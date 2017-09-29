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اختفاء فتاة 28 عاما في ظروف غامضة بالمدينة !
صحيفة المرصد : ناشد ولي أمر فتاة المواطنين بالبحث عن ابنته المفقودة منذ يوم الثلاثاء الموافق ٦ محرم الجاري في الحرة الغربية – حي السقيا بالمدينة المنورة.
حيث أوضح أن ابنته تعاني من صعوبة في التحدث وهي أميّة، عمرها ٢٨ عاماً سمينة وطولها ١٦٠، وخرجت من المنزل مرتدية عباءة وغطاء للوجه ولا تحمل معها هاتف جوال، وأن على من يجدها سرعة إبلاغ الجهات الأمنية بالمدينة المنورة.
فيما أكد المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني ، أن الجهات الأمنية تعمل على قدم وساق ومستمرة في البحث عن الفتاة المختفية منذ وصول البلاغ من ذويها وفقا لـ”عكاظ”.
التعليقات
18 -2017-09-29 07:19:06
الله يردها لاهلها وهي سالمة يارب ويقر عيني والديها برجوعها لهم
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17 -2017-09-29 07:06:40
اذا ساقت ما يحتاجون يسألون عنهن ولا يخافون لاكثر من سبب اللي بتستقل واللي بشفت ليلي تعبانه الله يعينهن 😓واللي عودتهم على السهرات واللي ماحد سائل فيها يقولها دبري حالك مامعي فلوس 😍 بيتغير الوضع
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16 - محمدين2017-09-29 06:29:44
اللهم ردها لأهلها سالمه واحفظ اعراضنا وأعراض المسلمين من كل سوء
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15 - منتحي2017-09-29 06:25:56
استودعناها الله الذي لاتضيع ودائعه
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14 -2017-09-29 05:59:25
اللهم ردها إلى أهلها سالمة عاجلا غير آجل يارب العالمين
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13 - ...2017-09-29 05:49:13
في المسجد النبوي يلقونها
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12 - المحقق كوسه2017-09-29 05:46:44
نسال الله في هذا اليوم الفضيل ان يردها سالمه لى اهلها . اللهم استر عورتنا وآمن روعتنا .
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11 - نفسيه2017-09-29 05:41:24
الله يردها لأهلها سالمه غانمه. من غير شر.
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10 - يمكن2017-09-29 05:41:16
يمكن انها راحت تشتري سياره وطولت اصبرو وانتظروها
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9 - ...2017-09-29 05:35:17
تعليق مخالف
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8 - ...2017-09-29 05:32:48
يتشدوقون اليبراليه
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7 - ...2017-09-29 05:29:57
اشباه الرجال
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6 - ...2017-09-29 05:26:36
زمن الاخونجيه كل واحد ي بي يفرض مراجله وع النسوان والأطفال برا مضطهد رخمه ما يمشي بالشارع من اللهم لاشماته
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5 - ...2017-09-29 05:23:37
طولها ميه وستين وسمينه شي ما يدخل المخ واميه لا تتحدث
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4 - ...2017-09-29 05:23:04
يعني مريضه دامها تعاني من صعوبه التحدث بلا اميه الاميه بسانها يلوط اذانها مثل عجايزنا الله يكون بعونها. الله لا يسمح اشياه الرجال كذا يطفشون من البيت بعدين خرجت في ظروف غامضه الله ياخذ الذكور اشباه ال
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3 -2017-09-29 05:21:50
الله يستر عليها
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2 - راي اخر2017-09-29 05:21:29
نصيحة يا اخوان اتقوا الله في اعراض أخواتكم المسلمات اليوم جمعة ادعوا لها بالسلامة وان الله يحفظها ويرجعها سالمة الى اهلها واتركوا عنكم الغيبه والنميمه والهمز واللمز.. نحن الان في زمن فتن ومن عاب ابتلي
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1 - ...2017-09-29 05:20:37
واميه مستحيل اكيد ع الاقل معاها ابتدائي ولا محو اميه مثلنا ربعنا اللي بالوزرات الواسطه تسوي كل شي حتى لو معاك الروضه وحتى لو. كانت اوميه مستحيل ما تعرف تتكلم ابدا
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افهم ذا الشي لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق...
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