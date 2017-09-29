رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / إعلانات مشبوهة لتعليم السعوديات القيادة في البحرين !

إعلانات مشبوهة لتعليم السعوديات القيادة في البحرين !

إعلانات مشبوهة لتعليم السعوديات القيادة في البحرين !
حجم الخط A A A
المرصد 22 1٬153 2 ساعتين

صحيفة المرصد : كثفت مدارس لتعليم قيادة المرأة السعودية بمملكة البحرين إعلاناتها عن طريق وسطاء ومكاتب تنسيق، بعد الأمر السامي بالسماح للسعوديات بقيادة المركبات بعد 10 أشهر.

ووفقا لصحيفة “مكة” اتضح أن المسألة يشوبها نوع من التحايل، إذ تشترط إدارة المرور البحرينية الإقامة في البحرين، ولتجاوز هذا الشرط يعمد المنسقون لاستئجار شقق في البحرين وتسجيل الراغبات بتعلم القيادة كمستأجرات، ويذهب المنسق بعقد الإيجار لإصدار بطاقة سكانية، ثم تقديمها لإدارة المرور للحصول على إذن بتعلم القيادة.

وبعد ذلك تحضر المتدربات وغالبا هن من سكان المنطقة الشرقية بالسعودية خلال عطل الأسبوع بمعدل ساعتين يوميا، وتستغرق مدة استيفاء التدريب من شهر إلى شهر ونصف الشهر، بعدها تجري المتدربة اختبار القيادة وتمنح الرخصة في حال تجاوزته بتكلفة نحو 2500 ريال سعودي.

ويبرر المنسقون ذلك باضطرارهم لدفع إيجار الشقق لتجاوز شرط المرور، مؤكدين أن إعلان السماح للسعوديات بالقيادة سيضاعف أرباحهم بسبب تزايد الإقبال المتوقع على تعلم القيادة في البحرين، ولا سيما من ساكنات المنطقة الشرقية، إضافة لميزة أن الرخصة البحرينية دولية، وتتيح لحاملتها القيادة في أي مكان بالعالم، وهذا ما دفع كثيرا من السعوديات إلى الحصول عليها من هناك لقيادة المركبات خارج المملكة، خاصة أن الرخصة السعودية للرجال لم تصنف حتى الآن كدولية

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 - ابوعجرم
2017-09-29 10:04:04
اللي ماتعرف تسوق اخوها او عمها يعلمها السواقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - ابوعجرم
2017-09-29 10:02:37
مرحه مرحه بالسواقي يابنات وأخيرا حقق مرادهم وحلمكن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - ابو رزق
2017-09-29 10:02:23
اتحدى بأن تكون قيادتهن أبرك من قيادة الرجل فنا وذوقا وهدوءا وانتباها والتزاما بالنظام، فهن يدركن أنهن أمام تحدي، وسيثبتن للجميع القاصي والداني أنهن موضع لثقة الدولة فيهن.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - الهمداني
2017-09-29 09:52:20
انا اقترح من تعرف تسوق تقدم اوراقها وتمتحن في يوم محدد ومن لا تجيد القيادة يسمح للمستثمرين بمزاولة النشاط باقل الشروط ارض فضاء تخطط ومظلات وكم حمام فايبر متنقل وصل الله وبارك في الوقت الراهن لحين ميسر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - الخير في امتي الى قيام الساعه
2017-09-29 09:42:31
شروط الحصول على رخصة قيادة من دولة الامارات الشقيقة على سن سبعة عشر للنساء احضار الاوراق الرسمية وهي“خمس صور شخصية وصورة جواز السفر الخاص بها وحصولها على بطاقة هوية وهو أمر لا يتطلب الكثير من المجهود.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - الحقباني
2017-09-29 09:40:19
علم (11 - نظريتي وحر فيها ي)اجماعه لو وحده تسوق باص وفجاءة طلعت سياره من شارع صغير ولاقدرت تتصرف قامت ولفت الباص على اسواق بالقرب منها ودخلت فيهم وذبحت الناس الي في السوق الي مفتوح رههههههه شكر صح صحي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - الحقباني
2017-09-29 09:32:14
علم ليش رجال الاعمال مسهم في تعليم النساء ليس هذا رد جميله لهذا البلده وهل ممكن ان يسمح للاحقباني يفتح مدرسه للتعلم القياده النساء او اولي تاتي اجنبي ثم يفتح سعودي وهذا الذي سوف يحصل علم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
15 - ساميه
2017-09-29 09:30:21
معروفات اللى يسوق بنات **** هؤلاء أهالي الامارات والبحرين يتكلمون عنهن مره الاستقرام اماراتيه تخبرني عن ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - فا
2017-09-29 09:21:01
الحمدلله اللي انكشفو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - 💛💜💛💜
2017-09-29 09:14:00
يوم عالمي مجيد تليد لحظة موافقة القيادة للسماح للمرأة بالقيادة سيري يا بنت بلدي على خطى ثابته وقادم قانون يمنع التحرش قودي سيارتك بامان واريحيه يوم عظيم ويوم نصر لك سيدتي
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
12 - احمد
2017-09-29 09:07:54
رخص القياده في الامارات تقدر تطلعها على سن 18سنه بالامارات اللي عندها اجازه خطوة مباركه الى الامارات وتطلع رخصه قياده لبناتك او زوجتك ومضمونه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
11 - نظريتي وحر فيها
2017-09-29 09:07:10
ياجماعه لو وحده تسوق باص وفجاءة طلعت سياره من شارع صغير ولاقدرت تتصرف قامت ولفت الباص على اسواق بالقرب منها ودخلت فيهم وذبحت الناس الي في السوق الي مفتوح راس والي مفتوح بطنه والي مخبوز خبز تحت الباص
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
10 - خشنال
2017-09-29 08:58:16
هذه وحده من الايجابيات ***!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - العتيبي ١
2017-09-29 08:47:10
اهلا اهلا اهلا بدينا ، مشينا البحرين نستاجر ونتعلم ونسوق ونختبر ووووو. وبدت قلة الحياء وبدأ الانتزاز الدنيء وتبينت انياب الذئاب . الحذر الحذر يابنات .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 -
2017-09-29 08:45:24
ياجماعه اذا انا ماشي في الشارع بسيارتي في حالي فجاءة وحده تسوق تبلت عليه واتهمتني اني اتحرش فيها قبضوا علي وقطوني في التوقيف تحقيق ويمكن انظلم وانسجن وانفصل من عملي وينخرب بيتي وتضيع عائلتي
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
7 - مواطن كادح
2017-09-29 08:43:31
معتمد التعليم العالي في شارع المعارض وتحصل على رخصة عمومي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - مواطن كادح
2017-09-29 08:42:59
معتمد التعليم العالي في شارع المعارض وتحصل على رخصة عمومي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ابو رزق
2017-09-29 08:39:09
مدارس تعليم القيادة لدينا كافية مثلا في مكة ثلاث مدارس تحول واحدة منهن لتعليم المرأة وكل ما يتطلبه الأمر استقدام مدربات ويفضل أن يكن من السودان. وبصراحة نرتاح لهم ونتقبلهم لأمانتهم وحبهم للسعودية.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
4 - جنب الحيط
2017-09-29 08:31:10
لا تحايل و لا فلم هندي .. الموضوع عرض واضح و بسيط . و الراغبة تتعلم الأن .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ماشي على راسي
2017-09-29 08:20:58
ابتدا الابتزاز من الان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,878 )
2 - بيتر
2017-09-29 08:07:47
للتسف كل شى صاير بتحايل بعض الانظمه تحبرك تكون متحايل وعبد للسماسره لا اقصد هذا الموضوع لا بل هناك الكثير عندنا اول كان مثل اعلان ارض للتسجيلك بالبنك العقارى كل يوم الارض بسم شخص وهكذا تضخت الاسامى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,878 )
1 - بيتر
2017-09-29 08:05:06
طيب كيف اقلب رخصتى دوليه من نفس المملكه العربيه السعوديه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : خبير

تعليق مخالف...
بواسطة : ابوعجرم

اللي ماتعرف تسوق اخوها او عمها يعلمها السواقه...
بواسطة : اسم

30عبيد.ياعزيزي نحن لسنا مثلهم فنحن فقط نقول ماقاله عنهم رسولنا عليه السلام (يمرق...
بواسطة : ابوعجرم

مرحه مرحه بالسواقي يابنات وأخيرا حقق مرادهم وحلمكن...
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
79 0
mm

د. سعود المصيبيح

التلاحم الشعبي هوية سعودية
135 0
mm

مشعل السديري

الشاعر الخالد
189 1
mm

عبدالرحمن الراشد

أكثر من قيادة السيارة
323 1
mm

محمد الساعد

ملك حازم.. وولي عهد جسور
134 0
mm

قينان الغامدي

حق طبيعي للمرأة حان وقته: قيادة طموحة ووطن يستحق
220 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

أعياد المرأة السعودية تتواصل !
159 0
mm

د. محمد العوين

نحن نتغير إلى الأفضل!
168 0
mm

سمر المقرن

تغيّرنا!
314 0
mm

قينان الغامدي

لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز
715 24
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
76 0
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
80 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
297 6
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
331 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
817 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
630 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
131 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
325 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
624 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
543 0
الاخبار الدولية
القطري ابن فطيس: كلنا سيف “سلمان” .. وهدفي أن يصل صوتي للشيخ تميم.. وهكذا وصف المتطاولين

القطري ابن فطيس: كلنا سيف “سلمان” .. وهدفي أن يصل صوتي للشيخ تميم.. وهكذا وصف المتطاولين

 المرصد 48 9٬854 10 ساعات
الحكم بإعدام أحمد الأسير .. والسجن 15 سنة للفنان فضل شاكر

الحكم بإعدام أحمد الأسير .. والسجن 15 سنة للفنان فضل شاكر

 المرصد 49 5٬279 15 ساعة
ليبيا .. الكشف عن تفاصيل هجوم سفارة أميركا وذبح الأقباط

ليبيا .. الكشف عن تفاصيل هجوم سفارة أميركا وذبح الأقباط

 العربية 7 2٬035 16 ساعة
بالفيديو: عراك و تمزيق للملابس بين سياسيين أوغنديين في حفل للمعارضة !

بالفيديو: عراك و تمزيق للملابس بين سياسيين أوغنديين في حفل للمعارضة !

 المرصد 5 2٬322 يوم واحد
المرصد الرياضي
بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدف

 المرصد 16 2٬713 12 ساعة
بعد أن أبعده الاتحاد السعودي .. الخراشي: تويتر صدمني

بعد أن أبعده الاتحاد السعودي .. الخراشي: تويتر صدمني

 المرصد 20 4٬297 13 ساعة
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 96 8٬082 3 أيام
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 154 15٬720 3 أيام
اخبار فنية
بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

 المرصد 70 6٬544 5 ساعات
بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

 المرصد 132 26٬555 يوم واحد
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 141 18٬286 3 أيام
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 110 20٬918 4 أيام
اخبار منوعة
الفنانة زينب غازي : فرحانة بقيادة المرأة السعودية .. أخيراً أقدر أسافر بروحي -فيديو

الفنانة زينب غازي : فرحانة بقيادة المرأة السعودية .. أخيراً أقدر أسافر بروحي -فيديو

 المرصد 29 4٬044 13 ساعة
شاهد بالصور..كيف أصبحت أجمل طفلة في العالم بعد مرور 10 سنوات؟

شاهد بالصور..كيف أصبحت أجمل طفلة في العالم بعد مرور 10 سنوات؟

 المرصد 65 16٬244 23 ساعة
بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !

بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !

 المرصد 92 6٬606 يوم واحد
شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”

شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”

 المرصد 87 12٬357 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد.. سعودية تقود سيارة “كابريس” وتضغط على “المنبه” في أحد شوارع المملكة!

شاهد.. سعودية تقود سيارة “كابريس” وتضغط على “المنبه” في أحد شوارع المملكة!

 المرصد 97 8٬038 8 ساعات
بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

 المرصد 21 5٬053 يوم واحد
بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

 المرصد 172 5٬827 يوم واحد
شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

 المرصد 8 4٬367 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬798 5 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬794 5 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬134 6 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬470 6 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 20٬903 يومين
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬325 5 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬804 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 15٬030 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 10 1٬303 12 ساعة
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬893 يوم واحد
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬473 يومين
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬753 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 3٬940 23 ساعة
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬178 4 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬252 6 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬693 6 أيام
الاخيرة
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

 المرصد 23 3٬283 7 ساعات
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

 المرصد 77 3٬751 24 ساعة
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

 المرصد 23 11٬510 يوم واحد
“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

 CNN 2 1٬757 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 313 3٬761 24 ساعة