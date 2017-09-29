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القطري ابن فطيس: كلنا سيف “سلمان” .. وهدفي أن يصل صوتي للشيخ تميم.. وهكذا وصف المتطاولين

القطري ابن فطيس: كلنا سيف “سلمان” .. وهدفي أن يصل صوتي للشيخ تميم.. وهكذا وصف المتطاولين
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المرصد 41 6٬621 5 ساعات

صحيفة المرصد: قال حامل بيرق “شاعر المليون” في نسخته الأولى الشاعر القطري محمد بن فطيس المري أنه يرفض تسييس الحج، والتطاول على رموز الخليج، واصفاً المتطاولين بـ”الرعاع.و تابع: “إذا كان التطاول على الأوطان وقيادات الخليج خطا أحمر، فإن التطاول على المقدسات وخادم الحرمين الشريفين والعلماء خط من نار، لا نسمح بتجاوزه، أو التعدي عليه”
وقال في قصيدة جديدة حول الأزمة: “من دون مكة كلنا سيف سلمان. وتابع ” ما دفعني للحديث هو وطني الغالي، والحرص على أمنه وسلامته، واستقراره، فضلاً عن الخوف من المستقبل المجهول، وهدفي الأول أن يصل صوتي للشيخ تميم”. وفقاً لـ ” عكاظ”.
وأردف: “نحن الشعب القطري نتمنى أن تحل الأزمة بأسرع وقت، وأنا مواطن قطري خليجي وولائي لأرضي قطر ثابت، ولا يقبل المزايدة والتشكيك، ومواقفي تشهد بذلك، وكذلك مواقف أجدادي، إذ إن لأجدادي مواقف في قطر ومنازل ومقابر، لكني في نفس الوقت مع وحدة الصف الخليجي، وأحرص على أمن وتلاحم دول الخليج.
وأردف:”الأمور تطورت للأسوأ، ووصلت إلى سب رموزنا في الخليج، بل إن هناك مزايدة في الشتم والسب وصلت للأعراض والطعن في الأنساب» وذلك لا يرضينا، ولا يرضي المسلمين”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

41 - خالد / ابو عمر
2017-09-29 04:36:23
هاشم صح كلامك عن حرية التعبير بقطر وخاصة احتجاز الحاج القطري عشانه مدح الملك وسحب جنسية شيخ مشايخ المره وخمسين شخص من أسرته وطردهم من قطر والسبب انه رفض ان يسب السعودية
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40 - ليثاوي
2017-09-29 03:53:00
نعم نعم كلنا سيف سلمان ملك الحزم و العزم الله يطول في عمره و يديم عليه الصحه و العافيه كما اسأل الله سبحانه و تعالى ان يريح الشعب القطري من هؤلاء المرتزقة الدخلاء عليه عزمي و خمته و القرضاوي و شلته
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39 - هيث
2017-09-29 03:24:27
اثبت ان عرقه عربي الى النخاع ❤❤
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38 - هاشم
2017-09-29 02:57:09
انا اتوقع لو قال هاذا الكلام رجل من الوقواق يمدح قطر غيب عن اولاده بغرفه مظلمه تعبير وحريه الراي معدوهم في بلاد الوقواق اليس كذالك
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37 - هاشم
2017-09-29 02:54:07
هاذا الكلم لو قاله واحد مش قطري لصبح خلف القضبان عقدين من الزمن لكن الرجل بن فطيس واثق من ثقت بلاده واحترامها لحق التعبير
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36 - ابو ساره
2017-09-29 02:45:53
السالفه صارت الان يين قطر والامارات فابن فطيس مقرب جدا من الشيخ محمد بن زايد ومن حمد المزروعي ومن وهو عضو في احدى اللجان في ابو ظبي والله يستر من قادم الايام ماذا سيحدث ؟!
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35 - ابوفهد
2017-09-29 02:42:34
ونعم يابن فطيس وهذا ان دل دل على اصلك الطيب وعلى رجاحت عقلك
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( عدد التعليقات 9,144 )
34 - بسمه
2017-09-29 02:41:21
غررررريبه 🤔
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33 - ابوفارس
2017-09-29 02:38:21
كلام جميل يابن فطيس واهم شي انكً عارف نجاسه حكومه قطر ونفس الوقت ماحبيت تخربها وماحد يلومك
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32 - اه ياوطن !!
2017-09-29 02:15:54
تعليق مخالف
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31 - هاشم
2017-09-29 02:14:58
كفو يابن فطيس رجل يحب وطنه وبلاده بلاد الخير قطر
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30 - ولد شقراء
2017-09-29 02:06:22
شكلة جبان هرب
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29 - ولد شقراء
2017-09-29 02:05:12
الشاعر ابن فطيس رجل عاقل يعرف الحقيقة بشان قطر وميولها لايران
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28 - ولد شقراء
2017-09-29 02:02:28
انا ودي اؤدب هذا رقم 6 عبداللة شكلة كلب عند موزة السعودية اشرف بلد موزيك ولد موزة مع ايران
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27 - ولد شقراء
2017-09-29 01:58:27
الحثالة مثل الشيرمي خليل مالة وجة عند جماعتة
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26 - ولد شقراء
2017-09-29 01:56:06
6 عبداللة لاتتكلم في شي اكبر منك يابابا شكلك طفل ولازم نعلمك بان لاتتكلم عن اسيادك وهم الشعب السعودي
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25 - البلشتي
2017-09-29 01:53:29
كفو يا إبن فطيس كلامك حكم ويعبر عن رأي كل خليجي .وين إبن خر الذيب جعله وجه يلحس من كلامك .فعلا الرأس رأس والكراع كراع.
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24 - ولد شقراء
2017-09-29 01:52:28
6 عبداللة شكلك جبان ماعندك جواب اعترف
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23 - ابو محمد
2017-09-29 01:50:44
جعل المجنس حديثا خليل الشبرمي يفدى رجليك يابن فطيس
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22 - ولد شقراء
2017-09-29 01:50:34
6 عبداللة وش تقصد بكلامك حافز
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21 - ولد شقراء
2017-09-29 01:47:58
6 عبداللة وش تقصد من كلامك وظح ايش تقصد
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20 - قروشه
2017-09-29 01:47:26
يالله كله ماشي ... كثر الهرج والمرج والقيل والقال والفتن ونحن في آخر الزمان وهذا أصبح مؤكد ...
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19 - محمد
2017-09-29 01:45:46
جزاك الله خير يابن فطيس رايتك بيضا شاعربمعني الكلمه ولافيه شك احنا شعب واحد والمشكله انشاالله تنحل
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18 - القحطاني
2017-09-29 01:45:11
أجمل وأفضل كلام سمعته من بداية الأزمه ماقاله لا ناقد ولا محلل .كفو يابن فطيس إلتزمت الصمت وعندما تكلمت جبت الدرر الله يحفظك .
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17 - ولد شقراء
2017-09-29 01:44:59
ال مرة هم شعب قطر وخل الحمديين ينفعهم *** ايران
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16 - ولد شقراء
2017-09-29 01:42:37
يخسى ولد موزة ان يسحب جنسية ابن فطيس
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15 - كااافشهم
2017-09-29 01:41:47
التسجيل 37دقيقه وأشهد بالله إنك يابن فطيس عاقل ورزين وشهم وكلامك كله درر كقصائدك ويوزن بالذهب ويمثل كل خليجي .كفو يابن فطيس والله يرحم بطنن شالك و شايب رباك.
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14 - ولد شقراء
2017-09-29 01:40:57
يخسا تميم سحب الجنسية من ابن فطيس
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13 - ولد شقراء
2017-09-29 01:38:47
انشاء اللة المرة هم حكام قطر في المستقبل
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12 - ولد شقراء
2017-09-29 01:36:43
يعلم اللة اني احب هذا الشاعر ابن فطيس رجل يقول الحقيقة
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11 - حمود
2017-09-29 01:25:25
حلوة ارض حافز 😆😆😆😂😂
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10 - بنت السعوديه
2017-09-29 01:16:50
“من دون مكة كلنا سيف سلمان بيض الله وجهك ياشاعر المليون
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9 - مهند111
2017-09-29 01:10:07
اتوقع الكلمه هذي بايعاز والمقاطعه بدأت تاتي ثمارها لا تهاون ولا لين مع من اراد ببلاد الحرمين بسوء
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8 - مفسر أحلام
2017-09-29 01:09:12
آل مره لامكان لهم في قطر طالما الحمدين وتميم وعزمي وطهران موجودين قلبوا قطر رأسا" علی عقب ولن يقام كأس العالم ولا كأس سوق واقف 😅
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7 - الله يحفظه
2017-09-29 01:05:53
القبائل العربية الاصيله لن تخضع للمجوس ومنها عتيبه وشمر والدواسر و حرب و يام وال مره و غامد و زهران و مطير و عنزه
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6 - عبد الله
2017-09-29 00:54:33
اتمنى ان يتم ارجاعك لأرض حافز باسرع وقت ؟
لا يعجبني(12) اعجبني(9)
5 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-29 00:52:42
تميموه الوسخ سحب الجنسيه منه .
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
4 - بردقان (نايت شفت)
2017-09-29 00:49:16
لا عاد مو شهر ..27 يوم وكم ساعة لا تصير فتان و....
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - محمد الحربي
2017-09-29 00:43:36
الله يصلح الأحوال
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
2 - شجاع
2017-09-29 00:43:25
هذا صوت كل قطري حر اصيل نعم الرجل محمد ابن فطيس المري هذا ما يجب ان يعية اصحاب القرار في الدوحة ان ولاء الشعب القطري لكل الخليج ولاء فطري وانة يختلف عن اتى الى قطر مرتزق من المتردية والنطيحة
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
1 - 4 streets
2017-09-29 00:39:16
الحج له شهر خالص
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آخر تعليق
بواسطة : صادق

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