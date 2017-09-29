القحطاني : قطر أضاعت أموال شعبها بدعم الإرهاب والانقلابات والعهر السياسي!
صحيفة المرصد : توعد المستشار البارز في الديوان الملكي ، سعود القحطاني: “قريبًا بكشف تفاصيل خاصة عن سحب جنسية شيخ شمل الهواجر من قبل التنظيم القطري”.
وقال القحطاني، في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “تخيلوا أن عدد شعب قطر بالكامل وفي أعلى التقديرات 120 ألفًا. وعدد من سحبت جنسياتهم يفوق الـ6 آلاف، أي 5% من السكان.. هل فوق هذا الجنون جنون؟”.
وتابع: “وبمناسبة عدد السكان. إذا قلنا أن عدد السكان هو بالفعل 120 ألفًا. وحذفنا نصفهم من النساء. فإن كل سكان قطر لا يملؤون أستاد الجوهرة بجدة”.
وزاد بالقول: “وإذا أخذنا بالاعتبار أن قطر هي ثالث أكبر مصدر للغاز في العالم ومساحتها أصغر من حي في الرياض، فلكم أن تفكروا بحجم الضياع والهدر المالي”.
واعتبر أنه “لو كانت هذه السلطة عاقلة لبلغ فيها الترف أن تبني بيوتًا من الذهب والألماس لشعبها، لكنها أضاعت الأموال بالإرهاب والانقلابات والعهر السياسي”، على حد تعبيره.
وكانت قطر سحبت الجنسية القطرية من شيخ قبيلة آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، إضافة إلى 50 شخصًا آخر من أسرته وقبيلته، وصادرت أموالهم، ما أثار موجة غضب بين مشايخ وأبناء آل مرة في قطر والخليج.
التعليقات
اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ
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ياالله صباح خيرلاشر فية
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اللهم اني صائم
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ادعس على ارقابهم فأنهم يستأهلون ذلك حتى يصحون من غفلتهم لعل وعسى يرجعون إلى رشدهم
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ههههههههههه يارب اخرجنا منها فإن عدنا فأنا ظالمون
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يالله صباح خير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق .بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وهوا السميع العليم. أذكركم اخواني الكرام. باذكار الصباح. وصيام عاشوراء. وشكراً
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اكثروا من الصلاة على النبي
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سورة الكهف يا اخوان لها اجر عظيم في يوم الجمعه
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يالله صباح خير
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بقريح حنا شكو فيهم هم حرين
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