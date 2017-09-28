خادم الحرمين يأمر بإعداد نظام لمكافحة التحرش لتحديد العقوبات التي تمنع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه
صحيفة المرصد : أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش.
ووجه -حفظه الله- وزير الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوماً وإكمال اللازم.
وقال -حفظه الله- في أمره الموجه لوزير الداخلية: نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوماً وإكمال ما يلزم بموجبه.
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التعليقات
كفو بابا سلمان
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سن القوانين يبوفهد مع الشرع ينظف الشارع حفظك الله من كل شر
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اجراءت وقائيه تحمي المراه السعوديه المطلوب من الجهات الامنيه تنفيذ ما جاء فيه وبحزم
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يتبع... تحافظ على بناتك وأبناء المسلمين وعندما تغفل عن أبنائك فأنت تجعل منهم المتحرش والمتحرش به.
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العنيد // صدقني منع النقاب اثناء القيادة هذا شرط من شروط الحصول على الرخصة والمستقبل لا يوجد فيه امرأة متغطية او متحجبة خلاص بح // هذا آخر تعليق لي بالمرصد والوداع لكل الأحرار واللقاء عند افتتاح سينما
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هرمنا ونحن ننتظر مجلس الشورى ليصدر قانون التحرش !! لماذا تعثر ؟ !
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عااااااااش سلماااااااااااااااان فددددددددديته ي نااااااااااس❤❤❤❤❤👍👍
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اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتبا عه وارنا البا طل يا طل وارزقنا اجتنا به
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تعليق 102 بالضبط هذا ماسيحصل وحسبنا الله ونعم الوكيل
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وحتى لو وضع نظام هناك شئ اسمه واسطه هناك عرقله للي يبي يشتكي واذا طول الشاكي قالوله مالك شئ تبي تواصل دعواك روح للأماره واشتكي اما معاملتك محفوظه (خلاص اضرب الباب مالك شئ)
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ت98 احسنت ***
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98 \\\ ****
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هناك زحمه شديده في اقسام الطواري من الغلاه والمتشددين لقياس الضغط والسكر من تاثير الصدمات 😂😂😂😂😂😂😂😂
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ممتاز وياليت العقوبات تكون صارمه جدا تبدا من غرامه مليون ريال لاقل حركة تحرش وتزيد كل ما كان التحرش اكبر بالاضافة للسجن والجلد والفصل من وظيفته اذا كان موظف ادبوا كل من تسول له نفسه الدناه والخبث
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ديننا وشرعنا وفقهنا وما فيه من أحكام لا يحتاج الا لصياغة قوانين عصرية تلبي احتياجات هذا الزمان (( فالدين صالح لكل زمان ومكان ))
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يطبق حسب أهواء اللبراليين فيجعلون التحرش هو إنكار المنكر عليها ،، أما دعوتها للفاحشة والتغزل بها وظماها وتقبيلها فهو حضاره وتطور اذا انتكست الفطرة فالقانون ينتكس معها
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ت 25 الماضي/ كلامك غير منطقي ، أنا أقترح عند سن قانون لمكافحة التحرش يجب أن تكون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي المسؤوله عن تطبيقه بسبب خبرتهم الطويله ومواقعهم المتعدده في الشوارع والأسواق ،،
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81 - ابن وايل ،،،، // اخونجية قطر الخيانة هل تعرفهم ؟!
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لابد تكون في عقوبات صارمه ومخالفات وغرامات وسجن وجلد لقضايا التحرش والابتزاز ورااادعه
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انت تتهم اغلب السعودين على انهم اخوان بما فيهم هيئة الامر بالمعروف اشوف روح علق على موضوع رئيس هيئة الامر بالمعروف والله وراك سر خطير ياانك من خارج الوطن وتريد بث الفرقة بيننا او ان لك مآرب اخرى اعقل
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الحق يالأخونجي .وشـــــ فيك يالمتصحر.قراراتنا وخططنا واجتماعاتنا المخصصة للاعتداء على الحريم اللي يسوقون ستبوء بالفشل . ستصدر قرارات قريبة قوية وصارمة لكل معتدي على الحريم اللي يقودون سياراتهم بالقتل.
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عنيده ضد قيادة المرأة...***
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بنو ليبرال مولعين المسرح
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81 - ابن وايل ... سمو الأمير محمد بن سلمان (( تاج راسك ))
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81 - ابن وايل ،،،، (( الخيانة لا طب لها هل تعرف الاخوان وقطر ؟! ))
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نعم نعم نعم عاش خادم الحرمين إلى كل من تسوًّل له نفسه أومدفوع من الغُلاة في الدين المعارضين للأمر السامي الكريم للتحرش بالنساء اثناء القيادة سوف تكون لكم الدولة بالمرصاد ولكم الجزاء الرادع .
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81 - ابن وايل ... على العموم لا داعي (( الخونة من لا وطن لهم ولا دين ))
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يالله سترك ورضاك وعفوك الله يستر ***
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السعوديين والسعوديات هم في غنىٰ عنك وعن أشكالك المنبوذهـ ياقلم رحال الماضي ومحاميه يامسخرة المعلقين
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نعم نريد قوانين في كل أمور حياتنا لنردع كل من تسول له لنفسه مخالفة الشرع والدين والاساءة للمسلمين والمسلمات
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الويل للغربان السوداء الأخونجية أو المتصحرة لو حاولت الاعتداء على المرأة السعودية وهي تقود سيارتها اليوم ليس هناك لها الا قطع رأس فورآآآآآآآآآآ كفــــــــــــو قيادتنا الرشيدة رعاك الله.
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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فريده شوقي تقول اطالب بالغاء النقاب عند السواقه .. بالله هذا كلام ****
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73 - سالم ... صارت المرأه هي الآمره والناهيه// اليست المرأة الدرة المكنونة ؟! الا تستحق تلك الرعاية والاهتمام ؟ الا يحق لنا أن نردع المتحرشون الأنذال من التعرض لها ؟!
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عنيده ..وش رايك بالاخبار الحلوه ...سينما وقانون تحرش وووووو اخبار هذا الاسبوع حافله
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بفضل سمو الأمير محمد بن سلمان *****
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72 - سالم ... ا**** لا حاجة لنا به بدل السجن عشرة ،،،وياليت التشهير به ))
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لو تلاحظون ان فيه تجنيد لبعض الابواق لاضفاء الشرعية ودعم التوجة وتبسيط الامر حتى يتم قبوله
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استمات البعض في مجلس الشورى لمنع اصدار قانون التحرش (( لحاجة ما ؟! ))
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العنيد وش حادك تحلف ياخي علق واطلع و دع الخلق للخالق ياسبحان الله على بعض ناس
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الغلاه والمتشددين بداؤ يفقدون توازنهم من قوة الضربات على وجيههم 👊👊👊
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وياليت يقر مشروع (( الكاميرات الأمنية )) في الشوارع والأحياء
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لافشال واسقاط القرار الملكي السعودي في السماح للمرأة السعودية بقيادتها لسيارتها داخل وطنها تحت حماية الله لها ثم حماية حكومتها السعودية العزيزة القوية لها.الآن نعم سيقطع دابرك يالمتصحر أو الأخونجي .
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55 - ... لن يمنع نظام التحرش وماهو حاصل بالغرب // الغرب ليس لهم رادع من دين وما ردعهم القانون (( لا تصدق من يروج لك أن لا قيمة للقانون ))
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الله يحفظك ي سيدي . ****
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الامور تبشر بالخير
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55 - ... لن يمنع نظام التحرش وماهو حاصل بالغرب // لو لم يكن رادعا لما عملوا به فهم يعون ما يقرونه من قوانيين وقيمتها
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تمنيت اني اصغر بعشر سنوات علشان استمتع بهذه الانفتاحات وصالة السينما لكني احس اني عاقله الحين مافرحت بقوه
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اصلا من قال في تحرش ؟ الآن النساء تغيروا وأصبح كثير منهم بلا حياء بسبب تركيز الليبرالين على افسادهم وكل شي سيكون بالتراضي ومع إقرار القيادة لهن ستصبح اللقاءات والمغامرات أسهل ولاحول ولاقوة إلا بالله
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اقرو تعليق فريده شوقي ،، ***
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عمدة الحي غريب عن خدمة اهل الحي في كل مدينة في الوطن وعمدة الحي لايعرف سكان اهل الحي وعمدة الحي لايعرف شباب السهراخراليل اتمناالنضرفي عمل العمدة وسط الحي وووهل يكون مجلس عمدة الحي مشاركة مع اهل الحي
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تأخر مجلس الشورى في وضع قانون للتحرش ؟!! فتكفل ولي الأمر بذلك حفظ الله ملكنا سلمان بن عبدالعزيز لدينه ووطنه وشعبه
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احلف بالله وانا صادق ... ان المعرفات فريده.. وقلم الخنبقه الحقد ... والماااااضي ... كلها ترجع لشخص واحد ..
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ياويله ويلاه من تسول له نفسه وبرضو البنات را يشفو رادع اذا تجاوزت حدودها , حفظ الله ملكنا الغالي وسدد خطاه كلنا امل بالله سبحانه ثم به والدنا الحبيب
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انتهى زمن ..تغطي يامره..تغطي ياؤخيه 😀
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((((((عـــــــــــــــــاجل ...... شاب _مراهـــــق .......يهدد النساء بالعنف........عبر مقطع فيديو .....والنائب العام يوجه بالقبض عليه ))))))
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طاروالأخونجية والمتصحرين وكلابهم وأذنابهم وعصاباتهم مع صوت صليل سيوف حكامنا آل سعود أعزهم ورعاهم الله.هؤلاء الحمقي الأشرارالذين لايردعهم لادين ولاخلق كانو مبيتين النية بالاعتداء على أخواتنا السعوديات.
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سنوات وسنوات ونحن ننتظر خروج هذا القانون من مجلس الشورى ولا نعلم لماذا لم يخرج ومن كان يعارضه ؟!!
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وضعيف الايمان من لم يخف من ربه تعالى ستردعه القوانين الصارمة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اخيرا سيكون القانون الرادع لعديمى الاخلاق .
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
لن يمنع هذا النظام التحرش وماهو حاصل بالغرب هو تأكيد على ذلك بل علاوة على ذلك سيكون التحرش من النساء ضد الشباب وهو حاصل فعلا حاليا من تحرش البنات بالسائقين بالمختصر إقرار القيادة للنساء خطأ وفيه مفسدة
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
ويجب أن تكون العقوبات رادعة وصارمة خاصة فيما يتعلق بالتحرش بالنساء والأطفال
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اتمنى الغاء النقاب للحصول على رخصة ومنع القيادة والمرأة متغطية لما في ذلك خطر أمني فربما يستغل ذلك الشي داعشي او احد من اصحاب الثياب القصيرة للبلبلة واثارة الفتن
لا يعجبني(17) اعجبني(10)
الأنظمة والقوانين دائما بعد توفيق الله رادعة لكل من تسول له نفسه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
البنات لازم يبلغون عن اي متحرش
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت38 الله يجعل حظي مثل حظك وتتحقق امنياتي بسرعة البرق 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يخليك لبناتك مواطناتك وأخواتك السعوديات ياسيدي خادم الحرمين الشريفين أشهد الله أنك نعم السند ونعم القوة الضاربة على كل كلب أجرب خبيث يحاول الاعتداء على أخواتنا السعوديات أثناء قيادتهم لسياراتهم.
لا يعجبني(11) اعجبني(5)
سوف تجدث حوادث ابتزاز مهوله يعني كلما واحده اتهمت واحد على السجن ؟؟؟ وش يثبت صدق كلامها
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
تمام عليك ياقلم الحقيقة احسنت طيب لو سمحت ابي اسألك سؤال وهو اسألك بالله هل انت رجل ام امرأة ؟
لا يعجبني(8) اعجبني(48)
ياليت تتضمن القرارارت الرادعة ضد التحرش أن لاتكون طول مدة تنفيذ العقوبة وهي قطع رأس الكلب الأجرب المتحرش أو المعتدي بقول أو فعل مدة اقصاها أسبوع ثم يسحب مع أذانيه وعلى ساحة القصاص فورآ لقطع رأسه.
لا يعجبني(21) اعجبني(4)
الأخبار السارة تأتي تباعاً و أعياد وأفراح في كل مكان. من لا يردعه دينه أو خلقه فسوف تؤدبه الدولة. خلاص زمن المطاردات ولى بلا رجعة و الهيئة مكانها المتحف. حل القانون بدلاً من الهمجية و التخلف💚🇸🇦💚
لا يعجبني(16) اعجبني(6)
شكرا لخادم الحرمين نعم القانون هو الذي ينظم الحياة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
قانون التحرش يكفي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كفيت ووفيت ياملكنا واطال الله بعمرك /// الان الكورة بملعب (( علماء وسطيين -مدارس-اباء وامهات )) ولنكن يد بيد مع قادتنا بالتوعية والإرشاد السليم للمزيد من الرقي والتطور لمافية مصلحة ديننا ووطنا الغالي.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كفـــــــــو وهذا الأمر هو المطلوب منذ وقت طويل لردع كل كلب نذل خسيس يتعرض للمواطنات السعوديات أو يحاول الاعتداء عليهم بقول أو فعل في سيارتها أو في مكان عام لقطع دابره بنتف رأسه كرأس الكلب الأجرب .
لا يعجبني(15) اعجبني(13)
نبي نشوف تعليق قلم الحقيقة على هذا الموضوع
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يالهنوف بعد العقوبات هذي لاتخافين انت وبنات جنسك تكلموا واتصلوا على ارقام المسؤولين وخذي رقم سيارته او صوريه حتى لو لبسك مغري ماله حق يلمسك او يقول عنك كلمه انتي منت راضيه عنها مع اني مع احتشام المراه
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يجب سن قانون أيضاً للخرفنه تجعل اي بنت ترتدع لجرجرتها اي شاب خلفها .. المعاملة بالمثل واجبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أعزك الله ورفع درجتك وبارك فيك وجعلك ذخرا للاسلام والمسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عاش محمد بن سلمان
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
الحمدالله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كفوكفوكفو خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز
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- المهم ان يكون على الرجل والمراة -- الصغير والكبير - وعلى من يكون وابن من يكون --- والرحذر من كذب النساء ---
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
لاداعي لبقاء الهيئة بعد سن قانون التحرش..تلغى نهائيآ أفضل.
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فيه مشكله تواجهنا حنا يالبنات اذا احد تحرش فينا وماحد شافه مانبلغ عنه نسكت نخاف يتهموننا اننا السبب هذي مشكله مقلقه اغلب البنات انا اعاني منها بكثره بصراحه وش الحل برايكم ؟ لاتقولولي لازم معك رجال
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
سبحان الله أسلوب ااالمااااضي نفس اسلوب قلم الخنبقه ،،، ***
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اذا سن قانون التحرش..فلا داعي لبقاء الهيئة المنكر ..انا ارى انها تلغى ويستفاد من مبانيها بتحويلها الى دار حضانه أو روضة اطفال ..
لا يعجبني(16) اعجبني(9)
اقترح ان تشترط شركات التامين تركيب كاميرا داخلية و خارجية في كل سيارة للرجوع اليها عند الحوادث او التحرش مثلما هو معمول به في روسيا.
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12 - ولد شقراء// **** 😷😷😷😷😷😷
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القاتل يعلم ان فيه قتل ومع ذلك يقتل هل هناك اشد من القتل عقوبه ماذا لو اتى التحرش من انثى شاهدت مقطع اليوم تصيح عليه وزوجته معه القوانين لم تردع من هم ف السجون الان ماذا عن التوافق والرضى هل يسمح به
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.اي اخونجي يحاول يتحرش عشان ماتقود المرأة راح يسجن وتتحلق لحيته
لا يعجبني(11) اعجبني(7)
الله الله الله هذا اللي كنا نقوله من زمان قانون التحرش امر ضروري ونبي احكام قوية ورادعة تجعل المتحرش يعض أصابع الندم على فعلته //// دور الهيئة انتهى اعتقد والإلغاء حالياً واجب لعدم الحاجة لهم
لا يعجبني(9) اعجبني(5)
هذا الي طالبت فيه قبل يومين ونتمى ايضا وضع رقم خاص للابلاغ عن التحرش
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الله يحفظك ويطول عمرك ويحميك 💕💕
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ملك الحزم والعزم لقب يليق باسمك ياملكنا الغالي
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خطوة حكيمة من رجل حكيم
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كفو يابو فهد ياملك الحزم والعزم حفظك الله وولي عهدك الامين من كل شر
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بارك الله فيك يا خادم الحرمين الشريفين.. الحين لم يعد هناك فايدة من وجود جهاز هيئة الأمر فاالغاءه وجب وداعا الايام الظلام وجماعتها.. عاشت بلادي حره افرح ياوطنى دامت لك الفرحه شكرا لحكومتنا
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بابا سلمان.....أحبك .........بابا رد قلبي علي....خذيته كله مع الشرايين....... ......... أحبك يابابا سلمان...أحبك
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فعلا ملك الحزم لاي شخص تسول لة نفسة بعمل شي مخالف اللة يطول بعمرك ملكنا المحبوب ملك الحزم
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نبغى التشهير بالمتحرش سواء كان المتحرش ذكر او انثى عشان يعرفون ان الله حق
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ابو خالد.. خبرمفرح.وياحبذا لوشملت العقوبة كل من يحاول التستر على المتحرش أومن يحاول الشفاعة له..
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خطوه جمليه👍
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بارك الله في خادم الحرمين و ولي عهده الامين و امد في عمرهما على طاعته .
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شكراً ياملكنا الغالي سلمان الحزم♥️ الحين اقدر اسوق بأمان الف شكر لحكومتنا الغاليه لانها انصفتنا ودللتنا شكرا يامليكنا الغالي سلمان شكراً ياحكومتنا الغالية كم انا فخورة بحكومتنا وبوطني الغالي🇸🇦♥️
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
اللهم احفظ ملكنا ومملكتنا وادم عليها ديننا واصلح حال شباب وبنات المسلمين .بالعقوبات يرتدع الناس ويسود الامن
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كفو يابو فهد ****يعني المرأة تسوق وهي رافعة راسها
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هرمنا حتى هده اللحظة.
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خطوه الى الاماااااام ،، كنا ننتظرها من زمان ،، شكرا ياملكنا المفدى سلمان دامك ذخرا للاامتين العربيه والاسلاميه
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((((((درء الآثار السلبية.... على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع (((قيم ديننا الإسلامي الحنيف ))وعاداتنا وتقاليدنا السائدة )))))
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ناقصين العقل ماعندهم سيطرة على شهوتهم لازم يتعاقبون عشان يرجع لهم العقل
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