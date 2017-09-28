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بالفيديو: مأساة حقيقية لمواطن بـ “المدينة” حبيس غرفته منذ 8 سنوات.. تعرف على التفاصيل

بالفيديو: مأساة حقيقية لمواطن بـ “المدينة” حبيس غرفته منذ 8 سنوات.. تعرف على التفاصيل
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المرصد 33 1٬610 1 ساعة

صحيفة المرصد: شكى أحد أبناء المدينة المنورة، يُدعى محمد رضا، من اصابته بداء الفيل الذي تسبب في حبسه في غرفته منذ 8 سنوات مضت.

وأكد المواطن أنه متزوج من مواطنة سعودية ولديه منها ابنان، وأن قصته مع المرض بدأت منذ 8 سنوات، وأنه لا يترك غرفته الا في حالة دخوله الحمام فقط.

وقال المواطن في مقطع فيديو، روّج له نشطاء التواصل تضامنًا مع حالته، انه يذهب الى الحمام مستندًا على عكاز، ويستغرق في الذهاب الى دورة المياة نحو 3 ساعات.

وناشد المواطن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأهل الخير، بمعاونته ومساعدته حتى يشفى من مرضه ويعود لسابق عهده، قبل المرض.

وأوضح المواطن أن المرض تسبب في زيادة وزنه الى 400 كيلو جرام، مشيرا الى التورمات الضخمة والتقرحات التي أصيب بها في منطقة الفخذ.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

33 - كجمغلو
2017-09-28 16:09:59
اسأل الله الكريم رب العرش العظين ان يشفيه ويرفع عنه مصابه ويسخر له اهل الخير لمساعدته في معالجته باسرع وقت
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32 - الحمدلله
2017-09-28 16:04:54
لاحول ولاقوة الا بالله اسال الله ان يشفيك شفااااء تاااااااام ...
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31 - mar
2017-09-28 16:03:43
بامر الله يصل المقطع لولات الامر وهم اللي ما قصروا مع غيره ولامنهم الا كل خير بأمر الله مايخلص 24 ساعه الا والعلم عنده اعز الله ولاه امرنا وادامهم بظل الاسلام وعونا للمحتاج وحماه بعد الله تعالى
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30 -
2017-09-28 16:01:11
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما ابتلاهم
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29 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-28 15:57:01
يستغرق للذهاب لدوره المياة 3 ساعات عاد هل يمكن الوصول قبل.. ومن يقدر يشيله او يزحف الله يعينه! ▪
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28 - ولوو
2017-09-28 15:56:01
تحذير من هذا المرض فإن البعوض قادر على نقله. الله يشفيه واتمنى من وزارة الصحة أن تقدم له الرعاية اللازمة
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27 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-28 15:52:22
إذا ثقيل وزنه خل الاسعاف يشيله ويعالجونه واذا احتاج سفر للخارج عاد يمكن يكون ويجد من يعالجه بالخارج
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26 - 🌺 ندى 🌺
2017-09-28 15:48:47
الله يشفيه ان شاء الله . باين ان مافيه احد يهتم فيه من شكل غرفته كأنه غير متزوج وين زوجته وأبناؤه ليش مهملينه وساكتين على وضعه . على العموم مانعرف وضعهم / الله يعافيه ويفرج همه يارب🙌🏻
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25 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-28 15:48:44
تصحيح/ انت ياللي تصوره وده للمستشفى يمكن له علاج مؤقت
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24 - ⛔️
2017-09-28 15:47:58
أعتقد يوجد مستشفى في كيرلا بالهند مدينه كبيرة من الطب الشامل تواصلو معهم وبإذن الله يكون لديهم علاج
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23 - العامري 111
2017-09-28 15:47:55
لماذا نناشد للعلاج ... لماذا لا تحاسب وزارة الصحه وتعاقب على عدم أهتمامهم بالمرضى والدوله تصرف ملياااارات للصحه ... الحين كل شخص يمرض لازم يناشد ولاة الأمر ... حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مسئول ظالم
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22 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-28 15:47:08
انا ياللي تصوره وده للمستشفى
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21 - ررر
2017-09-28 15:46:49
الله يكون بعونه ويشفيه .
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( عدد التعليقات 930 )
20 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-28 15:46:37
الحمد لله على كل حال، ربي يسخرلك من يفرج همك ويعالجك يارب
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19 - محمد
2017-09-28 15:46:30
الله يشفيه ويرفع عنه ويكتب اجره
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18 - متابع
2017-09-28 15:46:06
الله يشفيك ويعافيك ياعم ان شاالله تجد المساعده والعون ولن يتخلا عنك احد رغم المناشده المتاخره والله عالم باحالك وباذنه تفرج واهل هذه البلاد فيهم النخوه وحب الخير.
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17 - عادل الوحش
2017-09-28 15:43:59
يارب انك تشافيه وتعافيه ياكريم
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16 - ..[خالد]..
2017-09-28 15:43:34
13 >> لأ
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15 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-28 15:41:52
المنتفخات تقل بهن فقاعات واضح يعاني من الم غير طبيعي لكن لو هو تكلم لتصل معاناته اكثر
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14 - ..[خالد]..
2017-09-28 15:40:36
سببها والله أعلم بعوض أو دودة تراب وهذا الداء يسبب عدم وصول الدم للأورده.ويوجد مأكولات تضره وتزيد المشكله
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13 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-28 15:38:51
خالد هل انت حقاااني لأنه هو ابو الوصفات
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12 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-28 15:37:36
بالصوره كنت احسب الانتفاخ رجوله ورجوله ايدينه قبل ما اشوف قدمه طلع كلهن رجوله💔
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11 - ..[خالد]..
2017-09-28 15:35:08
اسأل الله العظيم أن يشفيه ويشفي المرضى والمصابين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين بالله عامة
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10 - ..[خالد]..
2017-09-28 15:32:47
أعتقد لايوجد له حالياً علاج لكن أنصح بعصير ليمون وشرب زنجبيل وعمل حجامه ووضع قطران..ملح وزيت زيتون
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9 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-28 15:27:25
مهما كان دين الشخص وو يظل انسان ويعاني من المرض ومدام ببلادنا أن شاء الله يتم علاجه ""بعيد عن هذا الموضوع مثل الارهابي عندما يصاب يعالج ثم تحكم عليه المحكمه ويأخذ جزاءه
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8 - 🌴🇸🇦🌴
2017-09-28 15:24:15
ان شاء الله يجد من يساعده ويتكفل بعلاجه فبلادنا وابنائها عامة الطيبين ماراح يقصرو معه ومع غيره . شفاه الله
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7 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-28 15:22:46
داء الفيل اول مايعرف واللحين يزحف الله يكفينا شره أعتقد ماله علاج لكن حلو المحاولة على الأقل لو يخف الألم قليلا ويقدر ينام
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6 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-28 15:21:51
إنتبه تقول أخونجي يصيبك مَا أصابه:
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5 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-28 15:18:43
وسائل التواصل من زمان ظهرت وليه ماوصلتو صوتكم والله غريب امر زوجته واهلها وكذلك اهل الزوج إذا له اهل!!!
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4 - ماركتو
2017-09-28 15:18:42
ﻻحول وﻻ قوة إﻻ بالله .. الله يشفيه ويخليه لعياله.
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3 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-28 15:16:46
الله يشفيه وليه ساكتين كل هالسنين الله يعينه من يتحمل المرض 💔 للاغنياء من فرج كربة مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
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2 - مفسر أحلام
2017-09-28 15:14:13
أسأل الله أن يشفيه من كل شرا " يؤذيه الحمد لله الذي عافانا
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1 - رايق
2017-09-28 15:14:02
لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم ألطف بحاله يارب ويسر أمره وأشفه عاجلا غير آجل
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