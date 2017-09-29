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شاهد حفل راقص على أنغام الموسيقى وتصفيق الطالبات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر!
صحيفة المرصد : بعد واقعة افتتاح مسجد بمحافظة البحيرة بمصر على انغام أغاني المطربة الجزائرية وردة وبحضور فرقة رقص شعبي، أثار فيديو آخر لحفل راقص، بكلية تابعة لجامعة الأزهر، شمال القاهرة، سخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ووفقا للفيديو المتداول ، فقد ظهرت فرقة استعراضية، داخل الحرم الجامعي بكلية الدراسات الإسلامية بنات فرع الزقازيق (دلتا النيل)، وهي تؤدي حركات راقصة على إحدى الأغنيات، وسط تصفيق من الطالبات .
التعليقات
29 - جبال سدير2017-09-29 07:36:51
افتتاح مسجد بااغاني وفرقة موسيقية \ شيخ ازهري يغني \ حفلة غنائية ورقص وموسيقى في كلية الدراسات الاسلامية \ ميزو واحمد كريمة \نقول انسو مصروما يصدرعن مصر وهناك دول تسابق الزمن لتلحق بمصرفي هذا المجال
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28 - العربي2017-09-29 07:32:50
تعليق مخالف
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27 - ابو شدا2017-09-29 07:26:43
اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ
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26 - فهد122017-09-29 07:14:32
انشراح اعمتك عن الحق
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25 -2017-09-29 07:08:40
الله يرحمك يا سيد زيان يوم قال لو فيه كأس العالم للرقص كان أخذوه المصارية
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24 -2017-09-29 07:07:03
ت 23. بدال ماتقول الله يرحمهم تضحك. والله ان القفل أغلى منك.اعتذر للقفل اني شبهته فيك.
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23 - فهد122017-09-29 07:01:10
20 اكيد والديك متوفيان هههههههه اكيد انك ****قاتلك الله
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22 - زوزو2017-09-29 06:56:23
على اسمها جامعة ****.
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21 - عمر2017-09-29 06:51:36
من كثر ما نتتبع عيوب وعثرات المجتمعات الاخرى:ابتلينا.
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20 -2017-09-29 06:46:23
19 واذا والديه ميتين. صدق انك قفل
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19 - فهد122017-09-29 06:41:46
كل من يخون وطنه يحاكم وايضا يحاكم والديه لانهما خلفاه ولم يربياه على الاسلام
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18 - واحد من الناس2017-09-29 06:39:12
لو الموضوع عن تأخير شنط المسافرين ساعتين وثلاث في مطار الملك خالد بالرياض يمكن المسؤل بالمطار يقراه ويدري بالتقصير مو أحسن
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17 - بندر2017-09-29 06:29:52
عادي. وحنا إدارة ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يوجه بتوفير مواقف للسيارات لي الكادر التعليمي لنساء وطالبات
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16 - سامي عنان2017-09-29 06:28:17
عندنا رقص في يوم الوطني ولا نسيتم 😂😂😂😂
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15 - فهد122017-09-29 06:25:28
تعليق مخالف
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14 - منتحي2017-09-29 06:24:31
لاحول ولاقوة إلا بالله
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13 - مانع القحطاني2017-09-29 06:19:10
متى يحصل هذا عندما يُغيب العلم والعلماء ويُسمح للجهله بالظهور في الاعلام وعلى المنابر سواء في مصر او في غيرها من دول العالم وإيصال سمومه للعامه نسأل الله العافية والسلامه نصيحه.
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12 -2017-09-29 06:18:46
لا لا مايصح كدا إيه اللي حاصل دا
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11 - مانع القحطاني2017-09-29 06:13:50
بلاش نسخر بغيرنا لأن الطوفان جاينا جاينا *** فقولوا الحمد لله الذي عافانا
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10 -2017-09-29 06:10:36
ل 3 نظف نفسك اول
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9 -2017-09-29 05:57:51
اللهم صل وسلم على رسول الله
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8 - ...2017-09-29 05:55:41
مشروع راح يكون جنبهم بعد سنتين نرتاح من وجهه عجله التنميه
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7 - صلوا على الحبيب المصطفى2017-09-29 05:53:42
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
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6 - نفسيه2017-09-29 05:51:10
ت 3. ياليتهم رقدو ذاك الليل. وشكراً.
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5 - افق2017-09-29 05:50:46
ولد الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء نسئل الله السلامه
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4 - ابو رياض2017-09-29 05:48:39
أنّا اتجهت للاسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه
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3 - فهد122017-09-29 05:42:14
واضح من المقطع ان البنات محجبات ضاهريا يعني انهن من جماعة خوخو(الاخونج) لمحاربة مصر باثارة الرأي العام ضد مصر فجماعة الاخونج هم الوحيدون الذي يستغلون الدين من اجل اهدافهم القذرة
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2 - نفسيه2017-09-29 05:39:13
سحقا للبنقو سحقا للترامادول.وسحقا كذلك للحشيش.
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1 - نفسيه2017-09-29 05:36:31
انه عصر الإمام الصالح المؤمن التقي المجاهد. السيسي. إنه فتح جامعة الزقازيق المبارك. زغردي يا انشراح.
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