الإستعانة بمدربات من دول عربية لتعليم المرأة القيادة بالمملكة..وهذة الدولة في المقدمة!-فيديو

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صحيفة المرصد:أكد وزير النقل”سليمان الحمدان،”أن منظومة النقل ستعمل على إنفاذ أمر قيادة المرأة واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.

ووفقاً لموقع”العربية نت” أوضح رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات، مخفور آل بشر، أنه سيعقد اجتماعاً مع الإدارة العامة للمرور، لمناقشة آلية تعليم السيدات قيادة السيارات.

وستقترح اللجنة الوطنية، طبقاً لآل بشر، أن يكون التدريب على فترات وبمقار المدارس الحالية، حيث ستتم الاستعانة بمدربات لهن خبرتهن في مجال قيادة السيارات من دول عربية،مثل مصر والأردن والسودان.

وقالت اللجنة إنها تتوقع إقبالاً كبيراً من السيدات لتعلم القيادة في مختلف مناطق المملكة.

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