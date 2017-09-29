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“القحطاني” يستشهد بعد أيام من إلقائه “قصيدة” يحفز فيها زملاءه لبذل الدماء من أجل الوطن ــ فيديو
صحيفة المرصد: بعد إلقائه قصيدة يحفز فيها زملاءه لبذل الدماء من أجل الوطن استشهد أمس الخميس، الرقيب أول علي سويد القحطاني إثر مواجهات بالحد الجنوبي في منطقة نجران مع مجموعات حوثية، فيما سيتم تشييع جثمان الشهيد اليوم بمسقط رأسه في تهامة قحطان.
واشتهر الرقيب أول بن سويد بمقطع فيديو انتشر له الأسبوع الماضي وهو يلقي قصيدة من تأليفه يحث فيها زملاءه ويحفزهم على الدفاع عن الوطن ويحذر فيها العدو من الاقتراب من أرض الوطن.
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التعليقات
( عدد التعليقات 29,362 )14 - برق _ الحرم
(((((((هــــــــــــــــــدف _ثمـــــــــــــــــــين )))))))
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( عدد التعليقات 29,362 )13 - برق _ الحرم
ــــ(((((وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)))))ــــ
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12 - الجهني2017-09-29 12:01:25
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان...هذا اللي يحب الوطن مش خاشقجي بيه
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11 - صانع حلوى2017-09-29 11:48:04
اخوي ارسلي مقطع وهم في ربوعه مع زملائه1437 واليوم الثاني جميعهم جرحى واصاباتهم خطيره وهذا الخبر يقول بأن الشهيد تم نشر مقطعه بالجوال قبل أيام وهذا دليل على خطورة الجوالات والتصوير في مواقع المعارك
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10 - معبر2017-09-29 11:44:10
الله يرحمه ويغفر له ويجبر اهله
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9 - ابوصالح سكري2017-09-29 11:42:43
شهيدانشالله فقيدالوطن علي سويدالقحطاني
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8 - القحطاني2017-09-29 11:18:30
خنبوقه ارسي على بر. مثل ا****النصر من الله لازم له من دعاء وخوف ووجل**** ونطلب من الله النصر. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.
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7 - الشمري2017-09-29 11:17:47
الله يرحمه. وينصر جيشنا علي الحد. ويجب ان تتوقف هذه الحرب اهلكت الحرث والنسل
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6 -2017-09-29 11:15:15
ما ينقصهم منا إلى الدعاء وترك المعاصي ليعجل الله بالنصر ويمكن جنودنا الأبطال ويحفظ علينا أمننا ونسأل الله أن يرحمه ويشفي مصابهم ويعزبلدنا وحكامنا وان يعجل بنصره
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5 - كنكت2017-09-29 11:10:26
الله يرحمه ويدخل فسيح جناته ، ما أدري أهنيه أو أعزيه مات شهيد وأفتك من هذي الدنيا وفتنها المتلاحقه يارب توفني وأنت راضي عني .
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4 - صقر العروبه2017-09-29 11:09:57
اللهم ارحمه وتقبله شهيدآ عندك تصوير رجال الامن في ميدان القتال يضر بهم فنحن لا نحتاج نراهم لاننانثق بهم وشجاعتهم
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3 - غرم الله2017-09-29 10:29:00
ايييه الله يرحمه
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( عدد التعليقات 29,030 )2 - قلم الحقيقه
رحم الله الشهيد رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
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1 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-29 10:17:38
صح لسانك..
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بواسطة : برق _ الحرم
(((((((هــــــــــــــــــدف _ثمـــــــــــــــــــين )))))))...
بواسطة : محمد الجعيد
كم المساحه المراد عليه نسبه رسوم وهل الاراضي الحجج استحكام عليها رسوم...
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