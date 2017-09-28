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بن سبعان: لهذا السبب ولي العهد “محمد بن سلمان” يستحق لقب أمير الشباب عن جدارة

بن سبعان: لهذا السبب ولي العهد “محمد بن سلمان” يستحق لقب أمير الشباب عن جدارة
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المرصد 8 548 2 ساعتين

صحيفة المرصد: وصف البروفيسور و الكاتب السعودي، صالح بن سبعان، ولي العهد محمد بن سلمان بأمير الشباب.ورأى “ابن سبعان” في مقال له بعنوان: “محمد بن سلمان شخصية قيادية لها جاذبية خاصة”، أنه يستحق ذلك عن جدارة، لتعدد مواهبه، وسعيه الدؤوب في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وشدد “ابن سبعان” أن الأمير محمد هو جعل من الوطن ورشة عمل حقيقية، يلمس منتجها العالي الجودة القاصي والداني، مشيرًا الى أنه هو من جعل الفاسدين والمتخاذلين، يحسبون له ألف حساب.
ولفت الى أن الأمير فتح قلبه وقصره ومكتبه لكل مواطن وأزال كل العوائق البشرية، والمادية التي تعيق أصحاب الحاجة للوصول إليه.
وقال “ابن سبعان”: من هذا المنطلق وجب علينا جميعا أن نقول بصوت واحد: “نعم.. يدا بيد مع محمد بن سلمان” لبناء إنسان المستقبل ولتنمية الوطن.
خاتمة :
وعدّد ” بن سبعان” مناقب الأمير محمد التي جعلت منه شخصية مميزة لها، موضحًا أنه شخصية قيادية عملية واثقة بعيدة النظر لها جاذبية خاصة تؤثر وتملك سلطة غير طبيعية على الآخرين.
واعتبر “ابن سبعان” أن لكل مرحلة رجالها ، والأمير محمد بن سلمان ، هو نجم السياسة السعودية، وأنه هدية مدرسة سلمان بن عبدالعزيز للوطن.
واختتم الكاتب مقاله بقوله: لا يخالجنا الشك في أن السياسة السعودية ستشهد في مراحلها القادمة تطورات ملحوظة في مسيرتها بقيادة ربان سفينة تقدمها المنصور بإذن الله الملك سلمان بن عبد العزيز، يعضده ولي عهده القوي الأمين وساعده الأيمن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 - الهمداني
2017-09-28 22:19:57
بن سبعان: لهذا السبب ولي العهد “محمد بن سلمان” يستحق لقب أمير الشباب عن جدارة {{يستاهل ابو سلمان}}
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7 - عمران 😂
2017-09-28 22:19:39
كنا في وقت سابق في بلدنا نشعر بركود اما الان نشعر بحيويه وتغيير وتطوير وقفزات بارك الله في جهود امير الشباب الامير محمد بن سلمان
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6 - ياسمين 🌸
2017-09-28 22:15:40
وأنا أشهد ياصالح بن سبعان
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5 - خليف
2017-09-28 21:53:20
وانا اشهد ..
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4 - ؤوم
2017-09-28 21:48:22
يابن سبعان اناصاحبة حاجه تقدر توصلني بالامير محمد بن سلمان والله العظيم على مااقول شهيد
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3 - لله الأمر من قبل ومن بعد
2017-09-28 21:22:36
تعليق مخالف
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2 - صلوا على الحبيب المصطفى
2017-09-28 21:21:26
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
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1 - شايب عُري
2017-09-28 21:21:12
*** هو أميرنا ... يابن سبعان ....
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