الحكم بإعدام أحمد الأسير .. والسجن 15 سنة للفنان فضل شاكر
صحيفة المرصد : أصدرت محكمة عسكرية في لبنان، الخميس، حكماً بإعدام أحمد الأسير، والسجن 15 سنة للفنان فضل شاكر.
وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المحكمة العسكرية أصدرت حكماً وجاهياً بالإعدام، بحق أحمد الأسير في قضية أحداث عبرا.
و أفادت مصادر بالحكم غيابياً على أمجد الأسير، شقيق أحمد الأسير بالاعدام، والحكم على فضل شاكر بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.
وفي 2015، أوقف الأمن اللبناني أحمد الأسير في مطار رفيق الحريري الدولي، أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور، وكان مغيراً شكله الخارجي.
يذكر أن الشيخ المتشدد أحمد الأسير مطلوب بموجب مذكرة توقيف نتيجة تحريضه ومشاركته في مواجهات مع الجيش اللبناني في مدينة صيدا جنوب لبنان في يونيو 2013، أدت إلى مقتل12 جنديا لبنانيا أثناء محاولة الجيش اقتحام مسجد بلال بن رباح ومبان محيطة به كانوا تحصنوا بها في بلدة عبرا في صيدا. كما تتضمن الاتهامات ضده تشكيل جماعة إرهابية والتحريض على العنف ضد الجيش.
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التعليقات
ابو العز انبطاحكم لحزب الله اثبت أنكم بلا كرامه يكفي ما فعله اللبنانيين باللاجئين السوريين وإهانتهم لكم وبالأخير تؤيد من اهانكم والتاريخ سيكتب انكم لعقتم الحذاء الذي داس على رؤوسكم
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رئيس الوزراء اللبناني لابيهش ولابينش ديكور حزب اللاة هو المتحكم بالبلد حولوا لبنان من بلد سياحي جميل الى منظمه ارهابيه تبع ايران ومعممينها العفنيين
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22/ اللي حده هو الفوز بالجنه وباع الدنيا لكي ولامثالك لن تفهمي ما يصبو له فضل لأنك مغيبه عن الواقع الحقيقي لوجودك بالدنيا فكل ما تتحسرين علية مجرد لاهو ولاعب بالدنيا اما الآخرة فهذا شأن كبير عليك
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فضل كنت ملك الرومانسيه وتحولت لداعشي وش حادك يخساره يفضل
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الله لايوفق الي صفى شركتة عندنا بعد ما نهب اموالنا بااسم دعم السنة في لبنان ولم يستفيدو منها كما استفاد الشيعة من اموال ايران واموال العراق البلد العربي المنهوبة اموالة من قبل ايران بواسطة عملائها
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أسئل نفسك يابوالعز من يقف خلف بشار انهم اليهود والامريكان والروس هم من يحمي سيدك بشار فهمت لماذا يحاكم السني بسرعة وبقوة
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نحن اهل السنه والجماعة من نقف وندعم اخوتنا بالإسلام يابوالعز الدمشقي فماذا تقول وانت بيننا أتكلم سيدك نتنياهو بالانضمام مع اليهود ضد اهل السنه والجماعة كما فعلتم بالماضي واخرتها مجزرة صبرا وشتيلا ١٩٨١
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يخرب بيتكن حزب الشيطان عم يقتل في السوريين وماحد بيحاكمه
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هذي نهاية التشدد والطائفية.
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الله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل صار يذبح أهل السنة ذبح الخراف ولا نصر لهم غير الله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل
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ان اعدم فهو شهيد بأذن الله لان القاضي والجلاد هم حمير اليهود الرافضة لعنهم الله أينما حلو هم من يرتكب المجازر تجاه اهل السنه والجماعة والشيخ مناضل ضد اهل الكفر وعبيد اليهود والفرس
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وجيه قذرة
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رقم 7 هل لانه من اهل السنة والجماعة يستحق الإعدام بهذا السرعة وبهذا الظلم وقتلة الحريري طلاقا وقتل المسلمين بسوريا على يد سيدك النصيري بشار لخروج الدجال المنتظر قمة القذارة تعلق بين المسلمين الأحرار
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او انه من شلة حزب اللات كان ماجاه شي ولاكن للاسف لبنان اصبح مستعمره ايرانيه
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سبحان الله وبحمده
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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ابو الذل الإيراني اقسم بالله ان الأسير رجل مناضل ولأنه شوكة بحلق حزب الله وسيدة حسن نصر اللَّات
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وحكموا على فضل شاكر مع انه لم يحمل السلاح بوجة الجيش فقط لانه لم يعطي الولاء لحسن نصر الله وانتقد حزب الله لتدخله بسوريا
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نال ما يستحق هذا المجرم ولن تتحقق العدالة إلا بمعاقبة من كان يحرضه ويموله ويدعمه
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تعليق مخالف
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لبنان تحكمة ايران وعملائها والسنة لابواكي لهم حسبنا الله على من خذل السنة في كل مكان تتلاعب بهم كلاب الارض وحثالة البشرمن الروافض وغيرهم
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لبنان تحكمة ايران وعملائها والسنة لابواكي لهم حسبنا الله على من خذل السنة في كل مكان تتلاعب بهم كلاب الارض وحثالة البشرمن الروافض وغيرهم
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مشكلة بعض المهتدين من الضلال الى النور يفتكر نفسه ولي على المسلمين يقتل ويحرم ويحلل على كيف هواء مثل فضل شاكر ومن على شاكلتة وكل دولة من حقها المحافظة على أمنها من هولاء الشذوذ فكريا وعقائدين
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قصدك الروافض هم من حكمو عليه بالقتل الجيش شماعه فقط لا في يده حل ولا ربط و كمان رئيس الجمهورية ؟؟
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باعوك يا احمد الاسير
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