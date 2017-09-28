تسجيل صوتي للبغدادي لرفع معنويات داعش
صحيفة المرصد-وكالات : في وقت يواجه فيه “داعش” ضربات موجعة في ميادين القتال، حاول التنظيم رفع معنويات مقاتليه بتسجيل صوتي لزعيمه أبو بكر البغدادي، لم يتم التحقق من صحته، يؤكد فيه أنه على قيد الحياة .
وذكر موقع “تيليغرام”، المعني برصد أنشطة التنظيم، أن التسجيل بثته مؤسسة الفرقان الإخبارية المرتبطة بالتنظيم المتشدد، لافتا إلى أن زعيم التنظيم الإرهابي على دراية بما يجري في مواقع الصدام مع القوات الحكومية في سوريا والعراق.
وأشار الموقع إلى أن البغدادي نوّه في حديثه بلقاء “أستانا – 6″، والذي جرى منتصف سبتمبر الجاري.
يذكر أن وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، أعلنتا في يونيو/حزيران الماضي، أن “زعيم تنظيم داعش، وبترجيح كبير، لقي حتفه نتيجة غارة نفذها سلاح الجو الروسي في 28 مايو/أيار الماضي، بالقرب من مدينة الرقة السورية”، ولكن عقب هذا الإعلان، لم يتم تأكيد المعلومات الواردة، كما أن رئيس جهاز مكافحة التجسس سيرغي ناريشكين رفض التعليق على هذه الأخبار أو تأكيدها، وأن وزارة الداخلية العراقية، بدورها، أعلنت أن البغدادي “حي”، وأنه موجود داخل الأراضي السورية.
يشار إلى أن الحديث عن “مقتل البغدادي”، أعلن عنه عدة مرات في الأعوام 2014 – 2016، وأنه في كل مرة كان يذكر أنه “تلقى إصابة بالغة ومات في المستشفى”، وفي يناير/كانون الثاني من عام 2017، أعلن أن البغدادي قتل في غارة جوية، لكن لم يتم تأكيد أي من هذه المعلومات.
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التعليقات
بيان الدولة_الإسلامية والذي أعلنت فيه السيطرة على أربع قرى بريف دير الزور وأسر جنديين روسيين بالإضافة إلى قتل أكثرمن 65 من نظام الأسد بينهم جنود روس وإصابة عشرات آخرين في هجوم واسع. سوريا
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عبيط.
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(((عاجل)))
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حكومة قطر وإيران وأجهزة إستخباراتها هي من تعلم هل هو حي أم ميت فهي الداعم الرئيسي والمتحكم في هذا التنظيم .لا روسيا ولى أمريكا تدري عنه.
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حاول التنظيم رفع معنويات مقاتليه بتسجيل صوتي لزعيمه ابو بكر بطيخ
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4زائر من الكواكب شكلة ****
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لا أستبعد وجوده في قطر او يكون لها دور في دعمه ولو إعلاميا
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ما دامة انة خرج بعد ان ارتاح و قضى اجازة الصيف في طهران فاان الخطط الايرانية الغربية اصبحت جاهزة لتدميرمدينة سنية جديدة وابادة اهلها ولكن ماهي المدينة السنية التي تتوقعون ان تكون الهدف القادم لهم
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اللة هما دمر البغدادي وجميع الدواعش لانهم عاثوفي بلاد المسلمين
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((((((( قرقيشة _الماسونية ......يقتلونها وقت مايردون ..... ويحيون فتنتها وقت ماحتاجوا اليها )))))
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الصحيح لرفع معنويات الدواعش والقطريين والاخوان...!
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إنتهت مهمته....عساه السيف الآمع يقط رقبته.. ولذا قالوا مات وربما لم يمت ... مثله مثل زعيم تنظيم القاعدة ابن لادن بإنه قتل في غارة جوية وصارت جمجمته لطيش على الجدران!!.... آخر حلقه من مسلسل الجماعات.
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وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ
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شكلة ولد قطوة بسبع ارواح
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تعليق مخالف
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مايقولو مات ؟؟؟ سبحان الله ... كم مره أنقتل هذا الخليفه .. ويعود للحياة مرة أخرى
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