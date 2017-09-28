“إذا احتاج أخي أي شيء وأنا تحت التخدير خذوه”…كلمات مؤثرة لطفل سعودي تبرع لأخيه بنخاعه الشوكي-صور

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صحيفة المرصد:قدم طفل سعودي يدعى”أحمد راكان”(11 عاماً)مثال للتضحية وللإنسانية عندما تبرع لأخيه المريض بنخاعه الشوكي،حيث انتشرت جملة له يقول فيها: “إذا احتاج أخي أي شيء وأنا تحت التخدير خذوه”.

ووفقاً لموقع”العربية نت”كشف والد الطفل” راكان الشمري” أن زياد (4 أعوام) يعاني من سرطان الدم الحاد حيث خضع لجلسات علاج كيميائي بالمملكة، لكنه لم يستجب.

وقال”راكان”:تم تحويلنا لأميركا مستشفى مايو كلينيك، وطلبوا منا الفحص لإيجاد متبرع لزياد ,وبعد الفحص وجدت نتائج الفحصوص الخاصة بأحمد تناسب زياد، وقرر الأطباء زراعة النخاع الشوكي لـزياد، وكانت والدته خائفة جداً على أحمد من هذه العملية، لكن إصراره على الموضوع جعلنا نرضخ وفضلنا أن يكون التبرع منه وليس من غيره”.

وأضاف: “قبل العملية، أخذ الأطباء أحمد واستجوبوه ليعرفوا مدى قناعته بالتبرع، وأنه ليس مرغما على ذلك، وكانت إجاباته مقنعة للفريق الطبي”.

وفي غرفة العمليات كان الفريق الطبي من تخدير وجراحة، فسألوه إن كان يريد شيئا قبل دخوله مرحلة التخدير، فقال الطفل أحمد: “نعم، إذا احتاج أخي شيئا وأنا مازلت تحت التخدير، خذوه ولا ترجعوا لي شيئا، فالطاقم أثناء الترجمة لم يتمالك نفسه من شدة التأثر، حتى إن بعضهم خرج متأثراً من غرفة العمليات”.

وأردف قائلاً: “الحمد لله نجحت العملية,مشيراً إلى أن صحة أحمد جيدة، وقد تم إخراجه من المستشفى بينما لايزال زياد يرقد بالعناية المركزة.

وذكر الشمري أنه يعمل في وزارة الصحة بحفر الباطن،وأوضح أن لديه 4 أطفال ,وأشار إلى أنهم علمو بإصابة زياد بهذا المرض “في شهر 9 الماضي.

والجدير بالذكر أن مستشفى مايو كلينيك بالولايات المتحدة الأميركية منحت أحمد راكان الشمري، وسام الشجاعة، تقديراً لموقفه الإنساني.

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