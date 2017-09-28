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توقفوا الآن عن شحن هواتفكم ليلا

توقفوا الآن عن شحن هواتفكم ليلا
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وكالات 4 2٬542 1 ساعة

صحيفة المرصد-وكالات : يلجأ العدد الأكبر من مستخدمي الهواتف الذكية إلى شحن أجهزتهم خلال فترة النوم ليلا، ليكونوا جاهزين صباحا للانطلاق إلى أعمالهم دون قلق من نفاد البطارية في أوقات حرجة.
لكن دراسة جديدة ركزت على إحدى السلبيات الكبيرة التي تسببها هذه العادة على بطارية الهاتف، والتي تؤدي على المدى البعيد إلى زيادة المعاناة مع بطارية الجهاز.
وأشارت الدراسة، التي نقلت عنها صحيفة “صن” البريطانية، إلى أن شحن الهاتف طوال الليل يزيد الفترة التي يبقى بها الجهاز متصلا بالطاقة الكهربائية إلى حد كبير.
وحسب الدراسة، يؤثر ذلك على المدى البعيد في قدرة خلايا هذه البطارية على الاحتفاظ بالشحن لفترة أطول، مما يعني نفاد البطارية بسرعة أكبر وزيادة كابوس الشحن مع زيادة عمر الهاتف.
والنصيحة التي يقدمها الخبراء، بالإضافة إلى 3 نصائح أخرى هامة، هي إبقاء الهاتف موصولا بالطاقة الكهربائية إلى أن تمتلئ البطارية بشكل كامل ثم فصله عن منفذ الطاقة.
وعن هذا الموضوع قال حاتم زين، مؤسس شركة “أوسيا” لتقنيات الشحن اللاسلكي لمجلة “التايم” : “إن فكرت بالموضوع، لو كنت تشحن هاتفك خلال فترة النوم، فهذا سيعني أن الهاتف سيكون متصلا بالطاقة الكهربائية لمدة 3 إلى 4 أشهر في العام.”
وعلى الرغم من أن صانعي الهواتف الذكية والبطاريات يحاولون معالجة هذا السيناريو، فإن الأثر السلبي للشحن بتلك الطريقة سيكون حتميا على طاقة البطارية.
فمنذ هذه الليلة، فكر في أن تشحن هاتفك بشكل كامل قبل أن تنام، ولا تنس الاطلاع على العادات السلبية الأخرى التي نقوم بها عند شحن هواتفنا الذكية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

4 - جلجله
2017-09-28 20:40:31
هذا الكلام صحيح ...كنت اخلي الجوال طول اللي يشحن وبعد مده لقيت البطاريه أنتفخت وصار بسرعه يخلص الشحن .. والله ستر ما أنفجرت ...
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3 - غزلان الميموني
2017-09-28 20:20:19
لابد من إلغاء جميع وسائل التواصل الأجتماعي لإنها لم تأتي للبلد إلا بالشرور وإنشاء وسائل تواصل إجتماعي خاص بالسعودية كما فعلت الصين في دولتها فهي بلد حكماء .
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2 - هيث
2017-09-28 19:33:51
جوال ابو كشاف حل لكل شي
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1 -
2017-09-28 19:33:04
أساسا خطر ممكن يسبب حريقه الله يحفظنا ويكافينا الشر المفروض يتم شحنه قبل النوم
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