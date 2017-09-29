القطري ابن فطيس: كلنا سيف “سلمان” .. وهدفي أن يصل صوتي للشيخ تميم.. وهكذا وصف المتطاولين
صحيفة المرصد: قال حامل بيرق “شاعر المليون” في نسخته الأولى الشاعر القطري محمد بن فطيس المري أنه يرفض تسييس الحج، والتطاول على رموز الخليج، واصفاً المتطاولين بـ”الرعاع.و تابع: “إذا كان التطاول على الأوطان وقيادات الخليج خطا أحمر، فإن التطاول على المقدسات وخادم الحرمين الشريفين والعلماء خط من نار، لا نسمح بتجاوزه، أو التعدي عليه”
وقال في قصيدة جديدة حول الأزمة: “من دون مكة كلنا سيف سلمان. وتابع ” ما دفعني للحديث هو وطني الغالي، والحرص على أمنه وسلامته، واستقراره، فضلاً عن الخوف من المستقبل المجهول، وهدفي الأول أن يصل صوتي للشيخ تميم”. وفقاً لـ ” عكاظ”.
وأردف: “نحن الشعب القطري نتمنى أن تحل الأزمة بأسرع وقت، وأنا مواطن قطري خليجي وولائي لأرضي قطر ثابت، ولا يقبل المزايدة والتشكيك، ومواقفي تشهد بذلك، وكذلك مواقف أجدادي، إذ إن لأجدادي مواقف في قطر ومنازل ومقابر، لكني في نفس الوقت مع وحدة الصف الخليجي، وأحرص على أمن وتلاحم دول الخليج.
وأردف:”الأمور تطورت للأسوأ، ووصلت إلى سب رموزنا في الخليج، بل إن هناك مزايدة في الشتم والسب وصلت للأعراض والطعن في الأنساب» وذلك لا يرضينا، ولا يرضي المسلمين”.
التعليقات
هاشم صح كلامك عن حرية التعبير بقطر وخاصة احتجاز الحاج القطري عشانه مدح الملك وسحب جنسية شيخ مشايخ المره وخمسين شخص من أسرته وطردهم من قطر والسبب انه رفض ان يسب السعودية
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نعم نعم كلنا سيف سلمان ملك الحزم و العزم الله يطول في عمره و يديم عليه الصحه و العافيه كما اسأل الله سبحانه و تعالى ان يريح الشعب القطري من هؤلاء المرتزقة الدخلاء عليه عزمي و خمته و القرضاوي و شلته
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اثبت ان عرقه عربي الى النخاع ❤❤
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انا اتوقع لو قال هاذا الكلام رجل من الوقواق يمدح قطر غيب عن اولاده بغرفه مظلمه تعبير وحريه الراي معدوهم في بلاد الوقواق اليس كذالك
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هاذا الكلم لو قاله واحد مش قطري لصبح خلف القضبان عقدين من الزمن لكن الرجل بن فطيس واثق من ثقت بلاده واحترامها لحق التعبير
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السالفه صارت الان يين قطر والامارات فابن فطيس مقرب جدا من الشيخ محمد بن زايد ومن حمد المزروعي ومن وهو عضو في احدى اللجان في ابو ظبي والله يستر من قادم الايام ماذا سيحدث ؟!
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ونعم يابن فطيس وهذا ان دل دل على اصلك الطيب وعلى رجاحت عقلك
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غررررريبه 🤔
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كلام جميل يابن فطيس واهم شي انكً عارف نجاسه حكومه قطر ونفس الوقت ماحبيت تخربها وماحد يلومك
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تعليق مخالف
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كفو يابن فطيس رجل يحب وطنه وبلاده بلاد الخير قطر
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شكلة جبان هرب
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الشاعر ابن فطيس رجل عاقل يعرف الحقيقة بشان قطر وميولها لايران
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انا ودي اؤدب هذا رقم 6 عبداللة شكلة كلب عند موزة السعودية اشرف بلد موزيك ولد موزة مع ايران
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الحثالة مثل الشيرمي خليل مالة وجة عند جماعتة
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6 عبداللة لاتتكلم في شي اكبر منك يابابا شكلك طفل ولازم نعلمك بان لاتتكلم عن اسيادك وهم الشعب السعودي
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كفو يا إبن فطيس كلامك حكم ويعبر عن رأي كل خليجي .وين إبن خر الذيب جعله وجه يلحس من كلامك .فعلا الرأس رأس والكراع كراع.
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6 عبداللة شكلك جبان ماعندك جواب اعترف
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جعل المجنس حديثا خليل الشبرمي يفدى رجليك يابن فطيس
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6 عبداللة وش تقصد بكلامك حافز
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6 عبداللة وش تقصد من كلامك وظح ايش تقصد
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يالله كله ماشي ... كثر الهرج والمرج والقيل والقال والفتن ونحن في آخر الزمان وهذا أصبح مؤكد ...
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جزاك الله خير يابن فطيس رايتك بيضا شاعربمعني الكلمه ولافيه شك احنا شعب واحد والمشكله انشاالله تنحل
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أجمل وأفضل كلام سمعته من بداية الأزمه ماقاله لا ناقد ولا محلل .كفو يابن فطيس إلتزمت الصمت وعندما تكلمت جبت الدرر الله يحفظك .
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ال مرة هم شعب قطر وخل الحمديين ينفعهم *** ايران
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يخسى ولد موزة ان يسحب جنسية ابن فطيس
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التسجيل 37دقيقه وأشهد بالله إنك يابن فطيس عاقل ورزين وشهم وكلامك كله درر كقصائدك ويوزن بالذهب ويمثل كل خليجي .كفو يابن فطيس والله يرحم بطنن شالك و شايب رباك.
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يخسا تميم سحب الجنسية من ابن فطيس
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انشاء اللة المرة هم حكام قطر في المستقبل
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يعلم اللة اني احب هذا الشاعر ابن فطيس رجل يقول الحقيقة
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حلوة ارض حافز 😆😆😆😂😂
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“من دون مكة كلنا سيف سلمان بيض الله وجهك ياشاعر المليون
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اتوقع الكلمه هذي بايعاز والمقاطعه بدأت تاتي ثمارها لا تهاون ولا لين مع من اراد ببلاد الحرمين بسوء
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آل مره لامكان لهم في قطر طالما الحمدين وتميم وعزمي وطهران موجودين قلبوا قطر رأسا" علی عقب ولن يقام كأس العالم ولا كأس سوق واقف 😅
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القبائل العربية الاصيله لن تخضع للمجوس ومنها عتيبه وشمر والدواسر و حرب و يام وال مره و غامد و زهران و مطير و عنزه
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اتمنى ان يتم ارجاعك لأرض حافز باسرع وقت ؟
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تميموه الوسخ سحب الجنسيه منه .
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لا عاد مو شهر ..27 يوم وكم ساعة لا تصير فتان و....
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الله يصلح الأحوال
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هذا صوت كل قطري حر اصيل نعم الرجل محمد ابن فطيس المري هذا ما يجب ان يعية اصحاب القرار في الدوحة ان ولاء الشعب القطري لكل الخليج ولاء فطري وانة يختلف عن اتى الى قطر مرتزق من المتردية والنطيحة
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الحج له شهر خالص
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