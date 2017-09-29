بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

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صحيفة المرصد: كشفت الفنانة ملاك الكويتية عن طلاقها من زوجها بعد اكتشافها انه متزوج من آخرى وله منها 3 أولاد، معللةً إعلانها بأنها ارادت من خلاله تقديم نصيحة للآخريات كي لا يقعن “في براثن هذا النصاب” وفق تعبيرها.

وشاركت ملاك جمهورها مقطعاً صوتياً شرحت فيه تفاصيل زواجها وطلاقها، وايضاً صور محادثات مع زوجها.

وكانت الفنانة الكويتية عقدت قرانها منذ مدة قصيرة، على علي محمد العتيبي، عراقي الجنسية، حيث شاركت جمهورها صورة وثيقة الزواج، معلقة: “الطيبون للطيبات لله الحمد ربي تمم على خير”.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وهي تمسك بيد زوجها من دون أن تكشف عن ملامح وجهه، مكتفية بتصوير يديهما أثناء قيادته السيارة.

يذكر أن الفنانة ملاك شاركت في دراما رمضان 2017 من خلال مسلسل “تعبت أرضيك”، من إخراج مناف عبدال وتأليف عبدالله الرومي.