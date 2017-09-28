الحكم بإعدام أحمد الأسير .. والسجن 15 سنة للفنان فضل شاكر

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صحيفة المرصد : أصدرت محكمة عسكرية في لبنان، الخميس، حكماً بإعدام أحمد الأسير، والسجن 15 سنة للفنان فضل شاكر.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المحكمة العسكرية أصدرت حكماً وجاهياً بالإعدام، بحق أحمد الأسير في قضية أحداث عبرا.

و أفادت مصادر بالحكم غيابياً على أمجد الأسير، شقيق أحمد الأسير بالاعدام، والحكم على فضل شاكر بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.

وفي 2015، أوقف الأمن اللبناني أحمد الأسير في مطار رفيق الحريري الدولي، أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور، وكان مغيراً شكله الخارجي.

يذكر أن الشيخ المتشدد أحمد الأسير مطلوب بموجب مذكرة توقيف نتيجة تحريضه ومشاركته في مواجهات مع الجيش اللبناني في مدينة صيدا جنوب لبنان في يونيو 2013، أدت إلى مقتل12 جنديا لبنانيا أثناء محاولة الجيش اقتحام مسجد بلال بن رباح ومبان محيطة به كانوا تحصنوا بها في بلدة عبرا في صيدا. كما تتضمن الاتهامات ضده تشكيل جماعة إرهابية والتحريض على العنف ضد الجيش.

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