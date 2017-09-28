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الرئيسية / بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!
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المرصد 60 5٬423 1 ساعة

صحيفة المرصد : أثار الممثل المصري أحمد الفيشاوي الجدل بمواقفه خلال فعاليات مهرجان “الجونة” السينمائي المصري، خصوصاً بعد تلفّظه بكلمة بذيئة بالعامية المصرية أثناء تحدثه أمام الحضور في أحد أكبر المهرجانات السينمائية في مصر والعالم العربي.

والجديد هو انتشار فيديو يجمع “الفيشاوي” بالممثلة التونسية “دُرّة”، ظهر وهو يضع يده على كتفها بطريقة استفزت الممثلة الشابة التي أبدت ضيقُها من تصرُّفه.

ووصف بعض المعلّقين الموقف بأنه “تحرش” من الفيشاوي رغم تظاهره بالعكس. مستدلين بملامح الضيق بدت على دُرّة التي حاولت إبعاد يده، غير أنه استمر في وضعها حتى التقاط الصورة، كما هو واضح في الفيديو.

جديرٌ بالذّكر أن الموقف الأول لـ”الفيشاوي” بتلفظه البذيء أمام الحضور في المهرجان، دفع مصريين، من بينهم إعلاميون وفنانون، إلى مهاجمته على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين كلمته “بالفضيحة”، فيما اتهمه كثيرون “بالسكر وتعاطي المخدرات”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

60 -
2017-09-28 10:08:33
منصف ****النفسية المضطرب يروج لبضاعتهم ***وستشرف ويزكي حاله بداياته هنا قال الله قال رسوله ويهاجم مايسميهم ليبرنجي خاطري اشحطه بكم شوحط متلون ومتقلب ومتناقض ****
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59 - فريدة شوقي
2017-09-28 10:06:37
صحيح انه ما يستحي حتى لو كان تصرفه بدون قصد لكن عيب هذي بنت أجواد ماترضى بالغلط والفيشاوي يستخف دمه بكل مناسبة على باله وصل للنجومية بعد فيلمه الشيخ جاكسون
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58 -
2017-09-28 10:06:01
والمطلوب؟؟؟ ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء والمبتذلون في بلاد المسلمين..كثر الفساد وظهر والمسلمون أموات وهم أحياء
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57 -
2017-09-28 10:04:32
ليتها على وضع اليد معها فقط
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56 - حزم
2017-09-28 10:00:04
قالوا في الامثال ليس بعد الكفر ذنب وقس على ذلك عموما هذا هو ***الفني
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55 - ابو رسيل
2017-09-28 09:55:57
الله المستعان نسأل الله الهدايه
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54 - عبدالرحمن
2017-09-28 09:55:42
واحدة متعرية وردة فعلها مثل الي اقول خله بعدين مش قدام الناس
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53 - زائر
2017-09-28 09:55:40
تحرش قليل أدب ووقاحة ***
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52 - خالد
2017-09-28 09:54:51
هذا هو ***الفنى ****اخلاقي وفيه من المصائب والفواحش ما يعلمة الا الله
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51 -
2017-09-28 09:53:38
بداياته قال الله قال رسوله في برنامج من اجل المال اما وضع اليد من زود الحياء عند هذي العينات والنماذج خلونا ساكتين ما تضايقت يوم ....
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50 - عــــــهــــــــــود
2017-09-28 09:52:42
لو كان هناك طقم ألماس فخم نادر هل سيتعرض للمس أو أنهم سيضعونه محمي ضد اللمس ؟؟ أنا وأنتِ درّة وهذه ليست درّة هذه ***من الذرّة !
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49 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-28 09:49:56
أنتِ أنتِ أيتها السعودية المنقبة المحافظة المستميتة في التصدي لكل هجمة علمانية أنتِ الدرّة وليست هذه المسماة بـ درّة وهي موضع لمس أيادي العابثين لو كانت فعلاً درة لما لمسها هذا الممثل / أفرأيتِ لو كان
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48 -
2017-09-28 09:41:57
ت30 معليش يعني ترى ردي السابق عليكي ﻷنك في التعليقات كله ترددي هالموال الرجال وشهوتهم والرجال وشهوتهم! ! ليش انتي مقطوعه عنك ****شي عادي ***وحب النساء من صفات الانبياء
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47 - وجهة نظر
2017-09-28 09:41:46
اللي تخلي نفسها ****تجي القطوا ****ا!!
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46 - احمد عسيري
2017-09-28 09:37:25
اللحم المعروض تقع عليه الذباب . اغلب محلات اللحوم تستره بقطعة قماش او تضعه في مكان امين ونظيف . لاتتعجبوا
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45 - المعلم
2017-09-28 09:36:13
كلهم تعبانين اختلاط و*** كيف مافيه تحرش
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44 - مزاجي كذا
2017-09-28 09:35:39
طيب هي لماذا لبس لبس لو شافها المجنون تحرش يعني هي من الي ينطبق عليهم كاسيات عاريات تزعلون على الفيشاوي ولايحركم احساس بالبسها العاري مثل اي مستشفى بدون تحديد لابس بعض العاملات لبس ضيق أو مختصر
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43 - العويد
2017-09-28 09:35:03
مجتمع الفن معروف لاجديد
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42 -
2017-09-28 09:34:59
تستاهل كل مايجيها صدر فاتح **** وماذا بعد هي التي وضعت نفسها بهذا الموقف مع ***الناس
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41 -
2017-09-28 09:34:33
30ت على اساس ان النساء يسوون كنترول على شهوتهم دائما ما يغلطوا! ! الشهوة عيب يعني عادي هذي فطرة الله الشهوة في الرجل والمراة *** والا اشلون تستمر الحياه ****
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40 -
2017-09-28 09:32:14
تجي شبه ***وثم تتضايق من المتحرشين
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39 - زائر
2017-09-28 09:31:07
كلهم مافيهم من الحياء ذره .
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38 - المر
2017-09-28 09:29:34
بعض التعليقات مايقدر يمسك كلام فاضي كلا يحب الفلوس لكن لو شاف ملايين مايمسكها ولايلمسها ولاياخذ منها لاخلاق هي تحكم الناس ماهي الشهوات
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37 - الهمداني
2017-09-28 09:27:25
الفيشاوي هذه سوالفه من شابة اباه ماظلم
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36 - منتحي
2017-09-28 09:26:54
هذا الممثل زمان كان يبكي او يتصنع البكاء في البرامج الدينيه علمه عند الله ولكنه الان انتكس انتكاسا بليغا ، فنسأل الله العفو والعافيه والثبات.
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35 - عمر العقيلي
2017-09-28 09:26:51
الرحال وشلته قمة ا****
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34 - زائر
2017-09-28 09:24:10
سوط الحق .. ابو شدا .. لشخص واحد مريض(غير سعودي )
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33 - هنطش
2017-09-28 09:23:47
عيب مايصحش الكلام ده تقول عن ابن ألحج فاروق الفيشاوي والحجه سميه الاليفي انه سكران وبتاع مخدرات هوشوبه ضرب كأس وسكي على علبة بيره على زقارتين على شويه شم وبس دا ابن مصر ومصركلهم رقاله
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32 - سيراييفو
2017-09-28 09:23:16
تعليق مخالف
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31 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-28 09:20:44
وهل سيستطيع الرد عليها ؟ أيضاً لا طبعاً . بل سيسكت هو صاغراً ذليلاً ..... الحجاب عزة ، الستر هيبة ، الحياء وقار ، لاتصدقيهم بالمرة وقاومي حملة كوني حرة .
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30 - زائره
2017-09-28 09:19:59
الرجال ناقصين عقل ماعندهم سيطرة على شهوتهم
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29 - ابو شدا
2017-09-28 09:19:50
التونسيات مزيونات برشا برشا.ليت جمالهن عندنا
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28 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-28 09:18:38
يستطيع قول كلام أجرأ بشكل يبدو وكأنه دعابة بأسلوبه الهزلي فسكتت مرغمة صاغرة .. لو كانت لابسة عباءة ونقاب هل سيتجرأ الاقتراب منها ميلاً واحداً ؟؟ أترك لكم تخيل الموقف ولو تجرأ ولمس هل ستسكت ؟ لا طبعاً
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27 - رحماك ربي
2017-09-28 09:18:05
انسان منصف ...انت اتابع أفلام ومسلسلات خادشه الله يهديك ويتوب عليك اتق الله في بصرك انت مسؤول امام الله عن بصرك وسمعك ولسانك ويدك الله يهديك ويهدينا جميعاً امين
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( عدد التعليقات 22,944 )
26 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-28 09:17:07
المشكله البعض,,,,,مش فاهم ,,,,أن الوسط الفني,,,,حكااااايه ثانيه,,,,,,!!!
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25 - محماس السادس عشر
2017-09-28 09:16:25
واضح من شكله انه مدمن زي أبوه
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( عدد التعليقات 22,944 )
24 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-28 09:16:15
بوسي,,,,زوجة الممثل نور الشريف,,,,تحكي عن سبب إنفصالها عنه,,,,بسبب أنه صار محل استقطاب من الممثلات الصاعدات,,,,!!!
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23 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-28 09:16:12
هذه انضمت إلى حملة كوني حرة وأصبحت حرة بمفهوم بنو ليبرال فماذا حصدت ؟ لاحظوا بأنفسكم . حتى لم تستطع إبداء موقف صريح أمام الملأ لأنها تعلم أنه سيقول لبسك فتني على أحسن الظروف خاصة أن هذا الممثل يستطيع
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22 - سوط الحق
2017-09-28 09:15:00
لاتلومونه .والله البنت جميلة جدآ .والانسان بشر مايقدر يمسك نفسه احيانآ
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21 - 7
2017-09-28 09:13:44
ت7 منقاش /// تتذكر العارضه البحرينية يوم انك تمدحها وتتغزل فيها ومتخرفن عليها ؟؟؟ غريبة هنا نازل عليك الوقار😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 22,944 )
20 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-28 09:13:29
يابشر,,,,,هذه النوعيه ,,,,التحرش فيهن محل نظر,,,,,!!!
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19 - صحيح
2017-09-28 09:13:26
هي لابسة لبس تقول فيه تعالوا تحرشوا فيني
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( عدد التعليقات 22,944 )
18 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-28 09:12:16
الفنانات ,,,,عموما,,,,ماعندهن ,,,,,بين زملائهن الممثلين ,,,أو أصحابهن,,,,أي تحرج ,,,,من أي شي وااااصل,,,,,,هذ حقيقه,,,,وللي يظن غير ذلك ما عنده سالفه !!!
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( عدد التعليقات 22,944 )
17 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-28 09:10:37
الفنانه ,,,لبلبه ,,,تقول عادل إمام ,,,باسها ,,,في الأفبلام ,,,,أكثر من زوجها,,,,,,!!
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( عدد التعليقات 22,944 )
16 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-28 09:07:13
ولعلمكم ,,,,هذا اللباس ,,,,يعتبر ,,,جدا محتشم,,,,مقارنه ,,,باللي تلبسه ,,,دره التونسيه,,,,بأفلامها التونسيه ,,,,,!!
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( عدد التعليقات 22,944 )
15 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-28 09:05:24
هذا لا يسمى تحرش ,,,,,اللي يحصل بينهم أثناء التصوير ,,,أشد وأشد من هذا,,,,,,كأنكم ماشفتم ,,,دره في الفيلم التونسي (( دار الناس )),,,,,شوفوه وبعدين ,,,هذا يسمى يسمى إيه,,,,!!
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14 -
2017-09-28 09:05:02
الوسط الفني ***ويستاهل كل من دخل فيه
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13 -
2017-09-28 09:03:30
شي مقرف
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12 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"
2017-09-28 09:02:52
صباح الخير عليكم جميعاً اما هذا(اليعسوبه)ونظاراته تقول حقت(اللحام) يجب(قص)يدينه قبل رقبته ***مسوي كيوت وهذي (***)من حياها قبل ملابسها(تستاهل) ):لان الذبابه تقع على ***):
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11 -
2017-09-28 09:02:47
الحقباني ...استح على شيبتك خلك في الخلاص الحساوي تعليق 6
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10 - ابواحمد علي
2017-09-28 09:01:33
المال السايب يعلم السرقه
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9 - زائر
2017-09-28 09:00:39
قلة أدب وقلة ذوق
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8 - عايد
2017-09-28 09:00:24
هذا الوسط الفني تحرش وسهر وخلوات ومخدرات فلا عجب ان يخرج علينا واحد منهم بهذا التصرف
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7 - منقاش
2017-09-28 08:59:48
يعني وهذي ملابس اللي لابستها التونسية !! .. اما الفيشاوي فهو ح***وتصرفاته
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6 - الحقباني
2017-09-28 08:58:18
علم أخي معذور والذي يقول غير ذلك معرض تفاح الأميركية أمامه ويسكت يسلم على الملمس ناعم الحياء بل زين نساء الاتسوي
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5 -
2017-09-28 08:56:28
شاهدته مره في برنامج تلفزيوني مركب حلق في اذانيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,991 )
4 - قلم الحقيقه
2017-09-28 08:54:11
شخص ***وكان الأولى بالتونسية أن توبخه وتنهره بقوة أمام هذا الحشد الواقف بجانبه ومعه ليعرف حدوده لا أن تجامله وتسكت عن تصرفاته معهارغم أنه واضح عليها الضيق منها.هذه الأشكال ليس لهم الا ***
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3 -
2017-09-28 08:52:28
الحمد لله اللهم اعففنا عن الحرام امين
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2 - مطقطق
2017-09-28 08:52:11
من تحضر هاذي الحفلات التافهه تستاهل
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
1 - زائره
2017-09-28 08:48:59
الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغه
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آخر تعليق
بواسطة :

اصحاب التعليقات 25و29 انتم الي تعليقاتكم قمه في السخافه والغباء والعبط والدجه...
بواسطة : أبو هلول

إما انكم لا تعلمون او تعلمون و تريدون ان تضللوا الناس عن ان حقيقة فرعون ليس مصري...
بواسطة :

31 بما انه متزوج ليش يلعب من ورى زوجته ويخونها ؟ واذا كان العكس وش بتكون ردة فعل...
بواسطة : د

كثرانين الخارقين ذول بذات بمصر اش السر...
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عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

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قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬724 7 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬945 أسبوع واحد
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تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 12 2٬532 5 ساعات
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬316 16 ساعة
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬730 3 أيام
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 33 10٬031 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬134 3 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

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ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

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مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

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بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

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“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

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مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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