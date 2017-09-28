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شاهد بالصور..كيف أصبحت أجمل طفلة في العالم بعد مرور 10 سنوات؟
صحيفة المرصد: اهتمت الكثير من وسائل الإعلام العالمية قبل 10 سنوات بنشر مجموعة من الصور لأجمل طفلة في العالم وهي فتاة تدعى ثيلان بلوندو، التي لاقت شهرة واسعة وقتها وكانت وجهاً إعلانياً للكثير من العلامات التجارية.
لتعود هذه الفتاة التي تحمل الجنسية الفرنسية من جديد إلى الأضواء لكن كمراهقة عمرها 16 عاماً لفتت الأنظار في عروض أزياء أسبوع الموضة في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
على هذا النحو تغير شكل ثيلان بلوندو ابنة نجم كرة القدم باتريك بلونديو حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”، لتتحول إلى فتاة قمة الأنوثة والنعومة، ولكنها مازالت تهتم بالأزياء حيث أصبحت عارضة أزياء مشهورة.
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التعليقات
15 -2017-09-28 11:58:06
بكره يتسابقون عليها الاثرياء ورجال الاعمال للزواج منها ثم اذا طلقها ابلعت نصف ثروته
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14 - وطني الحبيب2017-09-28 11:57:01
من حاول فك ظفايرها مفقود يا ولدي مفقود
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13 - وطني الحبيب2017-09-28 11:54:53
واااااااااااو شو هاظ وش الجمال يوم تشوفه شي يسر العين والقلب اه يا قلبي ❤❤
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12 - الهمداني2017-09-28 11:54:29
8 - عمر 2017-09-28 11:33:35 البضاعة المكشوفة غير مرغوبة {{هو انت تطول او مجرد تحلم هههههههههه هذا صنف عالي فوق مقدرتك وستطاعتك شي نفيس وغالي لا تقدر عليه هههههههههههه}}
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11 -2017-09-28 11:52:57
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10 - غريب2017-09-28 11:52:09
يعني نطلع بناتنا ***
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9 - ماهي بذيك2017-09-28 11:39:49
استغفر الله العظيم .احترموا اذواقنا
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8 - عمر2017-09-28 11:33:35
البضاعة المكشوفة غير مرغوبة
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7 - واوووووو2017-09-28 11:32:38
هذه ال تسنحق ان تصير عنها خروف ماهو ***
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6 - عجبي !!2017-09-28 11:28:28
أجمل طفلة في العالم !!!!! هذا ظلم ومبالغة .. فيه أجمل منها بكثير
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5 - محمد الشهري Ggccxx62017-09-28 11:18:45
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4 - Saeed2017-09-28 11:18:37
الوشم اللي على يد اللي جالس جنبها
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3 - عناد2017-09-28 11:15:22
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2 - ٨٨2017-09-28 11:09:28
وربي ان الرجال الي مصور معها احلى منها
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1 - محمد الشهري Ggccxx62017-09-28 11:09:05
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بواسطة :
لن تسوقي لن تسوقي لن تسوقي...
بواسطة : وطني الحبيب
من حاول فك ظفايرها مفقود يا ولدي مفقود...
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