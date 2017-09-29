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أنباء عن سحب قطر جنسية “شافي الهاجري” شيخ شمل الهواجر !
صحيفة المرصد : تناقلت تقارير إخبارية وحسابات قطرية على “تويتر” أنباء عن أن الدوحة أصدرت قرارًا بسحب جنسية الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة “شمل الهواجر” ومعه مجموعة من عائلته.
ووفقا لـ”إرم نيوز” دشن مغردون على تويتر “هاشتاغ” بعنوان (#سحب_جنسية_شيخ_شمل_الهواجر)،
أعربوا من خلاله عن “استياءهم من السياسات القطرية القمعية، التي تتبناها الدوحة تجاه معارضيها”، مؤكدين أن “تلك السياسات لن تؤتي ثمارها بأي حال من الأحوال”.
يذكر أن شيخ شمل قبيلة الهواجر استنكر تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج خلال لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حزيران/ يونيو الماضي، مؤكدًا “رفضه لما تقوم به الدوحة من أعمال تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج”.
التعليقات
15 - شجاع2017-09-29 07:22:33
حكومة مستبدة جعلت من ابناء قطر الاصليين عرضة لقمعهم والاستهتار بحقوقهم في وطنهم تجرد الشعب من هويتهم وفي المقابل تفتح ذراعيها لكل ساقط خان وطنة ليكمل المؤامرة معهم على الوطن العربي وغدر بلد الجوار
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14 - عائض القحطاني2017-09-29 07:15:54
حتى بني هاجر لم يسلموا من القمع !! حسبنا الله ونعم الوكيل في حكومة قطر الاخونجيه الارهابيه
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13 - الشمري2017-09-29 07:03:28
السياسات القطرية القمعية، التي تتبناها الدوحة تجاه معارضيها هههههههه مساكين اهل قطر ماعندهم حرية رأي
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12 -2017-09-29 06:49:31
هذا يدل على فشل السياسة وتخبطات وتشتيت في الحكم القطري . يعني ماتصرح وتمشي معنا على الخطأ
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11 - ابو مفلح القحطاني2017-09-29 06:39:59
والنعم في قبيلة بني هاجر شريف قحطان
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10 - الصامت2017-09-29 06:35:39
وتركيا سلمت احد اسرة ال ثاني لحكومه الارهاب قطرائيل صبرا شعب قطر الفرج قادم فما خطط له تميم وابوه في سنين ضدنا سياتي اليه في شهور
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9 - حائل2017-09-29 06:35:27
حكم قطر وجيههم مايتا يحتاجون دكتور نفساني من ايران يمكن عندهم انفصام شخصي الله لا يبلانا
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8 -2017-09-29 06:32:06
الجنسية للأرض والانتماء للوطن وليس للحاكم فيها اي دخل فليذهب تميم وقناة الحقيرة ومذيعينها المرتزقه إلى الجحيم
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7 - حائل2017-09-29 06:31:39
حكم قطر وجيههم مايتا يحتاجون دكتور نفساني من ايران يمكن عندهم انفصام الشخصيه الله لا يبلانا
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6 -2017-09-29 06:27:26
تخبطات إلى اين ياقطر
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5 -2017-09-29 06:25:46
أهم أشي عنا يبقوا على جنسية فشاره لأن هاظ هو الزلمه الحقيقي اللي بيحب قطر
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4 -2017-09-29 06:25:32
اذكروا الله وصلوا على النبي ياجماعة . اللهم صل وسلم عليه
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3 -2017-09-29 06:22:45
اللهم لا تقم للحكومة القطرية راية واجعلهم عبره وإيه
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2 - نفسيه2017-09-29 06:21:13
إذا كان مزدوج الجنسيه يخير. مهوب على كيفك تأكل من هنا ومن هناك.
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1 - صلوا على الحبيب المصطفى2017-09-29 06:20:52
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
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افهم ذا الشي لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق...
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