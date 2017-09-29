اختفاء فتاة 28 عاما في ظروف غامضة بالمدينة !

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صحيفة المرصد : ناشد ولي أمر فتاة المواطنين بالبحث عن ابنته المفقودة منذ يوم الثلاثاء الموافق ٦ محرم الجاري في الحرة الغربية – حي السقيا بالمدينة المنورة.

حيث أوضح أن ابنته تعاني من صعوبة في التحدث وهي أميّة، عمرها ٢٨ عاماً سمينة وطولها ١٦٠، وخرجت من المنزل مرتدية عباءة وغطاء للوجه ولا تحمل معها هاتف جوال، وأن على من يجدها سرعة إبلاغ الجهات الأمنية بالمدينة المنورة.

فيما أكد المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني ، أن الجهات الأمنية تعمل على قدم وساق ومستمرة في البحث عن الفتاة المختفية منذ وصول البلاغ من ذويها وفقا لـ”عكاظ”.