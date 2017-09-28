اتهموه بالتطبيل للسعودية.. الكاتب الأردني”العلاونة” : نعم مطبل للسعودية ياعميل إيران يا كلب! -فيديو
صحيفة المرصد: نشر الكاتب والمحلل السياسي الأردني، يوسف علاااونة مقطع فيديو على موقع “يوتيوب”، ناقش فيه عدة قضايا تخص المملكة منها الأمر الملكي الأخير باقرار قيادة المرأة في السعودية.
ورأى “علاونة” أن الملك لابد وأنه سأل أهل الفتوى قبل قراره، وسألهم هل قيادة المرأة للسيارة حلال أم لا؟.
وأكد “علاونة” أن موضوع قيادة المرأة للسيارة قضية اعلامية خاسرة في العالم، موضحًا: الناس تتعايش مع موضوع أن تقود المرأة السيارة في العالم، منذ زمن، دون أن تكون هذه قضية.
وأوضح أن بعض وسائل الاعلاام تناول الموضوع من باب الطعن في المملكة بالتخلف، مشيرًا الى أن البعض سيتناول حديثه على أساس أنه تطبيل للسعودية.
وعقب “علاونة”: طبعا أطبل للسعودية يا كلب يا بن الكلب، ما أكون يا حقير مجوسي مثلك.. للسعودية بلد ترفع الرأس ما بلد كلاب ولطمية.
وشدد “علاونة” على أنه يتشرف بالسعودية ويتشرف بالتطبيل لها، واضعا علم المملكة فوق رأسه قائلًا: ما يجوز أن ينحط الا فوق الرأس.
التعليقات
اكل العيش يحب الخفية
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تات تيه تات توه ترلل لي تتتوه ، كل يدور مصلحتة
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الحمدالله رب العالمين
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ما عاد أصدق احد ههههه.
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لاحول ولاقوة الا بالله
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نفسيه اهدى لي عيوبي بالسر مو امام الملأ وعلى طريقة الشتم والسب والحقد والتأمر انما يهدي الي عيوبي عن طريق النصيحة من دون فضيحة إنما بمحبه والدعاء لي بصدق وقصدك الأفضل لي هذا ما قصده الخليفة الفاروق
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سبحان الله وبحمده
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رحم الله امرأ أهدى الي عيوبي. هذا ماقاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولم يقل من طبل لي. وشكراً
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ياعلاونه اذا كنت ترد ايمانا بدور السعوديه ونصر قضيتها ضد ايران فاهلا وسهلا بك بين اخوانك اما اذا كانت لاجل مصالح خاصه فلا يلزمنا لان الشعب السعودي قادر على الرد وهو شعب واعي قبل كل شي.
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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حتى لو مدحنا مقابل على الأقل يرد الجميل وفيه الخير عكس ناس لئيمة اكرمناها وكل اموالنا لهم ومع ذلك يسبونا وحاقدين علينا ويتأمروا علينا والمشكلة بعضهم سعوديين
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هذه للأشكال نعرفها زين ، ادفع امدح ، وقف الدفع أسب ، لا شيء يعدل العقيدة والانتماء الاسلامي للأوطان وللأمة ، غير كذا خرابيط **واسترزاق
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43ت ترى هذا علوانه هدفه معروف وسبق ان حققه في دول ثانية فلا تصير زي العمي والساذج الي يمشي مع اي واحد مصلجي! ! مشكلتكم انتو انكم تخلوا الاجنبي باشه عليكم برضاكم ما يحتاج يصعد فوقك انت تساعده!!!
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اقول البخ انت وياه كل واحد يحق دافع عن بلدنا من يحترم حكامنا ال سعود وشعبنا نحترمه من ماكان ولي يغلط ندوس على خشمه بصغر كندره في رجل اصغر سعودي انتهى
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ت43 على فكرة ترى نفس الحال سواه هذا علوانه مع الكويت طبال ثم شحتوه وسبهم ونفس الشي مع الهاشمي مال المستقله شبع فلوس من ورى برنامجه الحواري على ظهر السعودي ثم سحب السيفون! ما ادري متى بتفهموا صح؟ ؟
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اين الخنابيق ههه
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39 اي شخص في العالم يؤيد حكومتي وملكي انا احترمه واقدره وأي شخص ضد وطني حتى لو كان اخوي انا ضده واعتقد انك لم تتابع علاونة لكي تحكم ضده وهذا من اسباب ضعف المؤيدين الإعلاميين لبلدي خارجيا بسبب امثالك
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23ت احسنت اخي الفاضل والغريب كل الغريب من ربعنا الله يهديهم يخلون نفسهم بحاجة لتطبيل علوانه وغيره وهو مسكين ما يدري انه يهين نفسه ويقلل من قدره! ! حنا ما اعترضنا على علوانه لو حب السعودية حب خالص!
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عطوه عطوه يستاهل يستاهل
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تعليق 30 والشهداء الذين رحلوا وتركوا اولادهم واهلهم نسيتهم لكي تهناء وتنعم بلعيش والنوم انت وغيرك من الفاشـ لين ومن بعد تجي تتكلم عن السعودين انهم ليس مدافعين المدافعه بالفعل وليس بالقول والثرثره ت ف
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30ت!!؟؟ اقوول انت احترم نفسسك وياه؟ ! علوانه قلبه على السعودية اكثر من السعوديين هاه كلامك مكشوف ****اهل البلد وتستأمن الغير سعودي!! نحن اهل البلد ومن يحافظ عليه وعلوانه مالك خليه يشحذ بعيد عنا
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ها الحين يجيك جيش الخوار الرخمه عزمي خسارة ويتيم النكد لأن العلاونة حرق قلوبهم وكواهم بنارهم وعرف كيف يداويهم
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أنا أكبر مطبل للعلاونة .. والله أنه جبهة دفاع لوحده عن السعودية وقدامكم اليوتيوب وهو خير دليل .. وبعدين العلاونة يوجع الرافضة والاخونجية وكل من يعادي المملكة وما يقصر أبد ولا يسب العلاونة الا ناقص
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تعليق 30 - Saad انا مثلك متابعه من سنه ومشترك في قناته بس حذفت الاشتراك لانه احيانا الله يهديه يجيب شتايم والفاظ ماهي زينه واكتفيت بمشاهدة مقاطعه فقط
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أنا من متابعيه بإستمرار لم أسمع أنه انتقد السعودية بل يثني و يمتدح بلدنا موتو بغيضكم ي أحذية الفرس المجوس لله درك ي بلد التوحيد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
نظن فيه الخيروحتى لوكان هدفه الكسب المادي يستاهل فهويمثل جزءمن الاعلام ففيه دول تدفع ملايين من اجل تشويه صورة السعودية . كنت اتمنى فقط ان يتجنب الالفاظ البذئيه فهوعلى حق وصاحب الحق لايحتاج الى البذائة
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حنا بلد كبير وقبلة المسلمين ولا نريد تطبيل من احد . نعم حنا مع الأصدقاء ونشكرهم على كل شي لكن كلمة تطبيل غير مقبوله ، كلمة تطبيل يعني اننا ضعفاء ونحتاج من يطبل لنا بالكذب
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
تعليق 30 والله انك كاذب السعودي لقد دافع بنفسك ورحه ودمه ومال في الحد الجنوبي على شان تهناء براحه وتتابعه وتعلق على ثرثرته هو وغيره وانت وهو نايم ماعندكم الا الثرثره يافاشـ ل والقول والقيل والشهر
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لا خير في قول بلا فعل ولا في مال بلا جود ولا في صديق بلا وفاء ولا في صدقة إلا بنية ولا في حياة إلا بصحة وأمن
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من الملاحض *** يتعرض علاونة لحملة ضدة من ... وانا اتابعه من اكثر من سنة وقد دافع عن السعودية اكثر من بعض السعوديين وعسى الله ان يوفقه
لا يعجبني(34) اعجبني(4)
((أكل خير العرب وأطبل لإيران!)) مادريتاه ان فيه مجرمين خونة الاوطان ياكلون من خيرات اوطانهم ويطبلون لقطر وتركيا قاتلهم الله
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تعليق مخالف
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الفعل أصــدقُ إنبــاء من القــول "في حده الحد بين الجدِّ و اللعبًّ و المرء بالفعل لا بالقول نعرفهُ إن ضامه الدهر بالأنـــواء و السَّغبِ
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علاونة من المؤيدين للسعودية ويدافع عنها ببسالة ومتابعينة قليلين بعكس اتباع ايران في تؤييدهم لبعضهم وهو بحاجة لمؤيدين له رغم ما يعانية من حملة من المجوس من الحجب المتكرر له سواء من تويتر او اليوتيوب
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تعليق مخالف
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علوانه يبي يسترزق ويصير دايم ظاهر بالساحة ويستغل الخلاف بين بلدنا وايران ويجلس يعطيك كم سبه وكم شتمه ﻷيران حتى ينشهر! ! العب غيرها اقول قديمة الشعب واعي اليوم ايران ما تهز شعره بالسعودية
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ان طبلت فتطبيلك مفهومه ومعروفه مقاصدك انت وغيرك والقول لايقرب ولايبعد شي بل هي الافعال التي تصنع كل شي الأفعال دآئماً أصدق من الاقـوال صدق مَا تراه وانسى ما تَسمَعه
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ما نبي نطبيل يا علوانه ضد ايران ﻷننا ما نحتاجه ايران مو شابه في قلوبنا نار حتى انت تجي تساعدنا في اطفائها!! حنا واثقين من نفسنا واحترم نفسك بتويتر لا تجلس تشرعن لنفسك التجاوز على المواطنين السعوديين
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هذا اكبر ***يتدخل في شؤون المملكة
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جزاك الله خير
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انتبهوا من هذا علوانه يا جماعة تراه في تويتر دايم يتجادل مع السعوديين ويدخل معهم في عراك***
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سلامات اسمعك تكح
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عطوه لكزس
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ان كان يحب بلدنا لله دون مصلحة فجزاه الله خير حبه للاخرين هذا اجره وثوابه له هو ما راح نتقاسم معه حسناته! لكن يا علاونه وغيرك ترى السعوديين مو مثل ما تظن قبل تبي تعتلي سلم الشهره على حسابنا!!
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كفو يا علاونه الله يعطيك العافيه
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الي على راْسه بطحة يحسس علبها يا علاونه ..
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صباح الخير ياجاري ، انت في حالك وانا في حالي .. لا احب ان يطبل لنا احد ولا ان ينتقدنا احد .. ولا ان ننتقد احد ولا ان نطبل لاحد ..
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في الكويت لما كنت تعمل في مجله شيعيه ماكنت تطبل للسعوديه الا بعد ما كشطوك ***
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لقد القمت منتقديك حجرا ي أستاذ يوسف لافض فوك
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انته زلامه كفوو ومعاليك الكلام بلاش طنش تعش تنعش وماعليك من احد طبل وزمر مانت جالس في حلال احد ولا مال احد وبلاد الحرمين تستاهل كل خير مهبط الوحي ومنبع الرسالة السماوية
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وفق الله استاذ يوسف علاونه ...قاهر المجوس
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انا متابع ليوسف علاونة وانصح الشعب السعودي متابعتة
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نسينا ما كالينا
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تعليق مخالف
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قليل من ينصفون السعودية مهمافعلتدولكن هذا العربي الأصيل يدافع وينافح عن السعودية بكل محبة وتقدير ورصيد معرفي وثقافي بارك الله فية
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اللهم عز وارفع شان كل شخص يتمنى الخير للسعودية والاسلام والمسلمين واذل وخيب كل شخص يعادي السعودية والاسلام والمسلمين .اللهم عليك بالروافض
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العلاونه أسد على العرب الخونه عملاء المجوس بساطير إيران اللي باقي يسلمون نساءهم للمجوس .لعن الله من عادى المملكة وشعبها
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و الله يا أخ يوسف كم اعتز بك و أتمنى كل سعودي و انا اولهم ان نجاهر بولائتا للوطن و الحكومه الرشيده كما تقوم به أيها الاردني العربي المسلم الشقيق
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انا متابع ليوسف علاونة وانصح الشعب السعودي متابعت
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