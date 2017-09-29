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شاهد كيف عبرت فتاة سعودية “منتقبة” عن فرحتها بقرار قيادة المرأة السيارة!
صحيفة المرصد: عبرت سعودية منتقبة عن فرحتها بقرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة بقيادة السيارة قائلة في تقرير ” لـ “bbc” ” أنا سعيدة جداً بالخبر, لم أنم منذ الأمس من السعادة”
وتابعت: ” هذا الخبر انتظرناه من سنين , أنا متحمسة جداً لا أصبر إلى حين تطبيق القرار بعد 9 أشهر, هذا حق مدني والاّن وقد صار واقعا فالحمد لله بلادي تتطور “.
وأضافت سيدة أخرى ” هذا سيساعدنا أن نخدم أنفسنا, لسنا بحاجه إلى أحد, ستكون هناك استقلالية للمرأة ” وتابعت” المرأة لم تعد بحاجة إلى تأجيل مواعيدها انتظارا لمن يقلها من مكان لاّخر”.فيما قالت سيدة ” أنا بحاجة إلى وقت ولن أقود سيارة عند تنفيذ القرار إلى أن يتقبل الناس قيادة المرأة “.
التعليقات
30 -2017-09-29 04:06:22
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29 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-29 03:06:03
إذا قادن بنات الجامعه راح يذهبن للجامعه ويرجعن بنفس الوقت لاتقديم لا تأخير
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28 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-29 03:03:57
على ذكر بنات الجامعه بعضهن تكون محاظرتها الساعة 10 وتذهب الساعة سبع مع الباص لان مافيه احد يوديها وكذلك بعضهن خروجها مثلا ظهرا فتجلس ننتظر الأخريات اللي تنتهي محاظرتهن عند العصر لكي يذهبن كلهن مع باص
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27 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-29 02:58:27
آخر وحده صحيح كلامها لازم ننتظر وقت ليس فقط لأجل التقبل بل لكي الكثير منهن اللي قادن يكنن تعودن على السواقه ومايكون فيه حوادث او تقل الحوادث مو على طول اجازف واسوق
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26 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-29 02:46:30
19 - 22 / منتحل .. بسمو و و و هـ ..
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25 - عبيد2017-09-29 02:44:49
افرح وانبسط ولكن لا تلعن وتشمت بأي إنسان لك الحرية فيما ترغب فهي أتت لحاجة وليست لرغبة بل لتسهل عليك تنقلك فقط مجرد سواقة لسيارة بتوفيق لهن فالأجيال تتغير لانها تتأثر بما حولها وهذا هي سنة الحياة
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( عدد التعليقات 9,144 )24 - بسمه
الملح والقبله // ايش جوك هذا ؟؟ايش تحسين فيه انتي وخرافاتك ان شاء الله مبسوطين 😏
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23 - عبيد2017-09-29 02:38:28
هذا الشي يعتبر شأن لكل امرأة ورب عائلة وزوج وأخ فيما يختاره وهنا يجب علينا سواء رافض او موافق ان يحترم رغبة الناس ولا ينتقص من هذا وذاك ان يكون بيننا تناغم ورحمة والألفة فقط من دون اتهامات وقذف وطعن
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22 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-29 02:37:23
الزعنفه.. برج جديد ..له 300 مسار افقي عنيف..يتساوى مساره بداية 2018 .. سصادف مخاض ولادة الحمل القادم من مغيب الشمس.. فكل واحد يشرب سوائل كثير مع 25 بيضه في اليوم لوجود كالسيوم يخفف الانسلاخ الشمسي
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21 - صقر العروبه2017-09-29 02:32:27
الله يوفقكم ويحفظكم فعلا فرحه ان نرى المرأءه السعوديه حره طليقة
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20 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-29 02:28:12
مبروك لكل نساء وطننا الغالي .. والقادم افضل
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19 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-29 02:27:55
اكيد ذي ثوره: وتعاني من الازدواجيه .. وقد تتفق مع الجوزاء اخر مسار العقرب.. والمنعطف البرجي سيتحول من مجرة التبانه لمجره اخرى
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18 - رفيق الدرب2017-09-29 02:26:58
اذا موقادره تصبري خذي دباب اللين شوال
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( عدد التعليقات 9,144 )17 - بسمه
مع الوقت بتصيرشي طبيعي واعتيادي وراح تحل كثيييير من مشاكل بعض الاسر اللي استغلتهم العماله في المشاوير 👌🏻
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16 - ولد شقراء2017-09-29 02:21:19
فعلا اب ***
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15 - ولد شقراء2017-09-29 02:19:40
عزاللة ابوها ***
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14 - ولد شقراء2017-09-29 02:18:39
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( عدد التعليقات 15,863 )13 - بيتر
سن الثلاثين مشكلهزمع طالبات الجامعه
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12 - ليبرالي حر2017-09-29 02:11:36
صواعق على تنزل راس الاخواني _ قيادة المراه والسينما والمسرح
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11 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-29 02:10:40
الميزانية : قويّة و إذا سيطرت تغلب الرجال ..
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10 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-29 02:08:29
آها عاد .. سواقة و حدهم عند هنا و خلآص .. ولّا تحمّلوا اللي بيجيكم ..
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9 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-29 02:06:59
أفكر .. الحريم من دون شي .. شياطين و ما حد قادر عليهم .. كيف مع السواقة شبيسوون ؟!
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( عدد التعليقات 15,863 )8 - بيتر
والله التكتك مفروض يعمم احبارى للذكور والاناث يقلل الزحمه حودثه ليست خطيره مثل السياره قيادته سهله ومنها مساواه لانبلش بقولت فلانه احسن من سيارتى الكل تكتك
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7 - ابو قحط2017-09-29 02:02:30
ما اتوقع انه بيجيك نوم لا ليل ولا نهار بتكونين مشغوله ليل ونهار
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6 -2017-09-29 02:01:09
كثير زيها متحمسات والبعض متخوفات
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5 - عبيد2017-09-29 01:56:13
اصبح قيادة المرأة تطور هل هو قياس الحضارة ام مجرد حشر كلام لأجل سد الفراغات تقاس الحضارة والتمدن بالصناعات والتطور الطبي والعمراني والبنية التحتية وقوة الصادرات مما ينعكس على دخل الفرد والدولة وليس
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4 - قروشه2017-09-29 01:53:48
طيب والدبابات أبو كفرين ... مسموح للمرأة بقيادتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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( عدد التعليقات 15,863 )3 - بيتر
صدق خل ننبسط بالنومه توصلو عيالكن وتجيبن اغراضكن لكن ونرتاح من السواق والخوف منه ومن رواتبه وفرصه تستاذن الوحده تقول بجيب عيالى من المدرسه والاب كذلك ونتشاوف الظهر ياسلام
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2 - موظفة2017-09-29 01:45:14
اخيراً رح اسوق واعتمد على نفسي واخدم نفسي بنفسي ما احتاج خدمة رجل لا زوج ولا اخ يقعد يذلني ويأجل مشاويري ويخسرني وظيفتي انا اخدم نفسي بنفسي شكرا للملك سلمان
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1 - وبالاسحار هم يستغفرون2017-09-29 01:43:13
اكثروا في هذا الوقت من استغفار السحور ،، استغفر الله العظيم واتوب اليه
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