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الرئيسية / شاهد حفل راقص على أنغام الموسيقى وتصفيق الطالبات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر!

شاهد حفل راقص على أنغام الموسيقى وتصفيق الطالبات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر!

شاهد حفل راقص على أنغام الموسيقى وتصفيق الطالبات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر!
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المرصد 29 1٬139 2 ساعتين

صحيفة المرصد : بعد واقعة افتتاح مسجد بمحافظة البحيرة بمصر على انغام أغاني المطربة الجزائرية وردة وبحضور فرقة رقص شعبي، أثار فيديو آخر لحفل راقص، بكلية تابعة لجامعة الأزهر، شمال القاهرة، سخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ووفقا للفيديو المتداول ، فقد ظهرت فرقة استعراضية، داخل الحرم الجامعي بكلية الدراسات الإسلامية بنات فرع الزقازيق (دلتا النيل)، وهي تؤدي حركات راقصة على إحدى الأغنيات، وسط تصفيق من الطالبات .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - جبال سدير
2017-09-29 07:36:51
افتتاح مسجد بااغاني وفرقة موسيقية \ شيخ ازهري يغني \ حفلة غنائية ورقص وموسيقى في كلية الدراسات الاسلامية \ ميزو واحمد كريمة \نقول انسو مصروما يصدرعن مصر وهناك دول تسابق الزمن لتلحق بمصرفي هذا المجال
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28 - العربي
2017-09-29 07:32:50
تعليق مخالف
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27 - ابو شدا
2017-09-29 07:26:43
‏اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ
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26 - فهد12
2017-09-29 07:14:32
انشراح اعمتك عن الحق
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25 -
2017-09-29 07:08:40
الله يرحمك يا سيد زيان يوم قال لو فيه كأس العالم للرقص كان أخذوه المصارية
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24 -
2017-09-29 07:07:03
ت 23. بدال ماتقول الله يرحمهم تضحك. والله ان القفل أغلى منك.اعتذر للقفل اني شبهته فيك.
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23 - فهد12
2017-09-29 07:01:10
20 اكيد والديك متوفيان هههههههه اكيد انك ****قاتلك الله
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22 - زوزو
2017-09-29 06:56:23
على اسمها جامعة ****.
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21 - عمر
2017-09-29 06:51:36
من كثر ما نتتبع عيوب وعثرات المجتمعات الاخرى:ابتلينا.
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20 -
2017-09-29 06:46:23
19 واذا والديه ميتين. صدق انك قفل
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19 - فهد12
2017-09-29 06:41:46
كل من يخون وطنه يحاكم وايضا يحاكم والديه لانهما خلفاه ولم يربياه على الاسلام
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18 - واحد من الناس
2017-09-29 06:39:12
لو الموضوع عن تأخير شنط المسافرين ساعتين وثلاث في مطار الملك خالد بالرياض يمكن المسؤل بالمطار يقراه ويدري بالتقصير مو أحسن
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17 - بندر
2017-09-29 06:29:52
عادي. وحنا إدارة ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يوجه بتوفير مواقف للسيارات لي الكادر التعليمي لنساء وطالبات
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16 - سامي عنان
2017-09-29 06:28:17
عندنا رقص في يوم الوطني ولا نسيتم 😂😂😂😂
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15 - فهد12
2017-09-29 06:25:28
تعليق مخالف
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14 - منتحي
2017-09-29 06:24:31
لاحول ولاقوة إلا بالله
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13 - مانع القحطاني
2017-09-29 06:19:10
متى يحصل هذا عندما يُغيب العلم والعلماء ويُسمح للجهله بالظهور في الاعلام وعلى المنابر سواء في مصر او في غيرها من دول العالم وإيصال سمومه للعامه نسأل الله العافية والسلامه نصيحه.
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12 -
2017-09-29 06:18:46
لا لا مايصح كدا إيه اللي حاصل دا
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11 - مانع القحطاني
2017-09-29 06:13:50
بلاش نسخر بغيرنا لأن الطوفان جاينا جاينا *** فقولوا الحمد لله الذي عافانا
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10 -
2017-09-29 06:10:36
ل 3 نظف نفسك اول
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9 -
2017-09-29 05:57:51
اللهم صل وسلم على رسول الله
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8 - ...
2017-09-29 05:55:41
مشروع راح يكون جنبهم بعد سنتين نرتاح من وجهه عجله التنميه
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7 - صلوا على الحبيب المصطفى
2017-09-29 05:53:42
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
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6 - نفسيه
2017-09-29 05:51:10
ت 3. ياليتهم رقدو ذاك الليل. وشكراً.
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5 - افق
2017-09-29 05:50:46
ولد الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء نسئل الله السلامه
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4 - ابو رياض
2017-09-29 05:48:39
أنّا اتجهت للاسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه
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3 - فهد12
2017-09-29 05:42:14
واضح من المقطع ان البنات محجبات ضاهريا يعني انهن من جماعة خوخو(الاخونج) لمحاربة مصر باثارة الرأي العام ضد مصر فجماعة الاخونج هم الوحيدون الذي يستغلون الدين من اجل اهدافهم القذرة
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2 - نفسيه
2017-09-29 05:39:13
سحقا للبنقو سحقا للترامادول.وسحقا كذلك للحشيش.
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1 - نفسيه
2017-09-29 05:36:31
انه عصر الإمام الصالح المؤمن التقي المجاهد. السيسي. إنه فتح جامعة الزقازيق المبارك. زغردي يا انشراح.
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