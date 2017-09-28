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الرئيسية / صاحب فتوى تأثر مبايض المرأة في حال قادت السيارة يعود للواجهة : لا أعتقد أنني قلت رأيا خاطئا .. والناس لم يستوعبوا !

صاحب فتوى تأثر مبايض المرأة في حال قادت السيارة يعود للواجهة : لا أعتقد أنني قلت رأيا خاطئا .. والناس لم يستوعبوا !

صاحب فتوى تأثر مبايض المرأة في حال قادت السيارة يعود للواجهة : لا أعتقد أنني قلت رأيا خاطئا .. والناس لم يستوعبوا !
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المرصد 68 2٬315 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تمسك الدكتور صالح اللحيدان بنظرية إن قيادة المرأة للسيارة تؤثر على الحوض والمبايض مشيراً إلى أن أن دراسات في هذا المجال أجريت في جامعة كولومبيا الأمريكية بحسب زعمه.
وقال اللحيدان في تصريح نشره موقع عين اليوم: “الناس لم يستوعبوا ما قلته، وما أوردته من الأدلة العلمية والشرعية حول هذا الأمر”.
وأضاف: “لا أعتقد أنني قلت رأيا خاطئا .. ما قلته هو مستند على أدلة علمية مثبتة وشرعية” مشيرا إلى أن “قرار الحاكم في المسائل الخلافية يقطع الخلاف. ولا يجوز الظهور على رأيه والتشويش عليه”.
وكشف اللحيدان عن حكم قيادة المرأة للسيارة قائلا: “أما عن جواز قيادة المرأة للسيارة، فهو أمر جائز شرعا، وذلك لأن الحاكم حسم الأمر كي لا يطول الخلاف والجدال، وبهذا تختلف الضرورة والمصلحة”.
يذكر أن حديث فتوى اللحيدان عن تأثر مبايض والحوض لدى النساء في حال قيادتهم للسيارة واجهت موجة كبيرة من التهكم والانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

68 - الزهراني
2017-09-28 22:44:02
اقول هذامريض الحين اذاراكبه في السياره عادي بس اذاساقت يضرشيخ مريض
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67 - عبدالرحمن الشهري
2017-09-28 22:43:46
اذا **** تتأثر المبايض
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66 - ابومحمد
2017-09-28 22:36:27
هذه دراسه علميه ربما صح
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65 - ابوسعود
2017-09-28 22:33:30
او يكتفون بالسودانيات لتعليم القيادة ماشاء الله عندهم طولة بال ويحترمون الطريق انا عن نفسي ارشح السودانيات لتعليم القيادة فقط لاغير لانو بنظري سبب الحوادث الاول والاخير هو السرعة والتهور
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64 - ولد شقراء
2017-09-28 22:31:59
المفروض كل واحد يودي زوجتة للمستشفى علشان يفحص مبايضها بعد السواقة هل تغيرت او هي مبايضها على ماهي علية
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63 - سياار
2017-09-28 22:30:06
الزجال ينقل بحت علمي ... وشلون صار فتوى المشروبات الغازية ما تركوها الناس وهم يعلمون ضررها
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62 - ابوسعود
2017-09-28 22:29:37
يتبع. سواقة المصري والسوداني واليمني والسوري والاردني من الناس اللي اعاني من قيادتهم في الطرق فكيف نساءهم تعلم نساءنا
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61 -
2017-09-28 22:29:26
كل الدعاة يفهمون في كل شيء في الطب والهندسة حتى نظرية النسبية
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60 - ولد شقراء
2017-09-28 22:28:04
واللة ياحنا السعوديين صرنا اصحاب نكتة غطينا على المصريين
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59 - ابوسعود
2017-09-28 22:27:15
لكن عندي عتاب للي بيستقدم من الدول المذكورة لتعليم نساءنا القيادة والسبب انهم هم في دولهم ماعندهم قانون طرق السيارات عندهم تمشي فوق بعض المفروض من الامارات او البحرين امريكا بريطانيا بعدها لم ينجح احد
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58 - ابوسعود
2017-09-28 22:23:15
وكان رأيي يسمحو بقيادة المراة في المحافظات والهجر الغير مزدحمة عشان يستوعبون زحمات المدن وحفرياتها لمدة سنه وبعدها يفكوهم داخل المدن الكبيرة
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57 - مجرة التبانة
2017-09-28 22:21:22
اه يا بطني عندنا كائنات فريدة ...أين مراكز البحوث عنا؟[email protected]
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56 - ابوسعود
2017-09-28 22:17:38
وكان رأيي يسمحو بقيادة المراة في المحافظات والهجر الغير مزدحمة عشان يستوعبون زحمات المدن وحفرياتها
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55 - ابوسعود
2017-09-28 22:15:51
تغمض ***تترك القياده والله يستر بعدها
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54 - ابوسعود
2017-09-28 22:13:20
43 انا لست ضد قيادة المرآة لكن نساء الشعوب من عمر 10 اهلهم يدربوهم على القيادة ويفهموها راح تسوق في عمر 18 والفرق الان هو نساءنا لم يخطر ببالها يوم من الايام تسوق تخيل وهي تسوق يطلع عليها سيارة تغمض و
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53 - محمد
2017-09-28 22:10:29
وين دليلك العلمي على تاثر المبايض ؟؟!!!!
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52 - الملكي
2017-09-28 22:00:38
ضحكتم العالم علينا السكوت افضل كل النساء في جميع الدول يقودون السيارات والله امر طبيعي مافيها شيء
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51 - ولد شقراء
2017-09-28 21:57:46
الي عندة سواق يروح بكرة يفحص على مبايضة
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50 - ولد شقراء
2017-09-28 21:53:40
انا بكرة باودي سواقي الهندي للمستشفي لكي اطمن على مبايضة
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49 - مزاجي كذا
2017-09-28 21:51:26
ياشيخ هل كلا واختصاص لاتتدهل باختصاص الكب وانت رجل شرع يعني في الدين نسئلك وفي الطب نيئا الدكتور صح اشتهرت لاكن بطريقة مضحكة
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( عدد التعليقات 29,353 )
48 - برق _ الحرم
2017-09-28 21:50:30
((((((( هناك امور مثبته علميا ............منها الطمث والحيض والنزيف والحمل ))))))
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47 - ابو العز الدمشقي
2017-09-28 21:41:35
يعني لو قصد بفتواه الرجل لقلنا فيها وجهة نظر ...؟ ورغم ذلك مصر على رأيه ؟؟
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46 - ابوسعود
2017-09-28 21:36:17
30 أسألك بالله ترينا وجهك يابو وجه حتى نقارن وجهك مع وجه فضيلة الشيخ
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45 - مسلم
2017-09-28 21:35:25
ههههههههه يحليل الشيخ ينكت
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44 - نايف القحطاني
2017-09-28 21:34:07
للاسف الشديد الدول المعاديه وبعض القنوات والمنظمات سوف تستغل هذه الفتاوي لتشويه صورة بلدنا والاساءه لنا ،، يجب محاسبته
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43 - ولد شقراء
2017-09-28 21:33:59
37 ابوسعود احترم رايك لاكن قارن عدد الشعب لدينا وعدد شعوب دول اورباا وامريكا كلهن يسوقن ماصار شي عل مبايظهن
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42 - ولد شقراء
2017-09-28 21:30:30
بس نقول اللة يهدي هذا الشيخ الى طريق الصواب
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41 - بنت السعوديه
2017-09-28 21:30:16
دكتور مبايض هههه
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40 - loving liberal
2017-09-28 21:30:08
يااخوان وهل مثل هاولاء يصلح ان يتحدث ويظهر في وسائل الاعلام امام العالم وكل نساء العالم يقودن السيارات وفيه علماءومخترعين لهم مكانه في العالم ولم يذكرو مثل ها الخزعبلات المفشله الحمدلله على نعمة العقل
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39 - المااااضي
2017-09-28 21:29:30
هاذي مثل فتوي جماع الزوجه الميته وفتوى رضاع الكبير وفتوى ربع عقل وفتوى جهاد النكاح...تسمعون العجب من هالمشايخ
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38 - المسافر
2017-09-28 21:29:20
انا الي ودي افهمه وش الفرق بين الي جالس ورا الدركسون او في المقعد الجانبي في تأثير المبايض اذا ماسكين خط الشرقيه 😂😂😂.
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37 - ابوسعود
2017-09-28 21:28:52
هذا شيخ صاحب فضيلة وانا مؤيد لنظرية الشيخ ان القيادة تؤثر على مبايض المرآة لان المرآة في حالة الفزع والفجاة اول ما تقفل ساقيها بقوة وتغمض وكثرته مع الخوف يؤثر على الرحم وخاصة الفزع والخوف من الحوادث
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36 - زائره
2017-09-28 21:27:15
يعني اذا ركبت جنب السائق او ورا ماراح تتأثر مبايضها واذا جلست على المقود بتتأثر حدث العاقل بما يعقل سلاما
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35 - ولد شقراء
2017-09-28 21:24:56
23استاذ قلم الحقيقة واللة ياجاني سب انا وياك البارح علشان الشيخ احمد الغامدي لاكن لا يهمونك طالما تقول الحقيقة
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34 - المااااضي
2017-09-28 21:23:44
والله تسمعون العجب من فتاويهم..
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33 - شايب عُري
2017-09-28 21:22:39
طيب وهالحين بعد القرار وشلون بيكون حال المبايض ....؟؟؟؟؟
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32 - Ymni mahbob
2017-09-28 21:22:26
تعليق مخالف
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31 - ولد شقراء
2017-09-28 21:21:26
سؤال هل المراة عندها ****
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30 - loving liberal
2017-09-28 21:21:15
الله يشفيه وباين من نظرة وجهه غير طبيعي لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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29 -
2017-09-28 21:21:03
12 تصدق عقلك ناقص يوجد في السعوديه نساء و لله الحمد يعلمون المصريات والأردنيات و السودانيات قيادة السيارة و صيانتها بلا اجانب بلا هم اتمنا ان يكون الاعتماد على السعوديات فقط او تمنع قيادة النساء مسكين
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28 - محمد
2017-09-28 21:20:35
يعني الحين المفروض ما تطلع السيارة اي حرمة سواء سائقة او راكبة
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27 - ولد شقراء
2017-09-28 21:18:21
طيب والى كانن يركبن الجمال والخيول والحمير ايش صار على مبايظهن هل مازالت سليمة اوشي ثاني
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26 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-09-28 21:17:59
قلت لكم من زمان من شوه الدين .
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25 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-28 21:17:32
حدد تخصصك هل أنت شيخ أو طبيب نساء وولاده
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24 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-28 21:17:26
حدد تخصصك هل أنت شيخ أو طبيب نساء وولاده
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( عدد التعليقات 29,009 )
23 - قلم الحقيقه
2017-09-28 21:16:41
هذا الحين داعية مسجد ومنبر ولا دكتور مبايض وحفايض . أم شامل كل التخصصات هههههههه
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22 -
2017-09-28 21:16:13
وكذلك تضخم البواسير
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21 - ولد شقراء
2017-09-28 21:15:10
فعلا مسخرة هذة الفتوى المفروض الدولة تمنع هذا واشكالة من الظهور الاعلامي
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20 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-28 21:13:29
هذا شيخ ولا طبيب نساء وولاده أستح على وجهك
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19 - ولد شقراء
2017-09-28 21:12:28
هذا شيخ ولادكتور نساء ولادة
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18 - Ymni mahbob
2017-09-28 21:12:23
المفروض يحلقون لحيته وش دخل المبايض في السواقه ***
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17 - الزبدة
2017-09-28 21:10:51
جاب الزبدة خلاص والله فهمنا وكثر خيرك على المعلومات القيمة
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16 -
2017-09-28 21:10:49
نفع الله بعلمك ياشيخ غدا سيعلمون انك على حق وان الدراسة صحيحة 99%
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15 -
2017-09-28 21:06:39
حقيقه شي مضحك النساء في العالم يختلفن عن النساء في السعوديه من حيث المبايض و الحوض و الرحم بلا دراسه بلا اقاويل مضحكة
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14 - متوازن
2017-09-28 21:05:12
ما اقول الا كلمتين هذا لازم يعرض علي طبيب نفساني لاني بجد اشك بقواه العقليه .لانه يكذب و يعرف انه يكذب و هالنوع من الناس عنده ازدواجيه بالشخصيه تصل للهبال
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13 - الهمداني
2017-09-28 21:05:00
كنت ادور تعليقه من امس لن ادخل في خلاف بس انا اطلب الدراسة العلمية المذكورة مصدقة من نفس الجامعة لاني بحثت عنها ولم اجدها؟؟؟
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12 - مزاجي كذا
2017-09-28 21:03:07
الي يقول اخرجوا الاجانب ملئو البلد الان تعليم السعودية القيادة يحتاج اجنبيات من دول مثل مصر والأردن والسودان اين الاعتماد الان يعني عندنا من الصفر في التعليم وخاصة القيادة فهمتو اين السعوديات يدربن س
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11 - كلام الواحد يخجل يتكلم فيه --
2017-09-28 21:02:47
لا تعليق --
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10 - Waleed الوليد
2017-09-28 20:58:53
لانزال اضحوكة للعالم بتعليقات في كل المواضيع والاحداث بتخصص وبدون. حتى الاعلاميين يبحثون عن الشهرة في استضافتهم نقاشات وطرح مثير للمجتمع كي يقال جريء.
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9 - سلمان العمري
2017-09-28 20:55:55
حساب المواطن ساقو ولاعمرهم ماساقو والله حرام تضيع حياته والسبه الظروف كفايه كل يوم يمر يموت حلم
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( عدد التعليقات 8,821 )
8 - الرحااال
2017-09-28 20:55:30
مصمم هذا..بالله علموه ان جميع النساء في العالم يسوقون..ومافيهم الا العافيه..انا متأكد انه مايدري عنهم..معقوله وصلنا الى هذا القرن وباقي فيه ناس بهذي العقليات 💚
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7 - 😂
2017-09-28 20:49:15
الأمريكيات والخليجيات من سنوات عديدة وهم يسوقون ماثرت عليهم قيادة السيارات
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6 - طلال
2017-09-28 20:48:27
ماتلاحظون كل الأخبار قيادة مزنه😋
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5 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-28 20:47:01
شكله معارض قيادة المرأة:
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4 - الهاشمي
2017-09-28 20:45:51
سبحان الله اصبح الحرام اضحوكة عموماً جزاء الله علماءنا كل خير منهم من اصاب ومنهم من اخطأ فكلاً يتحمل فتواه انتهى🖐
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3 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-28 20:45:09
أنت مسكين المرأة تبغي رجل والنجاب من الرجل كامل ؟ الرجولة والله لو تسوق 25 ساعة بدل24 ساعة ما لها دخل السياقة فى الإنجاب
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2 - ابن البلد
2017-09-28 20:44:46
هيا خذ من ذَا العينة ودكتور بعد يجب ان نراجع وضعنا مع ذَا النوعيات
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1 - سامي عنان
2017-09-28 20:41:22
ضحكتم علينا الناس .. خلاص ساقوا ولا ما ساقو*** و السيارات و في كل شيء..
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