أنباء عن سحب قطر جنسية “شافي الهاجري” شيخ شمل الهواجر !

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صحيفة المرصد : تناقلت تقارير إخبارية وحسابات قطرية على “تويتر” أنباء عن أن الدوحة أصدرت قرارًا بسحب جنسية الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة “شمل الهواجر” ومعه مجموعة من عائلته.

ووفقا لـ”إرم نيوز” دشن مغردون على تويتر “هاشتاغ” بعنوان (#سحب_جنسية_شيخ_شمل_الهواجر)،

أعربوا من خلاله عن “استياءهم من السياسات القطرية القمعية، التي تتبناها الدوحة تجاه معارضيها”، مؤكدين أن “تلك السياسات لن تؤتي ثمارها بأي حال من الأحوال”.

يذكر أن شيخ شمل قبيلة الهواجر استنكر تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج خلال لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حزيران/ يونيو الماضي، مؤكدًا “رفضه لما تقوم به الدوحة من أعمال تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج”.