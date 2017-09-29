“القحطاني” يستشهد بعد أيام من إلقائه “قصيدة” يحفز فيها زملاءه لبذل الدماء من أجل الوطن ــ فيديو

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صحيفة المرصد: بعد إلقائه قصيدة يحفز فيها زملاءه لبذل الدماء من أجل الوطن استشهد أمس الخميس، الرقيب أول علي سويد القحطاني إثر مواجهات بالحد الجنوبي في منطقة نجران مع مجموعات حوثية، فيما سيتم تشييع جثمان الشهيد اليوم بمسقط رأسه في تهامة قحطان.

واشتهر الرقيب أول بن سويد بمقطع فيديو انتشر له الأسبوع الماضي وهو يلقي قصيدة من تأليفه يحث فيها زملاءه ويحفزهم على الدفاع عن الوطن ويحذر فيها العدو من الاقتراب من أرض الوطن.

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