اتهموه بالتطبيل للسعودية.. الكاتب الأردني”العلاونة” : نعم مطبل للسعودية ياعميل إيران يا كلب! -فيديو

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صحيفة المرصد: نشر الكاتب والمحلل السياسي الأردني، يوسف علاااونة مقطع فيديو على موقع “يوتيوب”، ناقش فيه عدة قضايا تخص المملكة منها الأمر الملكي الأخير باقرار قيادة المرأة في السعودية.

ورأى “علاونة” أن الملك لابد وأنه سأل أهل الفتوى قبل قراره، وسألهم هل قيادة المرأة للسيارة حلال أم لا؟.

وأكد “علاونة” أن موضوع قيادة المرأة للسيارة قضية اعلامية خاسرة في العالم، موضحًا: الناس تتعايش مع موضوع أن تقود المرأة السيارة في العالم، منذ زمن، دون أن تكون هذه قضية.

وأوضح أن بعض وسائل الاعلاام تناول الموضوع من باب الطعن في المملكة بالتخلف، مشيرًا الى أن البعض سيتناول حديثه على أساس أنه تطبيل للسعودية.

وعقب “علاونة”: طبعا أطبل للسعودية يا كلب يا بن الكلب، ما أكون يا حقير مجوسي مثلك.. للسعودية بلد ترفع الرأس ما بلد كلاب ولطمية.

وشدد “علاونة” على أنه يتشرف بالسعودية ويتشرف بالتطبيل لها، واضعا علم المملكة فوق رأسه قائلًا: ما يجوز أن ينحط الا فوق الرأس.