد ويصاب الابطال دفاع عن الدين والوطن
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( عدد التعليقات 11,361 )12 - العنيد
اسال الله رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقمه وينصر جنودنا البواسل على الحدود ويسدد رميهم ويرد كيد الحوثين الكفره في نحورهم ...
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11 -2017-09-28 07:36:51
استودعنا الله جنودنا في الحد الجنوبي استودعت الله اخواني واخوالي في الحد الجنوبي ان يحفظهم هو خير الحافظين
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10 - دكتور الحب2017-09-28 07:35:59
الحوثي مكار بعدين حتي في تفكيك اللغم يفترض مافي الا عسكري واحد ...ويتم استخدام بكلين مصفح
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9 -2017-09-28 07:30:30
حفظك الله يابطل
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8 - حائل2017-09-28 07:29:08
الله يحفظهم وينصرهم ويعينهم على احفاد إيران و نتمنى الهم السلامة
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7 - رفيق الدرب2017-09-28 07:28:28
اللهم انصرهم وشتت شمل اتباع المجوس
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6 -2017-09-28 07:27:13
الله يشفيه ونشكر امهات هؤلاء الابطال الذي ربو رجال لخدمة الدين والوطن وياليت اللي طالبت بقيادة النساء تشارك بالحد الجنوبي طالما تبحثن عن حقوق فماذا قدمتن وما عساكن ستقدمون؟
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5 -2017-09-28 07:24:44
الله يشفيه وياليت اللي طالبت بقيادة النساء تشارك بالحد الجنوبي طالما تبحثن عن حقوق
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4 - سامي عنان2017-09-28 07:24:36
تلغيم راح يفيد في وقف المتسللين..
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3 - العطوي2017-09-28 07:19:44
والله العظيم هضولا رجال العز اللي يفتخر الواحد فيهم خطاك السوء وكلنا تحت امركم سمع وطاعة الله يحفظكم ويرعاكم
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2 - راعي القلاده2017-09-28 07:11:35
الله. يشفيه ويقوم سالم البطل باذن الله ربي ينصر نصرا مؤزر عاجلا غير اجل ويخذل الحوثي ومن معه يارب
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1 - خشنال2017-09-28 07:06:47
الله يقومه بالسلامه ويحفظ جنودنا جميعهم بحفظه
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