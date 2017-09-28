تسجيل صوتي للبغدادي لرفع معنويات داعش

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صحيفة المرصد-وكالات : في وقت يواجه فيه “داعش” ضربات موجعة في ميادين القتال، حاول التنظيم رفع معنويات مقاتليه بتسجيل صوتي لزعيمه أبو بكر البغدادي، لم يتم التحقق من صحته، يؤكد فيه أنه على قيد الحياة .

وذكر موقع “تيليغرام”، المعني برصد أنشطة التنظيم، أن التسجيل بثته مؤسسة الفرقان الإخبارية المرتبطة بالتنظيم المتشدد، لافتا إلى أن زعيم التنظيم الإرهابي على دراية بما يجري في مواقع الصدام مع القوات الحكومية في سوريا والعراق.

وأشار الموقع إلى أن البغدادي نوّه في حديثه بلقاء “أستانا – 6″، والذي جرى منتصف سبتمبر الجاري.

يذكر أن وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، أعلنتا في يونيو/حزيران الماضي، أن “زعيم تنظيم داعش، وبترجيح كبير، لقي حتفه نتيجة غارة نفذها سلاح الجو الروسي في 28 مايو/أيار الماضي، بالقرب من مدينة الرقة السورية”، ولكن عقب هذا الإعلان، لم يتم تأكيد المعلومات الواردة، كما أن رئيس جهاز مكافحة التجسس سيرغي ناريشكين رفض التعليق على هذه الأخبار أو تأكيدها، وأن وزارة الداخلية العراقية، بدورها، أعلنت أن البغدادي “حي”، وأنه موجود داخل الأراضي السورية.

يشار إلى أن الحديث عن “مقتل البغدادي”، أعلن عنه عدة مرات في الأعوام 2014 – 2016، وأنه في كل مرة كان يذكر أنه “تلقى إصابة بالغة ومات في المستشفى”، وفي يناير/كانون الثاني من عام 2017، أعلن أن البغدادي قتل في غارة جوية، لكن لم يتم تأكيد أي من هذه المعلومات.

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