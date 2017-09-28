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خادم الحرمين يأمر بإعداد نظام لمكافحة التحرش لتحديد العقوبات التي تمنع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه

خادم الحرمين يأمر بإعداد نظام لمكافحة التحرش لتحديد العقوبات التي تمنع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه
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المرصد 122 3٬308 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش.
ووجه -حفظه الله- وزير الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوماً وإكمال اللازم.
وقال -حفظه الله- في أمره الموجه لوزير الداخلية: نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوماً وإكمال ما يلزم بموجبه.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

122 - ميادة
2017-09-29 00:35:20
كفو بابا سلمان
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121 -
2017-09-29 00:29:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
120 -
2017-09-29 00:27:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
119 -
2017-09-29 00:23:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
118 - رطب
2017-09-29 00:21:38
سن القوانين يبوفهد مع الشرع ينظف الشارع حفظك الله من كل شر
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117 - البيضفاعي
2017-09-29 00:20:51
اجراءت وقائيه تحمي المراه السعوديه المطلوب من الجهات الامنيه تنفيذ ما جاء فيه وبحزم
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116 - مانع القحطاني
2017-09-29 00:17:53
يتبع... تحافظ على بناتك وأبناء المسلمين وعندما تغفل عن أبنائك فأنت تجعل منهم المتحرش والمتحرش به.
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115 - فريدة شوقي
2017-09-29 00:16:30
العنيد // صدقني منع النقاب اثناء القيادة هذا شرط من شروط الحصول على الرخصة والمستقبل لا يوجد فيه امرأة متغطية او متحجبة خلاص بح // هذا آخر تعليق لي بالمرصد والوداع لكل الأحرار واللقاء عند افتتاح سينما
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114 - هرمنا ونحن ننتظر ؟
2017-09-29 00:15:56
هرمنا ونحن ننتظر مجلس الشورى ليصدر قانون التحرش !! لماذا تعثر ؟ !
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113 - ليآآآآآن ❤
2017-09-29 00:15:09
عااااااااش سلماااااااااااااااان فددددددددديته ي نااااااااااس❤❤❤❤❤👍👍
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112 - سعودي
2017-09-29 00:14:49
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتبا عه وارنا البا طل يا طل وارزقنا اجتنا به
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111 -
2017-09-29 00:01:15
تعليق 102 بالضبط هذا ماسيحصل وحسبنا الله ونعم الوكيل
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110 - محمدين
2017-09-28 23:59:06
وحتى لو وضع نظام هناك شئ اسمه واسطه هناك عرقله للي يبي يشتكي واذا طول الشاكي قالوله مالك شئ تبي تواصل دعواك روح للأماره واشتكي اما معاملتك محفوظه (خلاص اضرب الباب مالك شئ)
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109 - سامي
2017-09-28 23:58:19
تعليق مخالف
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108 - دايت
2017-09-28 23:58:07
ت98 احسنت ***
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107 - القاسم
2017-09-28 23:57:59
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 29,022 )
106 - قلم الحقيقه
2017-09-28 23:56:46
98 \\\ ****
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105 - ابو فالح
2017-09-28 23:55:40
هناك زحمه شديده في اقسام الطواري من الغلاه والمتشددين لقياس الضغط والسكر من تاثير الصدمات 😂😂😂😂😂😂😂😂
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104 - مواطن سعودي✨✨
2017-09-28 23:54:17
ممتاز وياليت العقوبات تكون صارمه جدا تبدا من غرامه مليون ريال لاقل حركة تحرش وتزيد كل ما كان التحرش اكبر بالاضافة للسجن والجلد والفصل من وظيفته اذا كان موظف ادبوا كل من تسول له نفسه الدناه والخبث
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103 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:54:03
ديننا وشرعنا وفقهنا وما فيه من أحكام لا يحتاج الا لصياغة قوانين عصرية تلبي احتياجات هذا الزمان (( فالدين صالح لكل زمان ومكان ))
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102 - زائر
2017-09-28 23:52:55
يطبق حسب أهواء اللبراليين فيجعلون التحرش هو إنكار المنكر عليها ،، أما دعوتها للفاحشة والتغزل بها وظماها وتقبيلها فهو حضاره وتطور اذا انتكست الفطرة فالقانون ينتكس معها
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101 - الناقد
2017-09-28 23:52:39
ت 25 الماضي/ كلامك غير منطقي ، أنا أقترح عند سن قانون لمكافحة التحرش يجب أن تكون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي المسؤوله عن تطبيقه بسبب خبرتهم الطويله ومواقعهم المتعدده في الشوارع والأسواق ،،
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100 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:50:55
81 - ابن وايل ،،،، // اخونجية قطر الخيانة هل تعرفهم ؟!
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99 - زائر
2017-09-28 23:50:23
لابد تكون في عقوبات صارمه ومخالفات وغرامات وسجن وجلد لقضايا التحرش والابتزاز ورااادعه
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98 - ياقلم الحقيقة
2017-09-28 23:49:01
انت تتهم اغلب السعودين على انهم اخوان بما فيهم هيئة الامر بالمعروف اشوف روح علق على موضوع رئيس هيئة الامر بالمعروف والله وراك سر خطير ياانك من خارج الوطن وتريد بث الفرقة بيننا او ان لك مآرب اخرى اعقل
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( عدد التعليقات 29,022 )
97 - قلم الحقيقه
2017-09-28 23:48:13
الحق يالأخونجي .وشـــــ فيك يالمتصحر.قراراتنا وخططنا واجتماعاتنا المخصصة للاعتداء على الحريم اللي يسوقون ستبوء بالفشل . ستصدر قرارات قريبة قوية وصارمة لكل معتدي على الحريم اللي يقودون سياراتهم بالقتل.
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96 - ابن وايل
2017-09-28 23:48:04
تعليق مخالف
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95 - المااااضي
2017-09-28 23:47:34
عنيده ضد قيادة المرأة...***
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94 - خالد
2017-09-28 23:47:31
بنو ليبرال مولعين المسرح
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93 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:46:34
81 - ابن وايل ... سمو الأمير محمد بن سلمان (( تاج راسك ))
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92 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:44:51
81 - ابن وايل ،،،، (( الخيانة لا طب لها هل تعرف الاخوان وقطر ؟! ))
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91 - عادل نجيب
2017-09-28 23:43:59
نعم نعم نعم عاش خادم الحرمين إلى كل من تسوًّل له نفسه أومدفوع من الغُلاة في الدين المعارضين للأمر السامي الكريم للتحرش بالنساء اثناء القيادة سوف تكون لكم الدولة بالمرصاد ولكم الجزاء الرادع .
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90 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:43:44
81 - ابن وايل ... على العموم لا داعي (( الخونة من لا وطن لهم ولا دين ))
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89 - يوسف
2017-09-28 23:43:01
يالله سترك ورضاك وعفوك الله يستر ***
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88 - سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦
2017-09-28 23:42:54
السعوديين والسعوديات هم في غنىٰ عنك وعن أشكالك المنبوذهـ ياقلم رحال الماضي ومحاميه يامسخرة المعلقين
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87 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:42:01
نعم نريد قوانين في كل أمور حياتنا لنردع كل من تسول له لنفسه مخالفة الشرع والدين والاساءة للمسلمين والمسلمات
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( عدد التعليقات 29,022 )
86 - قلم الحقيقه
2017-09-28 23:41:42
الويل للغربان السوداء الأخونجية أو المتصحرة لو حاولت الاعتداء على المرأة السعودية وهي تقود سيارتها اليوم ليس هناك لها الا قطع رأس فورآآآآآآآآآآ كفــــــــــــو قيادتنا الرشيدة رعاك الله.
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85 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-09-28 23:40:55
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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( عدد التعليقات 11,409 )
84 - العنيد
2017-09-28 23:40:44
فريده شوقي تقول اطالب بالغاء النقاب عند السواقه .. بالله هذا كلام ****
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83 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:40:10
73 - سالم ... صارت المرأه هي الآمره والناهيه// اليست المرأة الدرة المكنونة ؟! الا تستحق تلك الرعاية والاهتمام ؟ الا يحق لنا أن نردع المتحرشون الأنذال من التعرض لها ؟!
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82 - المااااضي
2017-09-28 23:38:48
عنيده ..وش رايك بالاخبار الحلوه ...سينما وقانون تحرش وووووو اخبار هذا الاسبوع حافله
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81 - ابن وايل
2017-09-28 23:38:24
بفضل سمو الأمير محمد بن سلمان *****
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80 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:37:33
72 - سالم ... ا**** لا حاجة لنا به بدل السجن عشرة ،،،وياليت التشهير به ))
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79 -
2017-09-28 23:35:40
لو تلاحظون ان فيه تجنيد لبعض الابواق لاضفاء الشرعية ودعم التوجة وتبسيط الامر حتى يتم قبوله
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78 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:35:34
استمات البعض في مجلس الشورى لمنع اصدار قانون التحرش (( لحاجة ما ؟! ))
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77 - سرور
2017-09-28 23:34:58
العنيد وش حادك تحلف ياخي علق واطلع و دع الخلق للخالق ياسبحان الله على بعض ناس
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76 - ابو طلال
2017-09-28 23:33:26
الغلاه والمتشددين بداؤ يفقدون توازنهم من قوة الضربات على وجيههم 👊👊👊
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75 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:33:25
وياليت يقر مشروع (( الكاميرات الأمنية )) في الشوارع والأحياء
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 29,022 )
74 - قلم الحقيقه
2017-09-28 23:33:10
لافشال واسقاط القرار الملكي السعودي في السماح للمرأة السعودية بقيادتها لسيارتها داخل وطنها تحت حماية الله لها ثم حماية حكومتها السعودية العزيزة القوية لها.الآن نعم سيقطع دابرك يالمتصحر أو الأخونجي .
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73 - سالم
2017-09-28 23:32:49
تعليق مخالف
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72 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:31:33
55 - ... لن يمنع نظام التحرش وماهو حاصل بالغرب // الغرب ليس لهم رادع من دين وما ردعهم القانون (( لا تصدق من يروج لك أن لا قيمة للقانون ))
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71 - خيال
2017-09-28 23:31:04
الله يحفظك ي سيدي . ****
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70 - زائر
2017-09-28 23:30:16
الامور تبشر بالخير
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69 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:30:00
55 - ... لن يمنع نظام التحرش وماهو حاصل بالغرب // لو لم يكن رادعا لما عملوا به فهم يعون ما يقرونه من قوانيين وقيمتها
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68 - نوره
2017-09-28 23:29:30
تمنيت اني اصغر بعشر سنوات علشان استمتع بهذه الانفتاحات وصالة السينما لكني احس اني عاقله الحين مافرحت بقوه
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67 -
2017-09-28 23:29:10
اصلا من قال في تحرش ؟ الآن النساء تغيروا وأصبح كثير منهم بلا حياء بسبب تركيز الليبرالين على افسادهم وكل شي سيكون بالتراضي ومع إقرار القيادة لهن ستصبح اللقاءات والمغامرات أسهل ولاحول ولاقوة إلا بالله
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( عدد التعليقات 11,409 )
66 - العنيد
2017-09-28 23:28:46
اقرو تعليق فريده شوقي ،، ***
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65 - ابوصالح سكري
2017-09-28 23:28:04
عمدة الحي غريب عن خدمة اهل الحي في كل مدينة في الوطن وعمدة الحي لايعرف سكان اهل الحي وعمدة الحي لايعرف شباب السهراخراليل اتمناالنضرفي عمل العمدة وسط الحي وووهل يكون مجلس عمدة الحي مشاركة مع اهل الحي
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64 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:27:27
تأخر مجلس الشورى في وضع قانون للتحرش ؟!! فتكفل ولي الأمر بذلك حفظ الله ملكنا سلمان بن عبدالعزيز لدينه ووطنه وشعبه
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( عدد التعليقات 11,409 )
63 - العنيد
2017-09-28 23:27:18
احلف بالله وانا صادق ... ان المعرفات فريده.. وقلم الخنبقه الحقد ... والماااااضي ... كلها ترجع لشخص واحد ..
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62 - ابوخالد
2017-09-28 23:27:08
ياويله ويلاه من تسول له نفسه وبرضو البنات را يشفو رادع اذا تجاوزت حدودها , حفظ الله ملكنا الغالي وسدد خطاه كلنا امل بالله سبحانه ثم به والدنا الحبيب
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61 - المااااضي
2017-09-28 23:26:17
انتهى زمن ..تغطي يامره..تغطي ياؤخيه 😀
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( عدد التعليقات 29,360 )
60 - برق _ الحرم
2017-09-28 23:25:40
((((((عـــــــــــــــــاجل ...... شاب _مراهـــــق .......يهدد النساء بالعنف........عبر مقطع فيديو .....والنائب العام يوجه بالقبض عليه ))))))
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( عدد التعليقات 29,022 )
59 - قلم الحقيقه
2017-09-28 23:25:23
طاروالأخونجية والمتصحرين وكلابهم وأذنابهم وعصاباتهم مع صوت صليل سيوف حكامنا آل سعود أعزهم ورعاهم الله.هؤلاء الحمقي الأشرارالذين لايردعهم لادين ولاخلق كانو مبيتين النية بالاعتداء على أخواتنا السعوديات.
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58 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:25:00
سنوات وسنوات ونحن ننتظر خروج هذا القانون من مجلس الشورى ولا نعلم لماذا لم يخرج ومن كان يعارضه ؟!!
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57 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:22:49
وضعيف الايمان من لم يخف من ربه تعالى ستردعه القوانين الصارمة
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56 - شيخ مزيون
2017-09-28 23:22:27
اخيرا سيكون القانون الرادع لعديمى الاخلاق .
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55 -
2017-09-28 23:21:40
لن يمنع هذا النظام التحرش وماهو حاصل بالغرب هو تأكيد على ذلك بل علاوة على ذلك سيكون التحرش من النساء ضد الشباب وهو حاصل فعلا حاليا من تحرش البنات بالسائقين بالمختصر إقرار القيادة للنساء خطأ وفيه مفسدة
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54 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:21:30
ويجب أن تكون العقوبات رادعة وصارمة خاصة فيما يتعلق بالتحرش بالنساء والأطفال
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53 - فريدة شوقي
2017-09-28 23:21:14
اتمنى الغاء النقاب للحصول على رخصة ومنع القيادة والمرأة متغطية لما في ذلك خطر أمني فربما يستغل ذلك الشي داعشي او احد من اصحاب الثياب القصيرة للبلبلة واثارة الفتن
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52 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:20:24
الأنظمة والقوانين دائما بعد توفيق الله رادعة لكل من تسول له نفسه
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51 - نحبك بابوفهد
2017-09-28 23:19:14
البنات لازم يبلغون عن اي متحرش
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50 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-28 23:18:37
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش.
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49 - ياسمين 🌸
2017-09-28 23:18:01
ت38 الله يجعل حظي مثل حظك وتتحقق امنياتي بسرعة البرق 😂😂
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( عدد التعليقات 29,022 )
48 - قلم الحقيقه
2017-09-28 23:17:49
الله يخليك لبناتك مواطناتك وأخواتك السعوديات ياسيدي خادم الحرمين الشريفين أشهد الله أنك نعم السند ونعم القوة الضاربة على كل كلب أجرب خبيث يحاول الاعتداء على أخواتنا السعوديات أثناء قيادتهم لسياراتهم.
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47 -
2017-09-28 23:15:24
سوف تجدث حوادث ابتزاز مهوله يعني كلما واحده اتهمت واحد على السجن ؟؟؟ وش يثبت صدق كلامها
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46 - نحبك بابوفهد
2017-09-28 23:15:17
تمام عليك ياقلم الحقيقة احسنت طيب لو سمحت ابي اسألك سؤال وهو اسألك بالله هل انت رجل ام امرأة ؟
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( عدد التعليقات 29,022 )
45 - قلم الحقيقه
2017-09-28 23:15:05
ياليت تتضمن القرارارت الرادعة ضد التحرش أن لاتكون طول مدة تنفيذ العقوبة وهي قطع رأس الكلب الأجرب المتحرش أو المعتدي بقول أو فعل مدة اقصاها أسبوع ثم يسحب مع أذانيه وعلى ساحة القصاص فورآ لقطع رأسه.
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44 - المحامية
2017-09-28 23:14:29
الأخبار السارة تأتي تباعاً و أعياد وأفراح في كل مكان. من لا يردعه دينه أو خلقه فسوف تؤدبه الدولة. خلاص زمن المطاردات ولى بلا رجعة و الهيئة مكانها المتحف. حل القانون بدلاً من الهمجية و التخلف💚🇸🇦💚
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43 - الشايب
2017-09-28 23:14:07
شكرا لخادم الحرمين نعم القانون هو الذي ينظم الحياة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
42 - عموري
2017-09-28 23:11:47
قانون التحرش يكفي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - الخبير ///// عرررررروج ///// A-J
2017-09-28 23:11:14
كفيت ووفيت ياملكنا واطال الله بعمرك /// الان الكورة بملعب (( علماء وسطيين -مدارس-اباء وامهات )) ولنكن يد بيد مع قادتنا بالتوعية والإرشاد السليم للمزيد من الرقي والتطور لمافية مصلحة ديننا ووطنا الغالي.
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( عدد التعليقات 29,022 )
40 - قلم الحقيقه
2017-09-28 23:10:50
كفـــــــــو وهذا الأمر هو المطلوب منذ وقت طويل لردع كل كلب نذل خسيس يتعرض للمواطنات السعوديات أو يحاول الاعتداء عليهم بقول أو فعل في سيارتها أو في مكان عام لقطع دابره بنتف رأسه كرأس الكلب الأجرب .
لا يعجبني(15) اعجبني(13)
39 - نحبك بابوفهد
2017-09-28 23:09:46
نبي نشوف تعليق قلم الحقيقة على هذا الموضوع
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38 - احمد1
2017-09-28 23:09:25
يالهنوف بعد العقوبات هذي لاتخافين انت وبنات جنسك تكلموا واتصلوا على ارقام المسؤولين وخذي رقم سيارته او صوريه حتى لو لبسك مغري ماله حق يلمسك او يقول عنك كلمه انتي منت راضيه عنها مع اني مع احتشام المراه
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37 - قلم الحقيقه
2017-09-28 23:08:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-28 23:07:59
يجب سن قانون أيضاً للخرفنه تجعل اي بنت ترتدع لجرجرتها اي شاب خلفها .. المعاملة بالمثل واجبه
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35 -
2017-09-28 23:07:54
أعزك الله ورفع درجتك وبارك فيك وجعلك ذخرا للاسلام والمسلمين
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34 - المااااضي
2017-09-28 23:07:09
عاش محمد بن سلمان
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
33 - قلم الحقيقه
2017-09-28 23:06:34
الحمدالله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - ابوصالح سكري
2017-09-28 23:06:19
كفوكفوكفو خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز
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31 - وطفه
2017-09-28 23:04:56
- المهم ان يكون على الرجل والمراة -- الصغير والكبير - وعلى من يكون وابن من يكون --- والرحذر من كذب النساء ---
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30 - المااااضي
2017-09-28 23:04:14
لاداعي لبقاء الهيئة بعد سن قانون التحرش..تلغى نهائيآ أفضل.
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29 - ابن وايل
2017-09-28 23:01:52
تعليق مخالف
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28 - الهنووف
2017-09-28 23:00:49
فيه مشكله تواجهنا حنا يالبنات اذا احد تحرش فينا وماحد شافه مانبلغ عنه نسكت نخاف يتهموننا اننا السبب هذي مشكله مقلقه اغلب البنات انا اعاني منها بكثره بصراحه وش الحل برايكم ؟ لاتقولولي لازم معك رجال
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27 -
2017-09-28 23:00:35
سبحان الله أسلوب ااالمااااضي نفس اسلوب قلم الخنبقه ،،، ***
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26 - فواصل. سكاكا الشلهوب
2017-09-28 22:59:40
تعليق مخالف
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25 - المااااضي
2017-09-28 22:59:26
اذا سن قانون التحرش..فلا داعي لبقاء الهيئة المنكر ..انا ارى انها تلغى ويستفاد من مبانيها بتحويلها الى دار حضانه أو روضة اطفال ..
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24 - محمد
2017-09-28 22:58:20
اقترح ان تشترط شركات التامين تركيب كاميرا داخلية و خارجية في كل سيارة للرجوع اليها عند الحوادث او التحرش مثلما هو معمول به في روسيا.
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23 - شيعيه وافتخر
2017-09-28 22:57:41
12 - ولد شقراء// **** 😷😷😷😷😷😷
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22 - من سكاكا
2017-09-28 22:57:07
القاتل يعلم ان فيه قتل ومع ذلك يقتل هل هناك اشد من القتل عقوبه ماذا لو اتى التحرش من انثى شاهدت مقطع اليوم تصيح عليه وزوجته معه القوانين لم تردع من هم ف السجون الان ماذا عن التوافق والرضى هل يسمح به
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21 - المااااضي
2017-09-28 22:55:35
.اي اخونجي يحاول يتحرش عشان ماتقود المرأة راح يسجن وتتحلق لحيته
لا يعجبني(11) اعجبني(7)
20 - فريدة شوقي
2017-09-28 22:53:01
الله الله الله هذا اللي كنا نقوله من زمان قانون التحرش امر ضروري ونبي احكام قوية ورادعة تجعل المتحرش يعض أصابع الندم على فعلته //// دور الهيئة انتهى اعتقد والإلغاء حالياً واجب لعدم الحاجة لهم
لا يعجبني(9) اعجبني(5)
19 - ..
2017-09-28 22:51:47
هذا الي طالبت فيه قبل يومين ونتمى ايضا وضع رقم خاص للابلاغ عن التحرش
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18 - ابوسلطان
2017-09-28 22:50:57
الله يحفظك ويطول عمرك ويحميك 💕💕
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17 - حماك الله ياوطني
2017-09-28 22:50:25
ملك الحزم والعزم لقب يليق باسمك ياملكنا الغالي
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16 - yasser
2017-09-28 22:49:36
خطوة حكيمة من رجل حكيم
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15 - حماك الله ياوطني
2017-09-28 22:48:11
كفو يابو فهد ياملك الحزم والعزم حفظك الله وولي عهدك الامين من كل شر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 - ابوعبدالله
2017-09-28 22:47:55
بارك الله فيك يا خادم الحرمين الشريفين.. الحين لم يعد هناك فايدة من وجود جهاز هيئة الأمر فاالغاءه وجب وداعا الايام الظلام وجماعتها.. عاشت بلادي حره افرح ياوطنى دامت لك الفرحه شكرا لحكومتنا
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13 - راعي غنم...
2017-09-28 22:47:46
بابا سلمان.....أحبك .........بابا رد قلبي علي....خذيته كله مع الشرايين....... ......... أحبك يابابا سلمان...أحبك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - ولد شقراء
2017-09-28 22:47:25
فعلا ملك الحزم لاي شخص تسول لة نفسة بعمل شي مخالف اللة يطول بعمرك ملكنا المحبوب ملك الحزم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
11 - رامي
2017-09-28 22:46:33
نبغى التشهير بالمتحرش سواء كان المتحرش ذكر او انثى عشان يعرفون ان الله حق
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10 -
2017-09-28 22:44:18
ابو خالد.. خبرمفرح.وياحبذا لوشملت العقوبة كل من يحاول التستر على المتحرش أومن يحاول الشفاعة له..
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9 - أم الغاليين
2017-09-28 22:43:16
خطوه جمليه👍
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
8 - محمد
2017-09-28 22:41:34
بارك الله في خادم الحرمين و ولي عهده الامين و امد في عمرهما على طاعته .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - فرحانه
2017-09-28 22:41:16
شكراً ياملكنا الغالي سلمان الحزم♥️ الحين اقدر اسوق بأمان الف شكر لحكومتنا الغاليه لانها انصفتنا ودللتنا شكرا يامليكنا الغالي سلمان شكراً ياحكومتنا الغالية كم انا فخورة بحكومتنا وبوطني الغالي🇸🇦♥️
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
6 -
2017-09-28 22:40:53
اللهم احفظ ملكنا ومملكتنا وادم عليها ديننا واصلح حال شباب وبنات المسلمين .بالعقوبات يرتدع الناس ويسود الامن
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
5 - حماك الله ياوطني
2017-09-28 22:40:31
كفو يابو فهد ****يعني المرأة تسوق وهي رافعة راسها
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
4 - خالد
2017-09-28 22:39:52
هرمنا حتى هده اللحظة.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
3 - ليبرالي
2017-09-28 22:39:32
خطوه الى الاماااااام ،، كنا ننتظرها من زمان ،، شكرا ياملكنا المفدى سلمان دامك ذخرا للاامتين العربيه والاسلاميه
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 29,360 )
2 - برق _ الحرم
2017-09-28 22:39:07
((((((درء الآثار السلبية.... على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع (((قيم ديننا الإسلامي الحنيف ))وعاداتنا وتقاليدنا السائدة )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - زائره
2017-09-28 22:37:15
ناقصين العقل ماعندهم سيطرة على شهوتهم لازم يتعاقبون عشان يرجع لهم العقل
لا يعجبني(12) اعجبني(11)

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آخر تعليق
بواسطة : سمر

العنوسه ارحم من هالاشكال 😷🤧...
بواسطة : السهم

هذي زينب والا غازي...
بواسطة :

خله يفعك لسانك يالطرنبه بعد ماامرالنائب العام بالقبض عليك...
بواسطة : فيصل

تعليق مخالف...
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