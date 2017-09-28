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وزير خاريجة قطر يعلق على عضوية الدوحة في مجلس التعاون الخليجي
صحيفة المرصد : أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، شدد على أن انسحاب بلاده من مجلس التعاون الخليجي غير وارد، واصفاً المجلس بالمنظمة المهمة، وأنها مصدر استقرار في المنطقة.
وكانت وسائل إعلام قطرية شنت هجوماً واسعاً متزامناً على مجلس التعاون الخليجي ووصفته بالمؤسسة غير المجدية.
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التعليقات
14 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-28 20:36:10
نعم واضح أرسل نداك..🎧
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13 - اثبت مكانك2017-09-28 20:32:04
كفو والله ويش حصلتو من الجلس الوهمي
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12 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-28 20:25:59
هذ أبو وجهين
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11 - ///محمد2017-09-28 20:24:40
سبحان الله كيف عاد له ان يتكلم عن اسقرار المنطقه وهو وحكام دولته من تحافلو مع الاخوان والمجوس وحاولو تفكيك المنطقه ياصبر الدنيا عليكم ياخونه
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10 -2017-09-28 20:15:48
ياوزير الخارجية القطري أنت مستأجر لدى النظام القطري
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9 - والد ابراهيم2017-09-28 20:13:48
ضاعت الطاسه!!!
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8 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-28 19:58:14
غصبا عنك
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7 - عبدالله2017-09-28 19:43:30
يالله انشاء الازمة تشتد حتى يستفيد المواطن من التنافس لنحسين معيشته كما قاعد بستفيد الاجنبي من هذه الازمة .
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6 -2017-09-28 19:38:21
انت مره كذا ومره كذا مره تجمح ناحية إيران ومره تقول وتقول لو تروح السماء وترجع لن تجد مثل البيت الخليجي لكن نفذ الشروط أحسن لك العزه بالله ثم بالخليج أما غير الخليج فسينهبون ثرواتكم ثم اقعد على تلاها
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5 - محمد الحربي2017-09-28 19:34:01
تعال عضو كامل مع الجميع وفعال في قراراتها ولا يجي منهو افضل منك واطلع انت منها والحمدين وتصير قطر بخير وفعالة احسن من اول
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4 - مجرة التبانة2017-09-28 19:33:00
توكم عملتوا قرعة كأس الخليج عندكم يعني مستمرين...مع أني اتمنى يحل هذا المجلس لعدم فائدته.
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3 - ابو شدا2017-09-28 19:31:53
نسأل الله الهديه للجميع.
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2 - الهوي شمالي2017-09-28 19:23:26
نفس أسلوب ايران اعلام يهاجم و ينفون
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1 - اكثروا من قول الباقيات الصالحات وغراس الجنه2017-09-28 19:23:23
اكثروا من قول : سبحان الله ،، والحمد الله ،، ولا اله الا الله ،، والله اكبر
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