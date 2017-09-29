إعلانات مشبوهة لتعليم السعوديات القيادة في البحرين !
صحيفة المرصد : كثفت مدارس لتعليم قيادة المرأة السعودية بمملكة البحرين إعلاناتها عن طريق وسطاء ومكاتب تنسيق، بعد الأمر السامي بالسماح للسعوديات بقيادة المركبات بعد 10 أشهر.
ووفقا لصحيفة “مكة” اتضح أن المسألة يشوبها نوع من التحايل، إذ تشترط إدارة المرور البحرينية الإقامة في البحرين، ولتجاوز هذا الشرط يعمد المنسقون لاستئجار شقق في البحرين وتسجيل الراغبات بتعلم القيادة كمستأجرات، ويذهب المنسق بعقد الإيجار لإصدار بطاقة سكانية، ثم تقديمها لإدارة المرور للحصول على إذن بتعلم القيادة.
وبعد ذلك تحضر المتدربات وغالبا هن من سكان المنطقة الشرقية بالسعودية خلال عطل الأسبوع بمعدل ساعتين يوميا، وتستغرق مدة استيفاء التدريب من شهر إلى شهر ونصف الشهر، بعدها تجري المتدربة اختبار القيادة وتمنح الرخصة في حال تجاوزته بتكلفة نحو 2500 ريال سعودي.
ويبرر المنسقون ذلك باضطرارهم لدفع إيجار الشقق لتجاوز شرط المرور، مؤكدين أن إعلان السماح للسعوديات بالقيادة سيضاعف أرباحهم بسبب تزايد الإقبال المتوقع على تعلم القيادة في البحرين، ولا سيما من ساكنات المنطقة الشرقية، إضافة لميزة أن الرخصة البحرينية دولية، وتتيح لحاملتها القيادة في أي مكان بالعالم، وهذا ما دفع كثيرا من السعوديات إلى الحصول عليها من هناك لقيادة المركبات خارج المملكة، خاصة أن الرخصة السعودية للرجال لم تصنف حتى الآن كدولية
التعليقات
اللي ماتعرف تسوق اخوها او عمها يعلمها السواقه
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مرحه مرحه بالسواقي يابنات وأخيرا حقق مرادهم وحلمكن
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اتحدى بأن تكون قيادتهن أبرك من قيادة الرجل فنا وذوقا وهدوءا وانتباها والتزاما بالنظام، فهن يدركن أنهن أمام تحدي، وسيثبتن للجميع القاصي والداني أنهن موضع لثقة الدولة فيهن.
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انا اقترح من تعرف تسوق تقدم اوراقها وتمتحن في يوم محدد ومن لا تجيد القيادة يسمح للمستثمرين بمزاولة النشاط باقل الشروط ارض فضاء تخطط ومظلات وكم حمام فايبر متنقل وصل الله وبارك في الوقت الراهن لحين ميسر
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شروط الحصول على رخصة قيادة من دولة الامارات الشقيقة على سن سبعة عشر للنساء احضار الاوراق الرسمية وهي“خمس صور شخصية وصورة جواز السفر الخاص بها وحصولها على بطاقة هوية وهو أمر لا يتطلب الكثير من المجهود.
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علم (11 - نظريتي وحر فيها ي)اجماعه لو وحده تسوق باص وفجاءة طلعت سياره من شارع صغير ولاقدرت تتصرف قامت ولفت الباص على اسواق بالقرب منها ودخلت فيهم وذبحت الناس الي في السوق الي مفتوح رههههههه شكر صح صحي
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علم ليش رجال الاعمال مسهم في تعليم النساء ليس هذا رد جميله لهذا البلده وهل ممكن ان يسمح للاحقباني يفتح مدرسه للتعلم القياده النساء او اولي تاتي اجنبي ثم يفتح سعودي وهذا الذي سوف يحصل علم
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معروفات اللى يسوق بنات **** هؤلاء أهالي الامارات والبحرين يتكلمون عنهن مره الاستقرام اماراتيه تخبرني عن ****
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الحمدلله اللي انكشفو
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يوم عالمي مجيد تليد لحظة موافقة القيادة للسماح للمرأة بالقيادة سيري يا بنت بلدي على خطى ثابته وقادم قانون يمنع التحرش قودي سيارتك بامان واريحيه يوم عظيم ويوم نصر لك سيدتي
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رخص القياده في الامارات تقدر تطلعها على سن 18سنه بالامارات اللي عندها اجازه خطوة مباركه الى الامارات وتطلع رخصه قياده لبناتك او زوجتك ومضمونه
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ياجماعه لو وحده تسوق باص وفجاءة طلعت سياره من شارع صغير ولاقدرت تتصرف قامت ولفت الباص على اسواق بالقرب منها ودخلت فيهم وذبحت الناس الي في السوق الي مفتوح راس والي مفتوح بطنه والي مخبوز خبز تحت الباص
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هذه وحده من الايجابيات ***!!
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اهلا اهلا اهلا بدينا ، مشينا البحرين نستاجر ونتعلم ونسوق ونختبر ووووو. وبدت قلة الحياء وبدأ الانتزاز الدنيء وتبينت انياب الذئاب . الحذر الحذر يابنات .
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ياجماعه اذا انا ماشي في الشارع بسيارتي في حالي فجاءة وحده تسوق تبلت عليه واتهمتني اني اتحرش فيها قبضوا علي وقطوني في التوقيف تحقيق ويمكن انظلم وانسجن وانفصل من عملي وينخرب بيتي وتضيع عائلتي
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معتمد التعليم العالي في شارع المعارض وتحصل على رخصة عمومي
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معتمد التعليم العالي في شارع المعارض وتحصل على رخصة عمومي
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مدارس تعليم القيادة لدينا كافية مثلا في مكة ثلاث مدارس تحول واحدة منهن لتعليم المرأة وكل ما يتطلبه الأمر استقدام مدربات ويفضل أن يكن من السودان. وبصراحة نرتاح لهم ونتقبلهم لأمانتهم وحبهم للسعودية.
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لا تحايل و لا فلم هندي .. الموضوع عرض واضح و بسيط . و الراغبة تتعلم الأن .
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ابتدا الابتزاز من الان
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للتسف كل شى صاير بتحايل بعض الانظمه تحبرك تكون متحايل وعبد للسماسره لا اقصد هذا الموضوع لا بل هناك الكثير عندنا اول كان مثل اعلان ارض للتسجيلك بالبنك العقارى كل يوم الارض بسم شخص وهكذا تضخت الاسامى
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طيب كيف اقلب رخصتى دوليه من نفس المملكه العربيه السعوديه
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