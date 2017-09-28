فيديو .. سعودي يشكو احتجاز زوجته بجامعة حريملاء ورفض خروجها بلا “ولي أمر”
صحيفة المرصد : تقدم المواطن طلال السهلي بشكوى لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ولجامعة شقراء، وذلك بعد احتجاز زوجته في جامعة حريملاء ورفض المسؤولين فيها، خروجها إلا بحضوره من الرياض.
وغرد السهلي، الخميس (28 سبتمبر 2017)، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لحساب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وحساب جامعة شقراء قائلًا، “مهوب منطق زوجتي محتجزة في جامعة حريملا من الساعة ٩ ونص رافضين خروجها إلا اذا جيت من الرياض عشان اطلعها ! أو تنتظر للساعه ٢ الظهر!”.
كما نشر السهلي مقطع فيديو شرح فيه القصة؛ حيث قال: “زوجتي محتجزة عن الخروج في جامعة حريملاء من الساعة 9 صباح يقولون لها ممنوع الخروج لا تخرجين إلا الساعة 2 مع الناس أو يأتي ولي أمرك من الرياض عشان يطلعك من الباب أو يجبلك خطاب”.
وأضاف “ذهبت وتكلمت مع الشرطة وسألتهم هذا مواطن يحتجز على أي أساس وبأي حق وهذه من سلطاتكم هؤلاء جهة تعليمية وليسوا رجال أمن، فرفض رجل الأمن التدخل وطلب مني التوجه للتعليم بحكم الاختصاص”.
وأشار السهلي إلى أنه كتب خطابًا بخط اليد ووقع عليه وأرسله عبر الإيميل لأحد المسؤولين في الجامعة مع وضع صورة لبطاقة هويته وكارت العائلة؛ لكن رُفض بدعوى أنه خطاب عام مفتوح يسمح لها بالخروج وقت تريد ومع من تريد لازم كل يوم ترسل لي خطاب”.
وعبر المواطن عن رفضه لطريقة التعامل التي تتلاقاها زوجته من الجامعة، معتبرًا أنها منافية للمنطق، متسائلًا “على أي أساس تحرمها الجامعة من الخروج، بنتي الصغيرة في البيت تصيح وأمها محجوزة هنا تعسفًا”.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
ياما على نجد من الغثإ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله العظيم ماني قلم الحقيقة وافتخر إنك شبهتني فيه هذا شخص أكيد له مكانه حساسه كلامه سيف قاطع يمضي . كتب عن الاخونج عندنا وفعلا بدات حكومتنا تنظف بلدنا منهم وكتب عن تحرير المرأة من القيود وشوفة عينك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اشوف انهم مقدين ماتطلع الا لين يجي ولي الامر ولا لو كل من طلعت بكيفها بتقولون ليه سمحتو لها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مسلسل إخراجه ليبرالي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يالخبل ترا معك ملك الحزم وولي الحزم يعرفون وش الي في مخك يدور تبي تضحك علينا بهالكلمتين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
يبغى الاخ إسقاط ولايه من راسلك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الا تستحي على وجهك انكفشت مره قلم ومره رحال ومره امرأه محاميه ومره ياسمين هلابك ياياسمين 😂😂😂😂😂😂عيب عيب الله يخذلك فضحت نفسك الى حجرك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
استح على وجهك ويقول سامح لها تخرج مع من تبي وفي اي وقت تبي طيب ليش تبيها تخرج الساعة 9 والدوام الى الساعة 2 وكيف تركت الام بنتك لحالها شي لا يعقل
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
تعليق 52 صدقتي اختي نبغي نقعد على وضعنا ولانبغي نسوق*****
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الامن امن ولابد من قبوله والا لو -لاسمح الله- حدث لها شيء سلبي فالمؤاخذ هو من سهل خروجها في غير وقت الخروج وليس معها ثقه يطمأن اليه فظاهر الموضوع لاغبار عليه الان بينما حتى الزوج والاب فيهم إن.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعنت و تنطع و سؤ ظن مرفوووووض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا قلم الحقيقة متخفي وراء يوزر ياسمين مثل مانجحنا بقيادة السيارة بننجح بإسقاط الولاية قريبا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لن تقودي ... لن تقودي 😂😂 بلها واشرب ميتها
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اقصد ت 20 يسلمووووووووووووووووووووو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
راعي المقطع بيعلمنا ان زوجته بالجامعه وبصراحه هم مشددين حتى في كل مكان لازم ورقة التعريف ازعجونا فيها احس اني مهزوزه اذا قالوا وين ولي الامر
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
الدعوه حبه حبه .. في البداية .. السماح بالقيادة و من ثم ثانياً .. خروجها من غير ولي الأمر .. و القاصمة ستكون أسقاط الولاية بشكلاً مطلق .. و الله لا أعلم على ماذا نحنُ مُقبلين .. حسبي الله و نعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت34 يسلمووووووووووووووووووووووو
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
النظام على الجميع حرمتك طالبة او موظفة مثل غيرها ماعلى راسك ريشة انت وهي كلنا عندنا حريم وبنات في الجامعة ونحترم انظمتها يا**
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مقبلين على انفتاح مايعلم فيه الا ربي خاصه لنا يالاناث بدأنا بخلع الزوج وتطليع بطاقة الهوية والان سياقه السياره والقادم اعظم واطم ياربي اكتب لنا الخيره في امرنا فنحن لانعلم انت علام الغيوب
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
المفروض يتم توقيع اقرار بالموافقه قبل التعيين او الدراسه من قبل ولي الامر او الزوج بانه يخلي المسئوليه الكامله من الاداره لا اي مكروه يحصل لها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت34 سواقة الحريم بعمر 30 ومافوق يعني بنات الجامعه مايقدروا يطلعوا رخصه لكن ممكن تجي امها او خالتها اواختها الكبيره تجي تاخدها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 اختي ام فهد نعم هذا الكلام وفقك الله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
إيش ***هذا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله والله لو سكت أنه أفضل لك يا ناس صار الواحد يحاول يصطاد هذا الفلاش عبر التواصل لعل وعسى يكون له من الشهرة نصيب .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا ****بعيد عنكم. لو رجال كان راح اخذ حرمته بنفسه. ولا تنطق لين يفتح الباب الساعه ٢ زيها زي غيرها. لكن الأشكال هذي هم الي يسعون ورى حرية المرئة ونحططاها.
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
طيب ورحت لكل هذي الدواير الحكومية في غمضة عين ماشاء الله اذا لابد من التحقيق مع هذا الشخص والاطلاع على ماقاله وهل هذا الكلام صحيح ام لا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
نشكر الجامعه على حفظ النظام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المنتصربالله مايقرأ الا كتابات الجنس اللطيف 😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اجتمعوا قلم والرجال وتحولوا الى محاميه 😂😂😂فضحك الله واعماك تعلق بااسماء رجال ونساء لم تستحي وتخجل من نفسك 😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
لوخرجت قبل الخروج الرسمي للطالبات وبدون حضورك وحصل لها مكروة لاقدر الله اقمت الدنياء ولم تقعدها واتهمت الكلية باالاهمال وطالبت المسئولين باالتحقيق
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أحمد ربك هذا الإجراء لمصلحة الجميع و لا أنت ما تسمع عن حوادث الخطف لكن بعض الناس ما يستاهل تسوي فيه خير ماغير يهابد على غير جادة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ليبرالكومنظمة تخطط بواسطة المرأة للبعيد ولكن هناك ولاة الامر بالمرصاد لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بعض الناس اذا مالقاء احد يشكية صور نفسة وشكاها تحية اجلال واحترام وتقدير لجميع العاملين بجامعة حريملاء على حرصهم وتطبيقهم للنظام حتي يكبر السالفة يقول بنتي الصغيرة بالبيت تصيح وامها محجوزة هنا تعسفاً!
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
من يعترض على عمل الجامعة لأن منسوبيها لايعجبونه او ان لون جدرانها يخدش عبقريته يلتحق بجامعة هارفارد او أوكسفورد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مازالت الاجرائات في القطاع الحكومي و العسكري متأخرة جدا عن القطاع الخاص .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اجل يا افندي تبيهم يخرجونها على رأسها ومع اي حد ... احمد ربك انهم حاجزينها لمصلحتها وبعدين وينك يال****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المراة الان اصبحت تقود السيارة المفروض يطلعونها تسوق سيارتها وتروح لبيتها
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الله يستر على محارمنا الوضع خطير صرت اخاف من قرارات بكره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - ام فهد علميه الرجولة يابطله وعلميه كيف يخاف على اهل بيته كفو يابطله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اتركوا الناس في حالها كل واحد مسئول عن أهله فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خلود ههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ابنته لدى البيت تصيح ! ياترى كم يوم في السنة تصيح بنتك لتخرج أمها الساعة 9 ؟! ام انك تريد جامعة بدوام تفصيل على مقاس زوجتك وابنتها ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله مصيبه اصبح المكان مقر امني مو صرح تعليمي !!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
آبك وش عنده ذا يصارخ ههههههه بقعاء تصوع خشتك خخخخخخخخخ
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
حتى انا مايطلعوني الا بحضور ولي امري ولازم يشوفون بطاقته الاصليه والمصوره ممنوعه لانهم يخايفون علينا لأننا تحت مسؤوليتهم مع ان الحارس يعرف ابوي لكن مافي فايده
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
كيف تقول مسافر لك اكثر من يوم طيب كيف طلعوها في الايام الي مضت وانت مسافر ؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
الجامعة اللي تديرها الأخونجيات اللي ساجنين مرتك فيها مؤكد باب جامعتهم كأنه باب سجن ومربوط بسلاسل وصناقل مصدية من 30 سنة ومفاتيحه مع المرحومة جدتهم مقبورة معها.لكن لاتنسى جب معك الدفاع المدني لقصها ههه
لا يعجبني(5) اعجبني(9)
هذا النظام مطبق في جميع الجامعات اي وحدة تخرج قبل موعد الخروج الرسمي للطالبات لابد ان يحضر ولي الامر او المفوض باايصالها للجامعة وتؤخذ هويتة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا يطق فيك عرق هههههههههه آبك درسها عندك في الرياض وش وداك حريملا أو انقلها إلى جامعة بقعاء خخخخخخخخخخخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - الرحااال يعني لو تجي المدرسة وتلاقي زوجتك طالعه مع واحد عاادي ؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
نعم تحتجز وغصبا عنك وعنها ***هذا نظام يطبق على الجميع وليه زوجتك تبغا تخرج الساعة تسعة ترز في الجامعة الى وقت الخروج اشباه الرجال
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
ناظرو ياسمين صاحبة ت 20 وش تقول مثل مانجحنا بقيادة السيارة بننجح بإسقاط الولاية قريبا****
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
بنو ليبرال مارح يتركونا في شؤوننا ناوين على بلد الحرمين تصير مثل باقي الدول***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
البت ياسمينه دي واثقه من نفسيها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الشنب المحلوق يبين انك صادق
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
وباقي نلوم وزعلانيين على ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خطة خبيثة من دعاة الفتنة ونزع الولاية
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
ناوين على المرأة طيب ياحبيب زوجته وهل ترضى انك تجي ماتلاقيها في المدرسة تلاقيها خرجت مع احد غيرك
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
مسكين تشتكي وتثير بلبلة على أمر يشكرون عليه فهذا الامر يحفظ أهلك من شياطين الانس فالنساء في الذمة لابد من رجل لحمايتهن ولكن اذا كان الهدف من البلبله شيء اخر فالله مطلع وسوف تندم يوما من الأيام
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
مثل مانجحنا بقيادة السيارة بننجح بإسقاط الولاية قريبا ***
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
انت ممن الي يطالب بنزع الولاية ياشاطر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ياحبيبي مسلسل جديد لاسقاط الولايه😑
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
وهل ترضى ان تخرج مع غيرك يااخي عيب
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
عقول متخلفه..يبيلها شويات بتنظف..هؤلاء وعقولهم التي تظن السوء في كل الأحوال لابد من تغييرهم..يعني 2 ونص الملائكه تحريها..والساعه 9 الشياطين معها !!! الله لايبلانا 💚
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
ياحبيبي (مسلسل) جديد لاسقاط الولايه 😑
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صوتك وصل مطلوب منك تصحيح الوضع
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
صدقني اخي السهلي هذا نظام وقانون جميل ، الخوف على المرأة وليس من المرأة هناك ناس ثقات يتكلمون بان هناك طالبات في الكليات يخرجن بدون حسيب ولا رقيب وفي النهاية الاهل يلومون الجامعة لماذا لا يطبق النظام.
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
مش معقول كلهم على خطأ وانت الوحيد صح. ومن حق المسؤولين يخافون على مناصبهم لانو مافي قرار سابق من التعليم بخروج المرأة بطريقتك هذي.. فشلت عمرك وفشلت قبيلتك بتهاونك باهلك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أضف تعليق