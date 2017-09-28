وزير خاريجة قطر يعلق على عضوية الدوحة في مجلس التعاون الخليجي

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صحيفة المرصد : أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، شدد على أن انسحاب بلاده من مجلس التعاون الخليجي غير وارد، واصفاً المجلس بالمنظمة المهمة، وأنها مصدر استقرار في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام قطرية شنت هجوماً واسعاً متزامناً على مجلس التعاون الخليجي ووصفته بالمؤسسة غير المجدية.

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