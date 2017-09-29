شاهد كيف عبرت فتاة سعودية “منتقبة” عن فرحتها بقرار قيادة المرأة السيارة!

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صحيفة المرصد: عبرت سعودية منتقبة عن فرحتها بقرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة بقيادة السيارة قائلة في تقرير ” لـ “bbc” ” أنا سعيدة جداً بالخبر, لم أنم منذ الأمس من السعادة”

وتابعت: ” هذا الخبر انتظرناه من سنين , أنا متحمسة جداً لا أصبر إلى حين تطبيق القرار بعد 9 أشهر, هذا حق مدني والاّن وقد صار واقعا فالحمد لله بلادي تتطور “.

وأضافت سيدة أخرى ” هذا سيساعدنا أن نخدم أنفسنا, لسنا بحاجه إلى أحد, ستكون هناك استقلالية للمرأة ” وتابعت” المرأة لم تعد بحاجة إلى تأجيل مواعيدها انتظارا لمن يقلها من مكان لاّخر”.فيما قالت سيدة ” أنا بحاجة إلى وقت ولن أقود سيارة عند تنفيذ القرار إلى أن يتقبل الناس قيادة المرأة “.