تعرف على 8 إيجابيات يجنيها الرجل من قيادة المرأة للسيارة !
صحيفة المرصد : يعود قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بفوائد متعددة على الرجل، تشتمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والنفسية تتلخص في نحو 8 فوائد بحسب “الوطن”.
وهي كالتالي:
تخفيف الأعباء المالية:
ستقل مصاريف رب الأسرة على وسائل نقل العائلة من رواتب للسائقين وما يترتب عليها من متطلبات مالية إجرائية للجهات الحكومية.
وجود فائض من الوقت:
ستخف على الرجل كثير من المهام المتعلقة بالمرأة، وسيكون هناك فائض من الوقت يستغله الرجل في قضاء بعض أموره، والتي غالبا ما يتم تأجيلها
زيادة إنتاجية الرجل العامل:
لن يكون بحاجة للخروج من عمله لإيصال أبنائه من المدرسة إلى البيت، وبالتالي سيكون متفرغا تماما لعمله مما سيعطي إنتاجا أكثر من ذي قبل.
توزيع الأدوار المتعلقة بالتنقل بين الرجل والمرأة:
سيتم توزيع عمليات التنقل لقضاء أمور الأسرة بين الرجل والمرأة،
تخفيف العبء النفسي على الرجل:
لن يكون ذهنه مشغولا بكيفية إيجاد الوقت والالتزام بمواعيد الأسرة
مواجهة الحالات الطارئة للرجل:
تقوم المرأة بسرعة التعامل مع الحالات الصحية التي تواجه الرجل أثناء القيادة ونقله إلى أقرب مستشفيات
زيادة الموارد الاقتصادية للأسرة:
سيوفر هذا القرار فرص عمل متعددة للمرأة تسهم في زيادة دخل الأسرة
تعزيز الثقافة المالية للمرأة:
وذلك يعود بالنفع للرجل في معرفة المرأة بما كان يصرفه الرجل على الأمور المتعلقة بالسيارة وصيانتها وتأمينها
التعليقات
ما أكثر المطبلين محرك القرار هو تنويع مصادر الدخل من جيوب المواطنين فلم يعد يكفي البترول ولا غرامات ساهر وغيرها من الرجال فقط .
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ومن فوائدها ان ارجل بيتعلم الطبخ والغسيل والتنظيف وتربية الاطفال * ومن فوائدها ان الرجل بيتعرف على جميع ورش السمكرة * ومن فوائدها ان الرجل في اليوم شاعة اوشاعتين الو فيه واحد صدمني مع قام الو السيارة
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أيه أيه قد قالها طاهر على الأحسائي رحمة يقول طير يا طائر وعندك جناحين وقسم الجنحان بيني وبيك هههههههه في المشمش .
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اقصد تعليق 102 الكلام موجه له
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راتب السائق 1500 وتحتاج الى 4000 بنزين من كثر الفرفرة في السيارة ***
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مؤيد وبشده كلامك بشرط عدد ساعات محدوده يعني 5 ساعات فاليوم يعني اذا كانت قريبه من البيت المراد العمل فيه ع فترات متقطعه توزع ال 5 ساعات في حضور العائله والراتب 5 الف الشغل مو عيب يضع شروط مقنن
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الراصد حلوه هههههههههههههههههههههههههه
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هناك امورلهاسلبيات وإيجابيات. ...حتى تكون منصف اذكرالسلبيات كماذكرت الإيجابيات
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119 توكل ع الله ي ****
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****ما في شباب سعودي متى يشتغلون بناشر في الورش ولا بس ع الحريم
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التاسعة اذا كانت مطينة عيشته يمكن يسيرلها حادث وتموت وينفك منها لا ويأخذ التأمين اذا كانت مامنه على نفسها
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والله انك لو كبير ولا حتى مسوول زعلان شغل **** كل من يقوك ولا نحن محتاجين الخدم والله لا يحدنا عليهم. ون احتجنا بنستقدم من فلوسنا ما راح تدفع شي من كيسك ****
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ما صرف عليها ولا وفر لها عيشه كريمه ولا حتى وظيفه ما تهينها بين ناسها وبين وبين في البيوت
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ولا في سعوديه ترضى تشتغل خدامه في بيت ولا حتى تتشرف
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اقول يالله روحي سوي شاهي ههههههههههههه
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اولا ما صرف عليها قانيا ****لا تقول الناس محافظه وفيها ماهي مسووله عنك ولا عن زوجتك والي زعلان يشغل زوجته في البيوت نحن ما نتشرف
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الإيجابية الوحيدة من قيادة المرأة هو استقدام خدامة تجيد القيادة بدل السائق
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انت ي ذكر ما اشتغلت سواق في البيوت عشان تخليها خدامه عند وزير وعوير واي حرمه يطلي منها الذكر تشتغل في البيوت تخلعه معليش
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ان الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين امنو صلوا عليه وسلموا تسليما
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يلا ابدا ***شغلها خدامات
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تشتغل في مكان قدام العالم ولا تشتغل في****
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ولا حرمه ترضى تشتغل في البيوت قوم بواجبك ولا عساك خيؤاتك الشغالات الي برا ما بيشتغلون ببلاش ولا حد قالك اترك زوجتك تكرف ساعدها عساك المرض طايح
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مو تبي راتب ولا تبيهم *****نوظفهن عندنا *******
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انا ما تشرف اشتغل عندك ولا حتى شهادتي توظفني في المكان الي انا ابيه موصلات باربي لك الحمد ع الخير الي انا فيه حره حره حره
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ولا في رجال بيخلي حريمه تشتغل بالبيت عند ضعاف النفوس ولا حتى ولا فيه حرمه لترضى ع نفسها من الاخر تشغل شغلهم الله لا يردهن بيصرف الشحاد طرار
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ولا حد برضى اشتغل بنفسك ولا عساك لا اشتغلت الخدامه بتفضب تشتغل النص بالتص بينك وبين ي ****ما تقول تقضي مشاويك ي *****
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ايوه ونبدا بسعودة الخادمات بصاحبه تعليق 92
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يقضي شغلاته القروي الله عاد والشغلات ووع والله انها مخمجه من عبد الفطر وش أشغالكم الميتشفى تطعيمه وانتهينا ووع
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محد بشيغل حريمه شغالات ي ***عندك جيب ****نحن نديمكم رواتب باليوم
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باقي سعودة الخادمه ونشغل السعوديات بكذا قضينا على المليارات المهدره التي تخرج خارج البلاد اكثر من مليون خادمه اندونيسيه وهنديه وبنغاليه ومغربيه وسرلنكيه يجب ان تدور مدخراتنا داخل الوطن
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أنا ما احتاج ان حرمتي تسوق كل اشغالنا نقضيها سوا من صغيرها لكبيرها
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93اذا لم تستح فاصنع. ما شئت
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93 الا التعليم عن ك انتي اللهم لا شماته او عندك ي ووع
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للأسف. مجتمع. عنده. الإسلام. داخل. المسجد. بس. هذا. اذا. وأضب على المسجد. وهذا. منافي. لما. جاء من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم. ((. إنما. بعثت لإتمم. مكارم الأخلاق))
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اقترح ان يقوم الاطفال بتدبير البيت حتى عودة الام والاب.
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89 هم اللي بيربون العيال سواء جبتها زوجة او خادمة
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واللي عندها نزعة. للسماح لعائلاتها بالقيادة. تخشى عليهم. من شياطين الإنس. المبذرة.
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79 وين التعليم و الثقافة اللي تتكلمي عنها مو باين في كلامك مع الناس استحي
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هذا اذا قالوا الرجال ناقصين عقل ودين عز الله كذبت وين الحياة الحلوه اللي بتجنيها من زواجك بغير سعوديه وش هالتفكير وين عقلك توقعت ان اصحاب هالتفكير انقرضوا
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فيه. ناس. متحجرة لن تسمح للعائلاتها. بقيادة. السيارة
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واثاني يقول حطوا صندوق للي يتزوج شهوه انا اقول خلها وصندوقها ومحكمتها وذا ماحصلت بنت باديه متعلمه بسيط وعارفه بالحياه الصح ولاخذ لك اندوسيه ومصريه تري هن حريم لاتطب في مغربيه او لبنانيه نفس ربعنا
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عفوا انا كتبت 75 الكلام موجه للي اسمه صادق وهو ابعد من الصدق. يعني اجيب وحده من هناك ما اعرف وش ماضيها وعيالي بكره بيكونون غريبين عن البقيه في مظهرهم وطريقة تفكيرهم وعاداتهم خل عندك مخ
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تافهه
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هو السحاد في راتبه حاسبها ع الريال والريالين ف الاستراحات والهياط واهله طزز فيهم والحين يحاسبها ع فلوسها
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والله انك كذبت ما صدقت ولو المحاكم والشرط ليش حطوها مو لاعطاء الناس حقوقها تدخلك السجن ليش ما تدخلك تتعدى حدو ك
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فلوسها تعبت فيها حلوه انت ي ***والله نحسبها ع الريال والريالات ليش ما تبسط في فلوسها
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انت تفكيرك كذا مو معنى هذا الناس مثلك اقول لك انت فاهم ان الحياة الزوجيه عباره عن رغبه فقط بينما غيرك يفهمها بشكل ارقى وافضل هي شراكه بين اثنين يتفقون في اللغه والدين والمجتمع والاقتصاد انت مسكين
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بعضها صحيح ، لكن ما يتعلق بالأمور الاقتصادية فبالعكس يتزيد المصاريف اضعاف راتب السائق، علما أن السائق سيبقى لدى أغلب العوائل
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الي يقول ان الي في المحاكم والشرط هن الي ماتعلموا ماصدق والله ان بنات البدوا والحمايل مايعرفونها بس الي تعلمت وذاقت الفلوس انفلت حياها ولسانها وكل ياخذ فلوسها الا زوجها وعيالها مضيعتهم وتنفخ عليهم
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تزوج اندوسيه ي بس لا نشوفك طلع مع الشريان ولا الخدامه تبي حقوقها منك ي جيعان باللي ما يحفظك في ستين داعيه غرنا ي الله بلا في شكلك
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بيوت كثيره في السعوديه ما تعترف بالخدمات ي ت**** تدهورت حالتك انت نحن قايمين باعمالنا ع أكمل وجه تخدم انفسنا بأنفسنا انت ي الطايح ي طايج الحظ لا تعمم فشلك وامراضك
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في صحيفه ي بي يسوي لهم شاهي وقهوه يغسل سياراتهم ***
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تعليق 62 والله ان اتكلم من جد ومن تجربه انجوا بانفسكم ومن يستطيع يتزوج من اندوسيه يفعل فسوف تجدون الانوثه والخدمه والدين الصافي وبتوفر فلوس في المهر اكبر دليل يوم راحوا الخدمات تدهورا حريمنا وعيلنا
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الاغلب الاغلب ما عندهم دخل بقضايا المحاكم وبيوت مصرف من اشكالك حطو لهم فاعليم الخير صندوق عشان اشكالك اشباه الرجال يتزوجون شهوه ويطلبون ***الله عليكم
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تعليق 62 والله ان اتكلم من جد ومن تجربه انجوا بانفسكم ومن يستطيع يتزوج من اندوسيه يفعل فسوف تجدون الانوثه والخدمه والدين الصافي وبتوفر فلوس في المهر اكبر دليل يوم راحوا الخدمات تدهورا حريمنا وعيلنا
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يبون نفقه
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كل الي بالمحاكم والشوون الاجتماعيه عاطلات وما اكملم تعليمهن تزوجن صغار من اشكالك
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كل قضايا المحاكم وانا اتحداك تلاقي موظفه متزوجه مطلقه ون تطلقت ع طول تتزوج راتب بزنس
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وبنات المتوسط ما راح يسقن ثمن طعش راحت الجامعه مراه خلاص وتعؤف تدري امورها ازين منك وتعرف تسوق بعد
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والحين القيه سوف جداره يتراجهم يوظفون زوجته القرويه ههه هه عشان تصؤغ عليه توكل ع الله ما بقى الا اشكالك يقيموننا اتوقع اكثر من سبق جداره بالتعليقات انت ي القروي
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الي ما تطوله لا تعيبه
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نحن ندور الرجال الكفو الرجال الي تاريخهم يشهد نظاف شرفيفن عغيفين ***
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وبعيعطونك ميه الف فوق مدرسه ولا دكتوره وقضايا في المحاكم ماهي من مدرسه ولا دكتوره من شحاد وحرمه ما اكملت تعليمها تبي نفقه ههههه
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60 ،المراهقات اذا سلمو منك ومن اشكالك ومن الي في الباصات هم بخير وسلام انت شايب اكبر مني بخمسين سنه الشيب ***خاف ع نفسك
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ابغى افهم كيف قيادة المراة بتزيد موارد الاسرة الاقتصادية!!يعني بتشتغل كدادة مثلا . الا خسارة وصدم في الخلق وضياع للعيال او تعلمهم الفرفرة اللي مالها سنع
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صادق ...كلام صحيح ولكن يوجد من بنات البلد الزهيدات المؤدبات اللي ما تبغى بعد الزواج غير بيتها وزوجها .لا تتشاءم من بعض العينات اطلع خارج المدن رح الارياف فكثيرين لقوا طلبهم هناك
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لو يعطوني مدرسه او موظفه ومعها 100الف ماتخدل بيتي ولا اجتمع معها في بيت واحد بعد ماشفنا من مشاكل في المحاكم وطول لسان وقلت خاتمه الله يحفظكن عند ابوانكن منتوا كفوا زواج ال القديمات برااااااااا
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51 - ... 2017-09-29 08:36:11 نشوف أصلن من قال ماىنعرغ نسوق اغلبنا يسقن في اديارهم شوي تدريب ورخصه واستماره وانتهين» انتن يالعجايز مانخاف عليكن احنا نخاف على المراهقات من الحوادث و الاختطاف
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السواقه روش يبغالها لو عندي سياره قضيت مشاوير الحين
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ما بتلفلف في الشوارع عشانك ي ****معليش،تقضي شغلها وترجع سوق زياره فقط انت المسوول عن عيالك كثر الله خيرها سالت نفسها
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ون م اديتكم الدكتوره ولا المدرسه راتبها ي استقعدتو لها في راتبها ولا فصلوتها والمتخلفه الي تجلس تحت رحمتكم
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47 شكلك مالقيت اللي ***
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نشوف أصلن من قال ماىنعرغ نسوق اغلبنا يسقن في اديارهم شوي تدريب ورخصه واستماره وانتهينا
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واضح من اولها بدت المرأة تترك الاسرة وعيالها رويدا رويدا حتى تنقلب رجال بدون مكينة
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اندوسيه بتجيب لك اربعة عيال وباقي*** هذولا وبتربي عيالك وعيالها بلاش وبتعلمهم النظافه والدراسه والدين بدل ماتعلمهم البرطمه وهي تصيح فلوسي وعيالها فلوس امي حرام ياورقة الطلاق انها اغلي منها
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اما الحرمه تكرف بالطبخ والغسيل ووظيفتها والبت وتروح تراطض وانت بس بالله رحت شغلك ومسلم نصف الشغل لاخوياك مسوي انتاجيه عساك المرص ماهي مكلفه
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٤٤حشا ما تسوق ***و مسائل العيال تسحب نفسها منها
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المدرسات والدكتورات تطلبونهم طلبيه عشان يصرفون عليكم باختصار لانكم منتم رجال
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44 والله انك صدقك
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ي الله حلوه ذيه
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39 مصلحتها بحضن زوجها وتلكعها في الاسواق تسويه لزوجها ولها اجر
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ولو كنت انت شاريها منىجيبك هم بعد مصعي عيالك في ظهرك ومشاوريهم شوي اذا بتحملهم لسوق وكثر الله خيري الشموس والمكاتب رغي ***
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تعليق 43 تري هذا فكر الموظفات وخاصه المدرسات عندنا وافضل شيء تخارج منها اصلا حرام تسمي انثي وحرام يدفع لها مهر ريال وبدل مانجيب لها خدامه بنجيب اندوسيه زوجه اجمل منها واطلق وبتربي عيالنا كبها امراض
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انت المسؤول عن عيالك اتركونا والكلام الفاضي الي لايودي ولا بجيب الوحيد ال بيتغير فقط شي واحد المراه تشيل نفسها كل شي بتقوم فيه زيك زي الجدار
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20/19فيه مشكلة نفسية مع جنس الرجال سلاااامات
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العبء المالي قال،مهو حق السواق بيروح اقساط على سيارتها الجديدة وترهيم وسمكرة تصدم العالم وتعويض وساهر.وتوفير الوقت أصلا ماعاد بيشوفها يجلس الرجل بالبيت ولكن فرصة لان يتزوج وحدة ثانية بدون لا تحس المرة
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المدرسات والموظفات عندنا تستلم راتبها وترشه علي الاسواق واهلها واذا سوي زوجها اي شيء بيت نطت فيه بفلوسي وحلالي وهي ماهي صادقه تعليق 34 معاد ينزل الي قلتيه الا بحقه وانا ولد بوي يابنت ابوها
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كل شي ع الحرمه وهم يسافرون ويتناكون ورى النسوان اخوه من زين الانتاج***
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المراه عشان تقضي مصالحعا أولها الوظيفه ومستلزماتها خليك باشغالك واشغال عيالك لأنك ملزم فيهم تخلص دامك تجلس معاهم تدرسهم****
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الي مو قد الزواج لا يتزوج اما انك بتحملها كل شي *** والله بتقوم بحقوقهم بتصرف ع عيالك وعليها حتى لو كانت موظفه بتودي عيالك وتجيبهم ***
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كلها فاشوس والله انك بتقوم لدورك وانت زي امك
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انا اشوف احسن حل لسعوديه تتزوج يمني او مصري بيقعد عند العيال وبيرضي بنفقه قليله وطبعا بيتمسكن لين يضرب ضربته بس ايش السواه مقادير
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الرجل مسوول عن المصاريف وعن عياله وعن المقاضي المراه تطبخ وتغسل وتشيل نفسها تروح دوامها وتنبسط والله يرخقوقك في ظهرك في ظهرك
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في اندوسيا المسؤل عن تربية الاولاد هي والدة الام بس انت وزوجتك من حديقة سفاري الي حديقة الزهور وبالفندق وابشر بمن يربي عيالك ويطلعهم كفوا ولاتطلب شيء حتي عيالك ماهم شحاثين زي عيال المدرسات عندنا
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الحين نقسم وقتنا صباح دوام عصر نادي معرب سوق عشاء ي تماشي ي زيارات ي الله
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كل هذي تهون عندضياع بيته
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نحن علينا نشيل انفسنا من تحت رحمتكم ي ***
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انا وغيري نفسي نفسي انت تودي وتطبهم وكل حتى المصاريف والله انك. بتحطها ي ***وانت ما تسووف الدرب
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من زين الانتاجيه كلها ***وواسطات
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والله انك بتودي عيالك مدرستهم وبتجيبهم وبتقصي للبيت الحرمه عليها فقط تنزل السوق وتقضي،ملابسهم فقط وتقضي اشغالها الأر انك بتقوم بواجبك الحقيقي مثلك مثل رجال الخليج ي ***
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ههههههههوش قال تخفف من الوضع والحمل والله مابقي يكون ام *** وسلامتكم ... بيشه😍
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وزي ***بعد
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كفايه شلنا انفسنا وكثر الله خيرنا عيالك توديهن وتجيبهم
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زوجي يقول لاتسوقين حتى يسوق احد من اقاربك اول وش الحل
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والله مصخرره
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عيالك انت دامك ذكر في البيت انت السواق الاصلي كومار توديهم وتجيبهم نحن يكفي نشيل انفسنا فقط كثر الله خيرنا هكذا انت اطبخ وغسل الملابس وانتج ووفر فلوس ي حرمه
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والله انك بتجيب خدامه وطباخه وانت ماىتسوف الدرب وانك بتزدي عيالك وبتجيبهم ونشووف منةكلامه يمشي
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انت المسوول عن عيالك وأمورهم الحركه تعطلك عن السوق تروح بروحها تطلب طلبات أجيبها تبي وظيفتها تروح تبي تزور اهلها تروح هيالك انت المسؤول عنهم مو الحرمه تحملها ع كذا اطبخ انت خدامه وسواق***
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بالنسبه لذكر وعياله يوديهم ويجيبعم الله لا يعطيه العافيه يوديهم المدارس ويجيبهم ما نحن مراكضين باشموس ونطبخ وننفخ كفينامم انفسنا لي هنا ووبس
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لدل كثرة النشر للمواضيع الخاصه بذلك اختصروها بكلمك كل شي عكس مانشر سابقا وخلاص حتى المشايخ ارتدوا عن ارائهم السابقه كلللللللهم ولا واحد عكس التيار الان
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نحن بنسوق عشان الوظيفه وعشان الدراسه عشان النادي عشان السوق اذا بنوةج مكان ماىننتظر الذكر لين يتفضوى
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نحن نبي نسوق عشان مصالحنا
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دام السياره من جيبي تمشيتي من جيبي وش الثقافه الماليه عند الذكر المتعجرف عمى
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كان من محاولة الاقناع بالغصب وكل شخص يعرف ماتعني له من سلبيات وايجابيات
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عشان نروح دوامتا بدون قيود عشان نرزح النادي بدون قرقه نروح السوق تاخذ راحتنا مو عشان الذكر يتمسى والله يودي عياله ويجيبهم
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والله يودي عياله ويجيبهم ما بقى الا هي بعد يحملنا بكل شي نحن بنسوق عشان نستانس بلا انتاجية بألا همم
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ستندمون ستندمون وان غدا لناظريه قريب
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المراه عندنا يبيلها 30سنه تعرك لن تفهم السالفه ويمكن الجيل الثالث يستفيد ويستقر ومن بغي يضيع شبابه يتزوج سعوديه او عربيه
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والله عشنا شفنا إستطاعو الليبيراليين اخراج المرأه من بيتها لتشتغل في الاسواق بجانب اللي يسوى واللي مايسوى والآن جعلوها تقود السياره بحجة تافهه وبعد ايام ماعاد فيه سلطه للرجل على أهل بيته والله يستر
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طيب والسلبيات وينها ؟؟
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هي خبله المره ولاتدفع قرش هي تشبه ساهر تاخذ ماتعطي احسن حاجه زواج من اجنبيه غير عربيه وتقعد في بلادها متي حنيت كلها رحله وشهر عسل ومصروفها قليل وانصح باندوسيا والفلبين كل شعوب العلم محضرين هناك
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علم ( كل هذا الأمور الآتفيد الإنسان العقلأن شوف تسليط علأمي علي سايقة النساء نبغي ويش الضرر الذي سوف يلحق الرجال من هذا
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اهم هذي الفوائد انهاتداوم في كل ارياحيه وتقضي اغراضها من المحلات والمستشفيات والمدارس وتزور اهلهاوالرجل يتفرغ لعماله والله يستر على من بغى استرويلعن كل فاسد
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يعني قيادة المراة لصالح الرجل قبل المراة
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وبعض الرجال مو عاجبهم القرار الاول يقول ما ابغى حرمتي تسوق والثاني يقول ما ابغى اتزوج وحدة تسوق وكل يوم يسيؤون للسائقات بكلام غير منطقي
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نعم كلام سليم
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