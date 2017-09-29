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الرئيسية / بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه
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المرصد 9 1٬025 40 دقيقة

صحيفة المرصد: كشفت الفنانة ملاك الكويتية  عن طلاقها من زوجها بعد اكتشافها انه متزوج من آخرى وله منها 3 أولاد، معللةً إعلانها بأنها ارادت من خلاله تقديم نصيحة للآخريات كي لا يقعن “في براثن هذا النصاب” وفق تعبيرها.

وشاركت ملاك جمهورها مقطعاً صوتياً شرحت فيه تفاصيل زواجها وطلاقها، وايضاً صور محادثات مع زوجها.

وكانت الفنانة الكويتية عقدت قرانها منذ مدة قصيرة، على علي محمد العتيبي، عراقي الجنسية، حيث شاركت جمهورها صورة وثيقة الزواج، معلقة: “الطيبون للطيبات لله الحمد ربي تمم على خير”.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وهي تمسك بيد زوجها من دون أن تكشف عن ملامح وجهه، مكتفية بتصوير يديهما أثناء قيادته السيارة.

يذكر أن الفنانة ملاك شاركت في دراما رمضان 2017 من خلال مسلسل “تعبت أرضيك”، من إخراج مناف عبدال وتأليف عبدالله الرومي.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 -
2017-09-29 05:13:04
دائما تقحمون الناس في مشاكلكم النتنة
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8 -
2017-09-29 05:11:27
ت1 الا غصب ماهو بكيفك ولو كان جاك احد ماترددتي قالت بكيفي عانس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 -
2017-09-29 05:04:11
من حقوق الرجل ان يتزوج أربع ويخبر زوجته بالأمر سواء قبل الزواج أو بعده واذا لايستطيع ان يعدل بينهن فواحده
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6 - الحق ينقال
2017-09-29 04:58:26
مو اول ولا اخر وحده زوجها ينصب عليها ، هذا نهاية الثقة الزايدة والثقة العمياء والحب الأعمى وزواج المصالح
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5 - ابو قحط
2017-09-29 04:53:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
4 -
2017-09-29 04:50:10
ان كيدكن عظيم . استغفر الله العظيم
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3 - سعد بن فهد
2017-09-29 04:50:10
زمن نشر الفضايح العائلية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - فطوم
2017-09-29 04:48:34
بسك عاد زواجات ولعلك تحرمي زواج بعد هذي النصبه
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1 - عانس بإختياري
2017-09-29 04:46:46
الرجال مالهم امان العنوسة ارحم ومع قيادة السيارة المراة تقدر تعيش حياتها بدون زوج كذاب ونصاب ولعاب وخاين يجيب لها الهم والغم والذبول ومافي احسن من الوظيفة وتقودين السيارة وتعيشين بين اهلك معززة مكرمة
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آخر تعليق
بواسطة : صادق

السؤال رقم 1هل ابداء الزينه والاغراء من قبل المراه يعتبر تحرش~ رقم 2 هل القانون...
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دائما تقحمون الناس في مشاكلكم النتنة...
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