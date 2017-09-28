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مصادر : قرار السماح للسينما في السعودية “قريبا”

مصادر : قرار السماح للسينما في السعودية “قريبا”
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المرصد 69 2٬663 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أكدت مصادر عن اقتراب إعلان إنشاء دور سينما في السعودية بشكل رسمي قريباً، بإشراف من الهيئة العامة للترفيه، مشيرا إلى أنه ستوضح تفاصيل وضوابط القرار بوقت لاحق، بعد الانتهاء من كامل التجهيزات للقرار بحسب موقع “عين اليوم”.
فيما أكد مصدر في إحدى الشركات المنفذة للمشروع السينمائي، أنها ستكون سينما حقيقية تحمل كل مواصفات ومقاييس دور العرض العالمية، بدءاَ من شباك التذاكر وصولاً إلى الشاشة الكبيرة، إضافة إلى المرفقات الخارجية لدور السينما ( مواقف سيارات – مراكز الخدمات الغذائية).

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

69 - الهنووف
2017-09-28 22:42:33
والله احراج مايتابع السينما بالامارات والبحرين الا سعوديين وباين علينا اننا محرومين نفشل ولكن الحين الحمدلله بتفتح عندنا وننبسط وسمنا في دقيقنا
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68 - خاص
2017-09-28 22:33:46
سينما .. فات الميعاد قل للزمان ارجع يازمان
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67 - متابع
2017-09-28 22:29:54
عسى الله يستر على جنودنا في الجنوب
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66 - الفهييد
2017-09-28 22:28:10
تعليق مخالف
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65 - مجرة التبانة
2017-09-28 22:24:48
يذهبون لمشاهدة السينما في الخارج وهنا يعارضون أمرهم غريب ...ياهلا بالسينما لدعم الاقتصاد ومايدفع بالخارج يدفع داخل البلد أنا مع القرار.
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64 - هلال
2017-09-28 22:23:12
اهلا بالترفيه والسينما وقيادة المرأة للسيارة وكل عام وانتم بخير
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63 - مغادر
2017-09-28 22:19:22
والقادم ادهى وامر
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62 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-28 22:15:04
سبحان الله وبحمده-
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61 - راعي غنم...
2017-09-28 22:13:39
السنما في الجوالات والتلفزيون موجوده.....وان جاءت على أرض الواقع وربما بضوابط.وين المشكلة.... .... من ناحية انا باعيش إن شاء الله مادريت عنها ولا عن مكانها وكذالك السينما مادرت عني...لذا إستانسوا
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60 - ولد ساجر
2017-09-28 22:11:28
عادي اهم شي الافلام ***
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59 - ابوسلطان
2017-09-28 22:10:26
ممتاز اخبار تفرح االلهم أدم علينا نعمة الامن والامان 😊💕
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58 - محمد
2017-09-28 22:07:46
ربي اني لا اسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه
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57 - فتى الشمال
2017-09-28 22:05:44
اعتقد هيئة كبار العلماء لها مخرج اكيد .****
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56 - الهمداني
2017-09-28 22:04:36
نبي مناطق حرة وفل حجاج والله تعبنا نفسيا وحق لنا ان نرتاح باقي عمرنا ماغير المنامة دبي تعبنا نبي ابو زايد عندنا نبي الفلة الله يديم هالاخبار الطيبة
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( عدد التعليقات 29,353 )
55 - برق _ الحرم
2017-09-28 22:03:42
(((((((اللهم اجرنا والمسلمين .....من عذاب المترفين ))))))
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( عدد التعليقات 29,353 )
54 - برق _ الحرم
2017-09-28 22:02:51
((((((( في قطر وتركيا سينما وبارات .................وابان الاخوان في مصر لم يمسوا السينماء والمسارح ولا نوادي الهوى في شارع الهرم )))))
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53 - زائر
2017-09-28 22:02:39
تعليق مخالف
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52 -
2017-09-28 22:01:37
نبي نشوف رأي الافتاء وكل المشايخ الي كان يحرمون السواقه للحريم والان احلوها وش راح يقولون بالسينما وما العذر في اباحتها
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51 - دكتور مدرعم
2017-09-28 21:59:56
تعليق مخالف
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50 - بدر
2017-09-28 21:59:10
اسأل الله العظيم ان ***
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49 - المااااضي
2017-09-28 21:57:40
لا لا لا ارحموا الاخونج ياعالم 😄 والله اسبوع قاسي جدآ عليهم😆 ارتفع نسبة الجلطات والسكتات القلبية في هذا الاسبوع بكل مستشفيات المملكة😂سينما مره وحده😎 عنيده اكيد انها بالانعاش .😂😂
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48 - الهمداني
2017-09-28 21:56:09
للحيم ماوصلوا للي بمزاجي نبي بار
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47 - ابوسلطان
2017-09-28 21:54:45
ماشاء الله سواقة الحريم والسينما اخبار تفرح 😊💕الله يحفظ بلدنا.
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46 - « نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ »
2017-09-28 21:54:35
الوقت الي ما تضيع في المولات والإحتفالات والمهرجانات ممكن يتضيع في السينمات --
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45 - شعور مواطن
2017-09-28 21:54:00
تعليق مخالف
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44 - ابجديات حرف
2017-09-28 21:53:19
تعليق مخالف
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43 - سعد
2017-09-28 21:51:31
الحمدلله اخيرنا بدينا نشوف النور ونطلع من الضلاميين
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42 - اللهم إذا قدرت فألطف
2017-09-28 21:50:45
انا حزين ومكتئب ومتألم على بلدنا ومجتمعنا من هذا الحال الذي وصلنا إليه وبهذه الخطا المتسارعه
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41 - الساري
2017-09-28 21:49:39
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 29,353 )
40 - برق _ الحرم
2017-09-28 21:47:21
((((((( التنازل عن قيادة_ أمة _ الاسلام ..................ضريبة تبني_ الترفيه_ الغربي )))))))
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39 - هشام
2017-09-28 21:46:40
تقدم جيشنا .. انتصرنا ...
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
38 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-28 21:45:58
السينما ممكن زمان كان لها جمهورها الى نهاية 2000 أما الآن فلا اعتقد لها قيمة تغيرت الأحوال صار جيل سناب وتوتير الانستقرام الفيس بوك ايّام الشاشة الفضية وسينما ولا بلا رجعة
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37 - العربي
2017-09-28 21:44:30
وانتم صادقين يا جماعه والله مواريها ليباع شراب الجح في البقالات مثل اللبن
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36 - ابو صالح - الرياض
2017-09-28 21:44:02
صواريخ ارض جو 🚀 تتساقط على رؤوس الغلاه والمتشددين 😂😂😂
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35 -
2017-09-28 21:38:39
5 ... شراب الجح و شراب التوت جاي في الطريق ... لاتستعجل
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34 - علي ابو تميم
2017-09-28 21:37:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
33 -
2017-09-28 21:35:04
هل هناك من يسعى لتغريب بلاد الحرمين ان حدث هذا معناه احسن الله عزاءنا في وطننا وقيمنا وديننا
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32 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-28 21:32:56
عشان المشتري كوكب الحظ موجود في الميزان .. اللي هو برج السعودية .. يعني الأخبار الأخيرة اللي حصلت حاجات حلوة و مُبهجة ✨ مش وحشة زي ما كانوا بيقولوا 😉
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31 - علي ابو تميم
2017-09-28 21:32:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
30 - فواصل. سكاكا الشلهوب
2017-09-28 21:31:54
حنا اكيد ببلاد الحرمين ****
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
29 - تيوبلس
2017-09-28 21:31:52
بركات الحجة ايفنكه :)
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
28 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-09-28 21:31:21
كل ما ينفع المصالح العامه نحن معه قرار صائب.
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
27 - مطراش
2017-09-28 21:30:25
الاخوة ف جبل علي مالهم حس لا تهنئة ولا تعليق أو ...وكأن لسان حالهم يقول :(الدجة يااااقوووم... لقد فاز الهلال على العين برجحات التركيل) !!
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,821 )
26 - الرحااال
2017-09-28 21:26:25
الشعب السعودي..كل يوم يسمع اخبار جميله..الله يجزاكم خير 💚
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
25 -
2017-09-28 21:26:05
ممتاز! أيها الأخوة ينبغي أن تعلموا أننا أصبحنا الدولة الوحيدة في العالم ليس فيها سينما.وليس فيها شواطئ مفتوحة.ولبس فيها ترفيه..مليارات تذهب كل سنه الى دولة قريبة اقتصادنا أحق به.وسمننا في دقيقنا
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24 - سامي عنان
2017-09-28 21:25:22
لازم شراب الحب.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
23 - ابجديات حرف
2017-09-28 21:25:19
وبعدها جات اشياء كثير لايسعني ذكرها واصبحت عاديه في عيون الناس..واذكروا كلامي بعد كم سنه راح تصبح قيادة النساء للسيارات شيء عادي ولاحول ولاقوة إلا بالله..المخرج مطبق المثل اكل العنب حبه حبه فهمتوااا.
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22 - اه يازمن
2017-09-28 21:24:01
والله يتعدل حال البلد الاقتصادي اول باول مو سواقة المرأه والسينما ؟؟؟؟؟ والقضاء على الفقر والبطاله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
21 - ليبرالي
2017-09-28 21:23:56
خطوه الى الامااااااام ،، ولاعزاء للغلاه والمتشددين
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
20 - ابجديات حرف
2017-09-28 21:22:19
ياجماعة الخير تذكرون اول ماجات جوالات الكاميرا قالوا الناس الجوالات حرام وصارت بربقندا وبعد كم سنه اصبحت من الاساسيات..بعدها بطاقة الاحوال للبنات بصورة كشف الوجه وصاحوا الناس وبعد فتره اصبحت عاديه..
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19 -
2017-09-28 21:19:46
مرحبا الف
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18 - الحربي
2017-09-28 21:19:23
حسبي الله عليك يا قلم الخنبقه اتمنا على الله أن **** هذه الليله المباركه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
17 - واقع مؤلم
2017-09-28 21:19:12
تساقطت احجار الدومينو ...... الله يسمعنا خير ويحيب العواقب سليمه
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16 - العربي
2017-09-28 21:17:47
يا عالم وش الي يحصل في البلد أحد يفهمني تغيرات سريعة ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
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15 - 🔴خوخان
2017-09-28 21:17:28
ماعاد ندري منين نلتقي بقعاء . نجحت جلودنا من فواتير الكهربة و الماء والبنزين اقبل و غيرها.
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14 - الحمدلله
2017-09-28 21:17:08
**** اللهم ثبت قلوبنااا على دينك.....
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
13 - صحيح
2017-09-28 21:16:38
باقي *** وتكمل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
12 - ابجديات حرف
2017-09-28 21:15:52
من قرف (جرف ) لدحديره وياءلب لاتحزن يازمان العجايب وش بقى ماظهر كل ماقول هانت جد علم" جديد
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
11 - الازدي
2017-09-28 21:15:40
نعم عادل امام بمصر وناصر القصبي بالسعوديه ولازم إخواننا المطالبين بالتغيير ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - العتيبي
2017-09-28 21:14:39
مساكين مبسوطين الله يمهل ولا يهمل العصاءه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
9 - غِمد عِـطاف
2017-09-28 21:14:14
الحين بتصير مشكلة المقاعد و بدل و بدل مثل سالفة مقاعد الطائرات ✈️
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - جاكم الإعصار جاكم
2017-09-28 21:13:47
الممللكة ولله الحمد في تطور مستمر. فهل يعقل ان يذهب زوج زوجة. فى نهاية الأسبوع الى الدول المجاورة لحضور سينما وهذا يحدث كثيرا ،،،
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
7 - عسير الهول
2017-09-28 21:13:45
اللهم من أراد افساد بلاد الحرمين اللهم اجعل كيده في نحره وأكفنا شره وارينا فيه عجائب قدرتك انك على ذلك قدير وبلا جاية جدير حسبنا الله وكفى
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
6 - ساهر 2017
2017-09-28 21:10:31
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ماظهر منها وما بطن
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
5 -
2017-09-28 21:09:28
باقي شراب جح وتكمل
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
4 -
2017-09-28 21:07:09
تكف كمل جميلكم ومنطقة حره ومشروبات الطاقة البرد على الطريق
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
3 - جلجله
2017-09-28 21:06:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,009 )
2 - قلم الحقيقه
2017-09-28 21:05:50
مات الأخونجـــــــــــــــــــــــــي هههههههههه .ياكثر الزلازل التي أصابت صندوق راسه وحطمته ههههههههههه
لا يعجبني(18) اعجبني(3)
1 - علي ابو تميم
2017-09-28 21:05:22
يالله سترك يارب
لا يعجبني(1) اعجبني(6)

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قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬786 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 15٬005 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
الحماد: ملاك الأراضي البيضاء غير “المسجلين في النظام” ستفرض عليهم غرامة 2.5 % من قيمة الأرض

الحماد: ملاك الأراضي البيضاء غير “المسجلين في النظام” ستفرض عليهم غرامة 2.5 % من قيمة الأرض

 المرصد 1 303 49 دقيقة
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬665 18 ساعة
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬461 يوم واحد
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬747 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 3٬517 12 ساعة
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬165 4 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬242 5 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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الاخيرة
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

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بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

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“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

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مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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