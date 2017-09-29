القطري ابن فطيس: كلنا سيف “سلمان” .. وهدفي أن يصل صوتي للشيخ تميم.. وهكذا وصف المتطاولين

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صحيفة المرصد: قال حامل بيرق “شاعر المليون” في نسخته الأولى الشاعر القطري محمد بن فطيس المري أنه يرفض تسييس الحج، والتطاول على رموز الخليج، واصفاً المتطاولين بـ”الرعاع.و تابع: “إذا كان التطاول على الأوطان وقيادات الخليج خطا أحمر، فإن التطاول على المقدسات وخادم الحرمين الشريفين والعلماء خط من نار، لا نسمح بتجاوزه، أو التعدي عليه”

وقال في قصيدة جديدة حول الأزمة: “من دون مكة كلنا سيف سلمان. وتابع ” ما دفعني للحديث هو وطني الغالي، والحرص على أمنه وسلامته، واستقراره، فضلاً عن الخوف من المستقبل المجهول، وهدفي الأول أن يصل صوتي للشيخ تميم”. وفقاً لـ ” عكاظ”.

وأردف: “نحن الشعب القطري نتمنى أن تحل الأزمة بأسرع وقت، وأنا مواطن قطري خليجي وولائي لأرضي قطر ثابت، ولا يقبل المزايدة والتشكيك، ومواقفي تشهد بذلك، وكذلك مواقف أجدادي، إذ إن لأجدادي مواقف في قطر ومنازل ومقابر، لكني في نفس الوقت مع وحدة الصف الخليجي، وأحرص على أمن وتلاحم دول الخليج.

وأردف:”الأمور تطورت للأسوأ، ووصلت إلى سب رموزنا في الخليج، بل إن هناك مزايدة في الشتم والسب وصلت للأعراض والطعن في الأنساب» وذلك لا يرضينا، ولا يرضي المسلمين”.