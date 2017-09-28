مصادر : قرار السماح للسينما في السعودية “قريبا”

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صحيفة المرصد : أكدت مصادر عن اقتراب إعلان إنشاء دور سينما في السعودية بشكل رسمي قريباً، بإشراف من الهيئة العامة للترفيه، مشيرا إلى أنه ستوضح تفاصيل وضوابط القرار بوقت لاحق، بعد الانتهاء من كامل التجهيزات للقرار بحسب موقع “عين اليوم”.

فيما أكد مصدر في إحدى الشركات المنفذة للمشروع السينمائي، أنها ستكون سينما حقيقية تحمل كل مواصفات ومقاييس دور العرض العالمية، بدءاَ من شباك التذاكر وصولاً إلى الشاشة الكبيرة، إضافة إلى المرفقات الخارجية لدور السينما ( مواقف سيارات – مراكز الخدمات الغذائية).

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