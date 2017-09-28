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فضيحة جنسية تلاحق عضوا بالأسرة الحاكمة في قطر

فضيحة جنسية تلاحق عضوا بالأسرة الحاكمة في قطر
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سكاي نيوز 16 3٬045 2 ساعتين

صحيفة المرصد : قالت شبكة سكاي نيوز أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر يواجه فضيحة جنسية، بعد أن رفعت مربية قضية اغتصاب وتحرش ضده أمام محكمة مانهاتن العليا في نيويورك، حسب ما قالت وسائل إعلام أميركية، الخميس.
وذكرت صحيفة “نيويورك دايلي نيوز”،أمس الأربعاء، أن شارلي ماكينا اتهمت الرجل القطري، المقيم في مانهاتن، بالاغتصاب والتحرش اعتبارا من عام 2014.
وأوردت الصحيفة الاسم الأول للمتهم قائلة إنه ينتمي إلى أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، إلا أن “سكاي نيوز عربية” ارتأت عدم الكشف عن هويته لتفادي أي تشابه في الأسماء.
وحسب أوراق القضية، التي قالت صحيفة “نيويورك بوست” إنها اطلعت عليها، فإن ماكينا كانت تعمل مربية عند أسرة الرجل الذي يملك شقة في برج مانهاتن أفنيو.
واتهمت ماكينا الرجل بالتحرش وإرسال رسائل تودد وصور جنسية لأول مرة عام 2014، قبل أن يتمادى في ممارساته المشينة خلال رحلة إلى قطر في 14 يناير 2016.
وقالت إنها فوجئت عند دخولها إلى غرفتها في الفندق الذي كانت أسرة المتهم نقيم فيه يومها، بالرجل وهو يستلقي عاريا على سريرها قبل أن يقدم على اغتصابها.
وأضافت الضحية، وفق أوراق القضية، أنها نجحت في التقاط صورة للمتهم وهو عاري قبل أن يعتدي عليها، مشيرة إلى أنها لم تتخذ أي إجراء قانوني لأنها شعرت بعدم الأمان في الدوحة.
واستمر المتهم بعد تلك الواقعة في التحرش بالضحية ومضايقتها، فقد عمد مرة على الأقل إلى اقتحام الحمام حين كانت تستحم، وبعث صورا لعضوه الذكري، وفق ماكينا.
وقالت الضحية أيضا إن المتهم أرسل لها شريط فيديو تظهر فيه وهي في حوض الاستحمام في غرفتها بالفندق بالدوحة، مشيرة إلى أنها لا تدري كيف نجح في الحصول على هذه اللقطات المصورة.
وفي واقعة أخرى، تحرش المتهم بماكينا في منتجع بريكيرز حين كانت الأسرة في رحلة استجمام في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، طبقا لصحيفة “نيويورك دايلي نيوز”.
ولم توضح ماكينا سبب استمرارها في العمل رغم تعرضها للتحرش والاغتصاب، قبل أن تطرد من عملها مطلع الشهر الجاري لرفضها السفر إلى الدوحة مع أسرة المتهم.
وقالت “نيويورك بوست” إنها لم تنجح في التواصل مع أسرة المتهم، للتعليق على قضية الاغتصاب ومزاعم الشابة التي تحمل الجنسية الأسترالية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - ضايع
2017-09-28 20:33:14
اعتقدان هنالك علاقه بينهما وعند الفصل زعلنا
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15 - واقعية
2017-09-28 20:14:41
اغتصبها و باقي تشتغل عنده !!! تحرشات من 2014 اللين 2016 و ما فكرت تترك او تشتكي ....
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14 - اااااه يااااوطن ..
2017-09-28 19:51:31
يعني اااحنااا ماااعندنااا فضااايح !!! وااالله ااان فضااايح ...... بااالخاااارج وااالداااخل شي يفوووق اااالوصف . لك رب لا ينساااااك يااااوطن
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13 - عبدالله
2017-09-28 19:40:47
يجب عدم الخوض في هذا المجال والا سوف تتكشف امور يندى لها الجبين ؟؟؟؟!!!
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12 - ظامي اليل
2017-09-28 19:35:29
كذاااااااابه....حدث العاقل بما يعقل...قال اخذت صوره قبل الاعتصاب...شىء مقزز..وابتزاز على المكشوف..
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11 - ابوصالح سكري
2017-09-28 19:32:43
معقولة عندة ملايين ولايتزوج اربع زوجات ناس كثير لاتخاف من الله الواحد فيهم يخاف من الناس ومن زوجتة ووواولادة وبناتة ووولايخاف من عذاب الله المنتقم الجبارمن كل ظالم الشكولله
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10 -
2017-09-28 19:24:28
استغفر الله العظيم..عيييب والله فكونا لوجه الله تراهم ناعم يهود ولا نصارى...الشماتة ليست جيدة ياما هذه الصحف السيئة جابت اخبار وقحة عن شخصيات من بني أبينا وجماعتنا
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9 - رمضان
2017-09-28 19:18:23
تعليق مخالف
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8 - مشــعل
2017-09-28 19:10:56
وين وصلنا !
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
7 - الهمداني
2017-09-28 19:02:08
استغفر الله العظيم
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6 - خالد
2017-09-28 19:00:10
مايشكرون النعمة.
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5 -
2017-09-28 18:50:59
مهوب بلحاله
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4 - حضرتي
2017-09-28 18:44:58
تعليق مخالف
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3 - فيصل ..............
2017-09-28 18:42:19
تعليق مخالف
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2 - اسرار الكون
2017-09-28 18:41:01
اعراض الناس مشكلة
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1 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-28 18:34:25
كل الاسر فيها الطيب والرديء .. الخير والشر .. مثال : حمد بن جاسم آل ثاني من الاسرة الحاكمة وكذلك الشيخ عبدالله آل ثاني من نفس الاسرة .. ولكن الله خلق وفرق ..
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