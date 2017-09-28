الفنانة زينب غازي : فرحانة بقيادة المرأة السعودية .. أخيراً أقدر أسافر بروحي -فيديو

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صحيفة المرصد : عبرت الفنانة البحرينية الشابة زينب غازي بمقطع فيديو على حسابها في سناب شات عن فرحتها وسعادتها بقرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة في المملكة.

وقالت غازي في الفيديو الله يحفظ حكامنا ومبروك لكل الناس التي كانت مع القرار وأكدت إنها ليست ضد القرار، وإنها بإمكانها الأن السفر بمفردها.

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