بعد أن كانت حصرًا على الذكور فقط.. 4 مهن قد تتاح للمرأة بعد السماح لها بالقيادة
صحيفة المرصد: من المتوقع أن يتمخض عن قرار السماح للمرأة بالقيادة جملة تغييرات، فقد يتحقق للمرأة أربع فرص وظيفية كانت في السابق حصرا على الذكور فقط، منها سائقة، أو مدربة قيادة أو العمل في خدمة السيارات، أو في المرور.
واكد خبراء الاقتصاد أن هذا القرار من شأنه أن يعزز الاستثمار عبر دخول النساء مجالات جديدة كانت محظورة عليهن.
امرأة المرور:
لطالما كان رجل المرور المسؤول عن التأكد من وثائق قائدي المركبات وسلامة الطرق، بتعاطيه مع الذكور فقط، وفي ظل هذا القرار سيكون للمرأة فرصة لتولي هذا الدور أسوة بالرجل.
سائقة:
ستدخل المرأة مجال العمل بصفتها سائقة خاصة أو سائقة أجرة أو حتى سائقة نقل عام، في ظل عدم رغبة شريحة من النساء القيادة، أو عجز بعضهن أو عدم تملكهن مركبة
خدمة سيارات:
قد نسمع عما قريب بمحلات «ميكانيكا وزينة سيارات» للنساء فقط، بوجود عاملات في خدمة السيارات يعكفن على إصلاح أعطالها أو تزيينها بلماسات خاصة.
مدربة قيادة:
ستجد المرأة المحترفة في القيادة فرصة وظيفية مهمة في العمل لدى مدارس تعليم السيارات في مهنة «مدربة القيادة»، ولاسيما في ظل الإقبال المتوقع عليها في المرحلة المقب، وفقًا لـ “عكاظ”.
التعليقات
لن تسوقي لن تسوقي لن تسوقي
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مجالات جيدة وخاصة ورش لاصلاح السيارات الخاصة بالنساء فقط وياليت يكون الاستقبال نساء والعاملين رجال لان الرجل مخلوق لخدمة الانثى ومساعدتها وبكذا ينتهي دوره بالحياة /// سيارات مرور النساء باللون الوردي
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اقصد مواطنات
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وبعدين وظيفة سائقة ما صارت لا بالخليج ولا حتى ببعض البلدان العربية ، دولة غنية ***
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باالنسبه للمرور اختصاص الرجال مثل المخالفات والتفاتيش والمراه اختصاصها العمل في الادارات والشركات والسيارة وسيلة نقل لها ولعملهاومتطلباتها من المحلات بدل ماتلجا لسايقين امامن يقول خدمة اوبراء وكريم غي
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لقد قل انه سوف يستغنى عن السائق إذ سأقة المرأة وتوفر مبالغ غير صحيح سوف تتكبد الأسرة مبالغ ودويون اضافيه باهضة وموجعه والن يغادرون السائقين بل سيزدادوا
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هذا ياللي ناقص اشتغل سواقه كأني هندي وعندنا مارح يرفضون اهم شي فلوس ووظيفة
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اللهم من اراد ببلادنا وابنائنا وبناتنا سوء اللهم اشغله في نفسه وعجل بهلاكه وان يكون عبرة لمن لا يعتبر
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في مدارس تعليم القيادة مايوظفون سعودين يوظفون وافدين بس ابشركم الحريم بيقطعون رزق الوافدين من هالشغلة
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شيء جميل اللهم دمر اصحاب الهشتاقات الي في التويتر هذا اليومين يجب مسك كل معارض كل واحد مسؤول عن اهل بيته اللهم اشغل كل معارض في نفسه قرفو عيشتنا ويستشهدون ببعض فتاوي او بعض اعيان البلد ترهم بشر
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اقول اقتنعوا ترى تجاوزكم الزمن ارتاحوا وريحونا فكونا من نقاشاتكم العقيمه واعتراضاتكم السخيفه
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خطوه الى الامااااااام ،، ولاعزاء للظلاميين
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سوف أحرج اذا ما أستوقتني أمرأة المرور و صكتني بمخالفة :)
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والله بعد فتح القيادة ستتوفر وظائف للنساء .شي جميل وعز وفخر للسعودية.
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