فيديو .. سعودي يشكو احتجاز زوجته بجامعة حريملاء ورفض خروجها بلا “ولي أمر”

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صحيفة المرصد : تقدم المواطن طلال السهلي بشكوى لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ولجامعة شقراء، وذلك بعد احتجاز زوجته في جامعة حريملاء ورفض المسؤولين فيها، خروجها إلا بحضوره من الرياض.

وغرد السهلي، الخميس (28 سبتمبر 2017)، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لحساب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وحساب جامعة شقراء قائلًا، “مهوب منطق زوجتي محتجزة في جامعة حريملا من الساعة ٩ ونص رافضين خروجها إلا اذا جيت من الرياض عشان اطلعها ! أو تنتظر للساعه ٢ الظهر!”.

كما نشر السهلي مقطع فيديو شرح فيه القصة؛ حيث قال: “زوجتي محتجزة عن الخروج في جامعة حريملاء من الساعة 9 صباح يقولون لها ممنوع الخروج لا تخرجين إلا الساعة 2 مع الناس أو يأتي ولي أمرك من الرياض عشان يطلعك من الباب أو يجبلك خطاب”.

وأضاف “ذهبت وتكلمت مع الشرطة وسألتهم هذا مواطن يحتجز على أي أساس وبأي حق وهذه من سلطاتكم هؤلاء جهة تعليمية وليسوا رجال أمن، فرفض رجل الأمن التدخل وطلب مني التوجه للتعليم بحكم الاختصاص”.

وأشار السهلي إلى أنه كتب خطابًا بخط اليد ووقع عليه وأرسله عبر الإيميل لأحد المسؤولين في الجامعة مع وضع صورة لبطاقة هويته وكارت العائلة؛ لكن رُفض بدعوى أنه خطاب عام مفتوح يسمح لها بالخروج وقت تريد ومع من تريد لازم كل يوم ترسل لي خطاب”.

وعبر المواطن عن رفضه لطريقة التعامل التي تتلاقاها زوجته من الجامعة، معتبرًا أنها منافية للمنطق، متسائلًا “على أي أساس تحرمها الجامعة من الخروج، بنتي الصغيرة في البيت تصيح وأمها محجوزة هنا تعسفًا”.

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