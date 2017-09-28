وزير الداخلية يكشف: كيف تسهم قيادة المرأة للسيارة في الحد من الخسائر البشرية؟!

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صحيفة المرصد-واس: أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث قرار تاريخي ، ويحسب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ .

وقال سمو وزير الداخلية : ” إن رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث ، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”.

وأضاف سموه : ” إن قيادة المرأة للسيارة سيحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي إلى الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث”.

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سمو وزير الداخلية "رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث ، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته" — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧