رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / وزير الداخلية يكشف: كيف تسهم قيادة المرأة للسيارة في الحد من الخسائر البشرية؟!

وزير الداخلية يكشف: كيف تسهم قيادة المرأة للسيارة في الحد من الخسائر البشرية؟!

وزير الداخلية يكشف: كيف تسهم قيادة المرأة للسيارة في الحد من الخسائر البشرية؟!
حجم الخط A A A
واس 43 2٬205 2 ساعتين

صحيفة المرصد-واس: أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث قرار تاريخي ، ويحسب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ .

وقال سمو وزير الداخلية : ” إن رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث ، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”.

وأضاف سموه : ” إن قيادة المرأة للسيارة سيحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي إلى الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

43 - ابو سليمان س
2017-09-28 16:11:01
احسن مافي ردود افعال هذا القرار ( مشايخنا الله يحفظهم ) كأنهم على قلب رجل واحد الله يجزاهم خير ونتمنى لهم التوفيق ، بصراحة اعجبوني واحببتهم في الله اكثر من ذي قبل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - الشعب السعودي يطالب بقياده المراه للسياره
2017-09-28 16:10:51
ممتاز اذا بادروا بالسماح من الغد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - ابو الليل
2017-09-28 16:02:15
كان بودي انه سمح لهم بالقياده من اليوم دون قيد او شرط حتى يتم دراسة الوضع وتلافي السلبيات وايجاد حلول ويتم طرح الحلول اولا باول حتى يتناسب الحل مع المعظله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - صقر العروبه
2017-09-28 15:57:53
الواجب علينا ياشباب الوطن ورجاله ان نقف مع وطننا وبنات الوطن لأنجاح هذا التقدم ونحفظ بناتنا بعد حفظ الله ونكون اول ما يغار عليهم ونبعد عنهم كل مكروه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - سعودي
2017-09-28 15:49:30
العا دة السنوية تصرف للمستحقين من النسا ء الفقيرا ت ولا يمتلكون سيا رة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - المااااضي
2017-09-28 15:43:26
فيه شيخ صحونجي يقول ان قيادة المرأة للسيارة يؤثر على المبايض ويسبب لها العقم😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 - مشاكس
2017-09-28 15:40:56
بالنسبه تقلل انخفاض عدد الحوادث للمعلمات بسبب قيادة الرجال متهورين ثاني يقل لاصار كثرت معلمات بسياره واحدثه فالحادث يعم بينما امره تقود لوحده يحد العدد الله يستر عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-28 15:32:34
كلامك صحيح ياسمو الأمير بارك الله فيك وحفظك من كل سوء .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - وعد
2017-09-28 15:28:19
تعليق 33 العربي .. تقول لا للقيادة المراه خاش جو ياابوعرب وكان الموافقه بيدك 😂😂😂😂 معذرينك والله من الحرقه اللي بكبدك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
34 - 🌺 ندى 🌺
2017-09-28 15:21:50
الناس متوقعه زيادة الحوادث بس يمكن يسير العكس 🤔 طيب كويس يسوقون الآباء والامهات فقط والمراهقين يمنعون عشان تهوربعضهم والتفحيط.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - العربي
2017-09-28 15:18:40
سيزيد السائق الأجنبي أكثر من السابق بمراحل كثيره دورو حل ثاني لا لا لا لقيادة المرأة للسيارة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - عابر سبيل
2017-09-28 15:18:28
حدثوا العاقل بما لايعقل فان صدق فلا عقل له
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - 🌺 ندى 🌺
2017-09-28 15:18:26
والله أتمنى ان أبوي موجود ماامسك الطاره ولاافكر بالسواقه لانه كان موفرلي كل شيء لأكن لان 💔.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 -
2017-09-28 15:10:42
في الكويت مثلا اكثر النساء يقودون سياراتهم الخاصه ولكن السائق موجود للطلبات والجمعيه وهدا ماسيحصل عندنا فأبحثو عن سبب تاني أيها المتغربين اعداركم كأنكم أطفال يتناقشون مع بعض
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
29 - يوسف
2017-09-28 15:10:00
‏يالله عفوك ورضاك قربت القيامه وكثر الاختلاط والحرام صار حلال يالله توفيقك ورضاك قال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله)
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
28 - XYZ
2017-09-28 15:07:40
قرار تاريخي بامتياز وسيكون له تأثيرات ايجابية عظيمة على الوطن والمواطن والمواطنة.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 -
2017-09-28 15:03:33
الروافض انجس خلق الله يأتي بعدهم العلمانيين قيادة المرءه شي ضروري احسن بكثير من السائق الأجنبي ومشاكله مع انا اكثر العوائل ليس لهم سائق وولي امرهم متوكل بهم وعايشين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
26 - العربي
2017-09-28 15:03:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 -
2017-09-28 15:01:39
الى تعليق غيور : انت متحمس اليوم وضغطك فاير وتناقز من موضوع الى موضوع من هول الصدمات 😂😂😂 ،، سبحان الله دارت الايام عليكم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
24 - عبادي الهلالي
2017-09-28 15:00:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - القحطاني
2017-09-28 14:58:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 -
2017-09-28 14:55:21
نعم والدليل انه يموت 25 انسان يوميا اغلبهم شباب الوطن من الحوادث وياجبل مايهزك ريح مع اني مع قيادة المرءه لكن سوف يشؤنا مشاهدتها على الرصيف مغطاة بالقصدير الدهبي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
21 - عبادي الهلالي
2017-09-28 14:53:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - العربي
2017-09-28 14:52:23
****مع قيادة المرأة للسيارة سوف المرأة الي ماكان عندها سائق خاص سوف تستقدم سائق للبيت ولمدارس الأولاد لانها في الدوام ومشاوير صعبه يعني سيزيد السائق أكثر من أول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - المشكلة الحقيقية للحوادث ليست النساء!
2017-09-28 14:50:30
لاأدري لم نعلق مشاكلنا على النساء وهن لاناقة لهن ولاجمل. مشكلة حوادثنا قبل أن بتحدث أحدكم عن المرور والشوارع ألم ينظر لسلوك السائقين الذكور أن تتحول "تحويلة" بخطين إلى ست خطوط أليست مشكلة تربوية فينا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
18 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-28 14:48:44
اللَّهِ على أيام السمبوسة في ساحات الحرم فرم على كيف كيفك..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 -
2017-09-28 14:39:29
من زين هالشوارع عشان تسوق النساء
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
16 - ابوسلطان
2017-09-28 14:33:57
😊😊😊
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - .....
2017-09-28 14:31:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 -
2017-09-28 14:31:27
أتوقع زيادة الحوادث مع زيادة عدد السيارات والمطاردات والتلفت يمينا ويسارا من الشباب والمقيمين .
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 15,825 )
13 - بيتر
2017-09-28 14:28:57
المزن شكله ماترجع المواعين والحافظات خاصه صينيه الفرن ترى غاليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - يوسف
2017-09-28 14:27:02
*** يالله عفوك يالله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - ابن وايل
2017-09-28 14:16:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,996 )
10 - قلم الحقيقه
2017-09-28 14:14:31
قيادة المرأة للسيارة انجاز وحدث تاريخي تحقق على يد سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رعاهم الله.وهو بمثابة ضرية قاتلة وصفعة قوية على وجوه الأخونجية الأخوان والدواعش على حد سواء لعنهم الله.
لا يعجبني(17) اعجبني(4)
9 - المااااضي
2017-09-28 14:14:29
الاخونجي اللي يقول قيادة المرأة سوف تسبب زحام..لعلمك اذا قادت المرأة سوف يغادر المملكه 3 مليون سائق اجنبي..ويحل محلهم 3مليون سائقة سعودية..يعني مافيه زحام ولا شي ..الزحمة برأسك يالصحونجي.
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
8 - يوسف المهيد ـ ابو صالح
2017-09-28 14:12:01
تسوق المرأة أو لا .. موضوع غير مهم بالنسبة لي المهم هو كيف ستكون الشوارع في مدينة الرياض في وقت الذروة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
7 - إسمح لي // لا أعتقد أنكم جاهزون // الطريق امامكم طويل //
2017-09-28 14:10:33
أولا ) كيف يمكن الكشف عن هوية المننقبات وليس لديكم أجهزة كشف بصمة متنقلة// 2) ياسيدي القائمة طويلة وليس هنا المكان لسردها// امل ان تكون هذه الجملة واقعية بحلول العاشر من شوال //
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
6 - غييييوووورررر
2017-09-28 14:09:45
تتسارع الخطوات بدأت بتحجيم دور الهيئة والان قيادة المراه والي ماهو موافق لايخلي زوجته تسوق ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - الحقباني
2017-09-28 14:08:54
علم بس الآن نسون حقبأني سوف تسقدم سابقه يعني لم نسلم وخاص بنت تاجر يعني ذلك سوف تكون هناك زايد في الاجنبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - غييييوووورررر
2017-09-28 14:04:59
توفرون من جهه وترون الحوادث والكوارث والجرائم الاصابات والاعاقات التي تنهك ميزانية الدوله بعلاجها في الداخل والخارج
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
3 - المتيم
2017-09-28 14:02:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -
2017-09-28 14:00:08
مافيها شي تسوق المرأة بس اللي فيه شي ****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - ابن البلد
2017-09-28 13:59:12
طيب حنشوف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : زائره لا للقياده

تذا وقفت تعبي بنزين هل يجوز تطلع يدها مع الشباك وتتكي حتى يخلص صديق التعبئه بعدي...
بواسطة : ابو سليمان س

احسن مافي ردود افعال هذا القرار ( مشايخنا الله يحفظهم ) كأنهم على قلب رجل واحد ا...
بواسطة : الشعب السعودي يطالب بقياده المراه للسياره

ممتاز اذا بادروا بالسماح من الغد...
بواسطة : العنيد

ماقول الا الله يستر علينا دنيا واخره والله يحسن خاتمتنا ويكفينا شر مافي الغيب .....
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

الشاعر الخالد
129 0
mm

عبدالرحمن الراشد

أكثر من قيادة السيارة
240 0
mm

محمد الساعد

ملك حازم.. وولي عهد جسور
110 0
mm

قينان الغامدي

حق طبيعي للمرأة حان وقته: قيادة طموحة ووطن يستحق
167 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

أعياد المرأة السعودية تتواصل !
138 0
mm

د. محمد العوين

نحن نتغير إلى الأفضل!
154 0
mm

سمر المقرن

تغيّرنا!
294 0
mm

قينان الغامدي

لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز
652 21
mm

أ.د.صالح بن سبعان

نسيج وحدتنا الوطنية !
130 0
mm

مشعل السديري

بين الخبث والذكاء
334 1
كتاب الرياضة
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
244 5
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
300 1
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
772 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
614 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
127 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
323 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
613 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
530 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
663 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
173 1
الاخبار الدولية
بالفيديو: عراك و تمزيق للملابس بين سياسيين أوغنديين في حفل للمعارضة !

بالفيديو: عراك و تمزيق للملابس بين سياسيين أوغنديين في حفل للمعارضة !

 المرصد 3 2٬010 12 ساعة
مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

 المرصد 44 12٬699 يوم واحد
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

 المرصد 43 5٬173 يومين
بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

 المرصد 40 9٬618 يومين
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 95 8٬001 يومين
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 154 15٬654 يومين
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 71 10٬091 يومين
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 147 5٬990 يومين
اخبار فنية
بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

 المرصد 121 17٬650 7 ساعات
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 141 17٬957 يومين
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 110 20٬874 4 أيام
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 11٬329 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد بالصور..كيف أصبحت أجمل طفلة في العالم بعد مرور 10 سنوات؟

شاهد بالصور..كيف أصبحت أجمل طفلة في العالم بعد مرور 10 سنوات؟

 المرصد 52 10٬390 5 ساعات
بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !

بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !

 المرصد 83 5٬677 13 ساعة
شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”

شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”

 المرصد 79 10٬381 14 ساعة
شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

 المرصد 10 6٬964 17 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

 المرصد 20 4٬222 10 ساعات
بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

 المرصد 160 4٬986 13 ساعة
شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

 المرصد 7 3٬818 15 ساعة
شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!

شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!

 المرصد 109 14٬686 16 ساعة
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬755 4 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬775 4 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬109 5 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬461 5 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 20٬640 يوم واحد
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬315 4 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬764 7 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬983 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 13 3٬394 11 ساعة
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬427 22 ساعة
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬744 3 أيام
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 33 10٬049 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 2٬845 5 ساعات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬160 4 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬237 5 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬684 6 أيام
الاخيرة
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

 المرصد 69 2٬719 6 ساعات
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

 المرصد 23 10٬532 17 ساعة
“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

 CNN 2 1٬676 19 ساعة
مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

 المرصد 58 2٬520 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 121 2٬198 6 ساعات