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شاهد.. وثيقة تتضمن أحدث شروط الزواج بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة .. تعرف عليها
صحيفة المرصد: وضعت السعوديات عدة شروط جديدة لإتمام الزوج بعد القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وثيقة موقعة الأربعاء الماضي لعقد قران متضمنا عدة شروط بين الزوجين، كان من ضمنها سيارة باسم الزوجة موديل 2017، وعدم منع الزوجة من قيادة السيارة بالإضافة إلى شروط الزواج السابقة وهي عدم منع الزوجة من الوظيفة وإتمام الدراسة ووجود بيت خاص مستقل .
وكانت تعليقات النساء انهالت عبر “تويتر” بنشر صور وتغريدات حول قرار القيادة، التي كانت من بينها لون السيارة ونوعها وبعض العبارات ومقاطع الفيديو المضحكة بشأن قيادة المرأة.
التعليقات
148 -2017-09-29 05:00:22
لسان حل القرار يقول : علي نذر لودع الجمع ينحاس ...لين العشيريقوم يلعن عشيره
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147 - سعد بن فهد2017-09-29 04:46:20
مهوركم غاليه والان زيادة سيارة ورخصه يعني قرابه 200 الف ريال وتقولون ليش الشباب يتزوجون من الخارج الي يبون الستر على بناتهم ماراح يتشرطون في النهاية بتتزوج ب10 الف ريال بعد ماتعنس وهي ندمانه
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146 -2017-09-29 04:39:15
6 - 2017-09-29 01:22:34 خلونا نسوي تصـــــــــــــــــويت هنا اللي مع القيـــــــــــــــــــــــــاده يضغط (يعجبني) واللي ضد يضغط (لايعجبني) لا يعجبني(1555)اعجبني(355) اخر النتائج حتى الان
لا يعجبني(69) اعجبني(10)
145 -2017-09-29 04:32:23
تعليق 142 قصدك العكس هو ماسيحصل وبعدين من اسمك يتضح لي انك ذكر وتقول هذا الكلام لكي****
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144 -2017-09-29 04:31:07
احسنت القول والمقال ياتعليق 140 اسعدك الله وكثر من امثالك فقد كفيت ووفيت
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143 - فهد122017-09-29 04:25:32
اخت الكريمةبنت بلدي العزيزة لاتستمعي لاعداءالوطن من الاخونج(خوخو)وتاكدي انهم من اوائل المشترين للسيارات لبناتهم وزوجاتهم ولكنهم جبلوا على الفتن ونشرها في المجتمع السعودي فلا تستمعي لهم (سيارتك تصونك)
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142 - فهد122017-09-29 04:20:07
ايها النسوة المسلمات لقد اعزنا الله بالاسلام جميعا رجالا ونساء وهذا القرار لا شك انه سيحفض كرامتكن من الابتذال والاهانةوالتحرش والاغتصاب من السواقين انت الان مصونة داخل بيتك ومصونه خارج بيتك في سيارتك
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141 - شفاف2017-09-29 04:14:55
والله شكل العنوسة بتزيد ههه والحمدلله انها طلبت موديل ٢٠١٧ ماتدري ان ٢٠١٨ توه نازل
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140 -2017-09-29 04:12:15
الليبرالين سيقضون على كل أحلامكم الجميلة يالمطبلات للقيادة فوضع المرأة في الغرب يندى له الجبين لقد أعزكم الإسلام وابيتم إلا أن تجلبوا لانفسكم الشقاء والمتاعب وسوء الأخلاق بالمشي وراءهم
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139 - طارق2017-09-29 04:11:57
عز الله ما تزوجت اجل ما دام بالعقد فيه سيارة يا الله نجيب المهر تبي سيارة 😭😭
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138 - فهد122017-09-29 04:11:34
المؤمنين على شروطهم اذا الزوج موافق وش دخل الغير خاصة بني خوخو (الاخونج) الذين يحرمون الحلال ويحلون الحرام على حسب مصالح مرجعياتهم
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137 - صادق2017-09-29 04:09:57
هذا الي عنده الزوج اعطاه ويش عنها العروس علي شان تعطيه ماعتقد اثصبح ان قيمة البضاعه تستاهل السعر
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136 - قلم الحقيقه2017-09-29 04:03:02
قلم الحقيقه من خمس سنوات او اكثر ونا متابع صحيفه المرصد ماشفت انسان مكروه مثلك هذا اخواني هذا داعشي هذا مدري وش **********
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135 -2017-09-29 04:02:02
هاذي أم شروط وقيادة لو تجيني ببلاش مااخذتها وخلي أبوها يدور لها على معرس ذكر وليس برجل يقبل فيها هذا أن وجد فالنوعية هاذي معروفة وغير مقبولة مجتمعيا وبعد القيادة سيزداد عدم التقبل لهم أكثر من ذي قبل
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134 - ...2017-09-29 04:00:13
ابو سحور
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133 - ...2017-09-29 03:59:54
كومار الاخونجي المتصحر والله لو تموت ***تحط يدك *** ع سيارتي ووه والله لوديها المحرقه
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132 - سديق نفر مشكلة2017-09-29 03:59:42
انا نفر اجلد ابو ***
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131 - سديق نفر مشكلة2017-09-29 03:58:55
تعليق مخالف
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130 - ...2017-09-29 03:58:43
ي شين النفاق
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129 - سديق نفر مشكلة2017-09-29 03:58:25
تعليق مخالف
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128 - سديق نفر مشكلة2017-09-29 03:57:58
تعليق مخالف
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127 - ...2017-09-29 03:57:50
ووع
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126 - ...2017-09-29 03:57:01
نفسه يعلق ويسب ويرجع من معرف ثاني يعنني مثالي عشان ماريقشونه يودونه تحت الارض خليك ع رأي واحد رخمه ي حيف ع الشنبات
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125 - ...2017-09-29 03:55:20
افهمو ما حدا يموت ما ياخذ رزقه بإتمام والكمال
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124 - ...2017-09-29 03:54:18
بعدين اجيبك تغسل سيارت بنات ***
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( عدد التعليقات 29,024 )123 - قلم الحقيقه
من حقكم بنات وطني السعوديات أنتم الآن ملكات. ولو بعد تتركون المتصحرين والأخونجيين مرة واحدة يكون أفضل لكم حتى يغيرو من سلوكهم وطباعهم فزواج حضك نصيبك أثبت فشله الذريع مع من سبقوكم.
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122 - ...2017-09-29 03:53:11
ما حد يموت ما ياخذ رزقه الرزق الي بالدنيا مستحيل مستحيل لو وقفو اهل الارض كلهم نساء رجال اشباه عجائز اطفال كلكل مستحيل يموت ما اخذ رزقه كاامل
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121 - ...2017-09-29 03:51:43
سلم ع *** وقول لها بنات خلق الله بتسوق غصب عن خشمي وخشمك ي الله سقها
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120 - زائر2017-09-29 03:51:39
88 - سديق نفر مشكلة //// تقول سلامي لاختك الحلوة !! هل ترضاها لاختك ؟ انت ارتكبت احدى الجرائم المعلوماتيه وهي الخوض في الاعراض والتي تٌعاقب عليها عقاب صارم من الجهات المختصه اتق الله في اعراض المسلمين
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119 - ...2017-09-29 03:51:00
سلم ع اختك ما عندي اخوات أصلن
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118 - ...2017-09-29 03:49:43
بعدين اجيبك تغسل سيارتي بس بتلوثها تخسى ما تحط يدك المجرثمه عليها
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117 - ...2017-09-29 03:49:04
حاسد الناس ع أرزاقهم ي الله روح غسل سياره مال انته
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116 - زائر2017-09-29 03:48:28
88 - سديق نفر مشكلة /// عيب عليك اتق الله في اعراض الناس ترضى احد يجيب طاري اختك ؟ ترضى احد غريب يقولك سلملي على اختك ؟ اتق الله واحفظ لسانك عن اعراض الناس قبل لا تندم
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115 - ...2017-09-29 03:48:21
وتصدق كلام الاخونجيه الرجال غلط خلاص لا تاخذ من نفس،مستواك الله يجاسب ذكر وأنثى المحفظه الشريفه لشريف العفيف
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114 - ...2017-09-29 03:47:26
عساهم بس يسلمون من امراصك ومن عيونك عساها البط ان شاء الله ما في بنت بتموت من غير زواج نصبيها ورزقها الا ما يجيها تصدق قصص العجاي*** ذول المشكله
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113 -2017-09-29 03:46:39
طيب حلو ينفذ العريس الشروط سهلة بس بشرط تدفع هي المهر للرجل مثل بعض الدول في شرق اسيا لكن مهر وسيارة ما حصلت ابداً
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112 -2017-09-29 03:46:05
نتيجـــــــــــــــــــــة التصويت في التعليق رقم 6 مبشره وتثلج الصــــــــــــــــدر ونشكـــــــــــــرهم من كل قلب على هذا التصويت ب لا يعجبنــــــــــــــــــــــــي
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111 - ...2017-09-29 03:46:03
حسود حقود مريض نفسي تافه ليش العريس شاري الناس الله يوفقكم وعساك تم ت بغيصك***
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110 - ...2017-09-29 03:45:14
روح غسل سياره ي كومار فكنا من امراضك النفسيه ي قاندو
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109 - ام طارق2017-09-29 03:44:41
اتمنى كما تم السماح لنا بالقيادة اتمنى تجنيس ابناء السعوديات من اجانب لإنهاء معاناة السعوديات المتزوجات من اجانب وهذا حق لبنات الوطن ومساواة بينهم وبين السعودين المتزوجين من اجنبيات كما انه حل للعنوسة
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108 - ...2017-09-29 03:44:08
تعليق مخالف
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107 - رعد2017-09-29 03:43:56
احب اقول للرجال الشنبات الذيابه اصحاب الدم الحار كفووووووووو اما اللي يبغون التحرر وهو ماسح شنبه احب اقوله البس تنوره وصفق مع المصفقين
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
106 - ...2017-09-29 03:42:56
تعليق مخالف
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105 - سديق نفر مشكلة2017-09-29 03:42:33
العنوسة الظاهر ضاربة نفسيتك***
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104 - ...2017-09-29 03:42:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
103 -2017-09-29 03:42:02
المغربية فل كامل ابرك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
102 -2017-09-29 03:41:34
مساكين البنات المطبلات للقيادة فهم يظنون انهم أخذوا حقوقهم وماعلموا أن ماهي إلا مسؤوليات وإعباء القيت عليهم بالإضافة إلى تشوه سمعتهم في المجتمع وزيادة تعرضهم للعنوسة للأبد هذا غير المشاكل الأسرية
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101 - سديق نفر مشكلة2017-09-29 03:41:25
روح او روحي نام بكره غسيل سيارة
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100 - ...2017-09-29 03:41:18
يقول تزداد العنوسه ي الله من قبل السياره مو من بعد ايوه هذا الحكي
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99 - ا***2017-09-29 03:40:43
للي زعلانين من النقاش البحر قريب اشربو منه لما تنفقع كروشكم
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98 - ...2017-09-29 03:40:42
يقول البنات يشوهون سمعتهم ههه هي متحجبه في بيتها ما سلمت منكم الحين لمن لتقصي،مشاويرها بدون خلوه صارت سمعتها بالحضيظ توكل ع الله
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97 - سديق نفر مشكلة2017-09-29 03:40:34
😂😂😂 الظاهر ابو نقط من تكارين الحج
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96 - سديق نفر مشكلة2017-09-29 03:39:47
فهمت يا ابو نقط
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95 - ...2017-09-29 03:39:45
اللهم لا شماته اذا أديت السفيه مجال يهرج نلاقيه يهذر محد معطيه وجه لا اخلاق ولا سمعه ولا حتى شكل يسحبما لمستواه المتدني باختصار وقح
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94 - سديق نفر مشكلة2017-09-29 03:39:06
اللي مسمي نفسه ... اذا كانك بنت فلا تذكري بنات الحمايل لانك ماراح توصلي مواصيلهم واذا انك شاب ترا حتى الرخاص افضل منك وسلامي للي قلتلك عليه
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93 - ...2017-09-29 03:38:21
روح عدل مشاديقك وبعدين اهرج ما بقى الا ناخذ رايك منو انت عشان نتزوج ولا نسوق ولا تدرس ولا غيره ي بعض الناس مدين انفسهم فوق مستواهم مقلب
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92 - سديق نفر مشكلة2017-09-29 03:36:50
تعليق مخالف
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91 -2017-09-29 03:35:46
مساكين البنات المطبلات للقيادة فهم يظنون انهم أخذوا حقوقهم وماعلموا أن ماهي إلا مسؤوليات وإعباء القيت عليهم بالإضافة إلى تشوه سمعتهم في المجتمع وزيادة تعرضهم للعنوسة للأبد هذا غير المشاكل الأسرية
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90 - سديق نفر مشكلة2017-09-29 03:35:36
قولها والله لو بلاش محد جاييك 😂
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89 - ...2017-09-29 03:35:28
وجعع
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88 - سديق نفر مشكلة2017-09-29 03:35:04
تعليق 75 ليتك قدامي بس كان الهرج غير الهرج المهم سلامي لاختك الحلوة
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87 - مطبل2017-09-29 03:34:33
اتمنى تسهيل الزواج من الاجنبيات باسرع وقت للسعودين بدون تعقيد وطلبات (=
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86 - ...2017-09-29 03:34:28
البعض يتشكى ما بتزوج تكفى العالم بيوقف عليك تزوجت ولا ما تزوجت الدنيا ما شيه محد درى عنك توكل ع الله ي رخيص وجعع
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85 - ...2017-09-29 03:33:35
وعندها ليسن وهذه فرصتها ي الله توكل ي جعلك ما تزوجت
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84 - ...2017-09-29 03:33:07
تكفى بنبكي عليك تزوج ي الله يموتون من غيرك رحمه الي ما اعرست ولابتعرس عليك تجلس بخماكها ولا تظلم نفسها مع اشكالك موتخلف واطي نشوفك عند الرقصات ي رخيص حتى الي بتعرس عليها منىبرا تسوق خشبه
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83 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-29 03:31:08
رز باب الهند 👍 على طريقة بو يوسف 😂
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82 - ...2017-09-29 03:31:03
المشكله الواحدمتوظف مقتدر ماديا ولا عليه خلاف ويغرد ويغلق ع ابو انه فقير الله يجعلك بالفقر عساك ما تزوجت العالم خلاص بتعيش حياتها بتقعد تحت رحمتك
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81 - ...2017-09-29 03:29:50
عساك بهالحاله واردى
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80 - ...2017-09-29 03:29:30
ي عساك ما تزوجت الله لا يردك
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79 - ...2017-09-29 03:29:11
ما بقى الا هي عاد
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78 - ...2017-09-29 03:28:53
ي الله توكل ما بقى الا نطلب رايك
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77 - ...2017-09-29 03:28:07
هذه اقل الشروط والي يحصل له يستر نفسه هشروط ولاشي اقل شروط بيوت بنات اي بلد
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76 - ...2017-09-29 03:27:22
تعليق مخالف
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75 - ...2017-09-29 03:26:29
ي الله تكفى ارفع من مستواك المتدني واتزوج منهم اي والله رحم الله امرء عرف قدر نفسه يقول البنات كثر حبات الرز والرجال اكثر من الحريم بالسعوديه ههه
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74 -2017-09-29 03:26:27
الوضع لايدعو إلى الضحك والاستهبال فحال الواقع والمستقبل مؤلم
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73 - ...2017-09-29 03:24:41
ي شين طقاع النعاج
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72 - ...2017-09-29 03:24:03
ولا حد طلب رايك في بنات الحمايل خليك في الرذيله حوس حوس لين الله ياخذ عمرك
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71 - ...2017-09-29 03:23:15
تعليق مخالف
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70 - ...2017-09-29 03:21:49
بنات الناس بيباقون الرجال الشراف العفاف وبيلاقون من يسترهن انت الحرام سهل بالنسبه لك شي راجع لك لا تعمم ذكورتك وتخلفك وتصحرك وامراضك النفسيه
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69 - ...2017-09-29 03:20:39
تعليق مخالف
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68 - مطبل2017-09-29 03:20:36
اذا السعوديات صارن يدلعن خلهن ببيوت اهاليهم معززين مكرمين ابرك ولا اخذ وحده تسوق وتبي موتر وتطلع عيوني بطلباتها وشروطها وش ابي فيها الزواج حلو لاكن بالوضع ذا ماينفع (=
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67 - سديق نفر مشكلة2017-09-29 03:19:40
وربي الحين البنات اكثر من الرز
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66 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-29 03:18:57
عآد ما أبي أوضح أكثر من كذا 😂 اتوقع كل شي واضح 😂 يو و و هـ عجزانة أشرح ..
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65 -2017-09-29 03:18:29
اللي يسمعكم يقول بتلقون أزواج الحين اصلا العنوسة زادت مع كثرة الاختلاط وانعدام الوظائف والآن من قيادة المرأة لن تجدي حتى ربع رجل يفكر أن يتزوج في ظل مايشهده الواقع وازدياد التفكك الأسري في البيوت
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64 - مطبل2017-09-29 03:17:38
سعودي وافتخر افا ونا ابو شنب هههههههه اما عاد للضرب اسمحلي هذولي رجال نص نص (=
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63 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-29 03:17:16
ذكرت اللي يعلقون بشريط بداية بكل غرور و ثقة 😂 ماراح نتزوج من وحدة لابسة عباية كتف 😂
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62 -2017-09-29 03:13:34
من قال اصلا بنزل لهذا المستوى واتزوج وحدة هاذي عقليتها وهاذي تربيتها انا اذا بتزوج بتزوج امرأة كاملة الانوثة مو مسترجلة حقت صرمحة بالشوارع وقليلة حياء ودين
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61 - العمده2017-09-29 03:12:26
واضح جدا انها من أفكار بعض الناس هداهم الله ليفتح باب التفكير فى مثل هذه الشروط التعجيزية الان وضعت من باب اللاقافه واستخفاف الدم ولافكار الشيطانيه المخربه لترابط الأسر وضد تسهيل أمور الزواج .⁉️
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60 -2017-09-29 03:12:25
ب يقعدون عوأنس بسبب ذا السياره
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59 - سعودي وافتخر2017-09-29 03:11:23
ت56 / المصدر يقول إن عددًا قليلًا من الأزواج لجأوا لجمعية حقوق الإنسان للشكوى من تعرضهم للضرب من قبل زوجاتهم، مضيفًا أن “كل هؤلاء متزوجون من غير سعوديات”.
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58 - سعودي وافتخر2017-09-29 03:09:21
ت55 / يقولك كشف مصدر في جمعية حقوق الإنسان السعودية أن أغلب النساء اللاتي يضربن أزواجهن في المملكة أجنبيات
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57 - مطبل2017-09-29 03:08:59
الزواج مو واجب اصلا اللي مقتدر يتزوج (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) و اكثر الشباب صرف نظره عن الزواج وانا اولهم الوضع طفره وزيرو عالشمال وكثير مثل حالتي
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56 - مطبل2017-09-29 02:59:58
وعلا فكره العنوسه بتزيد اضعاف الاضعاف
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55 - مطبل2017-09-29 02:59:00
اتمنى تسهيل الزواج من غير السعوديات بدون معاملات لانه زواج وسنه الله ورسوله ماله داعي للمعاملات التعجزيه
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54 - ...2017-09-29 02:40:45
شروط اقل البيوت وبحمد ربه يبوس يده وجه وقفى بس طي الطلبات
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53 - ...2017-09-29 02:36:45
شروط كل بيت أضاف لها سياره فقط وحقها
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52 - ...2017-09-29 02:34:10
تصيع تاخذ مثلك هذا العدل الرباني ايجابيات اغلب من السلبيات فقط انكم اذا فكرتو تتعرضون لهم صلبكم ع طول ولا قتلكم خلاص
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51 - ...2017-09-29 02:29:58
اذلفو بالي ما يحفظكم
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50 - ...2017-09-29 02:29:16
الا صدق الشروط في ناس شايفه خير،في ناس والله ي مقابلهم يقصر العمر فوق انه ضيم ضيم
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49 - ...2017-09-29 02:28:11
خلاص ولى زمانكم الأم تروح بثلاجتها تدور لورعها السربوت الحين البنت تروح تسأل ع الي يخطبها عن جيرانهم في شفله هنا وهنا هههه
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48 -2017-09-29 02:28:09
تعليق مخالف
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47 - ...2017-09-29 02:26:14
يحزنون اغلب هالعينات محسسين انو بنات الناس بتاقف عليهم خلاص بيوقف الزمن ي الله تكفون أستروهم استرو انفسكم راح يتزوجون كل الحريم وكل ***بيهجون من الديره فكه
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( عدد التعليقات 9,144 )46 - بسمه
مو كل حاجه تشوفونها تصدقونها 🤦♀️
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45 - ...2017-09-29 02:25:04
فيه رجال بتقبل فيه*** محد قال لكم تزوجو من مشرطه أو مشترطه انقل قلعه وادرين في ستين داعيه بالي ما يحفظك حتى لو تزوجت خلجي بتتزوج والوعد قدام
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44 - ...2017-09-29 02:23:37
خليهم بالأول الشروط تعجيزيه الحين ملزوم ي ابو ماني بقايله والوعد قدام راح يتزوجن كل العوانس والارامل والمطلقات وراح يطيح ***وقول و ما قالت
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43 - ...2017-09-29 02:22:21
بيتزوجن والوعد قدام
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42 -2017-09-29 02:19:27
ل40 انا اشهــــــــــــــــــــــــــــد وصح لسانك
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( عدد التعليقات 15,863 )41 - بيتر
لاتخافون من الشروط بتزبط الامور اتوقع ذلك
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40 - هنطش2017-09-29 02:13:39
الي له غيره ياتعليق٦ راح تشوف سوى في التعليق أو الشارع رغم كل شي والوعد عهد
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39 - ابو عبدالمحسن2017-09-29 02:09:54
اتوقع غير صحيحة
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38 - رفيق الدرب2017-09-29 02:08:59
ت9 ع طول قلهازياره لهلك ووطها وشيل جارتها ع شروطك الجديده
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37 - رفيق الدرب2017-09-29 02:08:48
ت9 ع طول قلهازياره لهلك ووطها وشيل جارتها ع شروطك الجديده
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36 - ريم2017-09-29 02:07:37
المراة تتزوج عشان الإنجاب فقط وغير كذا الرجال مالو لزمه المراة بعد تطبيق قرار قيادة السيارة ماهمها اذا تزوجت او عنست لانها قادرة تعيش بدون رجل وقادرة تخدم نفسها وتعتمد على نفسها وتودي عيالها للمدارس
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35 - سامي عنان2017-09-29 02:06:47
هههههه قدمت على تصريح زواج من الخارج يا ربي وفقني في زواج ممن أرغب. خليتم الحرام سهل والحبال صعب..
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34 - رفيق الدرب2017-09-29 01:58:19
ت20 اذا الرجال ماله لزمه من فين بيجون العيال خخخخخخ الاانت مالك لزمه هبلها كيس
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33 - راصد2017-09-29 01:55:27
معرف الماااضي يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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32 - شايب عُري2017-09-29 01:43:38
ولو أنه من باب الدعابه !! ههههه بس على ذي الشروط عزالله بيكثرن العوانس .... وبتبطون عظم وماحد تزوجكم ... من هو اللي عنده مبالغ هالشروط في ذي اليومين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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31 - ...2017-09-29 01:41:59
تعليق ٢٧ كل ترااب
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30 -2017-09-29 01:40:41
ل رويليه ونعم بحــــــــــــــــــالك ومثلك هن تاج على روسنــــــــــــــــا
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29 - رفيق الدرب2017-09-29 01:37:33
والله ان تخيسون في البيوت ماحد يدق بيبانكم لا تقول الوحده باخذرجل اعمال رجال الاعمال اتجاههم رقصات ومشاهيريعني مصالح واحنا بنتجه ع الدول الفقيره نتزوج الوحده لاركبت السياره تتمسك من الدوخه ههههههه
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28 -2017-09-29 01:37:23
الله لايشق علينا عز الله قعدو بها الشباب هههههه
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27 - ...2017-09-29 01:37:08
الي سارق ي ليتك ماكل ووع اللهم لاشماته 25ي شين القراوه
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26 - هند2017-09-29 01:36:50
سوف يكون شرطي في عقد النكاح ان يسمح لي بقيادة السياره
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25 - ...2017-09-29 01:35:40
بعض البنات اذا جت عند الزوج قامت تدلع وهي بيت اهلها محد معبرهاا غبيه وخبله
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24 - ...2017-09-29 01:35:25
هذا عقد نكاح ذول الرجال مشاء الله الله تمم لهم ع خير مو استغفرالله
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23 - طلال2017-09-29 01:34:26
الماضي اتق الله
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22 - ...2017-09-29 01:34:22
الي شبه رجل في أرجل منك ي بي يتزوجها ي تعلق زي الخلق ي تنقلع ي متصحر
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21 - ...2017-09-29 01:33:53
ماشريناا لنفسناا المفروض والد االمتزوجه يهدي الزوج لانه يبغي يفكك منها ومن بلاويها ويستر عليههها جيل كفانا الله شره والقادم امر وادها
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20 - ريم2017-09-29 01:32:33
مع قيادة السيارة المراة قادرة تعيش بدون رجل وقادرة تعتمد على نفسها في كل امور حياتها في مشاويرها وتخلص امورها وتروح للمول تشتري اغراضها الخاصه واغراض البيت وتودي عيالها للمدارس يعني الرجل مالو لزمه
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19 - ...2017-09-29 01:32:20
وزياده بعد
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18 -2017-09-29 01:32:13
هذا اذا لقت احد يتزوجها من الاساس
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17 - ...2017-09-29 01:31:51
ان شاء الله مثلي بإذن الله
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16 -2017-09-29 01:31:39
*** ماتنطلي على احد اشياء مضحكة
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15 - رويليه2017-09-29 01:31:17
تعليق 10 كفووووو والله انك شنب تحياتي
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14 - ابوعبدالعزيز2017-09-29 01:29:43
تجلس عند أبوها وأمها إن شاء الله تعنس
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13 - رويليه2017-09-29 01:28:28
تعليق 10 كفووووو والله انك شنب
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12 - غامديه2017-09-29 01:27:06
ليست صحيحه اقدر اسوي مثلها ممكن الصوره مطبوعه ويوهمونا بوضع العقود الي بجمبها
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11 - المااااضي2017-09-29 01:25:21
سؤال ...كيف تعرف الاخونجي بسهوله ؟؟، جواب .. تعرف الاخونجي اذا كان يرفض قيادة المرأة ويرفض السينما ومربي مكنسه .
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10 -2017-09-29 01:25:20
خلها تعنـــــــــــــــس اجل عند ابوها معصي من ناحيتي ماتسوق انا اخدمها بعيني اما ســـــــــــــــــــواقه مافيه عندي
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9 - ابومعتز2017-09-29 01:24:30
ت2 هذا انا متزوج مغربية من13 سنه ماشفت منها الا الهم والكدر ومن يوم ماسمعت بقرار قيادة المراة في السعودية وهي مزعجتني تبي سيارة وتبي تسوق تقول ابي اسوق حالي حال السعوديات
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8 -2017-09-29 01:23:26
يوووه عاد بتكثر حالات الطلاق أكثر من ماهي كثيره ، أنا كبنت أحسها طراره تشتري لي سيارة يعني فوق المهر سيارة ؟ السيارة أبوك يشتريها مو هو ولا خلك على سيارة زوجك
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7 - هنطش2017-09-29 01:23:05
باقي اضافه بسيطه لي المقبلين على الزواج ( الرجل المطلوب للزواج ) به في 2018 هل ترغبين له شارب ولحيه اوبدون هل ترغبين الثوب والشماغ اوجنز وقبوع هل ترغبين يكون له ميول جن ؟ ؟ ؟
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6 -2017-09-29 01:22:34
خلونا نسوي تصـــــــــــــــــويت هنا اللي مع القيـــــــــــــــــــــــــاده يضغط (يعجبني) واللي ضد يضغط (لايعجبني)
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5 - ابن الوغيده2017-09-29 01:22:15
دمارهم وقلت عمارهم,,,, وهم ناثصين عقبات
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4 -2017-09-29 01:21:33
استلمونا العلمانية لقولهم سالفة كل خمس دقايق موضوع عن القيادة
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3 - غريبة قصدي غريب هذا اﻷمر2017-09-29 01:20:00
ليش ما حددوا نوع السيارة كلا جرايد . ههههه .
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2 -2017-09-29 01:15:39
بيت مستقل وسيارة!ليش انا بتزوج هيفاء وهبي ؟!! على العموم ما حنا متعطلين ارض الله واسعه والمغربيات جميلات تزيين حياتك باالسعادة مو مثل الي عندنا دلاعه كأنها في بيت ابوها مو بيت زوجها الي المفروض تسعده
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1 - ابو فهيد2017-09-29 01:10:20
كفو من حقهم الله يسخر لهم عيالنا وبناتنا اللهم ارزق بناتي الأزواج الصالحين دعواتكم
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