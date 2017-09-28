صاحب فتوى تأثر مبايض المرأة في حال قادت السيارة يعود للواجهة : لا أعتقد أنني قلت رأيا خاطئا .. والناس لم يستوعبوا !

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صحيفة المرصد: تمسك الدكتور صالح اللحيدان بنظرية إن قيادة المرأة للسيارة تؤثر على الحوض والمبايض مشيراً إلى أن أن دراسات في هذا المجال أجريت في جامعة كولومبيا الأمريكية بحسب زعمه.

وقال اللحيدان في تصريح نشره موقع عين اليوم: “الناس لم يستوعبوا ما قلته، وما أوردته من الأدلة العلمية والشرعية حول هذا الأمر”.

وأضاف: “لا أعتقد أنني قلت رأيا خاطئا .. ما قلته هو مستند على أدلة علمية مثبتة وشرعية” مشيرا إلى أن “قرار الحاكم في المسائل الخلافية يقطع الخلاف. ولا يجوز الظهور على رأيه والتشويش عليه”.

وكشف اللحيدان عن حكم قيادة المرأة للسيارة قائلا: “أما عن جواز قيادة المرأة للسيارة، فهو أمر جائز شرعا، وذلك لأن الحاكم حسم الأمر كي لا يطول الخلاف والجدال، وبهذا تختلف الضرورة والمصلحة”.

يذكر أن حديث فتوى اللحيدان عن تأثر مبايض والحوض لدى النساء في حال قيادتهم للسيارة واجهت موجة كبيرة من التهكم والانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة.

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