بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!
صحيفة المرصد : أثار الممثل المصري أحمد الفيشاوي الجدل بمواقفه خلال فعاليات مهرجان “الجونة” السينمائي المصري، خصوصاً بعد تلفّظه بكلمة بذيئة بالعامية المصرية أثناء تحدثه أمام الحضور في أحد أكبر المهرجانات السينمائية في مصر والعالم العربي.
والجديد هو انتشار فيديو يجمع “الفيشاوي” بالممثلة التونسية “دُرّة”، ظهر وهو يضع يده على كتفها بطريقة استفزت الممثلة الشابة التي أبدت ضيقُها من تصرُّفه.
ووصف بعض المعلّقين الموقف بأنه “تحرش” من الفيشاوي رغم تظاهره بالعكس. مستدلين بملامح الضيق بدت على دُرّة التي حاولت إبعاد يده، غير أنه استمر في وضعها حتى التقاط الصورة، كما هو واضح في الفيديو.
جديرٌ بالذّكر أن الموقف الأول لـ”الفيشاوي” بتلفظه البذيء أمام الحضور في المهرجان، دفع مصريين، من بينهم إعلاميون وفنانون، إلى مهاجمته على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين كلمته “بالفضيحة”، فيما اتهمه كثيرون “بالسكر وتعاطي المخدرات”.
التعليقات
منصف ****النفسية المضطرب يروج لبضاعتهم ***وستشرف ويزكي حاله بداياته هنا قال الله قال رسوله ويهاجم مايسميهم ليبرنجي خاطري اشحطه بكم شوحط متلون ومتقلب ومتناقض ****
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صحيح انه ما يستحي حتى لو كان تصرفه بدون قصد لكن عيب هذي بنت أجواد ماترضى بالغلط والفيشاوي يستخف دمه بكل مناسبة على باله وصل للنجومية بعد فيلمه الشيخ جاكسون
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والمطلوب؟؟؟ ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء والمبتذلون في بلاد المسلمين..كثر الفساد وظهر والمسلمون أموات وهم أحياء
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ليتها على وضع اليد معها فقط
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قالوا في الامثال ليس بعد الكفر ذنب وقس على ذلك عموما هذا هو ***الفني
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الله المستعان نسأل الله الهدايه
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واحدة متعرية وردة فعلها مثل الي اقول خله بعدين مش قدام الناس
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تحرش قليل أدب ووقاحة ***
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هذا هو ***الفنى ****اخلاقي وفيه من المصائب والفواحش ما يعلمة الا الله
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بداياته قال الله قال رسوله في برنامج من اجل المال اما وضع اليد من زود الحياء عند هذي العينات والنماذج خلونا ساكتين ما تضايقت يوم ....
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لو كان هناك طقم ألماس فخم نادر هل سيتعرض للمس أو أنهم سيضعونه محمي ضد اللمس ؟؟ أنا وأنتِ درّة وهذه ليست درّة هذه ***من الذرّة !
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أنتِ أنتِ أيتها السعودية المنقبة المحافظة المستميتة في التصدي لكل هجمة علمانية أنتِ الدرّة وليست هذه المسماة بـ درّة وهي موضع لمس أيادي العابثين لو كانت فعلاً درة لما لمسها هذا الممثل / أفرأيتِ لو كان
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ت30 معليش يعني ترى ردي السابق عليكي ﻷنك في التعليقات كله ترددي هالموال الرجال وشهوتهم والرجال وشهوتهم! ! ليش انتي مقطوعه عنك ****شي عادي ***وحب النساء من صفات الانبياء
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اللي تخلي نفسها ****تجي القطوا ****ا!!
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اللحم المعروض تقع عليه الذباب . اغلب محلات اللحوم تستره بقطعة قماش او تضعه في مكان امين ونظيف . لاتتعجبوا
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كلهم تعبانين اختلاط و*** كيف مافيه تحرش
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طيب هي لماذا لبس لبس لو شافها المجنون تحرش يعني هي من الي ينطبق عليهم كاسيات عاريات تزعلون على الفيشاوي ولايحركم احساس بالبسها العاري مثل اي مستشفى بدون تحديد لابس بعض العاملات لبس ضيق أو مختصر
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مجتمع الفن معروف لاجديد
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تستاهل كل مايجيها صدر فاتح **** وماذا بعد هي التي وضعت نفسها بهذا الموقف مع ***الناس
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30ت على اساس ان النساء يسوون كنترول على شهوتهم دائما ما يغلطوا! ! الشهوة عيب يعني عادي هذي فطرة الله الشهوة في الرجل والمراة *** والا اشلون تستمر الحياه ****
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تجي شبه ***وثم تتضايق من المتحرشين
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كلهم مافيهم من الحياء ذره .
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بعض التعليقات مايقدر يمسك كلام فاضي كلا يحب الفلوس لكن لو شاف ملايين مايمسكها ولايلمسها ولاياخذ منها لاخلاق هي تحكم الناس ماهي الشهوات
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الفيشاوي هذه سوالفه من شابة اباه ماظلم
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هذا الممثل زمان كان يبكي او يتصنع البكاء في البرامج الدينيه علمه عند الله ولكنه الان انتكس انتكاسا بليغا ، فنسأل الله العفو والعافيه والثبات.
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الرحال وشلته قمة ا****
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سوط الحق .. ابو شدا .. لشخص واحد مريض(غير سعودي )
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عيب مايصحش الكلام ده تقول عن ابن ألحج فاروق الفيشاوي والحجه سميه الاليفي انه سكران وبتاع مخدرات هوشوبه ضرب كأس وسكي على علبة بيره على زقارتين على شويه شم وبس دا ابن مصر ومصركلهم رقاله
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تعليق مخالف
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وهل سيستطيع الرد عليها ؟ أيضاً لا طبعاً . بل سيسكت هو صاغراً ذليلاً ..... الحجاب عزة ، الستر هيبة ، الحياء وقار ، لاتصدقيهم بالمرة وقاومي حملة كوني حرة .
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الرجال ناقصين عقل ماعندهم سيطرة على شهوتهم
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التونسيات مزيونات برشا برشا.ليت جمالهن عندنا
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يستطيع قول كلام أجرأ بشكل يبدو وكأنه دعابة بأسلوبه الهزلي فسكتت مرغمة صاغرة .. لو كانت لابسة عباءة ونقاب هل سيتجرأ الاقتراب منها ميلاً واحداً ؟؟ أترك لكم تخيل الموقف ولو تجرأ ولمس هل ستسكت ؟ لا طبعاً
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انسان منصف ...انت اتابع أفلام ومسلسلات خادشه الله يهديك ويتوب عليك اتق الله في بصرك انت مسؤول امام الله عن بصرك وسمعك ولسانك ويدك الله يهديك ويهدينا جميعاً امين
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المشكله البعض,,,,,مش فاهم ,,,,أن الوسط الفني,,,,حكااااايه ثانيه,,,,,,!!!
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واضح من شكله انه مدمن زي أبوه
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بوسي,,,,زوجة الممثل نور الشريف,,,,تحكي عن سبب إنفصالها عنه,,,,بسبب أنه صار محل استقطاب من الممثلات الصاعدات,,,,!!!
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هذه انضمت إلى حملة كوني حرة وأصبحت حرة بمفهوم بنو ليبرال فماذا حصدت ؟ لاحظوا بأنفسكم . حتى لم تستطع إبداء موقف صريح أمام الملأ لأنها تعلم أنه سيقول لبسك فتني على أحسن الظروف خاصة أن هذا الممثل يستطيع
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لاتلومونه .والله البنت جميلة جدآ .والانسان بشر مايقدر يمسك نفسه احيانآ
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ت7 منقاش /// تتذكر العارضه البحرينية يوم انك تمدحها وتتغزل فيها ومتخرفن عليها ؟؟؟ غريبة هنا نازل عليك الوقار😂
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يابشر,,,,,هذه النوعيه ,,,,التحرش فيهن محل نظر,,,,,!!!
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هي لابسة لبس تقول فيه تعالوا تحرشوا فيني
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الفنانات ,,,,عموما,,,,ماعندهن ,,,,,بين زملائهن الممثلين ,,,أو أصحابهن,,,,أي تحرج ,,,,من أي شي وااااصل,,,,,,هذ حقيقه,,,,وللي يظن غير ذلك ما عنده سالفه !!!
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الفنانه ,,,لبلبه ,,,تقول عادل إمام ,,,باسها ,,,في الأفبلام ,,,,أكثر من زوجها,,,,,,!!
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ولعلمكم ,,,,هذا اللباس ,,,,يعتبر ,,,جدا محتشم,,,,مقارنه ,,,باللي تلبسه ,,,دره التونسيه,,,,بأفلامها التونسيه ,,,,,!!
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هذا لا يسمى تحرش ,,,,,اللي يحصل بينهم أثناء التصوير ,,,أشد وأشد من هذا,,,,,,كأنكم ماشفتم ,,,دره في الفيلم التونسي (( دار الناس )),,,,,شوفوه وبعدين ,,,هذا يسمى يسمى إيه,,,,!!
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الوسط الفني ***ويستاهل كل من دخل فيه
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شي مقرف
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صباح الخير عليكم جميعاً اما هذا(اليعسوبه)ونظاراته تقول حقت(اللحام) يجب(قص)يدينه قبل رقبته ***مسوي كيوت وهذي (***)من حياها قبل ملابسها(تستاهل) ):لان الذبابه تقع على ***):
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الحقباني ...استح على شيبتك خلك في الخلاص الحساوي تعليق 6
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المال السايب يعلم السرقه
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قلة أدب وقلة ذوق
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هذا الوسط الفني تحرش وسهر وخلوات ومخدرات فلا عجب ان يخرج علينا واحد منهم بهذا التصرف
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يعني وهذي ملابس اللي لابستها التونسية !! .. اما الفيشاوي فهو ح***وتصرفاته
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علم أخي معذور والذي يقول غير ذلك معرض تفاح الأميركية أمامه ويسكت يسلم على الملمس ناعم الحياء بل زين نساء الاتسوي
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شاهدته مره في برنامج تلفزيوني مركب حلق في اذانيه
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شخص ***وكان الأولى بالتونسية أن توبخه وتنهره بقوة أمام هذا الحشد الواقف بجانبه ومعه ليعرف حدوده لا أن تجامله وتسكت عن تصرفاته معهارغم أنه واضح عليها الضيق منها.هذه الأشكال ليس لهم الا ***
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الحمد لله اللهم اعففنا عن الحرام امين
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من تحضر هاذي الحفلات التافهه تستاهل
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الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغه
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