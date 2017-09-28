بالفيديو: مأساة حقيقية لمواطن بـ “المدينة” حبيس غرفته منذ 8 سنوات.. تعرف على التفاصيل

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صحيفة المرصد: شكى أحد أبناء المدينة المنورة، يُدعى محمد رضا، من اصابته بداء الفيل الذي تسبب في حبسه في غرفته منذ 8 سنوات مضت.

وأكد المواطن أنه متزوج من مواطنة سعودية ولديه منها ابنان، وأن قصته مع المرض بدأت منذ 8 سنوات، وأنه لا يترك غرفته الا في حالة دخوله الحمام فقط.

وقال المواطن في مقطع فيديو، روّج له نشطاء التواصل تضامنًا مع حالته، انه يذهب الى الحمام مستندًا على عكاز، ويستغرق في الذهاب الى دورة المياة نحو 3 ساعات.

وناشد المواطن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأهل الخير، بمعاونته ومساعدته حتى يشفى من مرضه ويعود لسابق عهده، قبل المرض.

وأوضح المواطن أن المرض تسبب في زيادة وزنه الى 400 كيلو جرام، مشيرا الى التورمات الضخمة والتقرحات التي أصيب بها في منطقة الفخذ.

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