متحدث الداخلية يكشف عن العمر القانوني لحصول المرأة على رخصة القيادة

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صحيفة المرصد : أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأن السن القانونية لمنح رخص القيادة سواء للذكور أو الإناث هي 18 عاماً.

وقال في إجابة على استفسار خلال اتصال هاتفي مع قناة العربية عن السن القانونية لقيادة المرأة : ” القرار السامي واضح ، بتطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء ، وبالتالي السن المعروف ليس فقط في المملكة بل في كافة دول العالم هو الثامنة عشرة من العمر وهذا هو السن الذي يحق للشخص الحصول على رخصة القيادة فيه”.

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