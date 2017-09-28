بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

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صحيفة المرصد-واس:رعى وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء أمس حفل تخريج الدفعة الـ(46) لكلية الملك فهد الأمنية من طلبة الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين، وطلبة الدفعة الثانية من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي، وذلك في استاد الأمير نايف بمقر الكلية في الرياض.

وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله مقر الحفل مدير الكلية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي، وأركانات الكلية. وفور وصوله المقر الرئيس للحفل عُزف السلام الملكي، ثم استعرض حرس الشرف.

عقب ذلك صافح وزير الداخلية الطلبة المتفوقين في الأنشطة المختلفة، وكرمهم مع السرايا الفائزة برايات التفوق. وبعد أن أخذ مكانه في المنصة الرئيسة بُدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وشاهد وزير الداخلية والحضور فيلمًا، احتوى على كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – خلال استقباله قادة القطاعات الأمنية وكبار الضباط.

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