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الزكاة والدخل تعلن عن إعفاء المنشآت الصغيرة من”ضريبة القيمة المضافة”حتى هذا الموعد!

الزكاة والدخل تعلن عن إعفاء المنشآت الصغيرة من”ضريبة القيمة المضافة”حتى هذا الموعد!
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المرصد 4 654 1 ساعة

صحيفة المرصد:نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشة عمل حول ضريبة القيمة المُضافة بالتعاون مع غرفة الرياض التجارية والصناعية، بحضور أكثر من 1500 ممثل عن المنشآت بهدف رفع جاهزية المنشآت استعداداً لتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والمعتمدة من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية قيمة 375,000 ريال ستكون ملزمة بالتسجيل، أما المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية بين 187,500 و 375,000 ريال سيكون تسجيلها اختيارياً، بينما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريالا فهي معفاة من التسجيل.

وأفاد البيان أنه كمرحلة انتقالية فإن المنشآت المتوسطة والصغيرة التي لا تزيد إيراداتها السنوية عن 1.000.000 ريال ، تم اعفائها من الالتزام بالتسجيل حتى 20 ديسمبر 2018م أما المنشآت التي تزيد إيراداتها السنوية عن 1.000.000 ريال فإنه يتوجب عليها التسجيل قبل 20 ديسمبر 2017م ، مشددة على أهمية قيام المنشآت الخاضعة للضريبة بإصدر فاتورة ضريبية متضمنة تفاصيل محددة وفقاً للمادة 53 من اللائحة التنفيذية، مثل الاسم الاعتباري وعنوان المورد والعميل، وتاريخ الإصدار، والرقم التسلسلي، ورقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بالمورد، ورقم التعريف الضريبي للعميل، وتاريخ التوريد.

وأكدت الهيئة أنه يتعين على المنشأة الخاضعة للضريبة تقديم الإقرارات الضريبية للهيئة إلكترونياً عن كل فترة ضريبية في اليوم الأخير من الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية، بحيث تقدم المنشآت التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية الـ 40,000,000 ريال إقراراتها لضريبة القيمة المضافة شهرياً، أما المنشآت التي لا تتخطى قيمة توريداتها السنوية الـ 40,000,000 ريال ريال فعليها تقديم إقرارتها كل 3 أشهر.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 29,332 )
4 - برق _ الحرم
2017-09-28 18:00:25
(((((( عقبال مانسمع اعفاء المستهلكين من الموطنين ذوي الدخل المحدود والمسجلين في حساب المواطن من الضريبة المضافة )))))
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3 - الهمداني
2017-09-28 17:54:09
1 - حمود القحطاني,,ماشاء الله ياحمود فلوسك زايدة
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2 - لاحول ولاقوة الا بالله
2017-09-28 17:52:41
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
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1 - حمود القحطاني
2017-09-28 17:41:26
بجب الضريبه تشمل جميع المنشات الصغيره قبل الكبيره وهذا في صالح الميزانيه
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آخر تعليق
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