الرئيسية / مصادر : قرار السماح للسينما في السعودية “قريبا”
مصادر : قرار السماح للسينما في السعودية “قريبا”
صحيفة المرصد : أكدت مصادر عن اقتراب إعلان إنشاء دور سينما في السعودية بشكل رسمي قريباً، بإشراف من الهيئة العامة للترفيه، مشيرا إلى أنه ستوضح تفاصيل وضوابط القرار بوقت لاحق، بعد الانتهاء من كامل التجهيزات للقرار بحسب موقع “عين اليوم”.
فيما أكد مصدر في إحدى الشركات المنفذة للمشروع السينمائي، أنها ستكون سينما حقيقية تحمل كل مواصفات ومقاييس دور العرض العالمية، بدءاَ من شباك التذاكر وصولاً إلى الشاشة الكبيرة، إضافة إلى المرفقات الخارجية لدور السينما ( مواقف سيارات – مراكز الخدمات الغذائية).
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
69 - الهنووف2017-09-28 22:42:33
والله احراج مايتابع السينما بالامارات والبحرين الا سعوديين وباين علينا اننا محرومين نفشل ولكن الحين الحمدلله بتفتح عندنا وننبسط وسمنا في دقيقنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - خاص2017-09-28 22:33:46
سينما .. فات الميعاد قل للزمان ارجع يازمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
67 - متابع2017-09-28 22:29:54
عسى الله يستر على جنودنا في الجنوب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
66 - الفهييد2017-09-28 22:28:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - مجرة التبانة2017-09-28 22:24:48
يذهبون لمشاهدة السينما في الخارج وهنا يعارضون أمرهم غريب ...ياهلا بالسينما لدعم الاقتصاد ومايدفع بالخارج يدفع داخل البلد أنا مع القرار.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
64 - هلال2017-09-28 22:23:12
اهلا بالترفيه والسينما وقيادة المرأة للسيارة وكل عام وانتم بخير
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
63 - مغادر2017-09-28 22:19:22
والقادم ادهى وامر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-28 22:15:04
سبحان الله وبحمده-
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - راعي غنم...2017-09-28 22:13:39
السنما في الجوالات والتلفزيون موجوده.....وان جاءت على أرض الواقع وربما بضوابط.وين المشكلة.... .... من ناحية انا باعيش إن شاء الله مادريت عنها ولا عن مكانها وكذالك السينما مادرت عني...لذا إستانسوا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
60 - ولد ساجر2017-09-28 22:11:28
عادي اهم شي الافلام ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - ابوسلطان2017-09-28 22:10:26
ممتاز اخبار تفرح االلهم أدم علينا نعمة الامن والامان 😊💕
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - محمد2017-09-28 22:07:46
ربي اني لا اسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - فتى الشمال2017-09-28 22:05:44
اعتقد هيئة كبار العلماء لها مخرج اكيد .****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
56 - الهمداني2017-09-28 22:04:36
نبي مناطق حرة وفل حجاج والله تعبنا نفسيا وحق لنا ان نرتاح باقي عمرنا ماغير المنامة دبي تعبنا نبي ابو زايد عندنا نبي الفلة الله يديم هالاخبار الطيبة
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,353 )55 - برق _ الحرم
(((((((اللهم اجرنا والمسلمين .....من عذاب المترفين ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,353 )54 - برق _ الحرم
((((((( في قطر وتركيا سينما وبارات .................وابان الاخوان في مصر لم يمسوا السينماء والمسارح ولا نوادي الهوى في شارع الهرم )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - زائر2017-09-28 22:02:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 -2017-09-28 22:01:37
نبي نشوف رأي الافتاء وكل المشايخ الي كان يحرمون السواقه للحريم والان احلوها وش راح يقولون بالسينما وما العذر في اباحتها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - دكتور مدرعم2017-09-28 21:59:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - بدر2017-09-28 21:59:10
اسأل الله العظيم ان ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - المااااضي2017-09-28 21:57:40
لا لا لا ارحموا الاخونج ياعالم 😄 والله اسبوع قاسي جدآ عليهم😆 ارتفع نسبة الجلطات والسكتات القلبية في هذا الاسبوع بكل مستشفيات المملكة😂سينما مره وحده😎 عنيده اكيد انها بالانعاش .😂😂
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
48 - الهمداني2017-09-28 21:56:09
للحيم ماوصلوا للي بمزاجي نبي بار
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
47 - ابوسلطان2017-09-28 21:54:45
ماشاء الله سواقة الحريم والسينما اخبار تفرح 😊💕الله يحفظ بلدنا.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - « نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ »2017-09-28 21:54:35
الوقت الي ما تضيع في المولات والإحتفالات والمهرجانات ممكن يتضيع في السينمات --
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
45 - شعور مواطن2017-09-28 21:54:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - ابجديات حرف2017-09-28 21:53:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - سعد2017-09-28 21:51:31
الحمدلله اخيرنا بدينا نشوف النور ونطلع من الضلاميين
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
42 - اللهم إذا قدرت فألطف2017-09-28 21:50:45
انا حزين ومكتئب ومتألم على بلدنا ومجتمعنا من هذا الحال الذي وصلنا إليه وبهذه الخطا المتسارعه
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
41 - الساري2017-09-28 21:49:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,353 )40 - برق _ الحرم
((((((( التنازل عن قيادة_ أمة _ الاسلام ..................ضريبة تبني_ الترفيه_ الغربي )))))))
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
39 - هشام2017-09-28 21:46:40
تقدم جيشنا .. انتصرنا ...
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
38 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-28 21:45:58
السينما ممكن زمان كان لها جمهورها الى نهاية 2000 أما الآن فلا اعتقد لها قيمة تغيرت الأحوال صار جيل سناب وتوتير الانستقرام الفيس بوك ايّام الشاشة الفضية وسينما ولا بلا رجعة
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
37 - العربي2017-09-28 21:44:30
وانتم صادقين يا جماعه والله مواريها ليباع شراب الجح في البقالات مثل اللبن
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
36 - ابو صالح - الرياض2017-09-28 21:44:02
صواريخ ارض جو 🚀 تتساقط على رؤوس الغلاه والمتشددين 😂😂😂
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
35 -2017-09-28 21:38:39
5 ... شراب الجح و شراب التوت جاي في الطريق ... لاتستعجل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
34 - علي ابو تميم2017-09-28 21:37:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
33 -2017-09-28 21:35:04
هل هناك من يسعى لتغريب بلاد الحرمين ان حدث هذا معناه احسن الله عزاءنا في وطننا وقيمنا وديننا
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
32 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-28 21:32:56
عشان المشتري كوكب الحظ موجود في الميزان .. اللي هو برج السعودية .. يعني الأخبار الأخيرة اللي حصلت حاجات حلوة و مُبهجة ✨ مش وحشة زي ما كانوا بيقولوا 😉
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
31 - علي ابو تميم2017-09-28 21:32:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
30 - فواصل. سكاكا الشلهوب2017-09-28 21:31:54
حنا اكيد ببلاد الحرمين ****
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
29 - تيوبلس2017-09-28 21:31:52
بركات الحجة ايفنكه :)
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
28 - Ymni mahbob💫💫💫2017-09-28 21:31:21
كل ما ينفع المصالح العامه نحن معه قرار صائب.
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
27 - مطراش2017-09-28 21:30:25
الاخوة ف جبل علي مالهم حس لا تهنئة ولا تعليق أو ...وكأن لسان حالهم يقول :(الدجة يااااقوووم... لقد فاز الهلال على العين برجحات التركيل) !!
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,821 )26 - الرحااال
الشعب السعودي..كل يوم يسمع اخبار جميله..الله يجزاكم خير 💚
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
25 -2017-09-28 21:26:05
ممتاز! أيها الأخوة ينبغي أن تعلموا أننا أصبحنا الدولة الوحيدة في العالم ليس فيها سينما.وليس فيها شواطئ مفتوحة.ولبس فيها ترفيه..مليارات تذهب كل سنه الى دولة قريبة اقتصادنا أحق به.وسمننا في دقيقنا
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
24 - سامي عنان2017-09-28 21:25:22
لازم شراب الحب.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
23 - ابجديات حرف2017-09-28 21:25:19
وبعدها جات اشياء كثير لايسعني ذكرها واصبحت عاديه في عيون الناس..واذكروا كلامي بعد كم سنه راح تصبح قيادة النساء للسيارات شيء عادي ولاحول ولاقوة إلا بالله..المخرج مطبق المثل اكل العنب حبه حبه فهمتوااا.
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
22 - اه يازمن2017-09-28 21:24:01
والله يتعدل حال البلد الاقتصادي اول باول مو سواقة المرأه والسينما ؟؟؟؟؟ والقضاء على الفقر والبطاله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
21 - ليبرالي2017-09-28 21:23:56
خطوه الى الامااااااام ،، ولاعزاء للغلاه والمتشددين
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
20 - ابجديات حرف2017-09-28 21:22:19
ياجماعة الخير تذكرون اول ماجات جوالات الكاميرا قالوا الناس الجوالات حرام وصارت بربقندا وبعد كم سنه اصبحت من الاساسيات..بعدها بطاقة الاحوال للبنات بصورة كشف الوجه وصاحوا الناس وبعد فتره اصبحت عاديه..
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
19 -2017-09-28 21:19:46
مرحبا الف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
18 - الحربي2017-09-28 21:19:23
حسبي الله عليك يا قلم الخنبقه اتمنا على الله أن **** هذه الليله المباركه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
17 - واقع مؤلم2017-09-28 21:19:12
تساقطت احجار الدومينو ...... الله يسمعنا خير ويحيب العواقب سليمه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
16 - العربي2017-09-28 21:17:47
يا عالم وش الي يحصل في البلد أحد يفهمني تغيرات سريعة ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
15 - 🔴خوخان2017-09-28 21:17:28
ماعاد ندري منين نلتقي بقعاء . نجحت جلودنا من فواتير الكهربة و الماء والبنزين اقبل و غيرها.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
14 - الحمدلله2017-09-28 21:17:08
**** اللهم ثبت قلوبنااا على دينك.....
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
13 - صحيح2017-09-28 21:16:38
باقي *** وتكمل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
12 - ابجديات حرف2017-09-28 21:15:52
من قرف (جرف ) لدحديره وياءلب لاتحزن يازمان العجايب وش بقى ماظهر كل ماقول هانت جد علم" جديد
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
11 - الازدي2017-09-28 21:15:40
نعم عادل امام بمصر وناصر القصبي بالسعوديه ولازم إخواننا المطالبين بالتغيير ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - العتيبي2017-09-28 21:14:39
مساكين مبسوطين الله يمهل ولا يهمل العصاءه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
9 - غِمد عِـطاف2017-09-28 21:14:14
الحين بتصير مشكلة المقاعد و بدل و بدل مثل سالفة مقاعد الطائرات ✈️
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - جاكم الإعصار جاكم2017-09-28 21:13:47
الممللكة ولله الحمد في تطور مستمر. فهل يعقل ان يذهب زوج زوجة. فى نهاية الأسبوع الى الدول المجاورة لحضور سينما وهذا يحدث كثيرا ،،،
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
7 - عسير الهول2017-09-28 21:13:45
اللهم من أراد افساد بلاد الحرمين اللهم اجعل كيده في نحره وأكفنا شره وارينا فيه عجائب قدرتك انك على ذلك قدير وبلا جاية جدير حسبنا الله وكفى
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
6 - ساهر 20172017-09-28 21:10:31
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ماظهر منها وما بطن
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
5 -2017-09-28 21:09:28
باقي شراب جح وتكمل
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
4 -2017-09-28 21:07:09
تكف كمل جميلكم ومنطقة حره ومشروبات الطاقة البرد على الطريق
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
3 - جلجله2017-09-28 21:06:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,009 )2 - قلم الحقيقه
مات الأخونجـــــــــــــــــــــــــي هههههههههه .ياكثر الزلازل التي أصابت صندوق راسه وحطمته ههههههههههه
لا يعجبني(18) اعجبني(3)
1 - علي ابو تميم2017-09-28 21:05:22
يالله سترك يارب
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : محمد
فعلا !!! جهاز مكلف و لم يعد مجدي عملياا...
بواسطة : شاهرالسبيعي
مأجمل حب الاب ووجوده ماجمل توجيهاته ومتابعته وفرحه وزعله أتمنى ان ارى والدي ولو...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
الحكم بإعدام أحمد الأسير .. والسجن 15 سنة للفنان فضل شاكرالمرصد 29 2٬937 4 ساعات
ليبيا .. الكشف عن تفاصيل هجوم سفارة أميركا وذبح الأقباطالعربية 5 1٬389 5 ساعات
بالفيديو: عراك و تمزيق للملابس بين سياسيين أوغنديين في حفل للمعارضة !المرصد 4 2٬182 18 ساعة
مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديوالمرصد 44 12٬831 يوم واحد
المرصد الرياضي
بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدفالمرصد 5 500 35 دقيقة
بعد أن أبعده الاتحاد السعودي .. الخراشي: تويتر صدمنيالمرصد 7 1٬331 1 ساعة
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابلالمرصد 96 8٬069 يومين
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!المرصد 154 15٬685 3 أيام
اخبار فنية
بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!المرصد 129 22٬083 14 ساعة
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!المرصد 141 18٬164 يومين
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطنيالمرصد 110 20٬892 4 أيام
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!المرصد 27 11٬343 5 أيام
اخبار منوعة
الفنانة زينب غازي : فرحانة بقيادة المرأة السعودية .. أخيراً أقدر أسافر بروحي -فيديوالمرصد 16 1٬432 2 ساعتين
شاهد بالصور..كيف أصبحت أجمل طفلة في العالم بعد مرور 10 سنوات؟المرصد 64 13٬735 12 ساعة
بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !المرصد 89 6٬166 20 ساعة
شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”المرصد 85 11٬299 20 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !المرصد 21 4٬676 16 ساعة
بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتناالمرصد 169 5٬416 19 ساعة
شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!المرصد 7 4٬078 22 ساعة
شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!المرصد 119 15٬967 22 ساعة
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬774 4 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬785 5 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !المرصد 94 2٬467 6 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟المرصد 39 20٬743 يومين
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬321 4 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬786 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 15٬005 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
الحماد: ملاك الأراضي البيضاء غير “المسجلين في النظام” ستفرض عليهم غرامة 2.5 % من قيمة الأرضالمرصد 1 303 49 دقيقة
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعامالمرصد 15 3٬665 18 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنيةواس 6 3٬517 12 ساعة
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 69 10٬165 4 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬242 5 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬688 6 أيام
الاخيرة
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباًالمرصد 75 3٬369 13 ساعة
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!المرصد 23 11٬114 23 ساعة
“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغاتCNN 2 1٬737 يوم واحد
مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!المرصد 58 2٬531 يومين
كاريكاتير