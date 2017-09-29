إعلانات مشبوهة لتعليم السعوديات القيادة في البحرين !

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صحيفة المرصد : كثفت مدارس لتعليم قيادة المرأة السعودية بمملكة البحرين إعلاناتها عن طريق وسطاء ومكاتب تنسيق، بعد الأمر السامي بالسماح للسعوديات بقيادة المركبات بعد 10 أشهر.

ووفقا لصحيفة “مكة” اتضح أن المسألة يشوبها نوع من التحايل، إذ تشترط إدارة المرور البحرينية الإقامة في البحرين، ولتجاوز هذا الشرط يعمد المنسقون لاستئجار شقق في البحرين وتسجيل الراغبات بتعلم القيادة كمستأجرات، ويذهب المنسق بعقد الإيجار لإصدار بطاقة سكانية، ثم تقديمها لإدارة المرور للحصول على إذن بتعلم القيادة.

وبعد ذلك تحضر المتدربات وغالبا هن من سكان المنطقة الشرقية بالسعودية خلال عطل الأسبوع بمعدل ساعتين يوميا، وتستغرق مدة استيفاء التدريب من شهر إلى شهر ونصف الشهر، بعدها تجري المتدربة اختبار القيادة وتمنح الرخصة في حال تجاوزته بتكلفة نحو 2500 ريال سعودي.

ويبرر المنسقون ذلك باضطرارهم لدفع إيجار الشقق لتجاوز شرط المرور، مؤكدين أن إعلان السماح للسعوديات بالقيادة سيضاعف أرباحهم بسبب تزايد الإقبال المتوقع على تعلم القيادة في البحرين، ولا سيما من ساكنات المنطقة الشرقية، إضافة لميزة أن الرخصة البحرينية دولية، وتتيح لحاملتها القيادة في أي مكان بالعالم، وهذا ما دفع كثيرا من السعوديات إلى الحصول عليها من هناك لقيادة المركبات خارج المملكة، خاصة أن الرخصة السعودية للرجال لم تصنف حتى الآن كدولية