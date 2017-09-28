شرطة الرياض تصدر بيان حول الإطاحة بـ”4 مسلحين”حاولوا اقتلاع صراف آلي بمنشار حديدي وأطلقوا النار على آخر-صور
صحيفة المرصد:أطاحت شرطة منطقة الرياض بأربعة لصوص مسلحين اعتدوا على جهازي صراف آلي بمحافظة الأفلاج، حيث أطلقوا النار على أحد الجهازين، وحاولوا قص الآخر بمنشار حديدي.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة إن مخفر شرطة الهدار بمحافظة الأفلاج تلقى بلاغاً أمس الأول الثلاثاء عن محاولة مجهولين اقتلاع جهاز صراف آلي من موقعه باستخدام منشار حديدي، كما تلقى بلاغاً في وقت لاحق عن إطلاق نار على جهاز صراف آلي آخر من قبل مجهولين.
وأوضح أن إدارة التحريات والبحث الجنائي باشرت الحادثين، وتمكنت من الاشتباه في أحد الأشخاص وضبطه، وقد أقر بعد مواجهته بارتكاب الحادثين برفقة ثلاثة مواطنين آخرين في العقد الثالث من العمر، وقد أقروا جميعاً بالتهم المنسوبة إليهم.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التحفظ على المتهمين، وإشعار النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم.
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التعليقات
بلانا منا وفينا ، هذا سبب ان اي مصيبه قلنا عنه اجنبي وأجنبي لدرجة اننا اعتقدنا أنفسنا ملائكة سبحان المنتقم الجبار
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بنسمع من هالمشاكل كثير***
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***ذبحهم ولا أبرر فعلتهم .
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أخونجية من فصيل الدواعش كلاب البغدادي المجرمين الارهابيين.واضح من أشكالهم ولباسهم يريدون العبث بأمن هذا البلاد حماها الله ووقاها من شرهم وعدوانهم وقطعانهم.اضربو أعناقهم بالسيف دون تأخير ليصبحون عبرة.
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ت 1 أنتي شملتي الرجال كلهم ولذلك اسوف احاجك وكثير من الرجال يوم القيمة لذا عليك الاستغفار لهم
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أيش الفايدة من الكاميرات
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الصرافه هذي سرقت قبل سنتين ولم يعرف اللصوص اتوقع طمعو وأعادو الكره مليون بالالف هم السارقين الاولين اعادو الكره
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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الله يكفينا الشرّ ، وانا اقول ليش كثرانين العوانس ، اسأل الله أن يلطف بنا وبكم وأن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال المبارك وجميع المسلمين والمسلمات
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قلنالكم الرجال ناقصين عقل بس ماحد يصدق
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