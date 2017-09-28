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الإستعانة بمدربات من دول عربية لتعليم المرأة القيادة بالمملكة..وهذة الدولة في المقدمة!-فيديو

الإستعانة بمدربات من دول عربية لتعليم المرأة القيادة بالمملكة..وهذة الدولة في المقدمة!-فيديو
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المرصد 86 2٬419 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أكد وزير النقل”سليمان الحمدان،”أن منظومة النقل ستعمل على إنفاذ أمر قيادة المرأة واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.

ووفقاً لموقع”العربية نت” أوضح رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات، مخفور آل بشر، أنه سيعقد اجتماعاً مع الإدارة العامة للمرور، لمناقشة آلية تعليم السيدات قيادة السيارات.

وستقترح اللجنة الوطنية، طبقاً لآل بشر، أن يكون التدريب على فترات وبمقار المدارس الحالية، حيث ستتم الاستعانة بمدربات لهن خبرتهن في مجال قيادة السيارات من دول عربية،مثل مصر والأردن والسودان.

وقالت اللجنة إنها تتوقع إقبالاً كبيراً من السيدات لتعلم القيادة في مختلف مناطق المملكة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

86 - خالد / ابو عمر
2017-09-28 18:30:44
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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85 - خالد / ابو عمر
2017-09-28 18:29:58
ممكن نستعين بالله ثم ببعض المدربات السائقات الاوربيات لتعليمهم السياقه وفق الأنظمة والتقيد والاحترام اثناء القياده
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84 - القيادة على الطريق
2017-09-28 18:29:53
تطبيق الانظمة و تواجد شرطة المرور وسلوك السائقين. هي فن وذوق. اعتقد حان الوقت لفرض التوقيف الفوري واصدار المخالفة وعلى سبيل المثال من يسوقون على اكتاف الطريق🤔
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( عدد التعليقات 11,391 )
83 - العنيد
2017-09-28 18:29:41
االماااضي // قلم الخنبقه /// وسماء مستعاره .. كلهم يبحثون للفتنه وقصدهم خراب بيوت الناس ... هؤلاء هم ****
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82 - القبطان سلفر
2017-09-28 18:28:48
والله يا وزارة النقل لو سرعتكم بتنفيذ الشوارع زي سرعتكم بتنفيذ سواقة الحريم كان شوارعنا طلعت احسن من شوارع كوريا والصين واليابان وتايوان بعد هههههههه
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( عدد التعليقات 29,001 )
81 - قلم الحقيقه
2017-09-28 18:28:02
المااااااااضي لاتشيل هم قلم الحقيقه بجانبك.
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80 - loovivool
2017-09-28 18:27:40
ولماذا جلب مزيد من الاجانب لا يخرجون من البلد للأبد ؟
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79 - خالد / ابو عمر
2017-09-28 18:27:19
وليه نستعين وعندنا سعوديات من عشرات السنيين يسقن وفِي بعضهن عندهن الرخصة الدولية اما من مصر والسودان والأردن من زين سياقتهم
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78 - على كل حال
2017-09-28 18:26:44
تعليم قيادة السيارة شي والسلوك بالطريق شي ماتتعلمه بالمدرسة وانما في البيت! مهما كانت المدرسة تعليمية او لقيادة السيارة
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77 - القبطان سلفر
2017-09-28 18:26:37
اقترح تجيبو لهم اثيوبية عشانهم خايفون منها وبيتعلمون السواقة زين وبيكونو نشيطات في التعليم والدورات ههههههههههه
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76 - المااااضي
2017-09-28 18:26:11
ههههههه شوفوا المريضه عنيده حاطه 250 ديسلايك على تعليق قلم الحقيقة..والله العظيم مريض هالسميري العنيده 😂😂😂😂
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75 - البلوي
2017-09-28 18:25:15
تعليق مخالف
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74 - القبطان سلفر
2017-09-28 18:24:39
مصر والأردن والسودان بصراحة ان جبتو لهم من الدول اللي ذكرتوها عز الله رحنا فيها عاد هذولي ما ساقو زين ببلدهم ولا احترمو انظمة وقوانين عشان يعلمون غيرهم هههههههه
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73 - للمستهزئين برجال الدين المعتدلين
2017-09-28 18:24:00
( لاتزر وازرة وار اخرى ) ****
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72 - القبطان سلفر
2017-09-28 18:22:59
ليه مصر والأردن والسودان جيبو لهم من المغرب عشان لو تهاوشو وقامت على وحدة ترمي على الثانية يا الخدمة الثانية تقولها اسكتي ترى انا اللي عملتك تسوقين هههه عاد تدرون مقدار المحبة بين السعودية والمغربية
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71 - البلوي
2017-09-28 18:22:48
تعليق مخالف
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70 - البلوي
2017-09-28 18:20:42
لاحظت أن اللي يكتب احمد / الماضي/ والسباك / والخنبقه كلهم شخص واحد فاضي للكتابه اشغلتنا الله يشغلك
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69 - المااااضي
2017-09-28 18:19:38
رساله لكل اخونجي **...انتهى زمنكم وصحوتكم المقيته ..وانصحكم بالتوجه الى افغانستان فهناك تجدون قيمتكم وتوجهاتكم..اما مملكتنا فلا يوجد مكان لكم فيها الا السجن.
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68 - الهاشمي
2017-09-28 18:19:24
الموضوع انتهى ولكن كلاً يفكر بمستقبل اولاده والتربيه والنشئة الاسلامية الصحيحة ارى برقبة كل ولي امر
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( عدد التعليقات 29,001 )
67 - قلم الحقيقه
2017-09-28 18:19:23
طبعآآآآآ الأخوندجية الأخوان والدواعش القرار الأخير لقيادتنا الرشيدة في السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ضربة لهم في الصميم وهو أمر كانو يراهنون عليه طويلآ أن لايحصل لكن حكومتنا أمرها زلزال عليهم.
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66 - العطوي
2017-09-28 18:15:16
تعليق مخالف
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65 - مايصح إلا الصحيح
2017-09-28 18:14:02
تعليق مخالف
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64 - المااااضي
2017-09-28 18:13:50
هربت عنيده 😂😂😂اجل لن تقودي لن تقودي ههههههههه آآآه يابطني😅😅
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63 -
2017-09-28 18:13:39
ولماذا اﻻستعانه بمدربات كل وحده يعلمها ولي امرها بطيب او الغصب
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62 - السعوديه اولا
2017-09-28 18:12:40
نظام القياده والمرور في مصر متخلف وهمجي مثل باقي انظمتهم في التعليم والخدمات اصحيه ،،،،،لماذا لانستعين بخبرات دول متقدمه في انظمة المرور مثل اشقاؤنا في الامارات والبحرين
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61 - مايصح إلا الصحيح
2017-09-28 18:11:26
تعليق مخالف
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60 - دكتور مدرعم
2017-09-28 18:08:10
أهم شي الزوار من دول مجاورة ودول شقيقه لاتردون أحد مره وخصوصا بنت البحرين وحبيت الشعب الخليجي مهره نحن ننتظرك هي انطلق مع الجسر البحرين ولايردك غير الجسر المعلق في لبن نحن في شوق عظيم
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( عدد التعليقات 29,001 )
59 - قلم الحقيقه
2017-09-28 18:07:46
ضربات متتالية كل واحدة منها ألعن من الأخرى اللي سبقتها على رؤوس الأخونجية لدرجة أنهم قامو يقطعون وينتفون في لحاهم . الأوله سجن دعاتهم الأخوان .الثانية احتفال الوطن بعيده.الثالثة قيادة السعودية للسيارة
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58 - الهمداني
2017-09-28 18:05:33
الإستعانة بمدربات من دول عربية لتعليم المرأة القيادة بالمملكة..وهذة الدولة في المقدمة{{انا مستعد وبالمجان}}
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57 - احمد
2017-09-28 18:05:22
الله يبشرني بسلامتك اخوي الماضي ،، ايوه ابيك تكويهم على جنوبهم على الضلع القصير 😂😂
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56 - مايصح إلا الصحيح
2017-09-28 18:03:46
الإيرانيين موجودين عندنا يامرحبا هههههههههه الماضي ماضيك بعيد
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55 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-28 18:03:19
اللهم اجر الدواعش في مصيبتهم النار واخلف عليهم نار جهنم يصلاها مذموما مدحورا 😁
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54 - المااااضي
2017-09-28 18:03:05
ت44 فاروقه هي عنيده ..وهو شخص مريض ***
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( عدد التعليقات 29,001 )
53 - قلم الحقيقه
2017-09-28 18:03:04
قيادة المرأة السعودية للسيارة في وطنها ضربة في الصميم قاتلة على رؤوس الأخونجية وقطيعهم في مملكتنا الحبيبة.طبعآ الأمر تم تنفيذه واصداره من وراء أنف كل كلب منهم ينبح حتى ينشق حلقه ثم يتم اغلاقه له بحجر.
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52 - ....
2017-09-28 18:02:43
عليكم بالالوان الصارخه يابنات نبي الشارع مزهريه
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51 - تبوكي
2017-09-28 18:02:17
وقرن في بيوتكن ازين لكن لأن عقاب الله شديد احفظن انفسكن مما يتربص بكن **** اللهم ابعد عنا الفتن ماظهر منها وما بطن
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50 -  مـ،ـاݛــے
2017-09-28 18:00:33
يالعنيد لقط وجهك .انشهد انك تصفقت بالحيل هههههه
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49 - تبوكي
2017-09-28 17:59:07
المرأه المسلمه المؤمنه بكتاب الله وسنة نبيه لا تتأثر باي شي وبأي قرار لأنها عارفه ماينفعها وما يضرها ****
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48 - منال
2017-09-28 17:58:28
ليه ماعندنا بنات سعوديات معهم رخص من دول اجنبيه ودول مجوره ولا زمار الحي مايطرب الا نجيب ناس من برا وندفع لهم رواتب ولا ندفع لسعودين
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47 - ابو شدا
2017-09-28 17:58:26
تطوير مشروع البحر بجده في عشر سنوات والنسوان في عشره ايام.
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46 - الباشا
2017-09-28 17:57:34
ليض الله وجهك يالماضي ..اجلد ***حتى يدوخ.والله انك ماقصرت فيه.تحياتي لك.
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45 -
2017-09-28 17:55:48
على العموم يابنات اذا الوحدة تبي تشتري سيارة تخلي زوحها او اخوها او ولدها يشتري لها سيارة لان التجار الاجانب ينتظرون هالفرصة عشان يرفعون السعر عليكم لان اي سلعه تخص المرأة او الطفل تلاقونها مرتفعه
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44 - الفاروق
2017-09-28 17:54:10
مسكين الماضي يدور اسامي ينسبها لنفسه فلتموت حقدا على أهل السنه فسوف يكتمون انفاسك والله ان الدين باقي زان أهل السنه والجماعه ماضون بحفظ دينهم مهما حصل وأهل الدين موجودون
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43 - المااااضي
2017-09-28 17:51:58
ت32. اخوي احمد ...أبشر باللي ينقز لك عيونه ويجلطه ..***لازم تدق خشمه عشان يمشي معاك ويتوب مثل مشايخه المساجين
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42 - النبهان
2017-09-28 17:51:29
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 11,391 )
41 - العنيد
2017-09-28 17:50:33
تعليق 32 للماااضي ههههه يعزز لنفسه هههه ههههه يشكر نفسه ،،، يارب انك لاتبلانا مثل مابليت هالمسكين اجل احمد هههههههههههههههههههه
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40 - هنطش
2017-09-28 17:50:26
شغل سريع سريع على طول مدربات وكل شي يسخر وكل نافذ ايه الرجل انك في نعمه
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39 - الحزم
2017-09-28 17:48:44
الماضي ليبرالي متاصل مدسوس بيننا كفانا الله شرهم والجمه بالجامعة الخزي والعار
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38 - المااااضي
2017-09-28 17:47:46
عنيده قبل يومين تدعي علي بالموت..ولكن الله خيب دعاويه ...خبت وخاب مسعاك😂
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37 - سبحان الله وبحمده
2017-09-28 17:46:59
هذا ما كنت أخشاه بعد قراءة العنوان .. وبالتحديد مصر .. أقترح الطاقم التدريبي نستعين به من خبرة عُمان أو دبي مثلاً ونسير على خطواتهم التي مشوا فيها ونرى ماهي الخبرات التي استعانوا بها من قبل .
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36 - الحزم
2017-09-28 17:46:50
الماضي وقلم الخنبقه وجهان لعمله واحده هدفهم إثارة الفتن الحذر منهم
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( عدد التعليقات 2,226 )
35 - ابونواف...
2017-09-28 17:46:10
*****كل شخص مسؤول عن أهل بيتة ****
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34 - الحزم
2017-09-28 17:45:13
اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره
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( عدد التعليقات 11,391 )
33 - العنيد
2017-09-28 17:44:16
االماااضي // الو نعم من معااي قلم الخنبقه ... حياالك اطلع انا برا نبغاء نروح نجهز ليوم عاااشور .. نبغاء لطم صح 100/1100 اوكيه انا نازلك
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32 - احمد
2017-09-28 17:44:13
الى تعليق 20 اخوي الماضي : مساك سعيد يالغالي بيض الله وجهك في العنيده نبي نشتغله الليله صح شكله من النوع اللي مايتوب من اول مره
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31 - الفاروق
2017-09-28 17:43:36
تعليق مخالف
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30 - المااااضي
2017-09-28 17:43:20
عنيده قبل يومين كان تقول ..لن تقودي لن تقودي...والحين بالمعارض يشتري سياره للمدام هههههههههههه😂😂
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29 - المرتعد
2017-09-28 17:42:51
تعليق مخالف
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28 - مايصح إلا الصحيح
2017-09-28 17:42:12
لا حول ولا قوة الا بالله الله يحفظ بنات المسلمين ماظهر منها وما فتن *****
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( عدد التعليقات 11,391 )
27 - العنيد
2017-09-28 17:41:51
تنبيه الي معرفه مااااضي هذاا شخص حاقد ع السنه ويبحث عن الفتنه ... بس صدقني لغير ادبك لين تعدل
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( عدد التعليقات 11,391 )
26 - العنيد
2017-09-28 17:40:17
االماااضي // هههههه لسئ توك بااقي ع الطم يومين لسئ يوم عاشور السبت .. عندك تجهيزات يا***، بتروح لولد عمك قلم الخنبقه
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25 -
2017-09-28 17:39:51
تعليق مخالف
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24 - ليبرالي
2017-09-28 17:39:37
خطوه الى الامام
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23 -
2017-09-28 17:39:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - الله المستعان
2017-09-28 17:38:59
لا حول ولا قوة الا بالله
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( عدد التعليقات 11,391 )
21 - العنيد
2017-09-28 17:37:35
االمااضي /// ماشبعت من كسر العين .. توني كاسر عينك هههههههههههههههههههه
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20 - المااااضي
2017-09-28 17:33:53
عنيدة بالمعارض يشتري سياره لزوجته..سحبته المدام مع اذنه..وهنا مسوية مطوعه علينا😅😂
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19 - قمر. الله اكبر
2017-09-28 17:33:10
ولله راح يفك باب كبير ابغ اعرف وين النفع للمرأه شوفو الكويتيه في اليوتيوب تنصح السعوديه
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18 -
2017-09-28 17:32:44
صيام يوم عاشوراء يكفر السنة السابقة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 11,391 )
17 - العنيد
2017-09-28 17:32:31
14 /// 👍👍👍😊
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( عدد التعليقات 11,391 )
16 - العنيد
2017-09-28 17:31:49
اللهم أسئلك في هذي الساعه المباركه احفظ بناتنا وبنات المسلمين و نسائنا ونساء المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ، اللهم وردهن الى الدين ردا جميلا ..
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15 - قمر
2017-09-28 17:31:03
لن اقود ✋🏼
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14 -
2017-09-28 17:29:42
النصائح لا تأخذ من ****
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( عدد التعليقات 11,391 )
13 - العنيد
2017-09-28 17:28:49
‏اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
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12 -
2017-09-28 17:28:03
مايحتاج مدربات يعرفون كل شيء بس انتم عطوهم الضوء الاخضر وشوفوا الشوارع
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11 -
2017-09-28 17:27:08
أغلب النساء العربيات والأجنبيات يقولن لنسائنا إنكن في خير عظيم بعدم قياتكن للسيارة فهي ****
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10 -
2017-09-28 17:22:14
تعليق مخالف
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9 - ركاااان
2017-09-28 17:22:05
خذوهم من الأردن نصيحه والله ماراح تحصل وحده على رخصة قياده اذا ماكنت متمكنه من ذلك 100% الأردن بالتعليم ماعندهم انصاف الحلول ... الي ماينجح بتفوق ونجاح حقيقي يمسك الباب كم طالب رجع من الأردن بخفي حنين
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8 -
2017-09-28 17:17:49
وزير النقل لم يكن معروف لدينا حتى هذة اللحظه
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7 - سارونه
2017-09-28 17:16:38
على العموم يابنات اذا الوحدة تبي تشتري سيارة تخلي زوحها او اخوها او ولدها يشتري لها سيارة لان التجار الاجانب ينتظرون هالفرصة عشان يرفعون السعر عليكم لان اي سلعه تخص المرأة او الطفل تلاقونها مرتفعه
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6 - ركاااان
2017-09-28 17:16:24
نداء الا المسؤلين تكفون اذا تهمكم ارواح المواطنين خذوهم من اي بلد الا مصر والله رايح تشتغل الرشاوي وتاخذ الوحده رخصه ماتعرف تشغل السياره ناهيك عن قيادتها ،، ولنا في الحاصيل على شهادات الدكتوراه عبره ؟
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5 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-28 17:14:35
الشيول ما يحتاج تدريب
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4 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-28 17:08:42
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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3 - ماقبل الشروق
2017-09-28 17:08:12
اما المدربة السودانية رح تعطيك الرخصة هي و***😂
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2 - ماقبل الشروق
2017-09-28 17:07:18
الاردن ممكن لكن مصر اذا كان رجالهم لايعرفون يسوقون وياخذون الشهادات بالرشاوة كيف لنسائهم ان تدرب ؟؟
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1 - وبما ان الكم هائل
2017-09-28 17:07:00
سيكون هكذا علو الاقل اول سنة وربما سنتين. لماذا لا يكون هناك اتفاق مع دول مجلس التعاون باصدار رخص قيادك للزائرات حسب انظمتهم وبعدين تستبدل الرخصة بالسعودية. يعني سماح بشكل مؤقت لمدة سنة مثلاً
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عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
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أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
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وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
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الاخبار الدولية
ليبيا .. الكشف عن تفاصيل هجوم سفارة أميركا وذبح الأقباط

ليبيا .. الكشف عن تفاصيل هجوم سفارة أميركا وذبح الأقباط

 العربية 2 319 30 دقيقة
بالفيديو: عراك و تمزيق للملابس بين سياسيين أوغنديين في حفل للمعارضة !

بالفيديو: عراك و تمزيق للملابس بين سياسيين أوغنديين في حفل للمعارضة !

 المرصد 4 2٬097 14 ساعة
مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

 المرصد 44 12٬780 يوم واحد
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

 المرصد 43 5٬175 يومين
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 95 8٬033 يومين
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 154 15٬662 يومين
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 71 10٬098 يومين
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 147 5٬996 يومين
اخبار فنية
بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

 المرصد 127 19٬577 10 ساعات
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 141 18٬021 يومين
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

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الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 11٬339 4 أيام
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شاهد بالصور..كيف أصبحت أجمل طفلة في العالم بعد مرور 10 سنوات؟

شاهد بالصور..كيف أصبحت أجمل طفلة في العالم بعد مرور 10 سنوات؟

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بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !

بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !

 المرصد 86 5٬911 15 ساعة
شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”

شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”

 المرصد 85 10٬800 16 ساعة
شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

 المرصد 10 7٬130 19 ساعة
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بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

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بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

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شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!

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علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

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مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

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قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

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تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

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صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

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4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

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ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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