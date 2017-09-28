وزير الداخلية يكشف: كيف تسهم قيادة المرأة للسيارة في الحد من الخسائر البشرية؟!
صحيفة المرصد-واس: أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث قرار تاريخي ، ويحسب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ .
وقال سمو وزير الداخلية : ” إن رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث ، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”.
وأضاف سموه : ” إن قيادة المرأة للسيارة سيحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي إلى الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث”.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
سمو وزير الداخلية "رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث ، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته"
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧
سمو وزير الداخلية "قيادة المرأة للسيارة سيُحوّل سلامة المرور الى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والإقتصادية الناجمة عن الحوادث"
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
احسن مافي ردود افعال هذا القرار ( مشايخنا الله يحفظهم ) كأنهم على قلب رجل واحد الله يجزاهم خير ونتمنى لهم التوفيق ، بصراحة اعجبوني واحببتهم في الله اكثر من ذي قبل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ممتاز اذا بادروا بالسماح من الغد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كان بودي انه سمح لهم بالقياده من اليوم دون قيد او شرط حتى يتم دراسة الوضع وتلافي السلبيات وايجاد حلول ويتم طرح الحلول اولا باول حتى يتناسب الحل مع المعظله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الواجب علينا ياشباب الوطن ورجاله ان نقف مع وطننا وبنات الوطن لأنجاح هذا التقدم ونحفظ بناتنا بعد حفظ الله ونكون اول ما يغار عليهم ونبعد عنهم كل مكروه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
العا دة السنوية تصرف للمستحقين من النسا ء الفقيرا ت ولا يمتلكون سيا رة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فيه شيخ صحونجي يقول ان قيادة المرأة للسيارة يؤثر على المبايض ويسبب لها العقم😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بالنسبه تقلل انخفاض عدد الحوادث للمعلمات بسبب قيادة الرجال متهورين ثاني يقل لاصار كثرت معلمات بسياره واحدثه فالحادث يعم بينما امره تقود لوحده يحد العدد الله يستر عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلامك صحيح ياسمو الأمير بارك الله فيك وحفظك من كل سوء .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق 33 العربي .. تقول لا للقيادة المراه خاش جو ياابوعرب وكان الموافقه بيدك 😂😂😂😂 معذرينك والله من الحرقه اللي بكبدك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الناس متوقعه زيادة الحوادث بس يمكن يسير العكس 🤔 طيب كويس يسوقون الآباء والامهات فقط والمراهقين يمنعون عشان تهوربعضهم والتفحيط.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سيزيد السائق الأجنبي أكثر من السابق بمراحل كثيره دورو حل ثاني لا لا لا لقيادة المرأة للسيارة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حدثوا العاقل بما لايعقل فان صدق فلا عقل له
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله أتمنى ان أبوي موجود ماامسك الطاره ولاافكر بالسواقه لانه كان موفرلي كل شيء لأكن لان 💔.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
في الكويت مثلا اكثر النساء يقودون سياراتهم الخاصه ولكن السائق موجود للطلبات والجمعيه وهدا ماسيحصل عندنا فأبحثو عن سبب تاني أيها المتغربين اعداركم كأنكم أطفال يتناقشون مع بعض
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يالله عفوك ورضاك قربت القيامه وكثر الاختلاط والحرام صار حلال يالله توفيقك ورضاك قال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله)
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
قرار تاريخي بامتياز وسيكون له تأثيرات ايجابية عظيمة على الوطن والمواطن والمواطنة.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الروافض انجس خلق الله يأتي بعدهم العلمانيين قيادة المرءه شي ضروري احسن بكثير من السائق الأجنبي ومشاكله مع انا اكثر العوائل ليس لهم سائق وولي امرهم متوكل بهم وعايشين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الى تعليق غيور : انت متحمس اليوم وضغطك فاير وتناقز من موضوع الى موضوع من هول الصدمات 😂😂😂 ،، سبحان الله دارت الايام عليكم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نعم والدليل انه يموت 25 انسان يوميا اغلبهم شباب الوطن من الحوادث وياجبل مايهزك ريح مع اني مع قيادة المرءه لكن سوف يشؤنا مشاهدتها على الرصيف مغطاة بالقصدير الدهبي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
****مع قيادة المرأة للسيارة سوف المرأة الي ماكان عندها سائق خاص سوف تستقدم سائق للبيت ولمدارس الأولاد لانها في الدوام ومشاوير صعبه يعني سيزيد السائق أكثر من أول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لاأدري لم نعلق مشاكلنا على النساء وهن لاناقة لهن ولاجمل. مشكلة حوادثنا قبل أن بتحدث أحدكم عن المرور والشوارع ألم ينظر لسلوك السائقين الذكور أن تتحول "تحويلة" بخطين إلى ست خطوط أليست مشكلة تربوية فينا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اللَّهِ على أيام السمبوسة في ساحات الحرم فرم على كيف كيفك..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
من زين هالشوارع عشان تسوق النساء
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
😊😊😊
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أتوقع زيادة الحوادث مع زيادة عدد السيارات والمطاردات والتلفت يمينا ويسارا من الشباب والمقيمين .
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
المزن شكله ماترجع المواعين والحافظات خاصه صينيه الفرن ترى غاليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
*** يالله عفوك يالله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قيادة المرأة للسيارة انجاز وحدث تاريخي تحقق على يد سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رعاهم الله.وهو بمثابة ضرية قاتلة وصفعة قوية على وجوه الأخونجية الأخوان والدواعش على حد سواء لعنهم الله.
لا يعجبني(17) اعجبني(4)
الاخونجي اللي يقول قيادة المرأة سوف تسبب زحام..لعلمك اذا قادت المرأة سوف يغادر المملكه 3 مليون سائق اجنبي..ويحل محلهم 3مليون سائقة سعودية..يعني مافيه زحام ولا شي ..الزحمة برأسك يالصحونجي.
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
تسوق المرأة أو لا .. موضوع غير مهم بالنسبة لي المهم هو كيف ستكون الشوارع في مدينة الرياض في وقت الذروة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أولا ) كيف يمكن الكشف عن هوية المننقبات وليس لديكم أجهزة كشف بصمة متنقلة// 2) ياسيدي القائمة طويلة وليس هنا المكان لسردها// امل ان تكون هذه الجملة واقعية بحلول العاشر من شوال //
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
تتسارع الخطوات بدأت بتحجيم دور الهيئة والان قيادة المراه والي ماهو موافق لايخلي زوجته تسوق ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
علم بس الآن نسون حقبأني سوف تسقدم سابقه يعني لم نسلم وخاص بنت تاجر يعني ذلك سوف تكون هناك زايد في الاجنبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
توفرون من جهه وترون الحوادث والكوارث والجرائم الاصابات والاعاقات التي تنهك ميزانية الدوله بعلاجها في الداخل والخارج
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مافيها شي تسوق المرأة بس اللي فيه شي ****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
طيب حنشوف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أضف تعليق