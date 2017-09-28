صاحب فتوى تأثر مبايض المرأة في حال قادت السيارة يعود للواجهة : لا أعتقد أنني قلت رأيا خاطئا .. والناس لم يستوعبوا !
صحيفة المرصد: تمسك الدكتور صالح اللحيدان بنظرية إن قيادة المرأة للسيارة تؤثر على الحوض والمبايض مشيراً إلى أن أن دراسات في هذا المجال أجريت في جامعة كولومبيا الأمريكية بحسب زعمه.
وقال اللحيدان في تصريح نشره موقع عين اليوم: “الناس لم يستوعبوا ما قلته، وما أوردته من الأدلة العلمية والشرعية حول هذا الأمر”.
وأضاف: “لا أعتقد أنني قلت رأيا خاطئا .. ما قلته هو مستند على أدلة علمية مثبتة وشرعية” مشيرا إلى أن “قرار الحاكم في المسائل الخلافية يقطع الخلاف. ولا يجوز الظهور على رأيه والتشويش عليه”.
وكشف اللحيدان عن حكم قيادة المرأة للسيارة قائلا: “أما عن جواز قيادة المرأة للسيارة، فهو أمر جائز شرعا، وذلك لأن الحاكم حسم الأمر كي لا يطول الخلاف والجدال، وبهذا تختلف الضرورة والمصلحة”.
يذكر أن حديث فتوى اللحيدان عن تأثر مبايض والحوض لدى النساء في حال قيادتهم للسيارة واجهت موجة كبيرة من التهكم والانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة.
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التعليقات
اقول هذامريض الحين اذاراكبه في السياره عادي بس اذاساقت يضرشيخ مريض
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اذا **** تتأثر المبايض
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هذه دراسه علميه ربما صح
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او يكتفون بالسودانيات لتعليم القيادة ماشاء الله عندهم طولة بال ويحترمون الطريق انا عن نفسي ارشح السودانيات لتعليم القيادة فقط لاغير لانو بنظري سبب الحوادث الاول والاخير هو السرعة والتهور
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المفروض كل واحد يودي زوجتة للمستشفى علشان يفحص مبايضها بعد السواقة هل تغيرت او هي مبايضها على ماهي علية
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الزجال ينقل بحت علمي ... وشلون صار فتوى المشروبات الغازية ما تركوها الناس وهم يعلمون ضررها
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يتبع. سواقة المصري والسوداني واليمني والسوري والاردني من الناس اللي اعاني من قيادتهم في الطرق فكيف نساءهم تعلم نساءنا
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كل الدعاة يفهمون في كل شيء في الطب والهندسة حتى نظرية النسبية
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واللة ياحنا السعوديين صرنا اصحاب نكتة غطينا على المصريين
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لكن عندي عتاب للي بيستقدم من الدول المذكورة لتعليم نساءنا القيادة والسبب انهم هم في دولهم ماعندهم قانون طرق السيارات عندهم تمشي فوق بعض المفروض من الامارات او البحرين امريكا بريطانيا بعدها لم ينجح احد
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وكان رأيي يسمحو بقيادة المراة في المحافظات والهجر الغير مزدحمة عشان يستوعبون زحمات المدن وحفرياتها لمدة سنه وبعدها يفكوهم داخل المدن الكبيرة
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اه يا بطني عندنا كائنات فريدة ...أين مراكز البحوث عنا؟[email protected]
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وكان رأيي يسمحو بقيادة المراة في المحافظات والهجر الغير مزدحمة عشان يستوعبون زحمات المدن وحفرياتها
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تغمض ***تترك القياده والله يستر بعدها
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43 انا لست ضد قيادة المرآة لكن نساء الشعوب من عمر 10 اهلهم يدربوهم على القيادة ويفهموها راح تسوق في عمر 18 والفرق الان هو نساءنا لم يخطر ببالها يوم من الايام تسوق تخيل وهي تسوق يطلع عليها سيارة تغمض و
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وين دليلك العلمي على تاثر المبايض ؟؟!!!!
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ضحكتم العالم علينا السكوت افضل كل النساء في جميع الدول يقودون السيارات والله امر طبيعي مافيها شيء
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الي عندة سواق يروح بكرة يفحص على مبايضة
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انا بكرة باودي سواقي الهندي للمستشفي لكي اطمن على مبايضة
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ياشيخ هل كلا واختصاص لاتتدهل باختصاص الكب وانت رجل شرع يعني في الدين نسئلك وفي الطب نيئا الدكتور صح اشتهرت لاكن بطريقة مضحكة
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((((((( هناك امور مثبته علميا ............منها الطمث والحيض والنزيف والحمل ))))))
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يعني لو قصد بفتواه الرجل لقلنا فيها وجهة نظر ...؟ ورغم ذلك مصر على رأيه ؟؟
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30 أسألك بالله ترينا وجهك يابو وجه حتى نقارن وجهك مع وجه فضيلة الشيخ
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ههههههههه يحليل الشيخ ينكت
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للاسف الشديد الدول المعاديه وبعض القنوات والمنظمات سوف تستغل هذه الفتاوي لتشويه صورة بلدنا والاساءه لنا ،، يجب محاسبته
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37 ابوسعود احترم رايك لاكن قارن عدد الشعب لدينا وعدد شعوب دول اورباا وامريكا كلهن يسوقن ماصار شي عل مبايظهن
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بس نقول اللة يهدي هذا الشيخ الى طريق الصواب
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دكتور مبايض هههه
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يااخوان وهل مثل هاولاء يصلح ان يتحدث ويظهر في وسائل الاعلام امام العالم وكل نساء العالم يقودن السيارات وفيه علماءومخترعين لهم مكانه في العالم ولم يذكرو مثل ها الخزعبلات المفشله الحمدلله على نعمة العقل
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هاذي مثل فتوي جماع الزوجه الميته وفتوى رضاع الكبير وفتوى ربع عقل وفتوى جهاد النكاح...تسمعون العجب من هالمشايخ
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انا الي ودي افهمه وش الفرق بين الي جالس ورا الدركسون او في المقعد الجانبي في تأثير المبايض اذا ماسكين خط الشرقيه 😂😂😂.
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هذا شيخ صاحب فضيلة وانا مؤيد لنظرية الشيخ ان القيادة تؤثر على مبايض المرآة لان المرآة في حالة الفزع والفجاة اول ما تقفل ساقيها بقوة وتغمض وكثرته مع الخوف يؤثر على الرحم وخاصة الفزع والخوف من الحوادث
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يعني اذا ركبت جنب السائق او ورا ماراح تتأثر مبايضها واذا جلست على المقود بتتأثر حدث العاقل بما يعقل سلاما
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23استاذ قلم الحقيقة واللة ياجاني سب انا وياك البارح علشان الشيخ احمد الغامدي لاكن لا يهمونك طالما تقول الحقيقة
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والله تسمعون العجب من فتاويهم..
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طيب وهالحين بعد القرار وشلون بيكون حال المبايض ....؟؟؟؟؟
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تعليق مخالف
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سؤال هل المراة عندها ****
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الله يشفيه وباين من نظرة وجهه غير طبيعي لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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12 تصدق عقلك ناقص يوجد في السعوديه نساء و لله الحمد يعلمون المصريات والأردنيات و السودانيات قيادة السيارة و صيانتها بلا اجانب بلا هم اتمنا ان يكون الاعتماد على السعوديات فقط او تمنع قيادة النساء مسكين
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يعني الحين المفروض ما تطلع السيارة اي حرمة سواء سائقة او راكبة
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طيب والى كانن يركبن الجمال والخيول والحمير ايش صار على مبايظهن هل مازالت سليمة اوشي ثاني
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قلت لكم من زمان من شوه الدين .
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حدد تخصصك هل أنت شيخ أو طبيب نساء وولاده
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حدد تخصصك هل أنت شيخ أو طبيب نساء وولاده
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هذا الحين داعية مسجد ومنبر ولا دكتور مبايض وحفايض . أم شامل كل التخصصات هههههههه
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وكذلك تضخم البواسير
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فعلا مسخرة هذة الفتوى المفروض الدولة تمنع هذا واشكالة من الظهور الاعلامي
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هذا شيخ ولا طبيب نساء وولاده أستح على وجهك
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هذا شيخ ولادكتور نساء ولادة
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المفروض يحلقون لحيته وش دخل المبايض في السواقه ***
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جاب الزبدة خلاص والله فهمنا وكثر خيرك على المعلومات القيمة
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نفع الله بعلمك ياشيخ غدا سيعلمون انك على حق وان الدراسة صحيحة 99%
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حقيقه شي مضحك النساء في العالم يختلفن عن النساء في السعوديه من حيث المبايض و الحوض و الرحم بلا دراسه بلا اقاويل مضحكة
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ما اقول الا كلمتين هذا لازم يعرض علي طبيب نفساني لاني بجد اشك بقواه العقليه .لانه يكذب و يعرف انه يكذب و هالنوع من الناس عنده ازدواجيه بالشخصيه تصل للهبال
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كنت ادور تعليقه من امس لن ادخل في خلاف بس انا اطلب الدراسة العلمية المذكورة مصدقة من نفس الجامعة لاني بحثت عنها ولم اجدها؟؟؟
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الي يقول اخرجوا الاجانب ملئو البلد الان تعليم السعودية القيادة يحتاج اجنبيات من دول مثل مصر والأردن والسودان اين الاعتماد الان يعني عندنا من الصفر في التعليم وخاصة القيادة فهمتو اين السعوديات يدربن س
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لا تعليق --
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لانزال اضحوكة للعالم بتعليقات في كل المواضيع والاحداث بتخصص وبدون. حتى الاعلاميين يبحثون عن الشهرة في استضافتهم نقاشات وطرح مثير للمجتمع كي يقال جريء.
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حساب المواطن ساقو ولاعمرهم ماساقو والله حرام تضيع حياته والسبه الظروف كفايه كل يوم يمر يموت حلم
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مصمم هذا..بالله علموه ان جميع النساء في العالم يسوقون..ومافيهم الا العافيه..انا متأكد انه مايدري عنهم..معقوله وصلنا الى هذا القرن وباقي فيه ناس بهذي العقليات 💚
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الأمريكيات والخليجيات من سنوات عديدة وهم يسوقون ماثرت عليهم قيادة السيارات
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ماتلاحظون كل الأخبار قيادة مزنه😋
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شكله معارض قيادة المرأة:
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سبحان الله اصبح الحرام اضحوكة عموماً جزاء الله علماءنا كل خير منهم من اصاب ومنهم من اخطأ فكلاً يتحمل فتواه انتهى🖐
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أنت مسكين المرأة تبغي رجل والنجاب من الرجل كامل ؟ الرجولة والله لو تسوق 25 ساعة بدل24 ساعة ما لها دخل السياقة فى الإنجاب
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هيا خذ من ذَا العينة ودكتور بعد يجب ان نراجع وضعنا مع ذَا النوعيات
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ضحكتم علينا الناس .. خلاص ساقوا ولا ما ساقو*** و السيارات و في كل شيء..
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