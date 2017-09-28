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متحدث الداخلية يكشف عن العمر القانوني لحصول المرأة على رخصة القيادة
صحيفة المرصد : أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأن السن القانونية لمنح رخص القيادة سواء للذكور أو الإناث هي 18 عاماً.
وقال في إجابة على استفسار خلال اتصال هاتفي مع قناة العربية عن السن القانونية لقيادة المرأة : ” القرار السامي واضح ، بتطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء ، وبالتالي السن المعروف ليس فقط في المملكة بل في كافة دول العالم هو الثامنة عشرة من العمر وهذا هو السن الذي يحق للشخص الحصول على رخصة القيادة فيه”.
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التعليقات
9 - يا ويل حالي2017-09-28 18:32:50
بفك التظليل عشان اشوف الغزلان والعيون الكحيله
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8 - عجبي2017-09-28 18:31:49
لاااااا تعليق الشكوى لله
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7 - عبود2017-09-28 18:29:26
طيب جدتي ايش وضعها عمرها 73 سنه يحق لها ان تسوق او لا
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6 - ربي عونك2017-09-28 18:27:59
ههههه وين راحت ٣٠ سنه يلا وحده وحده اهم شي التاريخ شفو له حل ع شان تقترب المده المشكله انه ١٠ / ١٠ مايضبط اذا قلبناه
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5 -2017-09-28 18:27:58
18 سن صغير
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4 - قمر.2017-09-28 18:27:51
يالله يامراهقين روحو دوجو في الشوارع
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3 - سلفي ليبرالي2017-09-28 18:27:47
**** يلا ننتظر قرار فتح السينما نبي نشوف أفلام ملينا من مواقع فشار و نت فليكس
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( عدد التعليقات 29,001 )2 - قلم الحقيقه
ضربة أخرى للأخونجية الأخوان والدواعش في بلادنا هههههههه .كانو يعتقدون بني أخونج أن عمرها لابد أن يصل لــــ 100 سنة لتحصل على الرخصة التي تؤهلها لقيادة سيارتها عند قبرها هههههههه تفكير أخونجي سرطاني.
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1 - سلطان المسردي2017-09-28 18:21:07
طيب الدباب والسيكل وش وضعه
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آخر تعليق
بواسطة : أبوعبدالعزيز
تقدر تأجرني يالعنيد خادمك الذليل ماضي ابي أخذه معي للأستراحه نوسع صدورنا عليه أن...
بواسطة : يا ويل حالي
بفك التظليل عشان اشوف الغزلان والعيون الكحيله...
بواسطة : عجبي
لاااااا تعليق الشكوى لله...
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