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شاهد.. سعودية تقود سيارة “كابريس” وتضغط على “المنبه” في أحد شوارع المملكة!

شاهد.. سعودية تقود سيارة “كابريس” وتضغط على “المنبه” في أحد شوارع المملكة!
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المرصد 56 4٬315 3 ساعات

صحيفة المرصد: كشف مقطع فيديو لحظة سائقة سعودية لحظة نزولها من سيارتها” كابريس”في أحد شوارع المملكة. وبين مقطع فيديو الفتاة وهي تستعرض بسيارتها، وذلك بعد يومين من صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة المركبات في المملكة. وفي وقت سابق ظهرت العديد من الفيديوهات لفتيات يقومن بقيادة السيارات بعد فرحتهن بهذا القرار التاريخي.
وأشاد العالم بقرار الملك، واصفين إياه بالتاريخي الذي أعاد للمرأة السعودية حقها، وانتصر لها.كما أكد علماء ودعاة أن القرار من الناحية الإسلامية لا غبار عليه، ولا توجد أي حرمانية في قيادة المرأة للسيارة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

56 - حمدالربياوي
2017-09-29 04:22:38
اعتقد انها تنتظر زوجها ماهو واضح انها تسوق لان القرار لم يبدأ بعد!!
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55 - نداء الملح والقبله
2017-09-29 04:08:14
أرجوك اكتب عن الابراج والف شكر لك
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54 -
2017-09-29 04:02:55
ممكن سيارت ***اش المشكلة 😈
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53 -
2017-09-29 03:40:42
ليالي العيد تبان من عصاريها
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52 -
2017-09-29 03:28:30
عندي سؤال؟ ؟ طيب الان لوكان رجال وشرد على البيت ولحقتهم الدوريه راح يدهمون البيت وكيف ؟؟ وضرب وماتضرب وهذا عار وإطلاق نار ومصايب ***
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51 -
2017-09-29 03:19:15
يقول الدكتور العالمي الكبير مجدي سميعي في بحوثه أن جمجمه الرجل أكبر مقارنه بنساء العاديات لذلك يأخذ الدماغ حجم الحيز الذي يحتويه
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50 - أبرار ABRAR
2017-09-29 03:16:46
ويزيد الطين بله هالعينة كل يوم وحده مصوره وهي تسوق كنت قبل القرار معهم لكسر التحدي بس الوضع الآن تغير فعليا بعد 9 شهور صبرتوا طول عمركم وقفت كم شهر ما تصبرونها .
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49 - أبرار ABRAR
2017-09-29 03:13:25
صادقه بسمه مشكلتنا دائما نفضح نفسنا بنفسنا و بأفعالنا ماشفنا خير السوشيال ميديا كلها طقطقه علينا بأننا مانعرف نسوق وبنجيب الطامة واللي يسيء لسمعتنا بأننا بنقلبها دعـا**
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48 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 03:10:54
مالت عليك انتي فشلتينا جالسه تضحكين على سيارتها لو تقدر تشتري افضل سيارة كان اشترت لكن من وين تبينها تسرق مثلا هزلت!
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47 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-29 03:10:28
رجل الدلو : هو أول واحد بيخلّي زوجته تسوق .. لأنه مش حق مشآوير .. و مُستحيل يودّي و يجيب .. مع رجل الدلو .. دبري عمرك يا شاطرة ..
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46 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 03:08:39
اللي تقول هذه مو سيارة وش فيها الحمدلله والله عادي اركب مثلها اهم شيء توصلني مد رجلك على قد لحافك
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45 -
2017-09-29 03:08:08
مهزلة وقلة حيا ودين حسبنا الله ونعم الوكيل
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44 - العمده
2017-09-29 03:06:33
ذكرتنى يوم كنّا فى بعثه تدريبية فى لوس انجلوس فى امريكا فبل ثلاثون عاما مضت شاهد بعض زملائنا زوجة المسؤول السعودى عنا وهى تقود سياراتها ومتجه الى متجر لشراء مقاضى فأصبحت حكايه وروايه بيننا كسعوديين‼️
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43 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-29 03:03:48
أنا ليّه مين غيرك حبيب عُمري 💃
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( عدد التعليقات 9,144 )
42 - بسمه
2017-09-29 03:02:28
هل سمعتم يوم أن امراه في العالم اخترعت أو ابتكرت أو قاده جيش لا... حتى مصممي الأزياء النسائيه والماركات العالميه هم من الرجال///يكفي حملت وولدت واحد مثلك امرأة ...للاسف 👌🏻
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41 - أبرار ABRAR
2017-09-29 03:00:45
هذي ماهي سيارة هذي خرده + هذه العينة الهمجية الي ماتستحق وتفشلنا وتشوهنا
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40 - ابو فهيد
2017-09-29 02:59:32
احسه شاب من المتنطعين لانه دق البوري ونزل وكيف صوروه هذا تمثيل وحرب من الإخوانجيه ع المرأة لعنه الله عليهم
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39 -
2017-09-29 02:59:04
هل سمعتم يوم أن امراه في العالم اخترعت أو ابتكرت أو قاده جيش لا... حتى مصممي الأزياء النسائيه والماركات العالميه هم من الرجال
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( عدد التعليقات 9,144 )
38 - بسمه
2017-09-29 02:56:29
جداً مريحه ياريما وتكفي المرأة استجداء وطلب من هذا وذاك ..وبالنسبه للي يعطوننا نصائح ماينلامون لقوا بعض الشعب في منتهى السخف وقليلين احترام لانفسهم .
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( عدد التعليقات 9,144 )
37 - بسمه
2017-09-29 02:50:06
المهم اكبر عوائق هذا القرار🐑المتفرجه 😂😂😂في كل مكان
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36 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 02:49:54
صحيح يابسمه واللي يقهر من يعطننا حنا يالسعوديات نصائح مرورية ههههه
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35 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 02:48:10
والله قيادة السيارة مريحه متى ماخلصت مشيت ما احتاج اوقف واجلس انتظر احد يوصلني!
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( عدد التعليقات 9,144 )
34 - بسمه
2017-09-29 02:47:12
30//العنود تسمين السخافه حلال وحرية ..وانا مو مثاليه برأيي لكن بصراحه كثرت التفاهات واستخفاف الدم بعد السماح وكل العالم مسوينا حكاية وطقطقه وكاننا جايين من الجاهليه وماكأنه امر طبيعي في كل مكان ☹️
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33 - هنطش
2017-09-29 02:46:27
معروفه المنطقه الله يستر علينا وعلى كل مسلم
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32 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-29 02:44:57
تحية لتعليق رقم 26 المحارب والله أنك أسعدتني بتعليقاتك بصراخه تعليقك عن ان البنت ماشفناها تسوق وخذت كيس هههههه. شكرًا لك والمرصد والقراء
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31 -
2017-09-29 02:41:28
ههههههههههههه ياناس ***
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30 - العنود
2017-09-29 02:41:22
يابسمه شنو اللي محرق دمك !! هذا حلالهم وهم احرار ،، يعني لازم بالمثاليه الزايده
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29 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 02:39:49
اجل لو كنا مثلا مثل زمن الاجداد يركبن الجمل والحمار والحصان وش راح تسوون راح تموتون من الضحك 🔊 وهذا سيكون ب آخر الزمان🐪🐴🏇
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( عدد التعليقات 9,144 )
28 - بسمه
2017-09-29 02:39:25
هلا وغلا ريما تسلمين ياغالية النور نورك 💙
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27 - رفيق الدرب
2017-09-29 02:36:58
شكلها شارده من صوت المنبهة عادكيف لوجاها الدفاع المدني باصوات السفاتي والله ان تصدم من الخرعه
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26 - محارب
2017-09-29 02:35:24
ما ساقت ماشفناها تسوق. ممكن اخذت شيء من السيارة ورجعت. لان باب الراكب ما يفتح. اقول ممكن.
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25 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 02:33:36
محطات البنزين⛽راح يكسبون رز💸💸💸
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24 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 02:31:48
حتى لو صار عندك سيارة ما يصلح المشي كثير مهما كان انتي انثى عكس الذكور
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23 - مكه
2017-09-29 02:31:32
تسعاوي من قدام حديد ومن الخلف حديد عرفت تنقي
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22 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 02:29:50
انا ضد عقاب هذه المرأة مدام معها رخصة ومتعلمه للسواقه
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21 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-29 02:29:11
صدقتي يا أخت بسمه
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20 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-29 02:28:32
قلّة حياء في اللي كان يعارض السواقة 😡 و قلة حياء في اللي يأيدهـ 😡 و عادي عندهم يخلو بها واحد غريب 😡 أو و و هـ مآي قاااااد 😡 ودي *** في وجيههم 😡
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19 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 02:28:24
ياحظهن ماشاءالله عليهن بعضهن مستعده سيارة ورخصة🤔هلا بسمه منوره❤
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18 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-29 02:27:34
صدقتي يا أخت بسمه
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17 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-29 02:26:46
إذا اردنا ان نكون شعب متحضر ومحترم .. واجب علينا ان نحترم ونطبق القوانين .. الملك حفظه الله امر بأن يبدأ التطبيق في 10/10 .. الآن واجب ان تعاقب هذه المرأة بما نصت عليه القوانين .. مهما كانت هذه المرأة
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16 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 02:26:26
حتى الرجال طفشو من طلابات الحريم ودونا للمكان الفلاني تعالو خوذونا وهم عندهم مسؤولياتهم واعمالهم
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15 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-29 02:26:00
و حاعيش و أموت بهوآك 💃 لآ لآ لآ لآ لآ
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14 - صريح
2017-09-29 02:24:49
اشرف لها من السواق
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13 - حلم الوطن
2017-09-29 02:23:54
الف مبروك بحكومته الحزماويه وألف مبروك للشعب بالأمير قلب الأسد ابو سلمان
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12 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-29 02:23:51
أهم شي لا تتهورون و تفحطون 😂
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11 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 02:22:23
والله امان مامعك سائق
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10 - يوسف
2017-09-29 02:21:58
لاحول ولا قوه إلا بالله صح حنا بلد محافظ ولاكن احسها صعبه شوي وربي صعبه الله لايبلانا
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9 - بصراحه
2017-09-29 02:21:55
عادي زيهم زي كل نساء العالم .. لكن احنا ما تعودنا على قيادة المراة للسيارة .. لذلك احنا نستغرب من الوضع .. لو كانت قيادة المراة للسيارة تمت من 20 سنه لاصبح الامر الان عادي جداً
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8 - محمد
2017-09-29 02:21:53
صدقني يا بسمه
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7 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 02:21:37
عادي مدام ماشيه بطريقها افضل من السائق/ اما من ناحية الضحك ايه لأنه شيء جديد راح تتعودون
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( عدد التعليقات 9,144 )
6 - بسمه
2017-09-29 02:19:47
سماجة ..صح سمحوا بقيادة السيارات لكن بلاهياط ويطلعوننا كأننا ماشفنا نعمه قدام العالم 🤢كل دقيقه فيديو جديد ..اعقلوا ياشعب !!!!
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5 - حلم الوطن
2017-09-29 02:19:02
حزنتني الله يسعدها اخاف بعدين يطلع لنا بنات درباويات ويخلص مشروب حمضيات من السوق
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4 - البدر
2017-09-29 02:18:13
لاحول ولى قوة إلى بالله .***
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3 - ليبرالي حر
2017-09-29 02:17:17
صواعق على تنزل راس الاخواني _ قيادة المراه والسينما والمسرح
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2 - الملح و القبلة
2017-09-29 02:15:35
مكبوتات و ما صدّقوا ينطلقون شوي .. ***
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1 - رأي
2017-09-29 02:15:03
كفو يا بطله
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بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

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خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

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