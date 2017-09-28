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الفنانة زينب غازي : فرحانة بقيادة المرأة السعودية .. أخيراً أقدر أسافر بروحي -فيديو
صحيفة المرصد : عبرت الفنانة البحرينية الشابة زينب غازي بمقطع فيديو على حسابها في سناب شات عن فرحتها وسعادتها بقرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة في المملكة.
وقالت غازي في الفيديو الله يحفظ حكامنا ومبروك لكل الناس التي كانت مع القرار وأكدت إنها ليست ضد القرار، وإنها بإمكانها الأن السفر بمفردها.
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التعليقات
16 - علي عسيري2017-09-28 22:40:04
والله ثم والله إنكم كنتم في نعمه قبل السواقه يابنات السعوديه الرجال حتشيل يدها من كل شئ الذهاب للمدرسه والمستشفى والسوق كنتي ملكه يابنت السعوديه الآن الرجل هو من بيرتاح وأقدر اقول عيش حياتك يابطل ههه
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15 - فواز2017-09-28 22:15:18
ت10 احنا الرجال مثلكن فينا نقص عقل
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14 - حقيقه2017-09-28 22:04:47
10 - زائره .... ***
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13 - مزاجي كذا2017-09-28 21:57:37
ازعجتونا بتويتر والمطالبات بالقيادة وعندما اتاكم الأمر بلعتم ريقكم ولا تعلمون ماذا تفعلون واعتدتونا من الصفر في تعليمكن والله يعين سوف تستقدم مدربات لكن ولانة لايوجد ولاسعوديه مدربة تعليم قيادة فهمتم
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12 - كفى كذب2017-09-28 21:38:38
أعوذ بالله السميع العليم ***
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11 - سوسو2017-09-28 21:33:12
والله ماناقصنا الا الاشكال ...والله كنا مرتاحين بدون سواقه
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10 - زائره2017-09-28 21:32:27
قايلكم ناقصات عقل ودين***
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9 - كلمة حق2017-09-28 21:16:49
اهلن بي **** راح تجدي من على شكلتك يارحب بك
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8 - ابو سليمان س2017-09-28 21:15:43
اول مرة في التاريخ تتوافق اراء المشايخ والفنانين
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7 -2017-09-28 21:12:13
توافد النطيحه والمترديه.
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6 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-28 21:12:07
صفي مع لجين .
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5 - الوليد2017-09-28 21:07:51
نعم اخيرا بتسافرين لوحدك وتسوين اللي يعجبك انبسطي واضحكي والعاقبة بالمسرات ههههههههههه
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4 - دخول السعودية بدون محرم ممنوع -- القانون بعده ماتغير2017-09-28 21:05:30
والسفر بدون محرم بسيارة ينتظر البت -- لا تفرحي واجد
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3 - ياهوووووو اثقلو2017-09-28 21:03:28
ياناس والله ** والله انا مرحب بقيادة المرأة
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2 - مزاجي كذا2017-09-28 21:00:06
حياك اهلا فيك الان الخليجيات سوف يقمن بزيارة متكررة للسعودية لتحفيز السعوديات على القيادة لان لازال لديهن رهبة وعند تكرار تواجد الخليجيات بسياراتهم الخاصة ستقلدهن السعودية
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1 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-28 20:59:13
وش دخلكم
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آخر تعليق
بواسطة : محمد
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