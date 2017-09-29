القحطاني : قطر أضاعت أموال شعبها بدعم الإرهاب والانقلابات والعهر السياسي!

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صحيفة المرصد : توعد المستشار البارز في الديوان الملكي ، سعود القحطاني: “قريبًا بكشف تفاصيل خاصة عن سحب جنسية شيخ شمل الهواجر من قبل التنظيم القطري”.

وقال القحطاني، في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “تخيلوا أن عدد شعب قطر بالكامل وفي أعلى التقديرات 120 ألفًا. وعدد من سحبت جنسياتهم يفوق الـ6 آلاف، أي 5% من السكان.. هل فوق هذا الجنون جنون؟”.

وتابع: “وبمناسبة عدد السكان. إذا قلنا أن عدد السكان هو بالفعل 120 ألفًا. وحذفنا نصفهم من النساء. فإن كل سكان قطر لا يملؤون أستاد الجوهرة بجدة”.

وزاد بالقول: “وإذا أخذنا بالاعتبار أن قطر هي ثالث أكبر مصدر للغاز في العالم ومساحتها أصغر من حي في الرياض، فلكم أن تفكروا بحجم الضياع والهدر المالي”.

واعتبر أنه “لو كانت هذه السلطة عاقلة لبلغ فيها الترف أن تبني بيوتًا من الذهب والألماس لشعبها، لكنها أضاعت الأموال بالإرهاب والانقلابات والعهر السياسي”، على حد تعبيره.

وكانت قطر سحبت الجنسية القطرية من شيخ قبيلة آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، إضافة إلى 50 شخصًا آخر من أسرته وقبيلته، وصادرت أموالهم، ما أثار موجة غضب بين مشايخ وأبناء آل مرة في قطر والخليج.