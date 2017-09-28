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الإستعانة بمدربات من دول عربية لتعليم المرأة القيادة بالمملكة..وهذة الدولة في المقدمة!-فيديو
صحيفة المرصد:أكد وزير النقل”سليمان الحمدان،”أن منظومة النقل ستعمل على إنفاذ أمر قيادة المرأة واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.
ووفقاً لموقع”العربية نت” أوضح رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات، مخفور آل بشر، أنه سيعقد اجتماعاً مع الإدارة العامة للمرور، لمناقشة آلية تعليم السيدات قيادة السيارات.
وستقترح اللجنة الوطنية، طبقاً لآل بشر، أن يكون التدريب على فترات وبمقار المدارس الحالية، حيث ستتم الاستعانة بمدربات لهن خبرتهن في مجال قيادة السيارات من دول عربية،مثل مصر والأردن والسودان.
وقالت اللجنة إنها تتوقع إقبالاً كبيراً من السيدات لتعلم القيادة في مختلف مناطق المملكة.
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التعليقات
86 - خالد / ابو عمر2017-09-28 18:30:44
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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85 - خالد / ابو عمر2017-09-28 18:29:58
ممكن نستعين بالله ثم ببعض المدربات السائقات الاوربيات لتعليمهم السياقه وفق الأنظمة والتقيد والاحترام اثناء القياده
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84 - القيادة على الطريق2017-09-28 18:29:53
تطبيق الانظمة و تواجد شرطة المرور وسلوك السائقين. هي فن وذوق. اعتقد حان الوقت لفرض التوقيف الفوري واصدار المخالفة وعلى سبيل المثال من يسوقون على اكتاف الطريق🤔
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( عدد التعليقات 11,391 )83 - العنيد
االماااضي // قلم الخنبقه /// وسماء مستعاره .. كلهم يبحثون للفتنه وقصدهم خراب بيوت الناس ... هؤلاء هم ****
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82 - القبطان سلفر2017-09-28 18:28:48
والله يا وزارة النقل لو سرعتكم بتنفيذ الشوارع زي سرعتكم بتنفيذ سواقة الحريم كان شوارعنا طلعت احسن من شوارع كوريا والصين واليابان وتايوان بعد هههههههه
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( عدد التعليقات 29,001 )81 - قلم الحقيقه
المااااااااضي لاتشيل هم قلم الحقيقه بجانبك.
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80 - loovivool2017-09-28 18:27:40
ولماذا جلب مزيد من الاجانب لا يخرجون من البلد للأبد ؟
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79 - خالد / ابو عمر2017-09-28 18:27:19
وليه نستعين وعندنا سعوديات من عشرات السنيين يسقن وفِي بعضهن عندهن الرخصة الدولية اما من مصر والسودان والأردن من زين سياقتهم
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78 - على كل حال2017-09-28 18:26:44
تعليم قيادة السيارة شي والسلوك بالطريق شي ماتتعلمه بالمدرسة وانما في البيت! مهما كانت المدرسة تعليمية او لقيادة السيارة
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77 - القبطان سلفر2017-09-28 18:26:37
اقترح تجيبو لهم اثيوبية عشانهم خايفون منها وبيتعلمون السواقة زين وبيكونو نشيطات في التعليم والدورات ههههههههههه
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76 - المااااضي2017-09-28 18:26:11
ههههههه شوفوا المريضه عنيده حاطه 250 ديسلايك على تعليق قلم الحقيقة..والله العظيم مريض هالسميري العنيده 😂😂😂😂
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75 - البلوي2017-09-28 18:25:15
تعليق مخالف
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74 - القبطان سلفر2017-09-28 18:24:39
مصر والأردن والسودان بصراحة ان جبتو لهم من الدول اللي ذكرتوها عز الله رحنا فيها عاد هذولي ما ساقو زين ببلدهم ولا احترمو انظمة وقوانين عشان يعلمون غيرهم هههههههه
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73 - للمستهزئين برجال الدين المعتدلين2017-09-28 18:24:00
( لاتزر وازرة وار اخرى ) ****
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72 - القبطان سلفر2017-09-28 18:22:59
ليه مصر والأردن والسودان جيبو لهم من المغرب عشان لو تهاوشو وقامت على وحدة ترمي على الثانية يا الخدمة الثانية تقولها اسكتي ترى انا اللي عملتك تسوقين هههه عاد تدرون مقدار المحبة بين السعودية والمغربية
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71 - البلوي2017-09-28 18:22:48
تعليق مخالف
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70 - البلوي2017-09-28 18:20:42
لاحظت أن اللي يكتب احمد / الماضي/ والسباك / والخنبقه كلهم شخص واحد فاضي للكتابه اشغلتنا الله يشغلك
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69 - المااااضي2017-09-28 18:19:38
رساله لكل اخونجي **...انتهى زمنكم وصحوتكم المقيته ..وانصحكم بالتوجه الى افغانستان فهناك تجدون قيمتكم وتوجهاتكم..اما مملكتنا فلا يوجد مكان لكم فيها الا السجن.
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68 - الهاشمي2017-09-28 18:19:24
الموضوع انتهى ولكن كلاً يفكر بمستقبل اولاده والتربيه والنشئة الاسلامية الصحيحة ارى برقبة كل ولي امر
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( عدد التعليقات 29,001 )67 - قلم الحقيقه
طبعآآآآآ الأخوندجية الأخوان والدواعش القرار الأخير لقيادتنا الرشيدة في السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ضربة لهم في الصميم وهو أمر كانو يراهنون عليه طويلآ أن لايحصل لكن حكومتنا أمرها زلزال عليهم.
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66 - العطوي2017-09-28 18:15:16
تعليق مخالف
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65 - مايصح إلا الصحيح2017-09-28 18:14:02
تعليق مخالف
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64 - المااااضي2017-09-28 18:13:50
هربت عنيده 😂😂😂اجل لن تقودي لن تقودي ههههههههه آآآه يابطني😅😅
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63 -2017-09-28 18:13:39
ولماذا اﻻستعانه بمدربات كل وحده يعلمها ولي امرها بطيب او الغصب
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62 - السعوديه اولا2017-09-28 18:12:40
نظام القياده والمرور في مصر متخلف وهمجي مثل باقي انظمتهم في التعليم والخدمات اصحيه ،،،،،لماذا لانستعين بخبرات دول متقدمه في انظمة المرور مثل اشقاؤنا في الامارات والبحرين
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61 - مايصح إلا الصحيح2017-09-28 18:11:26
تعليق مخالف
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60 - دكتور مدرعم2017-09-28 18:08:10
أهم شي الزوار من دول مجاورة ودول شقيقه لاتردون أحد مره وخصوصا بنت البحرين وحبيت الشعب الخليجي مهره نحن ننتظرك هي انطلق مع الجسر البحرين ولايردك غير الجسر المعلق في لبن نحن في شوق عظيم
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( عدد التعليقات 29,001 )59 - قلم الحقيقه
ضربات متتالية كل واحدة منها ألعن من الأخرى اللي سبقتها على رؤوس الأخونجية لدرجة أنهم قامو يقطعون وينتفون في لحاهم . الأوله سجن دعاتهم الأخوان .الثانية احتفال الوطن بعيده.الثالثة قيادة السعودية للسيارة
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58 - الهمداني2017-09-28 18:05:33
الإستعانة بمدربات من دول عربية لتعليم المرأة القيادة بالمملكة..وهذة الدولة في المقدمة{{انا مستعد وبالمجان}}
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57 - احمد2017-09-28 18:05:22
الله يبشرني بسلامتك اخوي الماضي ،، ايوه ابيك تكويهم على جنوبهم على الضلع القصير 😂😂
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56 - مايصح إلا الصحيح2017-09-28 18:03:46
الإيرانيين موجودين عندنا يامرحبا هههههههههه الماضي ماضيك بعيد
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55 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-28 18:03:19
اللهم اجر الدواعش في مصيبتهم النار واخلف عليهم نار جهنم يصلاها مذموما مدحورا 😁
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54 - المااااضي2017-09-28 18:03:05
ت44 فاروقه هي عنيده ..وهو شخص مريض ***
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( عدد التعليقات 29,001 )53 - قلم الحقيقه
قيادة المرأة السعودية للسيارة في وطنها ضربة في الصميم قاتلة على رؤوس الأخونجية وقطيعهم في مملكتنا الحبيبة.طبعآ الأمر تم تنفيذه واصداره من وراء أنف كل كلب منهم ينبح حتى ينشق حلقه ثم يتم اغلاقه له بحجر.
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52 - ....2017-09-28 18:02:43
عليكم بالالوان الصارخه يابنات نبي الشارع مزهريه
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51 - تبوكي2017-09-28 18:02:17
وقرن في بيوتكن ازين لكن لأن عقاب الله شديد احفظن انفسكن مما يتربص بكن **** اللهم ابعد عنا الفتن ماظهر منها وما بطن
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50 - مـ،ـاݛــے2017-09-28 18:00:33
يالعنيد لقط وجهك .انشهد انك تصفقت بالحيل هههههه
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49 - تبوكي2017-09-28 17:59:07
المرأه المسلمه المؤمنه بكتاب الله وسنة نبيه لا تتأثر باي شي وبأي قرار لأنها عارفه ماينفعها وما يضرها ****
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48 - منال2017-09-28 17:58:28
ليه ماعندنا بنات سعوديات معهم رخص من دول اجنبيه ودول مجوره ولا زمار الحي مايطرب الا نجيب ناس من برا وندفع لهم رواتب ولا ندفع لسعودين
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47 - ابو شدا2017-09-28 17:58:26
تطوير مشروع البحر بجده في عشر سنوات والنسوان في عشره ايام.
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46 - الباشا2017-09-28 17:57:34
ليض الله وجهك يالماضي ..اجلد ***حتى يدوخ.والله انك ماقصرت فيه.تحياتي لك.
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45 -2017-09-28 17:55:48
على العموم يابنات اذا الوحدة تبي تشتري سيارة تخلي زوحها او اخوها او ولدها يشتري لها سيارة لان التجار الاجانب ينتظرون هالفرصة عشان يرفعون السعر عليكم لان اي سلعه تخص المرأة او الطفل تلاقونها مرتفعه
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44 - الفاروق2017-09-28 17:54:10
مسكين الماضي يدور اسامي ينسبها لنفسه فلتموت حقدا على أهل السنه فسوف يكتمون انفاسك والله ان الدين باقي زان أهل السنه والجماعه ماضون بحفظ دينهم مهما حصل وأهل الدين موجودون
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43 - المااااضي2017-09-28 17:51:58
ت32. اخوي احمد ...أبشر باللي ينقز لك عيونه ويجلطه ..***لازم تدق خشمه عشان يمشي معاك ويتوب مثل مشايخه المساجين
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42 - النبهان2017-09-28 17:51:29
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 11,391 )41 - العنيد
تعليق 32 للماااضي ههههه يعزز لنفسه هههه ههههه يشكر نفسه ،،، يارب انك لاتبلانا مثل مابليت هالمسكين اجل احمد هههههههههههههههههههه
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40 - هنطش2017-09-28 17:50:26
شغل سريع سريع على طول مدربات وكل شي يسخر وكل نافذ ايه الرجل انك في نعمه
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39 - الحزم2017-09-28 17:48:44
الماضي ليبرالي متاصل مدسوس بيننا كفانا الله شرهم والجمه بالجامعة الخزي والعار
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38 - المااااضي2017-09-28 17:47:46
عنيده قبل يومين تدعي علي بالموت..ولكن الله خيب دعاويه ...خبت وخاب مسعاك😂
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37 - سبحان الله وبحمده2017-09-28 17:46:59
هذا ما كنت أخشاه بعد قراءة العنوان .. وبالتحديد مصر .. أقترح الطاقم التدريبي نستعين به من خبرة عُمان أو دبي مثلاً ونسير على خطواتهم التي مشوا فيها ونرى ماهي الخبرات التي استعانوا بها من قبل .
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36 - الحزم2017-09-28 17:46:50
الماضي وقلم الخنبقه وجهان لعمله واحده هدفهم إثارة الفتن الحذر منهم
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( عدد التعليقات 2,226 )35 - ابونواف...
*****كل شخص مسؤول عن أهل بيتة ****
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34 - الحزم2017-09-28 17:45:13
اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره
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( عدد التعليقات 11,391 )33 - العنيد
االماااضي // الو نعم من معااي قلم الخنبقه ... حياالك اطلع انا برا نبغاء نروح نجهز ليوم عاااشور .. نبغاء لطم صح 100/1100 اوكيه انا نازلك
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32 - احمد2017-09-28 17:44:13
الى تعليق 20 اخوي الماضي : مساك سعيد يالغالي بيض الله وجهك في العنيده نبي نشتغله الليله صح شكله من النوع اللي مايتوب من اول مره
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31 - الفاروق2017-09-28 17:43:36
تعليق مخالف
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30 - المااااضي2017-09-28 17:43:20
عنيده قبل يومين كان تقول ..لن تقودي لن تقودي...والحين بالمعارض يشتري سياره للمدام هههههههههههه😂😂
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29 - المرتعد2017-09-28 17:42:51
تعليق مخالف
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28 - مايصح إلا الصحيح2017-09-28 17:42:12
لا حول ولا قوة الا بالله الله يحفظ بنات المسلمين ماظهر منها وما فتن *****
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( عدد التعليقات 11,391 )27 - العنيد
تنبيه الي معرفه مااااضي هذاا شخص حاقد ع السنه ويبحث عن الفتنه ... بس صدقني لغير ادبك لين تعدل
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( عدد التعليقات 11,391 )26 - العنيد
االماااضي // هههههه لسئ توك بااقي ع الطم يومين لسئ يوم عاشور السبت .. عندك تجهيزات يا***، بتروح لولد عمك قلم الخنبقه
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25 -2017-09-28 17:39:51
تعليق مخالف
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24 - ليبرالي2017-09-28 17:39:37
خطوه الى الامام
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23 -2017-09-28 17:39:13
تعليق مخالف
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22 - الله المستعان2017-09-28 17:38:59
لا حول ولا قوة الا بالله
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( عدد التعليقات 11,391 )21 - العنيد
االمااضي /// ماشبعت من كسر العين .. توني كاسر عينك هههههههههههههههههههه
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20 - المااااضي2017-09-28 17:33:53
عنيدة بالمعارض يشتري سياره لزوجته..سحبته المدام مع اذنه..وهنا مسوية مطوعه علينا😅😂
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19 - قمر. الله اكبر2017-09-28 17:33:10
ولله راح يفك باب كبير ابغ اعرف وين النفع للمرأه شوفو الكويتيه في اليوتيوب تنصح السعوديه
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18 -2017-09-28 17:32:44
صيام يوم عاشوراء يكفر السنة السابقة
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( عدد التعليقات 11,391 )17 - العنيد
14 /// 👍👍👍😊
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( عدد التعليقات 11,391 )16 - العنيد
اللهم أسئلك في هذي الساعه المباركه احفظ بناتنا وبنات المسلمين و نسائنا ونساء المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ، اللهم وردهن الى الدين ردا جميلا ..
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15 - قمر2017-09-28 17:31:03
لن اقود ✋🏼
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14 -2017-09-28 17:29:42
النصائح لا تأخذ من ****
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( عدد التعليقات 11,391 )13 - العنيد
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
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12 -2017-09-28 17:28:03
مايحتاج مدربات يعرفون كل شيء بس انتم عطوهم الضوء الاخضر وشوفوا الشوارع
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11 -2017-09-28 17:27:08
أغلب النساء العربيات والأجنبيات يقولن لنسائنا إنكن في خير عظيم بعدم قياتكن للسيارة فهي ****
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10 -2017-09-28 17:22:14
تعليق مخالف
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9 - ركاااان2017-09-28 17:22:05
خذوهم من الأردن نصيحه والله ماراح تحصل وحده على رخصة قياده اذا ماكنت متمكنه من ذلك 100% الأردن بالتعليم ماعندهم انصاف الحلول ... الي ماينجح بتفوق ونجاح حقيقي يمسك الباب كم طالب رجع من الأردن بخفي حنين
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8 -2017-09-28 17:17:49
وزير النقل لم يكن معروف لدينا حتى هذة اللحظه
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7 - سارونه2017-09-28 17:16:38
على العموم يابنات اذا الوحدة تبي تشتري سيارة تخلي زوحها او اخوها او ولدها يشتري لها سيارة لان التجار الاجانب ينتظرون هالفرصة عشان يرفعون السعر عليكم لان اي سلعه تخص المرأة او الطفل تلاقونها مرتفعه
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6 - ركاااان2017-09-28 17:16:24
نداء الا المسؤلين تكفون اذا تهمكم ارواح المواطنين خذوهم من اي بلد الا مصر والله رايح تشتغل الرشاوي وتاخذ الوحده رخصه ماتعرف تشغل السياره ناهيك عن قيادتها ،، ولنا في الحاصيل على شهادات الدكتوراه عبره ؟
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5 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-28 17:14:35
الشيول ما يحتاج تدريب
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4 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-28 17:08:42
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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3 - ماقبل الشروق2017-09-28 17:08:12
اما المدربة السودانية رح تعطيك الرخصة هي و***😂
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2 - ماقبل الشروق2017-09-28 17:07:18
الاردن ممكن لكن مصر اذا كان رجالهم لايعرفون يسوقون وياخذون الشهادات بالرشاوة كيف لنسائهم ان تدرب ؟؟
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1 - وبما ان الكم هائل2017-09-28 17:07:00
سيكون هكذا علو الاقل اول سنة وربما سنتين. لماذا لا يكون هناك اتفاق مع دول مجلس التعاون باصدار رخص قيادك للزائرات حسب انظمتهم وبعدين تستبدل الرخصة بالسعودية. يعني سماح بشكل مؤقت لمدة سنة مثلاً
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تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعامالمرصد 15 3٬516 14 ساعة
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحليةالمرصد 33 10٬057 4 أيام
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مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباًالمرصد 75 3٬050 8 ساعات
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مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!المرصد 58 2٬526 يوم واحد
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