مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

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صحيفة المرصد: ذكرت مصادر في الرياض، أن الخطوط السعودية تدرس إعادة فتح ملف ابتعاث حاملات بكالوريوس سعوديات للتأهل في قيادة الطائرات، والحصول على رخص الطيران التجاري لفتح مجالات جديدة لتمكين السعوديات.

أضافت المصادر، وفقاً لصحيفة عكاظ، أن سعوديات سيلتحقن بالخطوط السعودية قريباً.

وكانت أمانة هيئة كبار العلماء أشادت بالأمر السامي الذي مكن النساء في السعودية من الحصول على رخصة قيادة.

واعتبر مراقبون للشأن السعودي أن قرار الملك سلمان أحرق الورقة الأخير، التي ظلت المنظمات الحقوقية تسيء بها إلى سمعة المملكة.