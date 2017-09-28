شاهد بالصور..كيف أصبحت أجمل طفلة في العالم بعد مرور 10 سنوات؟

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صحيفة المرصد: اهتمت الكثير من وسائل الإعلام العالمية قبل 10 سنوات بنشر مجموعة من الصور لأجمل طفلة في العالم وهي فتاة تدعى ثيلان بلوندو، التي لاقت شهرة واسعة وقتها وكانت وجهاً إعلانياً للكثير من العلامات التجارية.

لتعود هذه الفتاة التي تحمل الجنسية الفرنسية من جديد إلى الأضواء لكن كمراهقة عمرها 16 عاماً لفتت الأنظار في عروض أزياء أسبوع الموضة في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

على هذا النحو تغير شكل ثيلان بلوندو ابنة نجم كرة القدم باتريك بلونديو حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”، لتتحول إلى فتاة قمة الأنوثة والنعومة، ولكنها مازالت تهتم بالأزياء حيث أصبحت عارضة أزياء مشهورة.

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