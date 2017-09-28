بالفيديو: مأساة حقيقية لمواطن بـ “المدينة” حبيس غرفته منذ 8 سنوات.. تعرف على التفاصيل
صحيفة المرصد: شكى أحد أبناء المدينة المنورة، يُدعى محمد رضا، من اصابته بداء الفيل الذي تسبب في حبسه في غرفته منذ 8 سنوات مضت.
وأكد المواطن أنه متزوج من مواطنة سعودية ولديه منها ابنان، وأن قصته مع المرض بدأت منذ 8 سنوات، وأنه لا يترك غرفته الا في حالة دخوله الحمام فقط.
وقال المواطن في مقطع فيديو، روّج له نشطاء التواصل تضامنًا مع حالته، انه يذهب الى الحمام مستندًا على عكاز، ويستغرق في الذهاب الى دورة المياة نحو 3 ساعات.
وناشد المواطن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأهل الخير، بمعاونته ومساعدته حتى يشفى من مرضه ويعود لسابق عهده، قبل المرض.
وأوضح المواطن أن المرض تسبب في زيادة وزنه الى 400 كيلو جرام، مشيرا الى التورمات الضخمة والتقرحات التي أصيب بها في منطقة الفخذ.
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التعليقات
اسأل الله الكريم رب العرش العظين ان يشفيه ويرفع عنه مصابه ويسخر له اهل الخير لمساعدته في معالجته باسرع وقت
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لاحول ولاقوة الا بالله اسال الله ان يشفيك شفااااء تاااااااام ...
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بامر الله يصل المقطع لولات الامر وهم اللي ما قصروا مع غيره ولامنهم الا كل خير بأمر الله مايخلص 24 ساعه الا والعلم عنده اعز الله ولاه امرنا وادامهم بظل الاسلام وعونا للمحتاج وحماه بعد الله تعالى
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الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما ابتلاهم
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يستغرق للذهاب لدوره المياة 3 ساعات عاد هل يمكن الوصول قبل.. ومن يقدر يشيله او يزحف الله يعينه! ▪
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تحذير من هذا المرض فإن البعوض قادر على نقله. الله يشفيه واتمنى من وزارة الصحة أن تقدم له الرعاية اللازمة
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إذا ثقيل وزنه خل الاسعاف يشيله ويعالجونه واذا احتاج سفر للخارج عاد يمكن يكون ويجد من يعالجه بالخارج
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الله يشفيه ان شاء الله . باين ان مافيه احد يهتم فيه من شكل غرفته كأنه غير متزوج وين زوجته وأبناؤه ليش مهملينه وساكتين على وضعه . على العموم مانعرف وضعهم / الله يعافيه ويفرج همه يارب🙌🏻
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تصحيح/ انت ياللي تصوره وده للمستشفى يمكن له علاج مؤقت
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أعتقد يوجد مستشفى في كيرلا بالهند مدينه كبيرة من الطب الشامل تواصلو معهم وبإذن الله يكون لديهم علاج
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لماذا نناشد للعلاج ... لماذا لا تحاسب وزارة الصحه وتعاقب على عدم أهتمامهم بالمرضى والدوله تصرف ملياااارات للصحه ... الحين كل شخص يمرض لازم يناشد ولاة الأمر ... حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مسئول ظالم
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انا ياللي تصوره وده للمستشفى
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الله يكون بعونه ويشفيه .
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الحمد لله على كل حال، ربي يسخرلك من يفرج همك ويعالجك يارب
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الله يشفيه ويرفع عنه ويكتب اجره
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الله يشفيك ويعافيك ياعم ان شاالله تجد المساعده والعون ولن يتخلا عنك احد رغم المناشده المتاخره والله عالم باحالك وباذنه تفرج واهل هذه البلاد فيهم النخوه وحب الخير.
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يارب انك تشافيه وتعافيه ياكريم
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13 >> لأ
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المنتفخات تقل بهن فقاعات واضح يعاني من الم غير طبيعي لكن لو هو تكلم لتصل معاناته اكثر
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سببها والله أعلم بعوض أو دودة تراب وهذا الداء يسبب عدم وصول الدم للأورده.ويوجد مأكولات تضره وتزيد المشكله
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خالد هل انت حقاااني لأنه هو ابو الوصفات
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بالصوره كنت احسب الانتفاخ رجوله ورجوله ايدينه قبل ما اشوف قدمه طلع كلهن رجوله💔
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اسأل الله العظيم أن يشفيه ويشفي المرضى والمصابين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين بالله عامة
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أعتقد لايوجد له حالياً علاج لكن أنصح بعصير ليمون وشرب زنجبيل وعمل حجامه ووضع قطران..ملح وزيت زيتون
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مهما كان دين الشخص وو يظل انسان ويعاني من المرض ومدام ببلادنا أن شاء الله يتم علاجه ""بعيد عن هذا الموضوع مثل الارهابي عندما يصاب يعالج ثم تحكم عليه المحكمه ويأخذ جزاءه
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ان شاء الله يجد من يساعده ويتكفل بعلاجه فبلادنا وابنائها عامة الطيبين ماراح يقصرو معه ومع غيره . شفاه الله
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داء الفيل اول مايعرف واللحين يزحف الله يكفينا شره أعتقد ماله علاج لكن حلو المحاولة على الأقل لو يخف الألم قليلا ويقدر ينام
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إنتبه تقول أخونجي يصيبك مَا أصابه:
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وسائل التواصل من زمان ظهرت وليه ماوصلتو صوتكم والله غريب امر زوجته واهلها وكذلك اهل الزوج إذا له اهل!!!
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ﻻحول وﻻ قوة إﻻ بالله .. الله يشفيه ويخليه لعياله.
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الله يشفيه وليه ساكتين كل هالسنين الله يعينه من يتحمل المرض 💔 للاغنياء من فرج كربة مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
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أسأل الله أن يشفيه من كل شرا " يؤذيه الحمد لله الذي عافانا
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لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم ألطف بحاله يارب ويسر أمره وأشفه عاجلا غير آجل
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