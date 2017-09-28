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فيديو .. سعودي يشكو احتجاز زوجته بجامعة حريملاء ورفض خروجها بلا “ولي أمر”

فيديو .. سعودي يشكو احتجاز زوجته بجامعة حريملاء ورفض خروجها بلا “ولي أمر”
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المرصد 70 1٬636 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تقدم المواطن طلال السهلي بشكوى لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ولجامعة شقراء، وذلك بعد احتجاز زوجته في جامعة حريملاء ورفض المسؤولين فيها، خروجها إلا بحضوره من الرياض.

وغرد السهلي، الخميس (28 سبتمبر 2017)، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لحساب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وحساب جامعة شقراء قائلًا، “مهوب منطق زوجتي محتجزة في جامعة حريملا من الساعة ٩ ونص رافضين خروجها إلا اذا جيت من الرياض عشان اطلعها ! أو تنتظر للساعه ٢ الظهر!”.

كما نشر السهلي مقطع فيديو شرح فيه القصة؛ حيث قال: “زوجتي محتجزة عن الخروج في جامعة حريملاء من الساعة 9 صباح يقولون لها ممنوع الخروج لا تخرجين إلا الساعة 2 مع الناس أو يأتي ولي أمرك من الرياض عشان يطلعك من الباب أو يجبلك خطاب”.

وأضاف “ذهبت وتكلمت مع الشرطة وسألتهم هذا مواطن يحتجز على أي أساس وبأي حق وهذه من سلطاتكم هؤلاء جهة تعليمية وليسوا رجال أمن، فرفض رجل الأمن التدخل وطلب مني التوجه للتعليم بحكم الاختصاص”.

وأشار السهلي إلى أنه كتب خطابًا بخط اليد ووقع عليه وأرسله عبر الإيميل لأحد المسؤولين في الجامعة مع وضع صورة لبطاقة هويته وكارت العائلة؛ لكن رُفض بدعوى أنه خطاب عام مفتوح يسمح لها بالخروج وقت تريد ومع من تريد لازم كل يوم ترسل لي خطاب”.

وعبر المواطن عن رفضه لطريقة التعامل التي تتلاقاها زوجته من الجامعة، معتبرًا أنها منافية للمنطق، متسائلًا “على أي أساس تحرمها الجامعة من الخروج، بنتي الصغيرة في البيت تصيح وأمها محجوزة هنا تعسفًا”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

70 - سعد التميمي
2017-09-28 22:36:27
ياما على نجد من الغثإ
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69 - ياسمين🌸
2017-09-28 22:31:49
والله العظيم ماني قلم الحقيقة وافتخر إنك شبهتني فيه هذا شخص أكيد له مكانه حساسه كلامه سيف قاطع يمضي . كتب عن الاخونج عندنا وفعلا بدات حكومتنا تنظف بلدنا منهم وكتب عن تحرير المرأة من القيود وشوفة عينك
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68 - منتحي
2017-09-28 22:27:11
اشوف انهم مقدين ماتطلع الا لين يجي ولي الامر ولا لو كل من طلعت بكيفها بتقولون ليه سمحتو لها
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67 - البلوي
2017-09-28 22:21:33
مسلسل إخراجه ليبرالي
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66 - هادي
2017-09-28 22:21:17
يالخبل ترا معك ملك الحزم وولي الحزم يعرفون وش الي في مخك يدور تبي تضحك علينا بهالكلمتين
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65 - البلوي
2017-09-28 22:20:53
يبغى الاخ إسقاط ولايه من راسلك
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64 - الى قلم الخنبقه
2017-09-28 22:20:00
الا تستحي على وجهك انكفشت مره قلم ومره رحال ومره امرأه محاميه ومره ياسمين هلابك ياياسمين 😂😂😂😂😂😂عيب عيب الله يخذلك فضحت نفسك الى حجرك
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63 - هادي
2017-09-28 22:17:36
استح على وجهك ويقول سامح لها تخرج مع من تبي وفي اي وقت تبي طيب ليش تبيها تخرج الساعة 9 والدوام الى الساعة 2 وكيف تركت الام بنتك لحالها شي لا يعقل
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62 - بنـت ابوها
2017-09-28 22:13:01
تعليق 52 صدقتي اختي نبغي نقعد على وضعنا ولانبغي نسوق*****
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61 - sar-al-sa
2017-09-28 22:12:30
الامن امن ولابد من قبوله والا لو -لاسمح الله- حدث لها شيء سلبي فالمؤاخذ هو من سهل خروجها في غير وقت الخروج وليس معها ثقه يطمأن اليه فظاهر الموضوع لاغبار عليه الان بينما حتى الزوج والاب فيهم إن.
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60 - محمد
2017-09-28 22:12:26
تعنت و تنطع و سؤ ظن مرفوووووض
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59 - سند
2017-09-28 22:11:05
هذا قلم الحقيقة متخفي وراء يوزر ياسمين مثل مانجحنا بقيادة السيارة بننجح بإسقاط الولاية قريبا ***
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58 - ياسمين 🌸
2017-09-28 22:06:26
لن تقودي ... لن تقودي 😂😂 بلها واشرب ميتها
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57 - قالب الشوكلاته
2017-09-28 22:04:11
اقصد ت 20 يسلمووووووووووووووووووووو
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56 - الهنووف
2017-09-28 22:03:48
راعي المقطع بيعلمنا ان زوجته بالجامعه وبصراحه هم مشددين حتى في كل مكان لازم ورقة التعريف ازعجونا فيها احس اني مهزوزه اذا قالوا وين ولي الامر
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55 - عقل يفكر
2017-09-28 22:03:35
الدعوه حبه حبه .. في البداية .. السماح بالقيادة و من ثم ثانياً .. خروجها من غير ولي الأمر .. و القاصمة ستكون أسقاط الولاية بشكلاً مطلق .. و الله لا أعلم على ماذا نحنُ مُقبلين .. حسبي الله و نعم الوكيل
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54 - قالب الشوكلاته
2017-09-28 22:03:28
ت34 يسلمووووووووووووووووووووووو
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53 - احمد عسيري
2017-09-28 22:01:33
النظام على الجميع حرمتك طالبة او موظفة مثل غيرها ماعلى راسك ريشة انت وهي كلنا عندنا حريم وبنات في الجامعة ونحترم انظمتها يا**
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52 - فطوم
2017-09-28 21:59:33
مقبلين على انفتاح مايعلم فيه الا ربي خاصه لنا يالاناث بدأنا بخلع الزوج وتطليع بطاقة الهوية والان سياقه السياره والقادم اعظم واطم ياربي اكتب لنا الخيره في امرنا فنحن لانعلم انت علام الغيوب
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51 - بوست
2017-09-28 21:59:03
المفروض يتم توقيع اقرار بالموافقه قبل التعيين او الدراسه من قبل ولي الامر او الزوج بانه يخلي المسئوليه الكامله من الاداره لا اي مكروه يحصل لها
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50 - بهجت
2017-09-28 21:54:04
ت34 سواقة الحريم بعمر 30 ومافوق يعني بنات الجامعه مايقدروا يطلعوا رخصه لكن ممكن تجي امها او خالتها اواختها الكبيره تجي تاخدها
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49 - بنـت ابوها
2017-09-28 21:53:19
20 اختي ام فهد نعم هذا الكلام وفقك الله
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48 - @@@@@
2017-09-28 21:52:19
إيش ***هذا
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47 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-28 21:52:00
والله والله لو سكت أنه أفضل لك يا ناس صار الواحد يحاول يصطاد هذا الفلاش عبر التواصل لعل وعسى يكون له من الشهرة نصيب .
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46 -
2017-09-28 21:51:57
هذا ****بعيد عنكم. لو رجال كان راح اخذ حرمته بنفسه. ولا تنطق لين يفتح الباب الساعه ٢ زيها زي غيرها. لكن الأشكال هذي هم الي يسعون ورى حرية المرئة ونحططاها.
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45 - مع هذا الباب وكأنه يشر عليه
2017-09-28 21:51:56
طيب ورحت لكل هذي الدواير الحكومية في غمضة عين ماشاء الله اذا لابد من التحقيق مع هذا الشخص والاطلاع على ماقاله وهل هذا الكلام صحيح ام لا
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44 - فراوله
2017-09-28 21:51:09
نشكر الجامعه على حفظ النظام
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43 - عمران 😂
2017-09-28 21:50:52
المنتصربالله مايقرأ الا كتابات الجنس اللطيف 😂😂😂
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42 - الى قلم الخنبقه
2017-09-28 21:48:46
اجتمعوا قلم والرجال وتحولوا الى محاميه 😂😂😂فضحك الله واعماك تعلق بااسماء رجال ونساء لم تستحي وتخجل من نفسك 😂😂😂
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41 - جبال سدير
2017-09-28 21:47:27
لوخرجت قبل الخروج الرسمي للطالبات وبدون حضورك وحصل لها مكروة لاقدر الله اقمت الدنياء ولم تقعدها واتهمت الكلية باالاهمال وطالبت المسئولين باالتحقيق
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40 - @@@@@
2017-09-28 21:47:26
أحمد ربك هذا الإجراء لمصلحة الجميع و لا أنت ما تسمع عن حوادث الخطف لكن بعض الناس ما يستاهل تسوي فيه خير ماغير يهابد على غير جادة.
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39 - سعاد
2017-09-28 21:46:13
ليبرالكومنظمة تخطط بواسطة المرأة للبعيد ولكن هناك ولاة الامر بالمرصاد لهم
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38 - -----
2017-09-28 21:45:41
بعض الناس اذا مالقاء احد يشكية صور نفسة وشكاها تحية اجلال واحترام وتقدير لجميع العاملين بجامعة حريملاء على حرصهم وتطبيقهم للنظام حتي يكبر السالفة يقول بنتي الصغيرة بالبيت تصيح وامها محجوزة هنا تعسفاً!
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37 - يلدرم
2017-09-28 21:45:29
من يعترض على عمل الجامعة لأن منسوبيها لايعجبونه او ان لون جدرانها يخدش عبقريته يلتحق بجامعة هارفارد او أوكسفورد
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36 - الفاكس متى يلغى ؟
2017-09-28 21:44:51
مازالت الاجرائات في القطاع الحكومي و العسكري متأخرة جدا عن القطاع الخاص .
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35 -
2017-09-28 21:44:50
اجل يا افندي تبيهم يخرجونها على رأسها ومع اي حد ... احمد ربك انهم حاجزينها لمصلحتها وبعدين وينك يال****
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34 - عجايب
2017-09-28 21:44:38
المراة الان اصبحت تقود السيارة المفروض يطلعونها تسوق سيارتها وتروح لبيتها
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33 - ابوتركي
2017-09-28 21:44:34
الله يستر على محارمنا الوضع خطير صرت اخاف من قرارات بكره
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32 - ساري
2017-09-28 21:44:05
20 - ام فهد علميه الرجولة يابطله وعلميه كيف يخاف على اهل بيته كفو يابطله
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31 - .....
2017-09-28 21:44:02
اتركوا الناس في حالها كل واحد مسئول عن أهله فقط
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( عدد التعليقات 9,011 )
30 - المنتصر بالله
2017-09-28 21:43:51
خلود ههههههه
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29 - يلدرم
2017-09-28 21:42:24
ابنته لدى البيت تصيح ! ياترى كم يوم في السنة تصيح بنتك لتخرج أمها الساعة 9 ؟! ام انك تريد جامعة بدوام تفصيل على مقاس زوجتك وابنتها ؟
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28 - ابوعبدالله القحطاني
2017-09-28 21:41:00
والله مصيبه اصبح المكان مقر امني مو صرح تعليمي !!
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( عدد التعليقات 9,011 )
27 - المنتصر بالله
2017-09-28 21:40:59
آبك وش عنده ذا يصارخ ههههههه بقعاء تصوع خشتك خخخخخخخخخ
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26 - خلود
2017-09-28 21:40:35
حتى انا مايطلعوني الا بحضور ولي امري ولازم يشوفون بطاقته الاصليه والمصوره ممنوعه لانهم يخايفون علينا لأننا تحت مسؤوليتهم مع ان الحارس يعرف ابوي لكن مافي فايده
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25 - ساري
2017-09-28 21:39:19
كيف تقول مسافر لك اكثر من يوم طيب كيف طلعوها في الايام الي مضت وانت مسافر ؟؟؟
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( عدد التعليقات 29,009 )
24 - قلم الحقيقه
2017-09-28 21:39:16
الجامعة اللي تديرها الأخونجيات اللي ساجنين مرتك فيها مؤكد باب جامعتهم كأنه باب سجن ومربوط بسلاسل وصناقل مصدية من 30 سنة ومفاتيحه مع المرحومة جدتهم مقبورة معها.لكن لاتنسى جب معك الدفاع المدني لقصها ههه
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23 - جبال سدير
2017-09-28 21:39:04
هذا النظام مطبق في جميع الجامعات اي وحدة تخرج قبل موعد الخروج الرسمي للطالبات لابد ان يحضر ولي الامر او المفوض باايصالها للجامعة وتؤخذ هويتة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,011 )
22 - المنتصر بالله
2017-09-28 21:38:04
لا يطق فيك عرق هههههههههه آبك درسها عندك في الرياض وش وداك حريملا أو انقلها إلى جامعة بقعاء خخخخخخخخخخخ
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21 - سامي
2017-09-28 21:36:07
6 - الرحااال يعني لو تجي المدرسة وتلاقي زوجتك طالعه مع واحد عاادي ؟؟؟؟
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20 - ام فهد
2017-09-28 21:34:43
نعم تحتجز وغصبا عنك وعنها ***هذا نظام يطبق على الجميع وليه زوجتك تبغا تخرج الساعة تسعة ترز في الجامعة الى وقت الخروج اشباه الرجال
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
19 - سامي
2017-09-28 21:34:20
ناظرو ياسمين صاحبة ت 20 وش تقول مثل مانجحنا بقيادة السيارة بننجح بإسقاط الولاية قريبا****
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18 - محمد
2017-09-28 21:33:47
بنو ليبرال مارح يتركونا في شؤوننا ناوين على بلد الحرمين تصير مثل باقي الدول***
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17 - زائر
2017-09-28 21:33:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - خالد
2017-09-28 21:30:40
البت ياسمينه دي واثقه من نفسيها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - سامي
2017-09-28 21:30:15
الشنب المحلوق يبين انك صادق
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
14 - سعود الحربي
2017-09-28 21:30:15
وباقي نلوم وزعلانيين على ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - زائر
2017-09-28 21:29:50
خطة خبيثة من دعاة الفتنة ونزع الولاية
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12 - ون تو ثري
2017-09-28 21:29:39
ناوين على المرأة طيب ياحبيب زوجته وهل ترضى انك تجي ماتلاقيها في المدرسة تلاقيها خرجت مع احد غيرك
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
11 - زائر
2017-09-28 21:28:56
مسكين تشتكي وتثير بلبلة على أمر يشكرون عليه فهذا الامر يحفظ أهلك من شياطين الانس فالنساء في الذمة لابد من رجل لحمايتهن ولكن اذا كان الهدف من البلبله شيء اخر فالله مطلع وسوف تندم يوما من الأيام
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
10 - ياسمين
2017-09-28 21:27:18
مثل مانجحنا بقيادة السيارة بننجح بإسقاط الولاية قريبا ***
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
9 - ون تو ثري
2017-09-28 21:26:02
انت ممن الي يطالب بنزع الولاية ياشاطر
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8 - شرقاااويه
2017-09-28 21:25:28
ياحبيبي مسلسل جديد لاسقاط الولايه😑
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
7 - 123
2017-09-28 21:25:11
وهل ترضى ان تخرج مع غيرك يااخي عيب
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( عدد التعليقات 8,821 )
6 - الرحااال
2017-09-28 21:24:33
عقول متخلفه..يبيلها شويات بتنظف..هؤلاء وعقولهم التي تظن السوء في كل الأحوال لابد من تغييرهم..يعني 2 ونص الملائكه تحريها..والساعه 9 الشياطين معها !!! الله لايبلانا 💚
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5 - صلوا على الحبيب المصطفى
2017-09-28 21:22:26
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
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4 - شرقاااويه
2017-09-28 21:22:16
ياحبيبي (مسلسل) جديد لاسقاط الولايه 😑
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3 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-28 21:19:13
صوتك وصل مطلوب منك تصحيح الوضع
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2 - محمد بن سعد
2017-09-28 21:18:28
صدقني اخي السهلي هذا نظام وقانون جميل ، الخوف على المرأة وليس من المرأة هناك ناس ثقات يتكلمون بان هناك طالبات في الكليات يخرجن بدون حسيب ولا رقيب وفي النهاية الاهل يلومون الجامعة لماذا لا يطبق النظام.
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1 - ابوسعود
2017-09-28 21:17:36
مش معقول كلهم على خطأ وانت الوحيد صح. ومن حق المسؤولين يخافون على مناصبهم لانو مافي قرار سابق من التعليم بخروج المرأة بطريقتك هذي.. فشلت عمرك وفشلت قبيلتك بتهاونك باهلك
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