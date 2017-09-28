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مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً
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المرصد 41 1٬312 2 ساعتين

صحيفة المرصد: ذكرت مصادر في الرياض، أن الخطوط السعودية تدرس إعادة فتح ملف ابتعاث حاملات بكالوريوس سعوديات للتأهل في قيادة الطائرات، والحصول على رخص الطيران التجاري لفتح مجالات جديدة لتمكين السعوديات.

أضافت المصادر، وفقاً لصحيفة عكاظ، أن سعوديات سيلتحقن بالخطوط السعودية قريباً.

وكانت أمانة هيئة كبار العلماء أشادت بالأمر السامي الذي مكن النساء في السعودية من الحصول على رخصة قيادة.

واعتبر مراقبون للشأن السعودي أن قرار الملك سلمان أحرق الورقة الأخير، التي ظلت المنظمات الحقوقية تسيء بها إلى سمعة المملكة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

41 - سميرة
2017-09-28 11:53:29
سبحان الله , السطرين الاخيرة في المقال هي اللي تلخص حالنا
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40 - الهمداني
2017-09-28 11:41:14
المراة السعودية بتاخذ حقها كامل مكمل عقبال الشباب يارب
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39 - ابوعبدالمحسن
2017-09-28 11:36:58
الغلاه والمتشددين يتلقون الضربات المتسارعه والقااااتله 😂😂
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38 - sdws
2017-09-28 11:30:26
وكذلك مضيفات طيران !! لما لا !؟؟ خلاص يجب الاعتماد على كل شئ وطني !!! لا نريد الاجانب يلعبون بنا بعد الان !!! كفى
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37 - صحيح
2017-09-28 11:26:01
ياساتر بتكثر حوادث الطيران
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36 -
2017-09-28 11:12:32
تعليق 11 وهل تقارن عصر الصحابة التقي الذي يخاف الله بهذا العصر الطائرة فيها من المذاهب والديانات والعاصي والصالح ماالله به عليم فالمرأة لاتقارن بالرجل من حيث القدرة من اجل ذلك وجب وجود المحرم
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35 - مواطن
2017-09-28 11:11:31
خبر جميل فالمراه السعودية اثبتت جدارتها للعالم كله
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34 - ٨٨
2017-09-28 11:11:09
يازائره ياتعيسه كل إناء بما فيه ينننننضح
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33 - زائره سعيده
2017-09-28 11:07:55
وش هالخيرات اللي هلت في عهد الخير اصبروا علينا شوي خلونا نخرج من فرحة الخبر الأول بالنسبه للظلاميين ضربتين في الراس توجع مساكين اهم شي مصدقين ان القرار قرارهم يتوقعون هم المجتمع رحمتهم
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32 - كفى كذب
2017-09-28 11:02:07
تعليق مخالف
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31 - الى تعليق ٢٦
2017-09-28 10:59:45
🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍🏻
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30 - رحمك الله يا أسد السنه
2017-09-28 10:59:23
ههههههههه بس الان قادو الحريم الرجال خلاص رجال بح
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29 - ٨٨
2017-09-28 10:59:22
ساقن.**** خلاص وش تبي يا ***
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28 - ٨٨
2017-09-28 10:58:23
الحين يا الماااضي ياقلم الحريقه الحريم وساقن ليش للحين تلطم وتصيح ..يعني منت مهجدنا من نعيقك ..خلاص اوص غثيتنا يا الببغاء
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27 - ٨٨
2017-09-28 10:56:32
قالوا خلهم يسوقون عشان الخلوه حرام مع السايق طيب وكريم واوبر الي اعلن عن توظيف الحريم سواقات..مهي خلوه!!
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26 - الى الماضي
2017-09-28 10:56:01
انت مالك وجه وجهك مثل قفاك
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25 - ٨٨
2017-09-28 10:55:14
والعمر بلاش يعني يةم اركب طياره تسوقها مره
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24 - ٨٨
2017-09-28 10:54:26
يعني حوادث فوق وحوادث تحت
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23 - غريب
2017-09-28 10:53:58
شكراً لطيران الامارات لتوظيفها الطيارين السعوديين العاطلين عن العمل 🇦🇪🌹
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22 -
2017-09-28 10:53:42
خلهم اول شي يسوقون فوق الارض عشان يسوقون في السما
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21 - ليبرالي
2017-09-28 10:53:35
خطوه الى الامااااااام ،، ولاعزاء للظلاميين
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20 -
2017-09-28 10:52:51
ماركبناها مع طوال الشوارب نركبها مع الحريم
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19 - المااااضي
2017-09-28 10:52:10
اللعنه على كل اخونجي قتل طموح المرأو السعودية 40 سنة...كل صحونجي مسيطر يعامل زوجته كالسبيه ويتزوج عليها 4 ويقول عنها عورة. وبربع عقل وناقصة..تبآ لكم
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18 - سعيد الحربي
2017-09-28 10:51:20
باقي الجيش والشرطة والحرس الوطني ما خليتوا شي
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17 - غريب
2017-09-28 10:50:13
هل هو مصدر موثوق او انه جس نبض
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16 - Saeed
2017-09-28 10:49:25
اتمنى التوفيق والنجاح لكل شباب وشابات هذا البلد الكريم في ضل ملكنا سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان صراحه خبر يرفع الرأس وإلى الأفضل بإذن الله
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15 -
2017-09-28 10:47:58
قادتهاوانتهت باقي عليهاالسفينةوالقطاروالشاحنة والسلام
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14 - غريب
2017-09-28 10:47:38
هل هو بداية الطريق لاسقاط الولاية
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13 - ام خالد
2017-09-28 10:47:29
والشباب العاطل الي هم عماد المجتمع اتمنى ان ينظر له لأنهم هم عماد المجتمع. ينادون بمساوة المرأه مع الرجل والان الرجال هم من يدافعون عن حدود الوطن ارسلو فقط مجموعه منهم للحدود لكي يكون هناك مساوه
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12 - غريب
2017-09-28 10:45:29
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) فعمل الطيار هو الترحال وان طال المسافه او قصرت لا احد يخترع اكتذيب من عنده حديث الرسول واضح الا اذا فيه احد بيخترع دين من عنده
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11 - علي مرشد
2017-09-28 10:43:16
ماذا تفرق ان كان الطيار رجل او امراءة اذا كانت مؤهلة اين المشكله الا تعلمون ان الصحابيات كن يخرجن مع الجيش في الغزوات هل نسائنا افضل منهن حاشا وكلا
لا يعجبني(8) اعجبني(1)
10 - غريب
2017-09-28 10:40:27
قبل كم سهر ارسلوهم يبتعثون وكذبوا الخطوط انهم الغوها وكان بس يبون يحتوون الوضع وبعد تقبل المجتمع بقيادتها للسيارة اعلنوا انها بتقود طياره ونسوا الشباب العاطل اللي وظفتهم طيران الامارات وهم اولى
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9 - تاج الحربي
2017-09-28 10:35:33
اللي اختشو ماتو طراره على الهوى ،؟ وش دخل العالم لزوجتك ؟ احد يجيب طاري زوجته على الهوى ؟
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8 - برمات
2017-09-28 10:34:18
أنتم أول أضمنوا لنا حجوزات وخدمات جوية وأرضية مرضية وبعدين يحلها حلال
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7 - زهوان
2017-09-28 10:33:55
خلوهم يتعلمون السياقة فالارض وبعدين طيروهم فلجوا نسوانا كنهم طلاب اولى ابتدائي اذا طلعوا فسحة يهرولون فكل الاتجاهات ههههه الله يحفظنا جميعا م
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6 - أفريقي
2017-09-28 10:33:26
الرجل الذي يقود الطائرة يسمى طيار(طيار يقود طيارة) فبماذا ستسمى المرأة التي ستقود الطائرة؟ يمكن طيارة (طيارة تقود طيارة)
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5 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-28 10:29:16
والله يا المرصد بهالاخبار سدحتوا ربعنا .. يا جلطه يا ضغط .. المحظوظ جاه سكر .. هههههه
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4 - ..
2017-09-28 10:15:56
هذه هي المساواة بنساء العالم
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
3 - ....
2017-09-28 10:15:42
ياويلنا
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2 -
2017-09-28 10:15:31
مجتمعنا ليس متخلف بالعكس فإن مجتمعنا يعطي المرأة كامل حقوقها ولكن يجتمع يريد الانضباط بتعاليم الدين الإسلامي
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
1 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-28 10:13:41
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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