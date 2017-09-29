تعرف على 8 إيجابيات يجنيها الرجل من قيادة المرأة للسيارة !

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صحيفة المرصد : يعود قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بفوائد متعددة على الرجل، تشتمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والنفسية تتلخص في نحو 8 فوائد بحسب “الوطن”.

وهي كالتالي:

تخفيف الأعباء المالية:

ستقل مصاريف رب الأسرة على وسائل نقل العائلة من رواتب للسائقين وما يترتب عليها من متطلبات مالية إجرائية للجهات الحكومية.

وجود فائض من الوقت:

ستخف على الرجل كثير من المهام المتعلقة بالمرأة، وسيكون هناك فائض من الوقت يستغله الرجل في قضاء بعض أموره، والتي غالبا ما يتم تأجيلها

زيادة إنتاجية الرجل العامل:

لن يكون بحاجة للخروج من عمله لإيصال أبنائه من المدرسة إلى البيت، وبالتالي سيكون متفرغا تماما لعمله مما سيعطي إنتاجا أكثر من ذي قبل.

توزيع الأدوار المتعلقة بالتنقل بين الرجل والمرأة:

سيتم توزيع عمليات التنقل لقضاء أمور الأسرة بين الرجل والمرأة،

تخفيف العبء النفسي على الرجل:

لن يكون ذهنه مشغولا بكيفية إيجاد الوقت والالتزام بمواعيد الأسرة

مواجهة الحالات الطارئة للرجل:

تقوم المرأة بسرعة التعامل مع الحالات الصحية التي تواجه الرجل أثناء القيادة ونقله إلى أقرب مستشفيات

زيادة الموارد الاقتصادية للأسرة:

سيوفر هذا القرار فرص عمل متعددة للمرأة تسهم في زيادة دخل الأسرة

تعزيز الثقافة المالية للمرأة:

وذلك يعود بالنفع للرجل في معرفة المرأة بما كان يصرفه الرجل على الأمور المتعلقة بالسيارة وصيانتها وتأمينها