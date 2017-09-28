شرطة الرياض تصدر بيان حول الإطاحة بـ”4 مسلحين”حاولوا اقتلاع صراف آلي بمنشار حديدي وأطلقوا النار على آخر-صور

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صحيفة المرصد:أطاحت شرطة منطقة الرياض بأربعة لصوص مسلحين اعتدوا على جهازي صراف آلي بمحافظة الأفلاج، حيث أطلقوا النار على أحد الجهازين، وحاولوا قص الآخر بمنشار حديدي.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة إن مخفر شرطة الهدار بمحافظة الأفلاج تلقى بلاغاً أمس الأول الثلاثاء عن محاولة مجهولين اقتلاع جهاز صراف آلي من موقعه باستخدام منشار حديدي، كما تلقى بلاغاً في وقت لاحق عن إطلاق نار على جهاز صراف آلي آخر من قبل مجهولين.

وأوضح أن إدارة التحريات والبحث الجنائي باشرت الحادثين، وتمكنت من الاشتباه في أحد الأشخاص وضبطه، وقد أقر بعد مواجهته بارتكاب الحادثين برفقة ثلاثة مواطنين آخرين في العقد الثالث من العمر، وقد أقروا جميعاً بالتهم المنسوبة إليهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التحفظ على المتهمين، وإشعار النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم.

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