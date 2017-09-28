بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدف

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صحيفة المرصد :حقق الاتحاد فوزاً مهما وغاليا على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

بكر الكويتي فهد الأنصاري بتسجيل الهدف الأول للاتحاد من تسديدة متقنة من ضربة ثابتة عند الدقيقة 19 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ومع بدايته أدرك عبدالمجيد السواط التعادل للتعاون عند الدقيقة 46، وتمكن المصري محمود “كهربا” من تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في مرمى مواطنه المصري عصام الحضري عند الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة ارتفع الاتحاد برصيده من النقاط إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد التعاون عند 5 نقاط.

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