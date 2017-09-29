شاهد حفل راقص على أنغام الموسيقى وتصفيق الطالبات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر!

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صحيفة المرصد : بعد واقعة افتتاح مسجد بمحافظة البحيرة بمصر على انغام أغاني المطربة الجزائرية وردة وبحضور فرقة رقص شعبي، أثار فيديو آخر لحفل راقص، بكلية تابعة لجامعة الأزهر، شمال القاهرة، سخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ووفقا للفيديو المتداول ، فقد ظهرت فرقة استعراضية، داخل الحرم الجامعي بكلية الدراسات الإسلامية بنات فرع الزقازيق (دلتا النيل)، وهي تؤدي حركات راقصة على إحدى الأغنيات، وسط تصفيق من الطالبات .