“إذا احتاج أخي أي شيء وأنا تحت التخدير خذوه”…كلمات مؤثرة لطفل سعودي تبرع لأخيه بنخاعه الشوكي-صور
صحيفة المرصد:قدم طفل سعودي يدعى”أحمد راكان”(11 عاماً)مثال للتضحية وللإنسانية عندما تبرع لأخيه المريض بنخاعه الشوكي،حيث انتشرت جملة له يقول فيها: “إذا احتاج أخي أي شيء وأنا تحت التخدير خذوه”.
ووفقاً لموقع”العربية نت”كشف والد الطفل” راكان الشمري” أن زياد (4 أعوام) يعاني من سرطان الدم الحاد حيث خضع لجلسات علاج كيميائي بالمملكة، لكنه لم يستجب.
وقال”راكان”:تم تحويلنا لأميركا مستشفى مايو كلينيك، وطلبوا منا الفحص لإيجاد متبرع لزياد ,وبعد الفحص وجدت نتائج الفحصوص الخاصة بأحمد تناسب زياد، وقرر الأطباء زراعة النخاع الشوكي لـزياد، وكانت والدته خائفة جداً على أحمد من هذه العملية، لكن إصراره على الموضوع جعلنا نرضخ وفضلنا أن يكون التبرع منه وليس من غيره”.
وأضاف: “قبل العملية، أخذ الأطباء أحمد واستجوبوه ليعرفوا مدى قناعته بالتبرع، وأنه ليس مرغما على ذلك، وكانت إجاباته مقنعة للفريق الطبي”.
وفي غرفة العمليات كان الفريق الطبي من تخدير وجراحة، فسألوه إن كان يريد شيئا قبل دخوله مرحلة التخدير، فقال الطفل أحمد: “نعم، إذا احتاج أخي شيئا وأنا مازلت تحت التخدير، خذوه ولا ترجعوا لي شيئا، فالطاقم أثناء الترجمة لم يتمالك نفسه من شدة التأثر، حتى إن بعضهم خرج متأثراً من غرفة العمليات”.
وأردف قائلاً: “الحمد لله نجحت العملية,مشيراً إلى أن صحة أحمد جيدة، وقد تم إخراجه من المستشفى بينما لايزال زياد يرقد بالعناية المركزة.
وذكر الشمري أنه يعمل في وزارة الصحة بحفر الباطن،وأوضح أن لديه 4 أطفال ,وأشار إلى أنهم علمو بإصابة زياد بهذا المرض “في شهر 9 الماضي.
والجدير بالذكر أن مستشفى مايو كلينيك بالولايات المتحدة الأميركية منحت أحمد راكان الشمري، وسام الشجاعة، تقديراً لموقفه الإنساني.
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التعليقات
اللهم ياحي ياقيوم انزل على احمد و أخيه زياد الشفاء العاجل و اربط على قلوبهم و والديهم انك تجيب الدعاء ياحظ راكان و ام احمد بأحمد ماشاء الله تبارك الله حفظكم الله و رعاكم
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ماشاء الله ماشاااااء الله ونعم التربية والله الله يحفظلك عيالك ويحميهم ويوقومهم بالسلامة ياااارب يا كريم
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اقسم بالله قمت ارجف من العبره .. اللهم اشفهم وشافهم والله يرجعهم سالمين غانمين والله يخليهم للبعض هؤلا هم الاخوة الحقيقين يضحي من اجل الثاني لله دركم ودر من رباكم
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الله يشفي الطفل يارب ويحفظه لأهله
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ربي أنك تعلم اني بار في امي ربي اشفي هذا الطفل وسلم أخيه ورجعهم سالمين غانمين الهم صلي على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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اللهم احفظهم بحفظك . وخلهم جميعًا لوالديهما . اللهم شاف مرضاهم ..
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المقصود نخاع العظام وليس النخاع الشوكي، النخاع الشوكي عبارة عن العصب النازل من الرأس الى باقي اعضاء الجسم بتفرعاته واي قطع له يسبب شلل وصدمة بينما نخاع العظام مسئول عن انتاج كريات الدم
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اجمل مافي الحياه الاخوه الله لايحرمني ولايحرمكم من بعض 💗
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هذي هيا الاخوه الحقيقيه الأخ يضحي من اجل اخاه بغض النظر عن حالته والدليله خذوه مني حتى لو انا تحت التخدير ولا تردوه .. مشاعر الفطره البريئه من اي شوائب
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تعليق 8 سلط الله عليك
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اخرس الله لسانك ياتعليق رقم 1
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الله يحفظهم ويشفيهم قسم بالله اني اقرأ الموضوع ودموعي تتقاطر والعبرة تخنقني . الحمدلله على سلامة الشجاع احمد ويارب تقوم زياد بالسلامة .
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اعتذر من صاحب التعليق الاول اقصد المعلق رقم ٨
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شافاهم الله وعافاهم ... كم انت سخيف وجاهل صاحب التعليق الاول
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حليب النيدو ***.
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اسال الله لكم الشفاء العاجل وان تنجح زراعة النخاع الشوكي لزياد وان الله لا يفرق بينكم ويحفظكم ويقر بكم اعين والديكم ومحبينكم
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اسأل الله العظيم ان يشفيه ويحفظه لعيون ترجاه والله لايغير عليكم هذه المحبه ولألفه والتضحيه
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١ وافد اخرج لبلدك ي ***
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رقم ١ ياخي ياتدعي لهم بالشفاء والعافية او ابلع لسانك قمة الاسفاف
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🍃🍁أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاءً لايغادر سقماً آمين وأن يديم المحبة بينكم ويخليكم لبعض الأخوة ليس لها ثمن أبداً ولايضاهيها لا ذهب ولا ألماس🍁🍃
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الله يشفيك من فوق سبع سموات موقف مؤثر جداً لمعانى الأخوة والتضحيات♡
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باين ان عندهم واسطة .. ياليت تتاح فرصةالعلاج للجميع في الداخل والخارج
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