شاهد.. وثيقة تتضمن أحدث شروط الزواج بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة .. تعرف عليها

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صحيفة المرصد: وضعت السعوديات عدة شروط جديدة لإتمام الزوج بعد القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وثيقة موقعة الأربعاء الماضي لعقد قران متضمنا عدة شروط بين الزوجين، كان من ضمنها سيارة باسم الزوجة موديل 2017، وعدم منع الزوجة من قيادة السيارة بالإضافة إلى شروط الزواج السابقة وهي عدم منع الزوجة من الوظيفة وإتمام الدراسة ووجود بيت خاص مستقل .

وكانت تعليقات النساء انهالت عبر “تويتر” بنشر صور وتغريدات حول قرار القيادة، التي كانت من بينها لون السيارة ونوعها وبعض العبارات ومقاطع الفيديو المضحكة بشأن قيادة المرأة.

