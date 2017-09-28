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اتهموه بالتطبيل للسعودية.. الكاتب الأردني”العلاونة” : نعم مطبل للسعودية ياعميل إيران يا كلب! -فيديو

اتهموه بالتطبيل للسعودية.. الكاتب الأردني”العلاونة” : نعم مطبل للسعودية ياعميل إيران يا كلب! -فيديو
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المرصد 59 2٬535 2 ساعتين

صحيفة المرصد: نشر الكاتب والمحلل السياسي الأردني، يوسف علاااونة مقطع فيديو على موقع “يوتيوب”، ناقش فيه عدة قضايا تخص المملكة منها الأمر الملكي الأخير باقرار قيادة المرأة في السعودية.
ورأى “علاونة” أن الملك لابد وأنه سأل أهل الفتوى قبل قراره، وسألهم هل قيادة المرأة للسيارة حلال أم لا؟.
وأكد “علاونة” أن موضوع قيادة المرأة للسيارة قضية اعلامية خاسرة في العالم، موضحًا: الناس تتعايش مع موضوع أن تقود المرأة السيارة في العالم، منذ زمن، دون أن تكون هذه قضية.
وأوضح أن بعض وسائل الاعلاام تناول الموضوع من باب الطعن في المملكة بالتخلف، مشيرًا الى أن البعض سيتناول حديثه على أساس أنه تطبيل للسعودية.
وعقب “علاونة”: طبعا أطبل للسعودية يا كلب يا بن الكلب، ما أكون يا حقير مجوسي مثلك.. للسعودية بلد ترفع الرأس ما بلد كلاب ولطمية.
وشدد “علاونة” على أنه يتشرف بالسعودية ويتشرف بالتطبيل لها، واضعا علم المملكة فوق رأسه قائلًا: ما يجوز أن ينحط الا فوق الرأس.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

59 -
2017-09-28 10:04:35
اكل العيش يحب الخفية
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58 - صدق الكلمه
2017-09-28 09:53:35
تات تيه تات توه ترلل لي تتتوه ، كل يدور مصلحتة
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57 - خالد / ابو عمر
2017-09-28 09:52:26
الحمدالله رب العالمين
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56 - خالد
2017-09-28 09:51:30
ما عاد أصدق احد ههههه.
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55 - خالد / ابو عمر
2017-09-28 09:51:19
لاحول ولاقوة الا بالله
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54 - خالد / ابو عمر
2017-09-28 09:50:40
نفسيه اهدى لي عيوبي بالسر مو امام الملأ وعلى طريقة الشتم والسب والحقد والتأمر انما يهدي الي عيوبي عن طريق النصيحة من دون فضيحة إنما بمحبه والدعاء لي بصدق وقصدك الأفضل لي هذا ما قصده الخليفة الفاروق
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53 - خالد / ابو عمر
2017-09-28 09:41:00
سبحان الله وبحمده
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52 - نفسيه
2017-09-28 09:40:34
رحم الله امرأ أهدى الي عيوبي. هذا ماقاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولم يقل من طبل لي. وشكراً
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51 - المسافر
2017-09-28 09:40:33
ياعلاونه اذا كنت ترد ايمانا بدور السعوديه ونصر قضيتها ضد ايران فاهلا وسهلا بك بين اخوانك اما اذا كانت لاجل مصالح خاصه فلا يلزمنا لان الشعب السعودي قادر على الرد وهو شعب واعي قبل كل شي.
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50 - خالد / ابو عمر
2017-09-28 09:40:22
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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49 - خالد / ابو عمر
2017-09-28 09:39:29
حتى لو مدحنا مقابل على الأقل يرد الجميل وفيه الخير عكس ناس لئيمة اكرمناها وكل اموالنا لهم ومع ذلك يسبونا وحاقدين علينا ويتأمروا علينا والمشكلة بعضهم سعوديين
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48 - فاهم صح
2017-09-28 09:28:36
هذه للأشكال نعرفها زين ، ادفع امدح ، وقف الدفع أسب ، لا شيء يعدل العقيدة والانتماء الاسلامي للأوطان وللأمة ، غير كذا خرابيط **واسترزاق
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47 -
2017-09-28 09:27:44
43ت ترى هذا علوانه هدفه معروف وسبق ان حققه في دول ثانية فلا تصير زي العمي والساذج الي يمشي مع اي واحد مصلجي! ! مشكلتكم انتو انكم تخلوا الاجنبي باشه عليكم برضاكم ما يحتاج يصعد فوقك انت تساعده!!!
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46 - العطوي
2017-09-28 09:27:27
اقول البخ انت وياه كل واحد يحق دافع عن بلدنا من يحترم حكامنا ال سعود وشعبنا نحترمه من ماكان ولي يغلط ندوس على خشمه بصغر كندره في رجل اصغر سعودي انتهى
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45 -
2017-09-28 09:24:12
ت43 على فكرة ترى نفس الحال سواه هذا علوانه مع الكويت طبال ثم شحتوه وسبهم ونفس الشي مع الهاشمي مال المستقله شبع فلوس من ورى برنامجه الحواري على ظهر السعودي ثم سحب السيفون! ما ادري متى بتفهموا صح؟ ؟
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44 - بيض الله وجهه
2017-09-28 09:20:55
اين الخنابيق ههه
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43 - Saad
2017-09-28 09:17:54
39 اي شخص في العالم يؤيد حكومتي وملكي انا احترمه واقدره وأي شخص ضد وطني حتى لو كان اخوي انا ضده واعتقد انك لم تتابع علاونة لكي تحكم ضده وهذا من اسباب ضعف المؤيدين الإعلاميين لبلدي خارجيا بسبب امثالك
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42 -
2017-09-28 09:16:32
23ت احسنت اخي الفاضل والغريب كل الغريب من ربعنا الله يهديهم يخلون نفسهم بحاجة لتطبيل علوانه وغيره وهو مسكين ما يدري انه يهين نفسه ويقلل من قدره! ! حنا ما اعترضنا على علوانه لو حب السعودية حب خالص!
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41 - الصميدع
2017-09-28 09:12:10
عطوه عطوه يستاهل يستاهل
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40 - ستضحك قليل وتبكي كثير
2017-09-28 09:09:23
تعليق 30 والشهداء الذين رحلوا وتركوا اولادهم واهلهم نسيتهم لكي تهناء وتنعم بلعيش والنوم انت وغيرك من الفاشـ لين ومن بعد تجي تتكلم عن السعودين انهم ليس مدافعين المدافعه بالفعل وليس بالقول والثرثره ت ف
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39 -
2017-09-28 09:07:48
30ت!!؟؟ اقوول انت احترم نفسسك وياه؟ ! علوانه قلبه على السعودية اكثر من السعوديين هاه كلامك مكشوف ****اهل البلد وتستأمن الغير سعودي!! نحن اهل البلد ومن يحافظ عليه وعلوانه مالك خليه يشحذ بعيد عنا
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38 - منقاش
2017-09-28 09:05:31
ها الحين يجيك جيش الخوار الرخمه عزمي خسارة ويتيم النكد لأن العلاونة حرق قلوبهم وكواهم بنارهم وعرف كيف يداويهم
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37 - منقاش
2017-09-28 09:03:27
أنا أكبر مطبل للعلاونة .. والله أنه جبهة دفاع لوحده عن السعودية وقدامكم اليوتيوب وهو خير دليل .. وبعدين العلاونة يوجع الرافضة والاخونجية وكل من يعادي المملكة وما يقصر أبد ولا يسب العلاونة الا ناقص
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36 - ولد_الشايب
2017-09-28 09:01:53
تعليق 30 - Saad انا مثلك متابعه من سنه ومشترك في قناته بس حذفت الاشتراك لانه احيانا الله يهديه يجيب شتايم والفاظ ماهي زينه واكتفيت بمشاهدة مقاطعه فقط
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35 -
2017-09-28 08:59:09
أنا من متابعيه بإستمرار لم أسمع أنه انتقد السعودية بل يثني و يمتدح بلدنا موتو بغيضكم ي أحذية الفرس المجوس لله درك ي بلد التوحيد
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34 - فهد12
2017-09-28 08:58:05
نظن فيه الخيروحتى لوكان هدفه الكسب المادي يستاهل فهويمثل جزءمن الاعلام ففيه دول تدفع ملايين من اجل تشويه صورة السعودية . كنت اتمنى فقط ان يتجنب الالفاظ البذئيه فهوعلى حق وصاحب الحق لايحتاج الى البذائة
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33 - طيب وليش كلمة تطبيل
2017-09-28 08:57:26
حنا بلد كبير وقبلة المسلمين ولا نريد تطبيل من احد . نعم حنا مع الأصدقاء ونشكرهم على كل شي لكن كلمة تطبيل غير مقبوله ، كلمة تطبيل يعني اننا ضعفاء ونحتاج من يطبل لنا بالكذب
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32 - ستضحك قليل وتبكي كثير
2017-09-28 08:56:58
تعليق 30 والله انك كاذب السعودي لقد دافع بنفسك ورحه ودمه ومال في الحد الجنوبي على شان تهناء براحه وتتابعه وتعلق على ثرثرته هو وغيره وانت وهو نايم ماعندكم الا الثرثره يافاشـ ل والقول والقيل والشهر
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
31 - ستضحك قليل وتبكي كثير
2017-09-28 08:52:33
لا خير في قول بلا فعل ولا في مال بلا جود ولا في صديق بلا وفاء ولا في صدقة إلا بنية ولا في حياة إلا بصحة وأمن
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
30 - Saad
2017-09-28 08:49:06
من الملاحض *** يتعرض علاونة لحملة ضدة من ... وانا اتابعه من اكثر من سنة وقد دافع عن السعودية اكثر من بعض السعوديين وعسى الله ان يوفقه
لا يعجبني(34) اعجبني(4)
29 - فهد12
2017-09-28 08:49:05
((أكل خير العرب وأطبل لإيران!)) مادريتاه ان فيه مجرمين خونة الاوطان ياكلون من خيرات اوطانهم ويطبلون لقطر وتركيا قاتلهم الله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
28 - رحمه
2017-09-28 08:47:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
27 - ستضحك قليل وتبكي كثير
2017-09-28 08:44:57
الفعل أصــدقُ إنبــاء من القــول "في حده الحد بين الجدِّ و اللعبًّ و المرء بالفعل لا بالقول نعرفهُ إن ضامه الدهر بالأنـــواء و السَّغبِ
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
26 - Saad
2017-09-28 08:44:02
علاونة من المؤيدين للسعودية ويدافع عنها ببسالة ومتابعينة قليلين بعكس اتباع ايران في تؤييدهم لبعضهم وهو بحاجة لمؤيدين له رغم ما يعانية من حملة من المجوس من الحجب المتكرر له سواء من تويتر او اليوتيوب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
25 - أبو العز الدمشقي
2017-09-28 08:43:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
24 -
2017-09-28 08:43:10
علوانه يبي يسترزق ويصير دايم ظاهر بالساحة ويستغل الخلاف بين بلدنا وايران ويجلس يعطيك كم سبه وكم شتمه ﻷيران حتى ينشهر! ! العب غيرها اقول قديمة الشعب واعي اليوم ايران ما تهز شعره بالسعودية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - ستضحك قليل وتبكي كثير
2017-09-28 08:41:09
ان طبلت فتطبيلك مفهومه ومعروفه مقاصدك انت وغيرك والقول لايقرب ولايبعد شي بل هي الافعال التي تصنع كل شي الأفعال دآئماً أصدق من الاقـوال صدق مَا تراه وانسى ما تَسمَعه
لا يعجبني(1) اعجبني(30)
22 -
2017-09-28 08:40:32
ما نبي نطبيل يا علوانه ضد ايران ﻷننا ما نحتاجه ايران مو شابه في قلوبنا نار حتى انت تجي تساعدنا في اطفائها!! حنا واثقين من نفسنا واحترم نفسك بتويتر لا تجلس تشرعن لنفسك التجاوز على المواطنين السعوديين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - بندر
2017-09-28 08:34:09
هذا اكبر ***يتدخل في شؤون المملكة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
20 - سلمان
2017-09-28 08:33:49
جزاك الله خير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 -
2017-09-28 08:30:35
انتبهوا من هذا علوانه يا جماعة تراه في تويتر دايم يتجادل مع السعوديين ويدخل معهم في عراك***
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
18 -
2017-09-28 08:29:26
سلامات اسمعك تكح
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
17 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-09-28 08:27:40
عطوه لكزس
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
16 -
2017-09-28 08:27:36
ان كان يحب بلدنا لله دون مصلحة فجزاه الله خير حبه للاخرين هذا اجره وثوابه له هو ما راح نتقاسم معه حسناته! لكن يا علاونه وغيرك ترى السعوديين مو مثل ما تظن قبل تبي تعتلي سلم الشهره على حسابنا!!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
15 -
2017-09-28 08:23:20
كفو يا علاونه الله يعطيك العافيه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
14 - مكفوش من زمان
2017-09-28 08:23:15
الي على راْسه بطحة يحسس علبها يا علاونه ..
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
13 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-28 08:23:02
صباح الخير ياجاري ، انت في حالك وانا في حالي .. لا احب ان يطبل لنا احد ولا ان ينتقدنا احد .. ولا ان ننتقد احد ولا ان نطبل لاحد ..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - رحمه
2017-09-28 08:22:40
في الكويت لما كنت تعمل في مجله شيعيه ماكنت تطبل للسعوديه الا بعد ما كشطوك ***
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
11 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-28 08:22:37
لقد القمت منتقديك حجرا ي أستاذ يوسف لافض فوك
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10 - العطوي
2017-09-28 08:22:32
انته زلامه كفوو ومعاليك الكلام بلاش طنش تعش تنعش وماعليك من احد طبل وزمر مانت جالس في حلال احد ولا مال احد وبلاد الحرمين تستاهل كل خير مهبط الوحي ومنبع الرسالة السماوية
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
9 - الجهني
2017-09-28 08:22:22
وفق الله استاذ يوسف علاونه ...قاهر المجوس
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
8 - قزقزة
2017-09-28 08:22:15
انا متابع ليوسف علاونة وانصح الشعب السعودي متابعتة
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
7 - كويتي
2017-09-28 08:21:57
نسينا ما كالينا
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
6 - سعودي
2017-09-28 08:21:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,225 )
5 - ابونواف...
2017-09-28 08:20:26
قليل من ينصفون السعودية مهمافعلتدولكن هذا العربي الأصيل يدافع وينافح عن السعودية بكل محبة وتقدير ورصيد معرفي وثقافي بارك الله فية
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
4 -
2017-09-28 08:19:40
اللهم عز وارفع شان كل شخص يتمنى الخير للسعودية والاسلام والمسلمين واذل وخيب كل شخص يعادي السعودية والاسلام والمسلمين .اللهم عليك بالروافض
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - مطقطق
2017-09-28 08:19:24
العلاونه أسد على العرب الخونه عملاء المجوس بساطير إيران اللي باقي يسلمون نساءهم للمجوس .لعن الله من عادى المملكة وشعبها
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
2 - والد ابراهيم
2017-09-28 08:19:15
و الله يا أخ يوسف كم اعتز بك و أتمنى كل سعودي و انا اولهم ان نجاهر بولائتا للوطن و الحكومه الرشيده كما تقوم به أيها الاردني العربي المسلم الشقيق
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
1 - قزقزة
2017-09-28 08:18:43
انا متابع ليوسف علاونة وانصح الشعب السعودي متابعت
لا يعجبني(16) اعجبني(3)

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بواسطة :

اصحاب التعليقات 25و29 انتم الي تعليقاتكم قمه في السخافه والغباء والعبط والدجه...
بواسطة : أبو هلول

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مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

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قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

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مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

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تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

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صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

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4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

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قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

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بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

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بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

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ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

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مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

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“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

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مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

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